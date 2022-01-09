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НАТО (8633) россия (92990) Столтенберг (1619)

У России есть альтернатива - сотрудничать с НАТО, - Столтенберг

У России есть альтернатива - сотрудничать с НАТО, - Столтенберг

США и НАТО готовы стремиться к улучшению отношений с Россией и вместе найти "политический путь вперед", но угроза конфликта сохраняется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times, которое вышло 9 января.

По словам Столтенберга, он знает историю России и то, что на протяжении веков у нее были конфликты с соседями. Но у России есть альтернатива – сотрудничать и работать с НАТО, заявил он.

Генсек сказал, что "вместе можно найти путь, политический путь вперед, а также решить проблемы России".

При этом, по его словам, риск конфликта сохраняется. Сдерживающие действия НАТО "заслуживают доверия и сильны", и надо "надеяться и усердно работать на лучшее, но быть готовыми к худшему", добавил Столтенберг.

Генсек заявил, что США и НАТО готовы обсудить с Россией возможные меры по снижению риска, "такие как контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи". США и НАТО, по его словам, "готовы стремиться к улучшению отношений и уже доказали, что способны идти на компромиссы и находить решения с Россией".

Читайте также: Столтенберг и дер Ляйен обсудили ситуацию вокруг Украины
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Топ комментарии
+16
Ой дурак
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09.01.2022 22:54
+13
У НАТо є альтернатива-- розмазати паРашу в лайно!
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09.01.2022 22:54
+9
Для параши никаких альтернатив нет. Она должна быть полностью уничтожена в этом году.
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09.01.2022 23:14
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Правила форума Совет форумчан
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09.01.2022 22:52 Ответить
Анекдот, як специфічний жанр усної народної творчості , був створений бідняками-євреями В них вони в жартівливо-повчальній формі насміхалися над самими собою, щоб якось прикрасить своє бідне існування В ХХ столітті ці анекдоти поставили на державну службу - в Радянському Союзі їх стали придумувать , щоб виправдать те, чому "нація-гегемон"(рассєянє") ніяк не може привести "савєцький народ" до щастя При цьому героями анекдотів відкрито негативного плану ставали будь-які народи (крім "рассєян") До останніх анекдоти завжди відносилися поблажливо і старалися в них їх виправдать або "возвеличить" Анекдоти про чукчів , "хахлів", "бульбашей", молдаван, "жидов", "хачіков", "піндосов", "нємцев", "гейропейцев" І повсюди не тільки підкреслювалися в негативному плані різні особливоості характеру цих народів (часом - гіпертрофовані а то й придумані) алей "натякалося", що у росіян подібні речі відсутні
В часи Хрущова висміювалися "китайські комсомольці" Був анекдот короткий:
"Китайськие комсомольцы - самые комсомолистые на свете : они сначала создают себе трудности, а потом их стойко преодолевают!"
І от саме "цікаве" - те безумство, що було у китайських комсомольців , було нав"язане придурками, вирощеними у Радянському Союзі і пройшло через пару десятків років А в РОсії воно вже сотню років тягнеться!
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10.01.2022 05:25 Ответить
Ой дурак
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09.01.2022 22:54 Ответить
Завтра срусский Ванька будет его жену в кусты вести. А он такой "Альтернатива есть - сотрудничать давайте"
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09.01.2022 23:36 Ответить
У НАТо є альтернатива-- розмазати паРашу в лайно!
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09.01.2022 22:54 Ответить
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известных бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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09.01.2022 23:48 Ответить
Товсто тролиш, а млинці з трупами з літака Качинського тобі часом не до вподоби???
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10.01.2022 02:40 Ответить
Все вірно, я з 14 року кажу, що заходу слід перехопити ініціативу, заявити про відключення свіфт, вивід капіталів, виробництв на росії, енергетичне ембарго, томагавки в Харкові тощо.
А ЛИШЕ ПОТІМ запропонувати відмінити ці рішення в обмін на деокупацію, виплату репарацій тощо, а не лякати їжачка голою сракою лише обіцяючи весь час всі ці пекельні санкції.
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10.01.2022 02:35 Ответить
Путлер так не думает .
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09.01.2022 22:56 Ответить
дайте їм нові види зброї та технології ! про таких людей кажуть іде, іде ,а потім як побіжить !
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09.01.2022 22:56 Ответить
Це все дуже погано - будуть обговорювати якісь конкретні питання безпеки, залишаючи окупацію. Криму та Донбасу нібито як вже факт.
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09.01.2022 22:58 Ответить
США та НАТО готові прагнути до покращення відносин з Росією Джерело:
Ой, фсе, на фиг.
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09.01.2022 22:59 Ответить
Неплохая рождественская шутка ...
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09.01.2022 22:59 Ответить
Та это он сказал для лохтората адептов рашистов... А так фюрер путлер понимает что его загоняют в угол
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09.01.2022 23:00 Ответить
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10.01.2022 05:29 Ответить
Вы тама что совсем? Путен вам уже на голову насрал, в самом вашем Вашингтоне переворот устроил, чего не делал никто в истории, а вы с ним сотрудничать хотите?
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09.01.2022 23:00 Ответить
Да пофиг на бредни этого уходящего левака. Для Украины сейчас актуально только одно - давление ВСУ на писюниста и правительство, что бы дали вычистить страну изнутри. А не вот эта вся пораженческая галиматья для слюнявчиков))
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09.01.2022 23:00 Ответить
Яке там давлєніє ВСУ?! В Україні військові не є кастою. Тому бойові офіцери ніколи не вироблять стратегії спільних дій зі штабними пацюками. Рускій мір в Україні - це розтління всього. Позбутися колоніального спадку нелегко. Бо відсутність проукраїнської еліти - фатальний чинник. Тут надія лише на божий промисел.
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09.01.2022 23:24 Ответить
божий промисел - це, безумовно, круто.

А, мені більше подобається ідея правильно виховувати своїй дітей. Кожний сам вирішує, що значить "правильно".
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09.01.2022 23:28 Ответить
Поки діти виростуть, України може не бути. А божий промисел уже явив себе на Майдані. Коли у найкритичніші моменти (двічі) вітер гнав кіптяву від шин на мусорів. А потім за кермо України всівся представник від людей. Еліта, безумовно, продукт виховання, світогляду. Але це не лише питання високого духу і цінностей. Еліта - це ще й питання власности (ресурсів). Так що перспективка в України вимальовується "не дуже". Надія на Путлєра і війну як єдиний шанс. Якби це не трагічно звучало.
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09.01.2022 23:37 Ответить
Я мав на увазі, що крім України Україні не треба на когось розраховувати. Такий собі фаталізм, дещо схожий на кацапський Але в них він від безнадьоги, унылых пространств и жопой чувствующей безысходности. Наш фаталізм - це любов до Батьківщини, яку не можна віддати нікому.
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10.01.2022 00:37 Ответить
проблема не только в отсутствии элиты - а еще и в том половина населения тупое и инфантильное особенно чем ближе к востоку и югу - не пуганные идиоты ходят по граблям десятками лет
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10.01.2022 07:24 Ответить
Так це ж і є наслідок дій еліти. Центральна еліта самоусунулась, і за справу взялася еліта місцева. Це, як у родині, де добрі батьки, дбаючи про майбутнє дітей, намагаються дати їм добре виховання. В Україні еліта зацікавлена в деградації населення, щоб легше було маніпулювати на виборах.
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10.01.2022 09:31 Ответить
с перспективой её вхождения в нато, для последующей совместной борьбы с сша ))) они там канешно жжжуть!
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09.01.2022 23:08 Ответить
а можна з цього місця докладніше - Проблеми Росії. За рахунок кого і як?

Генсек сказал, что "вместе можно найти путь, политический путь вперед, а также решить проблемы России". Источник:
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09.01.2022 23:12 Ответить
Столтенберг никто, он ничего не решает.
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09.01.2022 23:13 Ответить
Для параши никаких альтернатив нет. Она должна быть полностью уничтожена в этом году.
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09.01.2022 23:14 Ответить
Сподіваюсь тільки після де-окупації засрашкай Криму, Донецька , Луганська та виплат компенсації усім Українцям постраждалим від війни..... у іншому випадку це повне лайно.
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09.01.2022 23:14 Ответить
о, да , канечно:
секс с врагом- начало дружбы...
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09.01.2022 23:18 Ответить
шас. шнурки погладять i прибiжять.
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09.01.2022 23:19 Ответить
Угроза конфликта будет постоянно, пока есть русня.
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09.01.2022 23:19 Ответить
О как оригинально! Расия из года в год посылает всех нах, а вы готовы с ней сотрудничать. А слабо наоборот потребовать? Причём, вполне малозатратный вариант. Отказать нахрен всему кацапью в праве на въезд в страны НАТО - и фсе, привыкшие к ненавистному гейроповскому сервису любители банковских вкладов в евро и долларах через неделю ***** на руках к ленину в гости понесут
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09.01.2022 23:20 Ответить
Дай кошельок,а,то,я,ножічком
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09.01.2022 23:47 Ответить
раша как отот цыган...она не умеет сотрудничать, она умеет только неё****... но с честными хоть и косыми глазами...
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09.01.2022 23:22 Ответить
США и НАТО готовы стремиться к улучшению отношений Источник:
Завтра переговоры будут между США и Россией. Европейская часть т.н НАТО - побоку. Им потом доведут решения.
Йенс Столтенберг напоминает "Никаких переговоров по НАТО без НАТО" Где то я уже это слышал. Мир меняется на много быстрее.
Ленин обещал повесить всю мировую буржуазию "А верёвку, они нам сами продадут"
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09.01.2022 23:22 Ответить
Если не будет пугала извне в виде НАТО или США или ещё кого-то,то у условного нищеброда Ваньки из Костромы или Астрахани начнут возникать вопросы к собственным правителям-а почему он собственно нищеброд,а они жируют? Похоже на Западе совсем не понимают доктрину путлеровской засрашки.
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09.01.2022 23:36 Ответить
Ната,підставлє х-ла, каже,що,дасть,без спротиву Оце падлянка..., в душу нагадила
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09.01.2022 23:45 Ответить
Шо,вже зливається? Чи,вже,злився?
А,як дихав Вони,що з памперсами по,життю,йдуть?
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09.01.2022 23:42 Ответить
Пусть отсосет от Пуйла. Может тот и подумает.
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09.01.2022 23:50 Ответить
Эрдогану хватило 1 сбитого самолета,чтбы эти убогие кацапы к нему не лезли.А эти с ними еще о чем то договариваться хотят.Дебилы ***...
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09.01.2022 23:54 Ответить
По такой схеме, при Трампе, кремль уже пытался развалить блок НАТО.
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10.01.2022 00:08 Ответить
Цапам альтернатива здохнути.
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10.01.2022 00:19 Ответить
Ну, учитывая что единственная альтернатива компромиссам - ядерная война, то другого выхоа нет.
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10.01.2022 00:47 Ответить
Важко країнам НАТО звикнути до дикуна з ядерною палицею...
А може, і не треба звикати? Може, нехай там у них в Рашці скоріше вибухне шось ТАКЕ, що перемкне їх на самоврятування?
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10.01.2022 03:31 Ответить
73 % чуваков Украины избрали Столтенберга,сдайте еще пару тройку Вагнергейтов Путлеру и будет вам сказка... и цены упадут на все как в Польше недавно...
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10.01.2022 05:50 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B2 #радионв https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B #ДвойныеСтандарты https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 #КазаринМацарский
Сможет ли Украина изменить Россию? - Евгений Глибовицкий | Казарин Мацарский

дуже дуже цікавийта оптимістичний ефір на НВ
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10.01.2022 06:04 Ответить
Боже боже.... Дожились.... Обідно те, що я навіть учора позварилась з нашим охоронцем 60ти років, який волав що все рівно Зеленський кращий, бо Петро накрав.... Все ж таки люди переважно тупі та дурні в Україні. Банальна заздрість до успішної людини заважає думати про власну користь. Набагато простіше нить кожного дня, та всіх навкруги проклинать і звинувачувати у тому що ти тупий невдаха-лінивий-нездара. Ось звідки ноги ростуть : - "Лішь би нє Парашенко".
Жаба давить.... Жаба самий сташний зверь, задавила пол-человечества.
Отож люди готові страждати більше, аби не заздрити.... Їм не потрібне краще життя, їм достатньо бути мотивованими нить. Цей пережиток совка - поки не здохне, не скінчиться.
А зеленського просто намагаються не обговорювати.... Ну не смог, не вишла.... Недолуге Бидло думає як і про свої недолугі спроби в житті...
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10.01.2022 07:38 Ответить
Генеральний, але СЕКРЕТАР.
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10.01.2022 09:32 Ответить
 
 