РФ продовжує перекидання військового контингенту в Казахстан, - росЗМІ. ВIДЕО

Літаки військово-транспортної авіації РФ перекидають основні сили російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану з аеродромів у Московській, Іванівській та Ульянівській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

В Міноборони РФ повідомили, що підрозділи Повітряно-десантних військ зі складу російського контингенту миротворчих сил ОДКБ, що здійснили раніше марші, знаходяться на аеродромах "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный".

Наразі підрозділи ВДВ РФ вантажать штатну техніку та озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час спецоперацій у Казахстані затримано понад 3 тис. осіб, 26 людей вбито, - МВС республіки