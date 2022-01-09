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У Росії є альтернатива - співпрацювати з НАТО, - Столтенберг

У Росії є альтернатива - співпрацювати з НАТО, - Столтенберг

США та НАТО готові прагнути до покращення відносин з Росією і разом можна знайти "політичний шлях уперед", але загроза конфлікту зберігається.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Гордон, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Financial Times, яке вийшло 9 січня.

За словами Столтенберга, він знає історію Росії і те, що протягом століть вона мала конфлікти із сусідами. Але Росія має альтернативу – співпрацювати і працювати з НАТО, заявив він.

Генсек сказав, що "разом можна знайти шлях, політичний шлях уперед, а також вирішити проблеми Росії".

При цьому за його словами, ризик конфлікту зберігається. Стримуючі дії НАТО "заслуговують на довіру і є сильними" і треба "сподіватися і старанно працювати на краще, але бути готовими до гіршого", додав Столтенберг.

Генсек заявив, що США та НАТО готові обговорити з Росією можливі заходи щодо зниження ризику, "такі як контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку". США і НАТО, за його словами, "готові прагнути покращення відносин і вже довели, що здатні йти на компроміси і знаходити рішення з Росією".

Також читайте: Столтенберг та фон дер Ляєн обговорили ситуацію довкола України

Автор: 
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Топ коментарі
+16
Ой дурак
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09.01.2022 22:54
+13
У НАТо є альтернатива-- розмазати паРашу в лайно!
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09.01.2022 22:54
+9
Для параши никаких альтернатив нет. Она должна быть полностью уничтожена в этом году.
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09.01.2022 23:14
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09.01.2022 22:52 Відповісти
Анекдот, як специфічний жанр усної народної творчості , був створений бідняками-євреями В них вони в жартівливо-повчальній формі насміхалися над самими собою, щоб якось прикрасить своє бідне існування В ХХ столітті ці анекдоти поставили на державну службу - в Радянському Союзі їх стали придумувать , щоб виправдать те, чому "нація-гегемон"(рассєянє") ніяк не може привести "савєцький народ" до щастя При цьому героями анекдотів відкрито негативного плану ставали будь-які народи (крім "рассєян") До останніх анекдоти завжди відносилися поблажливо і старалися в них їх виправдать або "возвеличить" Анекдоти про чукчів , "хахлів", "бульбашей", молдаван, "жидов", "хачіков", "піндосов", "нємцев", "гейропейцев" І повсюди не тільки підкреслювалися в негативному плані різні особливоості характеру цих народів (часом - гіпертрофовані а то й придумані) алей "натякалося", що у росіян подібні речі відсутні
В часи Хрущова висміювалися "китайські комсомольці" Був анекдот короткий:
"Китайськие комсомольцы - самые комсомолистые на свете : они сначала создают себе трудности, а потом их стойко преодолевают!"
І от саме "цікаве" - те безумство, що було у китайських комсомольців , було нав"язане придурками, вирощеними у Радянському Союзі і пройшло через пару десятків років А в РОсії воно вже сотню років тягнеться!
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10.01.2022 05:25 Відповісти
Ой дурак
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09.01.2022 22:54 Відповісти
Завтра срусский Ванька будет его жену в кусты вести. А он такой "Альтернатива есть - сотрудничать давайте"
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09.01.2022 23:36 Відповісти
У НАТо є альтернатива-- розмазати паРашу в лайно!
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09.01.2022 22:54 Відповісти
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известных бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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09.01.2022 23:48 Відповісти
Товсто тролиш, а млинці з трупами з літака Качинського тобі часом не до вподоби???
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10.01.2022 02:40 Відповісти
Все вірно, я з 14 року кажу, що заходу слід перехопити ініціативу, заявити про відключення свіфт, вивід капіталів, виробництв на росії, енергетичне ембарго, томагавки в Харкові тощо.
А ЛИШЕ ПОТІМ запропонувати відмінити ці рішення в обмін на деокупацію, виплату репарацій тощо, а не лякати їжачка голою сракою лише обіцяючи весь час всі ці пекельні санкції.
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10.01.2022 02:35 Відповісти
Путлер так не думает .
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09.01.2022 22:56 Відповісти
дайте їм нові види зброї та технології ! про таких людей кажуть іде, іде ,а потім як побіжить !
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09.01.2022 22:56 Відповісти
Це все дуже погано - будуть обговорювати якісь конкретні питання безпеки, залишаючи окупацію. Криму та Донбасу нібито як вже факт.
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09.01.2022 22:58 Відповісти
США та НАТО готові прагнути до покращення відносин з Росією Джерело:
Ой, фсе, на фиг.
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09.01.2022 22:59 Відповісти
Неплохая рождественская шутка ...
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09.01.2022 22:59 Відповісти
Та это он сказал для лохтората адептов рашистов... А так фюрер путлер понимает что его загоняют в угол
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09.01.2022 23:00 Відповісти
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10.01.2022 05:29 Відповісти
Вы тама что совсем? Путен вам уже на голову насрал, в самом вашем Вашингтоне переворот устроил, чего не делал никто в истории, а вы с ним сотрудничать хотите?
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09.01.2022 23:00 Відповісти
Да пофиг на бредни этого уходящего левака. Для Украины сейчас актуально только одно - давление ВСУ на писюниста и правительство, что бы дали вычистить страну изнутри. А не вот эта вся пораженческая галиматья для слюнявчиков))
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09.01.2022 23:00 Відповісти
Яке там давлєніє ВСУ?! В Україні військові не є кастою. Тому бойові офіцери ніколи не вироблять стратегії спільних дій зі штабними пацюками. Рускій мір в Україні - це розтління всього. Позбутися колоніального спадку нелегко. Бо відсутність проукраїнської еліти - фатальний чинник. Тут надія лише на божий промисел.
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09.01.2022 23:24 Відповісти
божий промисел - це, безумовно, круто.

А, мені більше подобається ідея правильно виховувати своїй дітей. Кожний сам вирішує, що значить "правильно".
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09.01.2022 23:28 Відповісти
Поки діти виростуть, України може не бути. А божий промисел уже явив себе на Майдані. Коли у найкритичніші моменти (двічі) вітер гнав кіптяву від шин на мусорів. А потім за кермо України всівся представник від людей. Еліта, безумовно, продукт виховання, світогляду. Але це не лише питання високого духу і цінностей. Еліта - це ще й питання власности (ресурсів). Так що перспективка в України вимальовується "не дуже". Надія на Путлєра і війну як єдиний шанс. Якби це не трагічно звучало.
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09.01.2022 23:37 Відповісти
Я мав на увазі, що крім України Україні не треба на когось розраховувати. Такий собі фаталізм, дещо схожий на кацапський Але в них він від безнадьоги, унылых пространств и жопой чувствующей безысходности. Наш фаталізм - це любов до Батьківщини, яку не можна віддати нікому.
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10.01.2022 00:37 Відповісти
проблема не только в отсутствии элиты - а еще и в том половина населения тупое и инфантильное особенно чем ближе к востоку и югу - не пуганные идиоты ходят по граблям десятками лет
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10.01.2022 07:24 Відповісти
Так це ж і є наслідок дій еліти. Центральна еліта самоусунулась, і за справу взялася еліта місцева. Це, як у родині, де добрі батьки, дбаючи про майбутнє дітей, намагаються дати їм добре виховання. В Україні еліта зацікавлена в деградації населення, щоб легше було маніпулювати на виборах.
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10.01.2022 09:31 Відповісти
с перспективой её вхождения в нато, для последующей совместной борьбы с сша ))) они там канешно жжжуть!
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09.01.2022 23:08 Відповісти
а можна з цього місця докладніше - Проблеми Росії. За рахунок кого і як?

Генсек сказал, что "вместе можно найти путь, политический путь вперед, а также решить проблемы России". Источник:
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09.01.2022 23:12 Відповісти
Столтенберг никто, он ничего не решает.
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09.01.2022 23:13 Відповісти
Для параши никаких альтернатив нет. Она должна быть полностью уничтожена в этом году.
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09.01.2022 23:14 Відповісти
Сподіваюсь тільки після де-окупації засрашкай Криму, Донецька , Луганська та виплат компенсації усім Українцям постраждалим від війни..... у іншому випадку це повне лайно.
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09.01.2022 23:14 Відповісти
о, да , канечно:
секс с врагом- начало дружбы...
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09.01.2022 23:18 Відповісти
шас. шнурки погладять i прибiжять.
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09.01.2022 23:19 Відповісти
Угроза конфликта будет постоянно, пока есть русня.
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09.01.2022 23:19 Відповісти
О как оригинально! Расия из года в год посылает всех нах, а вы готовы с ней сотрудничать. А слабо наоборот потребовать? Причём, вполне малозатратный вариант. Отказать нахрен всему кацапью в праве на въезд в страны НАТО - и фсе, привыкшие к ненавистному гейроповскому сервису любители банковских вкладов в евро и долларах через неделю ***** на руках к ленину в гости понесут
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09.01.2022 23:20 Відповісти
Дай кошельок,а,то,я,ножічком
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09.01.2022 23:47 Відповісти
раша как отот цыган...она не умеет сотрудничать, она умеет только неё****... но с честными хоть и косыми глазами...
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09.01.2022 23:22 Відповісти
США и НАТО готовы стремиться к улучшению отношений Источник:
Завтра переговоры будут между США и Россией. Европейская часть т.н НАТО - побоку. Им потом доведут решения.
Йенс Столтенберг напоминает "Никаких переговоров по НАТО без НАТО" Где то я уже это слышал. Мир меняется на много быстрее.
Ленин обещал повесить всю мировую буржуазию "А верёвку, они нам сами продадут"
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09.01.2022 23:22 Відповісти
Если не будет пугала извне в виде НАТО или США или ещё кого-то,то у условного нищеброда Ваньки из Костромы или Астрахани начнут возникать вопросы к собственным правителям-а почему он собственно нищеброд,а они жируют? Похоже на Западе совсем не понимают доктрину путлеровской засрашки.
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09.01.2022 23:36 Відповісти
Ната,підставлє х-ла, каже,що,дасть,без спротиву Оце падлянка..., в душу нагадила
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09.01.2022 23:45 Відповісти
Шо,вже зливається? Чи,вже,злився?
А,як дихав Вони,що з памперсами по,життю,йдуть?
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09.01.2022 23:42 Відповісти
Пусть отсосет от Пуйла. Может тот и подумает.
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09.01.2022 23:50 Відповісти
Эрдогану хватило 1 сбитого самолета,чтбы эти убогие кацапы к нему не лезли.А эти с ними еще о чем то договариваться хотят.Дебилы ***...
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09.01.2022 23:54 Відповісти
По такой схеме, при Трампе, кремль уже пытался развалить блок НАТО.
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10.01.2022 00:08 Відповісти
Цапам альтернатива здохнути.
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10.01.2022 00:19 Відповісти
Ну, учитывая что единственная альтернатива компромиссам - ядерная война, то другого выхоа нет.
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10.01.2022 00:47 Відповісти
Важко країнам НАТО звикнути до дикуна з ядерною палицею...
А може, і не треба звикати? Може, нехай там у них в Рашці скоріше вибухне шось ТАКЕ, що перемкне їх на самоврятування?
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10.01.2022 03:31 Відповісти
73 % чуваков Украины избрали Столтенберга,сдайте еще пару тройку Вагнергейтов Путлеру и будет вам сказка... и цены упадут на все как в Польше недавно...
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10.01.2022 05:50 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B2 #радионв https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B #ДвойныеСтандарты https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 #КазаринМацарский
Сможет ли Украина изменить Россию? - Евгений Глибовицкий | Казарин Мацарский

дуже дуже цікавийта оптимістичний ефір на НВ
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10.01.2022 06:04 Відповісти
Боже боже.... Дожились.... Обідно те, що я навіть учора позварилась з нашим охоронцем 60ти років, який волав що все рівно Зеленський кращий, бо Петро накрав.... Все ж таки люди переважно тупі та дурні в Україні. Банальна заздрість до успішної людини заважає думати про власну користь. Набагато простіше нить кожного дня, та всіх навкруги проклинать і звинувачувати у тому що ти тупий невдаха-лінивий-нездара. Ось звідки ноги ростуть : - "Лішь би нє Парашенко".
Жаба давить.... Жаба самий сташний зверь, задавила пол-человечества.
Отож люди готові страждати більше, аби не заздрити.... Їм не потрібне краще життя, їм достатньо бути мотивованими нить. Цей пережиток совка - поки не здохне, не скінчиться.
А зеленського просто намагаються не обговорювати.... Ну не смог, не вишла.... Недолуге Бидло думає як і про свої недолугі спроби в житті...
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10.01.2022 07:38 Відповісти
Генеральний, але СЕКРЕТАР.
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10.01.2022 09:32 Відповісти
 
 