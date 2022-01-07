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РФ продовжує перекидання військового контингенту в Казахстан, - росЗМІ. ВIДЕО

Літаки військово-транспортної авіації РФ перекидають основні сили російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану з аеродромів у Московській, Іванівській та Ульянівській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

В Міноборони РФ повідомили, що підрозділи Повітряно-десантних військ зі складу російського контингенту миротворчих сил ОДКБ, що здійснили раніше марші, знаходяться на аеродромах "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный".

Наразі підрозділи ВДВ РФ вантажать штатну техніку та озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час спецоперацій у Казахстані затримано понад 3 тис. осіб, 26 людей вбито, - МВС республіки

Автор: 

армія рф (17516) Казахстан (873) росія (65360)


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Топ коментарі
+51
Ублюдки .
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07.01.2022 09:18
+47
це вже окупація Казахстану лапатними свинями...
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07.01.2022 09:18
+31
Редакторы копипастеров, вы вообще там уже на всё забили...
"РФ перекидають основні сили російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану"

или потихоньку перекрашиваетесь держа нюх по ветру?
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07.01.2022 09:18
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руский мир топит в крови очередную страну...
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07.01.2022 10:50 Відповісти
Похоже что это клан "януковича" восстал против клана "кучмы"...Походу падишах Назарбаев особо пророссийским и не был...
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07.01.2022 10:51 Відповісти
тАК ЕГО ГОВОРЯТ ВТОРОГО И ЗАМОЧИЛИ ЗА ЭТО.
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07.01.2022 11:30 Відповісти
Не совсем так! Если брать вашу аналогию с Кучма-Янукович, с переносом на Казахстан, то выглят это так: клан "януковича" используя народное волнение, восстал против клана "кучмы". Проросийскость здась НЕПРИЧЕМ - дело исключительно в бабле космических масшабов! Просто "клан Януковича" как вы изволили выразиться просто вынужне обратиться к Рашке, иначе те, кто размазал "клан Кучмы" размажут и их. Пойти на поклон к Рашке - единственная возможность порулить Казахстаном
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07.01.2022 11:31 Відповісти
Брати - казахи відтягують на себе значні сили окупантів - наших спільних ворогів!
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07.01.2022 10:54 Відповісти
земля им бетоном!
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07.01.2022 10:59 Відповісти
Если Путин введет войска в Казахстан, они могут там и остаться - Швец
https://youtube.com/shorts/xvPH9fon9fU?feature=share&fbclid=IwAR2BvgdWTKZEmUc7FINIfUF6zTOuYm_KCistV2k6jItdalvxttsI6Ze-XTw https://youtube.com/shorts/xvPH9fon9fU?feature=share
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07.01.2022 11:35 Відповісти
Сколько мяса! Среди казахских военних есть патриоти?
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07.01.2022 11:38 Відповісти
Освоение целины начинается с внесения удобрений.
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07.01.2022 12:35 Відповісти
Вот оказывается что имел ввиду токаев когда говорил что они прошли серьёзную подготовку за рубежом ,имел ввиду путинских оккупантов !
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07.01.2022 12:49 Відповісти
А не забагато військових для "миротворчої" операції.
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07.01.2022 13:15 Відповісти
иваны едут убивать казахов.
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07.01.2022 14:35 Відповісти
Цікаво, вони знають що там їх тільки 3000 заявлено?
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07.01.2022 15:06 Відповісти
эх, посбивать бы все эти самолетики с руснявой начинкой. Уже всюду свои щупальца запустили.
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07.01.2022 16:00 Відповісти
КАК ПРЫЩИ НА ЗЕМЛЕ !!!
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08.01.2022 03:47 Відповісти
Чудовий час для узурпаторів-диктаторів, у нас вже й свій підріс, один дзвінок по телефону і країна під окупацією.
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10.01.2022 08:05 Відповісти
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