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Новости
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Преступная группировка планировала похитить и убить бизнесмена с Полтавщины, - Нацполиция

В Полтавской области в канун Нового года похитили предпринимателя. За него хотели попросить выкуп, а затем убить, считают правоохранители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска Нацполиции.

В полтавскую полицию обратились с сообщением, что в канун новогодней ночи 55-летний местный предприниматель перестал выходить на связь.

Оперативники установили, что автомобиль пропавшего бизнесмена находится в одном из городов Киевской области, после чего нашли самого потерпевшего и освободили его.

"По установленной информации, группа лиц из кавказского региона заранее спланировала и подготовилась к совершению жестокого преступления: приобрели надувную лодку, трос, гантели и т.д. Похитив мужчину, они требовали денежные средства. Потом планировали убить, а тело выбросить в реку Днепр", - говорится в уведомлении.

Полиция задержала людей, подозреваемых в совершении преступления в составе организованной преступной группы. Их действия квалифицируют по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 189 (вымогательство), ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

ОПГ (260) похищение (1686) Полтавская область (1150)


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Чого зразу ліца кавказкої національності? Так і пишіть армяни. Без цих покидьків такі справи не робляться.
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09.01.2022 14:11 Ответить
всі покидьками не бувають
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09.01.2022 14:33 Ответить
коли вже буде візовий режим з парашею?
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09.01.2022 14:12 Ответить
Не для этого водитель Щыфера от погони уходил
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09.01.2022 14:21 Ответить
И государство не волнует, сколько зверушек с Кавказа (и не только!) с криминальным прошлым постоянно находится в Украине в нарушение правил пребывания? Как будто все делается специально для разрушения остатков государственности в Украине
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09.01.2022 14:20 Ответить
просто багато від тако всього у нас годуеться непогано ...- і ти не повіриш , це практично " щиро українці "
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09.01.2022 14:36 Ответить
Яка ж ти смердяча гнида. Чим більше я вивчаю вас, гнид маланскіх- тим більше переконуюсь які ви цинічні тварини. Бхе!
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09.01.2022 14:49 Ответить
Спочатку потрібно видалити звірошок з "обітованної".
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09.01.2022 14:46 Ответить
,,Пили Шура,пили,,гантели-то золотые...
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09.01.2022 14:26 Ответить
 
 