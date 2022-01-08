Столтенберг та фон дер Ляєн обговорили ситуацію довкола України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив ситуацію навколо України з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми обговорили російське військове нарощування навколо України та ускладнення для безпеки в Європі", - написав Столтенберг.
"НАТО продовжує координацію зі стратегічним партнером - ЄС у той час, як ми готуємося до зустрічі Ради НАТО-Росія", - зазначив генсен НАТО.
Зустріч Ради Росія-НАТО запланована на 12 січня у Брюсселі.
Топ коментарі
+6 Александр Чуднивец #474549
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+6 Павло ШОвте
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+5 Andriy Kalnyshevsky
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когда надо действововать, они разговоры разговаривают и озабоченности сообщают..
Урсула Ван дер Ляйн
За пять лет пребывания во главе министерства обороны фрау фон дер Ляйен удалось практически разгромить немецкую армию. Когда она в 2019 году покинула министерский пост, только половина немецких истребителей Eurofighter и Tornado, менее трети бронетранспортеров Puma, 23% ударных вертолётов Tiger и лишь 17% немецких подводных лодок были готовы к бою.
И это не всё: в сентябре 2014 года во время маневров НАТО в Норвегии из-за нехватки техники немецкие солдаты были вынуждены использовать… мётлы вместо винтовок. «Ситуация в бундесвере катастрофическая.
упруг Урсулы, медицинский директор Orgenesis Хайко фон дер Ляйен, как и вице-президент Orgenesis Винсент Вандамм ранее 11 лет работали в британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK). До прихода в GSK Вандамм восемь лет занимал должность директора по качеству в… Pfizer, сообщает Active News. Многие другие сотрудники Orgenesis также ранее работали в Pfizer.
«У Урсулы ван дер Лейен, нашего главного покупателя вакцин в сотнях миллионов доз, оказывается, есть муж, Хайко, который руководит Orgenesis, биотехнологической компанией, специализирующейся на генной терапии. Вот теперь всё стало ясно», - написал известный французский экономист и предприниматель Франсуа Дюкрок
все трое: кацапская агентура, задача которых была развалить и ослабить нашу армию..
Путин не дурак!.. он знает что в Европах сидят на должностях его агенты, которые блокируют и невилируют все усилия НАТО и ЕС.. это уже давно очевидно..
и на Минск 1 и Минск 2, лилиПутин согласился, потому что его агентура давала ему возможности для действий, но что-то пошло не так.. точнее, уже восьмой год идет не по кацапскому сценарию..
а как отреагировало нешефсё отдыхающее и МИД (кулебяка хотя бы) на оккупацию Казахстана?
- Томас Джефферсон
На державному телеканалі "Рада" почали хвалити самопроголошеного президента Білорусі, диктатора Олександра Лукашенка і армію РФ, яка "допомагає" Казахстану.
У минулу п'ятницю, 7 січня, у студії каналу одна із співрозмовниць заявила російською: "Вы знаете, я слышала выступление Лукашенка и мне понравилось, как он поддержал президента Казахстана. Он сказал, что именно такой президент может найти пути решения с бунтовщиками. Но так как это террористы, хорошо уже подученные люди, то пришлось воспользоваться ОДКБ".
Про РФ сказала: "Немножко отвлечется от Украины, потому что есть задача помочь Казахстану".
"А це державний телеканал "Рада", яким віднедавна займається експродюсер каналів Медведчука Сємьонов. В ефірі спонсорованого за наші кошти каналу "експертка" вихваляє самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка і схвалює вторгнення російських військ у Казахстан", - пише Стерненко.
Перед цим в ефірі НАТО називали "інструментом протистояння, а не порятунком для України". ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Державний телеканал "Дом" взяв на роботу акторку, яка називає Крим "російським" Телеканал "Рада" фінансується із державного бюджету, тобто з кишень українських платників податків.
А по большому счету, реакций может быть только две - остальное вариации - Бить русню вместе с Нами или озаботится... Так что у Нас союзники только Одни - ВСУ, Добровольцы и Волонтеры !!!