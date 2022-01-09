Злочинне угруповання планувало викрасти та вбити бізнесмена з Полтавщини, - Нацполіція

У Полтавській області напередодні Нового року викрали підприємця. За нього хотіли попросити викуп, а потім убити, вважають правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила пресслужба Департаменту карного розшуку Нацполіції.

До полтавської поліції звернулися із повідомленням, що напередодні новорічної ночі 55-річний місцевий підприємець перестав виходити на зв'язок.



Оперативники встановили, що автомобіль зниклого бізнесмена розташований в одному з міст Київської області, після чого знайшли самого потерпілого і звільнили його.



"За встановленою інформацією, група осіб із кавказького регіону заздалегідь спланувала і підготувалася до вчинення жорстокого злочину: придбали надувний човен, трос, гантелі тощо. Викравши чоловіка, вони вимагали грошові кошти. Потім планували вбити, а тіло викинути в річку Дніпро", – ідеться в повідомленні.



Поліція затримала людей, яких підозрює у скоєнні злочину у складі організованої злочинної групи. Їхні дії кваліфікують за ст. 115 (навмисне вбивство), ст. 189 (вимагання), ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.