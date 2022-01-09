Преступная группировка планировала похитить и убить бизнесмена с Полтавщины, - Нацполиция

В Полтавской области в канун Нового года похитили предпринимателя. За него хотели попросить выкуп, а затем убить, считают правоохранители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска Нацполиции.

В полтавскую полицию обратились с сообщением, что в канун новогодней ночи 55-летний местный предприниматель перестал выходить на связь.

Оперативники установили, что автомобиль пропавшего бизнесмена находится в одном из городов Киевской области, после чего нашли самого потерпевшего и освободили его.

"По установленной информации, группа лиц из кавказского региона заранее спланировала и подготовилась к совершению жестокого преступления: приобрели надувную лодку, трос, гантели и т.д. Похитив мужчину, они требовали денежные средства. Потом планировали убить, а тело выбросить в реку Днепр", - говорится в уведомлении.

Полиция задержала людей, подозреваемых в совершении преступления в составе организованной преступной группы. Их действия квалифицируют по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 189 (вымогательство), ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.