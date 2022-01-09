Самолет с 33 украинцами вылетел из Казахстана и вскоре приземлится в Киеве, - Кулеба
Самолет с 33 украинцами вылетел из Нур-Султана (Казахстан) вечером в воскресенье, скоро приземлится в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами скоро приземлится в Киеве", - написал Кулеба.
По его словам, следующие рейсы из Нур-Султана запланированы на 13 и 16 января.
"Работаем над организацией возвращения других украинцев, обратившихся за помощью, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", - отметил министр.
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@UkrBereza
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https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640 5 ч
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В общем, Казахстан Назарбаев продал *****, как Беня собирается продать Украину. Но куплю-продажу страны хрен какой нотариус оформит и акт приема-передачи не составишь. Поэтому обыграли террористов и т.п., войска зашли, сейчас зайдут администрации и привет Казахская область.
Интересно по чем нынче Казахстан... Конечно учитывая, что покупал гопник, имея компромат и т.п., думаю не дорого...
Казахстан нужно передать 01.01.2022
Примите, пожалуйста...
Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами скоро приземлится в Киеве", - написал Кулеба.