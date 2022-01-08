Столтенберг и фон дер Ляйен обсудили ситуацию вокруг Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили российское военное наращивание вокруг Украины и усложнение для безопасности в Европе", - написал Столтенберг.

"НАТО продолжает координацию со стратегическим партнером - ЕС - в то время, как мы готовимся к встрече Совета НАТО-Россия", - отметил генсен НАТО.

Встреча Совета Россия-НАТО намечена на 12 января в Брюсселе.

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