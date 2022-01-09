У Росії є альтернатива - співпрацювати з НАТО, - Столтенберг
США та НАТО готові прагнути до покращення відносин з Росією і разом можна знайти "політичний шлях уперед", але загроза конфлікту зберігається.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Гордон, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Financial Times, яке вийшло 9 січня.
За словами Столтенберга, він знає історію Росії і те, що протягом століть вона мала конфлікти із сусідами. Але Росія має альтернативу – співпрацювати і працювати з НАТО, заявив він.
Генсек сказав, що "разом можна знайти шлях, політичний шлях уперед, а також вирішити проблеми Росії".
При цьому за його словами, ризик конфлікту зберігається. Стримуючі дії НАТО "заслуговують на довіру і є сильними" і треба "сподіватися і старанно працювати на краще, але бути готовими до гіршого", додав Столтенберг.
Генсек заявив, що США та НАТО готові обговорити з Росією можливі заходи щодо зниження ризику, "такі як контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку". США і НАТО, за його словами, "готові прагнути покращення відносин і вже довели, що здатні йти на компроміси і знаходити рішення з Росією".
Будь ласка, зачекайте...
В часи Хрущова висміювалися "китайські комсомольці" Був анекдот короткий:
"Китайськие комсомольцы - самые комсомолистые на свете : они сначала создают себе трудности, а потом их стойко преодолевают!"
І от саме "цікаве" - те безумство, що було у китайських комсомольців , було нав"язане придурками, вирощеними у Радянському Союзі і пройшло через пару десятків років А в РОсії воно вже сотню років тягнеться!
А ЛИШЕ ПОТІМ запропонувати відмінити ці рішення в обмін на деокупацію, виплату репарацій тощо, а не лякати їжачка голою сракою лише обіцяючи весь час всі ці пекельні санкції.
Ой, фсе, на фиг.
А, мені більше подобається ідея правильно виховувати своїй дітей. Кожний сам вирішує, що значить "правильно".
Генсек сказал, что "вместе можно найти путь, политический путь вперед, а также решить проблемы России". Источник:
секс с врагом- начало дружбы...
Завтра переговоры будут между США и Россией. Европейская часть т.н НАТО - побоку. Им потом доведут решения.
Йенс Столтенберг напоминает "Никаких переговоров по НАТО без НАТО" Где то я уже это слышал. Мир меняется на много быстрее.
Ленин обещал повесить всю мировую буржуазию "А верёвку, они нам сами продадут"
А,як дихав Вони,що з памперсами по,життю,йдуть?
А може, і не треба звикати? Може, нехай там у них в Рашці скоріше вибухне шось ТАКЕ, що перемкне їх на самоврятування?
Сможет ли Украина изменить Россию? - Евгений Глибовицкий | Казарин Мацарский
дуже дуже цікавийта оптимістичний ефір на НВ
Жаба давить.... Жаба самий сташний зверь, задавила пол-человечества.
Отож люди готові страждати більше, аби не заздрити.... Їм не потрібне краще життя, їм достатньо бути мотивованими нить. Цей пережиток совка - поки не здохне, не скінчиться.
А зеленського просто намагаються не обговорювати.... Ну не смог, не вишла.... Недолуге Бидло думає як і про свої недолугі спроби в житті...