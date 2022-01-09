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Самолет с 33 украинцами вылетел из Казахстана и вскоре приземлится в Киеве, - Кулеба

Самолет с 33 украинцами вылетел из Казахстана и вскоре приземлится в Киеве, - Кулеба

Самолет с 33 украинцами вылетел из Нур-Султана (Казахстан) вечером в воскресенье, скоро приземлится в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами скоро приземлится в Киеве", - написал Кулеба.

По его словам, следующие рейсы из Нур-Султана запланированы на 13 и 16 января.

"Работаем над организацией возвращения других украинцев, обратившихся за помощью, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", - отметил министр.

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Топ комментарии
+11
Потім виявиться,що пів того борта,-казахи,кавказці,узбеки,індуси,й будь хто нежадібний,з товстим гаманцем.
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09.01.2022 20:23
+8
Borislav Bereza


@UkrBereza

·
https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640 5 ч



Обратите внимание, что со вчерашнего дня в сети нет новых фото и видео с Зеленским и Ермаком. Злые языки из ОП говорят, что Вова и Андрюша уже не в стране. Владимир Александрович, не забывайте мазаться кремом от загара. Ну, или поручите Андрею Борисовичу вас намазать. Он сможет?
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09.01.2022 20:31
+7
А точно перевірили, що всі песики на борту? Чи знову блаЗЄнські виродки посилатимуть джет по песика, що вийшов підняти ногу на колесо літака
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09.01.2022 20:10
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А точно перевірили, що всі песики на борту? Чи знову блаЗЄнські виродки посилатимуть джет по песика, що вийшов підняти ногу на колесо літака
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09.01.2022 20:10 Ответить
Потім виявиться,що пів того борта,-казахи,кавказці,узбеки,індуси,й будь хто нежадібний,з товстим гаманцем.
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09.01.2022 20:23 Ответить
...і всі вони підкупили песика, щоб потім літака послали ще раз
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09.01.2022 20:27 Ответить
Харош бухати, курва! Де Зеленський?!
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09.01.2022 20:29 Ответить
Borislav Bereza


@UkrBereza

·
https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640 5 ч



Обратите внимание, что со вчерашнего дня в сети нет новых фото и видео с Зеленским и Ермаком. Злые языки из ОП говорят, что Вова и Андрюша уже не в стране. Владимир Александрович, не забывайте мазаться кремом от загара. Ну, или поручите Андрею Борисовичу вас намазать. Он сможет?
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09.01.2022 20:31 Ответить
Кажуть, полетів особисто забрати песика з Казахстану. Слідкуйте за новинами.
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09.01.2022 20:48 Ответить
Годі про казахів. Нам тре думати, що робити зі своїм Зесултаном Кварталбаєвим?





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09.01.2022 20:32 Ответить
Котиками закидувати.
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09.01.2022 20:35 Ответить
Зайва "а" - "зкидувати".
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09.01.2022 20:37 Ответить
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09.01.2022 20:38 Ответить
От молодец! Так его!
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09.01.2022 20:58 Ответить
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09.01.2022 20:36 Ответить
Ти ж пояснюй,що це Кобздон.
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09.01.2022 20:45 Ответить
А с кобздоном это не Гордон?
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09.01.2022 20:49 Ответить
Це Кашпіровський та Гордон.
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09.01.2022 20:53 Ответить
Млин, я уже забыл как кашперовский выглядит, sorry
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09.01.2022 20:55 Ответить
Гордон начинал мальчиком на подтанцовках у "мага" та "волшебника". Видите как шрамы и волосы рассосались.
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09.01.2022 20:58 Ответить
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09.01.2022 21:00 Ответить
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09.01.2022 22:20 Ответить
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09.01.2022 21:03 Ответить
Говорят, для стариков это типично.
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09.01.2022 21:00 Ответить
А для чего мне помнить как выглядят ваши русские шарлатаны?
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09.01.2022 21:02 Ответить
Ну, ты ж его "вспомнил" и "узнал".
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09.01.2022 21:04 Ответить
Кого? русский, это для вашего стада оно - знаменитость. Для меня оно- обычный жулик.
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09.01.2022 21:05 Ответить
Ты за других не придумывай. Тебя за язык никто не тянул.
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09.01.2022 21:07 Ответить
Где я придумываю, русский? Из моих коментов понятно, шо для меня шо кашпировский, шо кабздон - без разницы, дерьмо и есть дерьмо.
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09.01.2022 21:10 Ответить
Кашпировский из Винницы вообще то, я его знал, это мой сосед в советские времена был. Он работал в псих больнице им.Ющенко ещё в самом начале.
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10.01.2022 00:25 Ответить
И шо, в Виннице русни не может быть? Вон мединский, министр "культур-мультур" страны-помойки - из Смелы, мой земляк практически.
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10.01.2022 00:29 Ответить
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09.01.2022 21:09 Ответить
Так его! Дай ка ему ещё разок.
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09.01.2022 21:10 Ответить
І тебе так само.
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09.01.2022 21:19 Ответить
У него на ю-тубе целый канал есть с кучей видео для страждущих.
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09.01.2022 21:11 Ответить
Чорновіл молодець
"ДРЯНЬ ЗЕЛЕНАЯ!" ..ИНАЧЕ НЕ ПОЙМЕТ.. ПУТЛЕР - ЕДИНСТВЕННОЕ ЕГО СПАСЕНИЕ - ЧОРНОВИЛ https://www.youtube.com/channel/UCaRdKGN9viXk6Hhp7QsLMnA @ANNEKSIYA NET
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09.01.2022 20:53 Ответить
Одна мысля пришла... Не знаю может кто ее уже и озвучивал, не слышал...

В общем, Казахстан Назарбаев продал *****, как Беня собирается продать Украину. Но куплю-продажу страны хрен какой нотариус оформит и акт приема-передачи не составишь. Поэтому обыграли террористов и т.п., войска зашли, сейчас зайдут администрации и привет Казахская область.

Интересно по чем нынче Казахстан... Конечно учитывая, что покупал гопник, имея компромат и т.п., думаю не дорого...
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09.01.2022 20:54 Ответить
абсолютно з язика зняли
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09.01.2022 20:58 Ответить
Это уже ясно. Возможно, не так открыто, не в виде Казахской области, но сателлит уровня Беларуси точно.
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09.01.2022 21:47 Ответить
Смысл в том, что "элиты" договорились за деньги или за долги, или по-пацански...
Казахстан нужно передать 01.01.2022
Примите, пожалуйста...
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09.01.2022 22:40 Ответить
Нє, це так зебілів навертають до порохоботства. 😁
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09.01.2022 21:58 Ответить
Не забудьте забрати собачку з юханя, там рядом, препризидент обіцяв, а то що ж
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09.01.2022 21:14 Ответить
вакцинированные? спутник? пролетаем или на передержку 2 нед.
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09.01.2022 21:17 Ответить
Прекращайте вже цей балаган. Нехай самі добираються, аеропорт вже працює.
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09.01.2022 21:55 Ответить
Так они сами и добираются, Кулеба по привычке примазался...
Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами скоро приземлится в Киеве", - написал Кулеба.
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09.01.2022 22:15 Ответить
ой зрадулька.
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10.01.2022 15:24 Ответить
 
 