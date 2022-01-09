У России есть альтернатива - сотрудничать с НАТО, - Столтенберг

США и НАТО готовы стремиться к улучшению отношений с Россией и вместе найти "политический путь вперед", но угроза конфликта сохраняется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times, которое вышло 9 января.

По словам Столтенберга, он знает историю России и то, что на протяжении веков у нее были конфликты с соседями. Но у России есть альтернатива – сотрудничать и работать с НАТО, заявил он.

Генсек сказал, что "вместе можно найти путь, политический путь вперед, а также решить проблемы России".

При этом, по его словам, риск конфликта сохраняется. Сдерживающие действия НАТО "заслуживают доверия и сильны", и надо "надеяться и усердно работать на лучшее, но быть готовыми к худшему", добавил Столтенберг.





Генсек заявил, что США и НАТО готовы обсудить с Россией возможные меры по снижению риска, "такие как контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи". США и НАТО, по его словам, "готовы стремиться к улучшению отношений и уже доказали, что способны идти на компромиссы и находить решения с Россией".

Читайте также: Столтенберг и дер Ляйен обсудили ситуацию вокруг Украины