РФ продовжує перекидання військового контингенту в Казахстан, - росЗМІ. ВIДЕО
Літаки військово-транспортної авіації РФ перекидають основні сили російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану з аеродромів у Московській, Іванівській та Ульянівській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
В Міноборони РФ повідомили, що підрозділи Повітряно-десантних військ зі складу російського контингенту миротворчих сил ОДКБ, що здійснили раніше марші, знаходяться на аеродромах "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный".
Наразі підрозділи ВДВ РФ вантажать штатну техніку та озброєння.
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