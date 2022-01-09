У России есть альтернатива - сотрудничать с НАТО, - Столтенберг
США и НАТО готовы стремиться к улучшению отношений с Россией и вместе найти "политический путь вперед", но угроза конфликта сохраняется.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times, которое вышло 9 января.
По словам Столтенберга, он знает историю России и то, что на протяжении веков у нее были конфликты с соседями. Но у России есть альтернатива – сотрудничать и работать с НАТО, заявил он.
Генсек сказал, что "вместе можно найти путь, политический путь вперед, а также решить проблемы России".
При этом, по его словам, риск конфликта сохраняется. Сдерживающие действия НАТО "заслуживают доверия и сильны", и надо "надеяться и усердно работать на лучшее, но быть готовыми к худшему", добавил Столтенберг.
Генсек заявил, что США и НАТО готовы обсудить с Россией возможные меры по снижению риска, "такие как контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи". США и НАТО, по его словам, "готовы стремиться к улучшению отношений и уже доказали, что способны идти на компромиссы и находить решения с Россией".
Пожалуйста, подождите...
В часи Хрущова висміювалися "китайські комсомольці" Був анекдот короткий:
"Китайськие комсомольцы - самые комсомолистые на свете : они сначала создают себе трудности, а потом их стойко преодолевают!"
І от саме "цікаве" - те безумство, що було у китайських комсомольців , було нав"язане придурками, вирощеними у Радянському Союзі і пройшло через пару десятків років А в РОсії воно вже сотню років тягнеться!
А ЛИШЕ ПОТІМ запропонувати відмінити ці рішення в обмін на деокупацію, виплату репарацій тощо, а не лякати їжачка голою сракою лише обіцяючи весь час всі ці пекельні санкції.
Ой, фсе, на фиг.
А, мені більше подобається ідея правильно виховувати своїй дітей. Кожний сам вирішує, що значить "правильно".
Генсек сказал, что "вместе можно найти путь, политический путь вперед, а также решить проблемы России". Источник:
секс с врагом- начало дружбы...
Завтра переговоры будут между США и Россией. Европейская часть т.н НАТО - побоку. Им потом доведут решения.
Йенс Столтенберг напоминает "Никаких переговоров по НАТО без НАТО" Где то я уже это слышал. Мир меняется на много быстрее.
Ленин обещал повесить всю мировую буржуазию "А верёвку, они нам сами продадут"
А,як дихав Вони,що з памперсами по,життю,йдуть?
А може, і не треба звикати? Може, нехай там у них в Рашці скоріше вибухне шось ТАКЕ, що перемкне їх на самоврятування?
Сможет ли Украина изменить Россию? - Евгений Глибовицкий | Казарин Мацарский
дуже дуже цікавийта оптимістичний ефір на НВ
Жаба давить.... Жаба самий сташний зверь, задавила пол-человечества.
Отож люди готові страждати більше, аби не заздрити.... Їм не потрібне краще життя, їм достатньо бути мотивованими нить. Цей пережиток совка - поки не здохне, не скінчиться.
А зеленського просто намагаються не обговорювати.... Ну не смог, не вишла.... Недолуге Бидло думає як і про свої недолугі спроби в житті...