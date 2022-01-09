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Новини
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Злочинне угруповання планувало викрасти та вбити бізнесмена з Полтавщини, - Нацполіція

У Полтавській області напередодні Нового року викрали підприємця. За нього хотіли попросити викуп, а потім убити, вважають правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила пресслужба Департаменту карного розшуку Нацполіції.

До полтавської поліції звернулися із повідомленням, що напередодні новорічної ночі 55-річний місцевий підприємець перестав виходити на зв'язок.

Оперативники встановили, що автомобіль зниклого бізнесмена розташований в одному з міст Київської області, після чого знайшли самого потерпілого і звільнили його.

"За встановленою інформацією, група осіб із кавказького регіону заздалегідь спланувала і підготувалася до вчинення жорстокого злочину: придбали надувний човен, трос, гантелі тощо. Викравши чоловіка, вони вимагали грошові кошти. Потім планували вбити, а тіло викинути в річку Дніпро", – ідеться в повідомленні.

Поліція затримала людей, яких підозрює у скоєнні злочину у складі організованої злочинної групи. Їхні дії кваліфікують за ст. 115 (навмисне вбивство), ст. 189 (вимагання), ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

ОЗУ (155) викрадення (819) Полтавська область (1107)


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Чого зразу ліца кавказкої національності? Так і пишіть армяни. Без цих покидьків такі справи не робляться.
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09.01.2022 14:11 Відповісти
всі покидьками не бувають
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09.01.2022 14:33 Відповісти
коли вже буде візовий режим з парашею?
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09.01.2022 14:12 Відповісти
Не для этого водитель Щыфера от погони уходил
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09.01.2022 14:21 Відповісти
И государство не волнует, сколько зверушек с Кавказа (и не только!) с криминальным прошлым постоянно находится в Украине в нарушение правил пребывания? Как будто все делается специально для разрушения остатков государственности в Украине
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09.01.2022 14:20 Відповісти
просто багато від тако всього у нас годуеться непогано ...- і ти не повіриш , це практично " щиро українці "
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09.01.2022 14:36 Відповісти
Яка ж ти смердяча гнида. Чим більше я вивчаю вас, гнид маланскіх- тим більше переконуюсь які ви цинічні тварини. Бхе!
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09.01.2022 14:49 Відповісти
Спочатку потрібно видалити звірошок з "обітованної".
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09.01.2022 14:46 Відповісти
,,Пили Шура,пили,,гантели-то золотые...
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09.01.2022 14:26 Відповісти
 
 