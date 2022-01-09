У Росії є альтернатива - співпрацювати з НАТО, - Столтенберг

США та НАТО готові прагнути до покращення відносин з Росією і разом можна знайти "політичний шлях уперед", але загроза конфлікту зберігається.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Гордон, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Financial Times, яке вийшло 9 січня.

За словами Столтенберга, він знає історію Росії і те, що протягом століть вона мала конфлікти із сусідами. Але Росія має альтернативу – співпрацювати і працювати з НАТО, заявив він.

Генсек сказав, що "разом можна знайти шлях, політичний шлях уперед, а також вирішити проблеми Росії".

При цьому за його словами, ризик конфлікту зберігається. Стримуючі дії НАТО "заслуговують на довіру і є сильними" і треба "сподіватися і старанно працювати на краще, але бути готовими до гіршого", додав Столтенберг.

Генсек заявив, що США та НАТО готові обговорити з Росією можливі заходи щодо зниження ризику, "такі як контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку". США і НАТО, за його словами, "готові прагнути покращення відносин і вже довели, що здатні йти на компроміси і знаходити рішення з Росією".

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