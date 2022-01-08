УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4383 відвідувача онлайн
Новини
3 675 54

Столтенберг та фон дер Ляєн обговорили ситуацію довкола України

Столтенберг та фон дер Ляєн обговорили ситуацію довкола України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив ситуацію навколо України з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили російське військове нарощування навколо України та ускладнення для безпеки в Європі", - написав Столтенберг.

"НАТО продовжує координацію зі стратегічним партнером - ЄС у той час, як ми готуємося до зустрічі Ради НАТО-Росія", - зазначив генсен НАТО.

Зустріч Ради Росія-НАТО запланована на 12 січня у Брюсселі.

Читайте: Блінкен нагадав, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО: "Ми готові рішуче відповісти на подальшу агресію"

Автор: 

Єврокомісія (2156) НАТО (6441) Столтенберг Єнс (1595) фон дер Ляєн Урсула (765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
мабуть обговорюючи домовились й надалі обговорювати вже багато раз обговорене...
показати весь коментар
08.01.2022 20:13
+6
показати весь коментар
08.01.2022 20:21
+5
зато бубачька ниче не обговаривает. Лыжи. Отдых
показати весь коментар
08.01.2022 20:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І шо?
показати весь коментар
08.01.2022 20:13 Відповісти
Та нічого. А де наші московіти? Земельку треба удобрити, и раби всім потрібні...
показати весь коментар
08.01.2022 20:17 Відповісти
Та наших "гігантів думки" вже через твітер повідомляють. Навіть час на дзвінки не витрачають.
показати весь коментар
08.01.2022 20:21 Відповісти
мабуть обговорюючи домовились й надалі обговорювати вже багато раз обговорене...
показати весь коментар
08.01.2022 20:13 Відповісти
смотрю на этих европейцев: дебилы и импотенты безвольные..
когда надо действововать, они разговоры разговаривают и озабоченности сообщают..
показати весь коментар
08.01.2022 20:13 Відповісти
Столтенберг Возглавлял молодёжное крыло Норвежской рабочей партии в 1985-1989 годах. В конце 1980-х - начале 1990-х годов находился в разработке КГБ СССР, под псевдонимом «агент Стеклов».

Урсула Ван дер Ляйн
За пять лет пребывания во главе министерства обороны фрау фон дер Ляйен удалось практически разгромить немецкую армию. Когда она в 2019 году покинула министерский пост, только половина немецких истребителей Eurofighter и Tornado, менее трети бронетранспортеров Puma, 23% ударных вертолётов Tiger и лишь 17% немецких подводных лодок были готовы к бою.
И это не всё: в сентябре 2014 года во время маневров НАТО в Норвегии из-за нехватки техники немецкие солдаты были вынуждены использовать… мётлы вместо винтовок. «Ситуация в бундесвере катастрофическая.
упруг Урсулы, медицинский директор Orgenesis Хайко фон дер Ляйен, как и вице-президент Orgenesis Винсент Вандамм ранее 11 лет работали в британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK). До прихода в GSK Вандамм восемь лет занимал должность директора по качеству в… Pfizer, сообщает Active News. Многие другие сотрудники Orgenesis также ранее работали в Pfizer.
«У Урсулы ван дер Лейен, нашего главного покупателя вакцин в сотнях миллионов доз, оказывается, есть муж, Хайко, который руководит Orgenesis, биотехнологической компанией, специализирующейся на генной терапии. Вот теперь всё стало ясно», - написал известный французский экономист и предприниматель Франсуа Дюкрок
показати весь коментар
08.01.2022 20:43 Відповісти
показати весь коментар
08.01.2022 20:54 Відповісти
да я читал об этом.. это как у нас при Януковоще были Министры Обороны, Саломатин и Лебедев..
все трое: кацапская агентура, задача которых была развалить и ослабить нашу армию..
Путин не дурак!.. он знает что в Европах сидят на должностях его агенты, которые блокируют и невилируют все усилия НАТО и ЕС.. это уже давно очевидно..
и на Минск 1 и Минск 2, лилиПутин согласился, потому что его агентура давала ему возможности для действий, но что-то пошло не так.. точнее, уже восьмой год идет не по кацапскому сценарию..
показати весь коментар
08.01.2022 21:07 Відповісти
Колись вже так Гілера улещували...
показати весь коментар
08.01.2022 20:15 Відповісти
зато бубачька ниче не обговаривает. Лыжи. Отдых
показати весь коментар
08.01.2022 20:16 Відповісти
А навіщо тобі той дурник? Нам своє робити...
показати весь коментар
08.01.2022 20:19 Відповісти
Мені він на х. не впав. Цікаво нащо він був 73% зебілів.
показати весь коментар
08.01.2022 20:23 Відповісти
Тіх 73% ти на фронті не знайдеш, так що нічого не змінилось...
показати весь коментар
08.01.2022 20:26 Відповісти
Ті вже давно покаялись, не бзди...
показати весь коментар
08.01.2022 20:39 Відповісти
дер лайно
показати весь коментар
08.01.2022 20:16 Відповісти
Де президент Зеленський?
показати весь коментар
08.01.2022 20:20 Відповісти
Як мені може бути відніме? Ти п'яний чи просто ідіот
показати весь коментар
08.01.2022 20:28 Відповісти
«Вам із-за прапорця видніше»…🤨 точно ідіот.
показати весь коментар
08.01.2022 20:30 Відповісти
Так, а буба где?! Рифму не предлагать! Я даже не спрашиваю где Чаус! Вава, вылазь! Народ ждьот!
показати весь коментар
08.01.2022 20:28 Відповісти
Та нехай вже краще мовчить, бо ще ляпне щось невпопад. Жарт, але чомусь плакати хочеться.(((
показати весь коментар
08.01.2022 20:33 Відповісти
А Наполеончик бухает со своими русскими друганами Дерьмаком и Демченко.
показати весь коментар
08.01.2022 20:46 Відповісти
Не смеши, слизняк зеленый.
показати весь коментар
08.01.2022 20:55 Відповісти
показати весь коментар
08.01.2022 20:21 Відповісти
Да весь світ бачив ту фотку, де президент України, як якийсь лох в пивній підливає своєму босу, агенту Москви Єрмаку. В той самий час,бувший президент Порошенко б'ється за Україну і що чекає на Порошенко в Україні-арешт. Чого українці очікують від партнерів я не розумію!?
показати весь коментар
08.01.2022 20:33 Відповісти
І тільки наш ні пари з вуст. (((
показати весь коментар
08.01.2022 20:31 Відповісти
пропусти наверное я....
а как отреагировало нешефсё отдыхающее и МИД (кулебяка хотя бы) на оккупацию Казахстана?
показати весь коментар
08.01.2022 20:44 Відповісти
показати весь коментар
08.01.2022 20:47 Відповісти
"Тот, кто отдаёт свою свободу за безопасность, не достоин ни того, ни другого."
- Томас Джефферсон
показати весь коментар
08.01.2022 20:48 Відповісти
На держтелеканалі "Рада" хвалять Лукашенка і армію Путіна.

На державному телеканалі "Рада" почали хвалити самопроголошеного президента Білорусі, диктатора Олександра Лукашенка і армію РФ, яка "допомагає" Казахстану.

У минулу п'ятницю, 7 січня, у студії каналу одна із співрозмовниць заявила російською: "Вы знаете, я слышала выступление Лукашенка и мне понравилось, как он поддержал президента Казахстана. Он сказал, что именно такой президент может найти пути решения с бунтовщиками. Но так как это террористы, хорошо уже подученные люди, то пришлось воспользоваться ОДКБ".

Про РФ сказала: "Немножко отвлечется от Украины, потому что есть задача помочь Казахстану".

"А це державний телеканал "Рада", яким віднедавна займається експродюсер каналів Медведчука Сємьонов. В ефірі спонсорованого за наші кошти каналу "експертка" вихваляє самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка і схвалює вторгнення російських військ у Казахстан", - пише Стерненко.

Перед цим в ефірі НАТО називали "інструментом протистояння, а не порятунком для України". ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Державний телеканал "Дом" взяв на роботу акторку, яка називає Крим "російським" Телеканал "Рада" фінансується із державного бюджету, тобто з кишень українських платників податків.
показати весь коментар
08.01.2022 20:48 Відповісти
Україна по факту вже окупована Росією.
показати весь коментар
08.01.2022 20:50 Відповісти
Похоже далеко не все это поняли. Одного "прекрасного" утра все украинцы это поймут но будет уже поздно. Так сейчас произошло с казахами.
показати весь коментар
08.01.2022 20:54 Відповісти
Шо там обсуждать?Мордовский Франкенштейн,гниющий упырь в агонии.Старые органы отмирают,а новые не приживаются и не приживутся никогда.Такой рисуется картина агонии последней Империи.В надежде выжить и вылезти из погребальной ямы гниющий упырь,пытается влить в себя свежей крови и трансплантировать новые органы.Сейчас пытается трансплантировать Казахстан,до этого Беларусь ещё раньше Украину....Но не приживаются и не приживутся органы,сколько ты их не пришивай,нет совместимости.Нет лекарств,таких как были у коммунистов идейных и не будет.Только сила.Но насильно мил не будешь.
показати весь коментар
08.01.2022 21:02 Відповісти
А не слишком странно что все в мире встречаются и обсуждают Украину и ситуацию вокруг неё а бубочка- гАРАНТИК в Карпатах на лыжах и сноубордах катается?
показати весь коментар
08.01.2022 21:20 Відповісти
Хотите узнать реакцию коллективного запада на вторжение русни в Украину (не дай бог)? Смотрите на их реакцию на события в Казахстане. У нас три союзника: Польша, Литва и Турция...
А по большому счету, реакций может быть только две - остальное вариации - Бить русню вместе с Нами или озаботится... Так что у Нас союзники только Одни - ВСУ, Добровольцы и Волонтеры !!!
показати весь коментар
08.01.2022 23:54 Відповісти
 
 