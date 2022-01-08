РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8448 посетителей онлайн
Новости
8 811 74

НАТО – рудимент Холодной войны, – посол России в США Антонов

НАТО – рудимент Холодной войны, – посол России в США Антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что стремление НАТО расшириться на восток не отвечает стремлению к обеспечению европейской безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.

"Расширение НАТО на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимой безопасности в Европе. Трансатлантический блок является рудиментом холодной войны", - сказал он.

Антонов отметил, что Россия "будет способствовать усилиям по восстановлению нормальной жизни в Казахстане".

Читайте также: МИД РФ - Блинкену на слова о "миротворцах" ОДКБ: "Когда в твоем доме американцы, сложно остаться живым и не быть изнасилованным"

Казахстан (781) НАТО (9979) ОДКБ (131) россия (95497) Антонов Анатолий (17)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
а паРаша рудимент татрской орды
показать весь комментарий
08.01.2022 15:33
+32
показать весь комментарий
08.01.2022 15:39
+30
показать весь комментарий
08.01.2022 15:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неа. НАТО.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:32 Ответить
какцапы никак не допрут, чё им никто не верит! чё все хотят вступить в рудимент, когда рядом такая пылающая любовью и насаждающая мир во всём мире выгребная яма?!!
показать весь комментарий
08.01.2022 16:33 Ответить
а паРаша рудимент татрской орды
показать весь комментарий
08.01.2022 15:33 Ответить
Ну, що ще треба американському Сенату, щоб нарешті визначити для себе раз і назавжди - росія є і була ворогом демократії, а значить ворогом США. І Європи.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:34 Ответить
Рейганы закончились..
показать весь комментарий
08.01.2022 15:39 Ответить
був би зараз Америц президент на кшалт Рейгана, а прем'ром Великобританії хтось на кшалт залізної Тетчер - давно не було рашки, і її народець-опариш - один в одного, та в собак кістки обглодані виривав на смітниках.
показать весь комментарий
08.01.2022 16:22 Ответить
Во-первых они бы даже не осмелились....а во-вторых мы бы НИКОГДА не догадались что рядом с нами живет страна-тварюга.Если кто-то скажет что за Крым знал или догадывался до ноября 2013 года...не поверим....даже такой умной голове как Виталий Портников....или цинику Александру Невзорову.Сурков точно знал.
показать весь комментарий
08.01.2022 16:35 Ответить
Я знав, що добра не буде, коли почали залишати відставників-москалів пачками в Криму! І коли великі начальники з великими погонами казали, що вони собі навіть уявити не могли, що Росія нападе на Україну, то я завжди таких називав тупими баранами або зрадниками.
показать весь комментарий
08.01.2022 17:25 Ответить
Рашка атавизм Монгольской Орды..
показать весь комментарий
08.01.2022 15:35 Ответить
Чия б корова мичала. Рудимент раннього середньовіччя квакає.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:35 Ответить
палеоліту.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:47 Ответить
Так ви ж до сих пір живете в стані холодної війни до всього цивілізованого світу.В вас одна недолуга ідея на все життя"что би нас баялісь".
показать весь комментарий
08.01.2022 15:36 Ответить
"і нє насміхалісь"
показать весь комментарий
08.01.2022 16:35 Ответить
Росія -- рудимент варварської доби.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:37 Ответить
Гляньте на этого рудимента , его ещё со времён Брежнева прёт против НАТО .
показать весь комментарий
08.01.2022 15:38 Ответить
Найцікавіше те, що сказане цим виродком, написане на знаменах всякої лівацької наволочі, маса якої в США наближається до критичної. Він знає, що каже. І що може сподобатися виборцям Байдена.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:39 Ответить
Похоже самому байдену это нравится, и уж точно коммуняке вице харрис.
показать весь комментарий
08.01.2022 16:03 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 18:47 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 15:39 Ответить
Які сАятЬ на стражЄ от НАТА
показать весь комментарий
08.01.2022 16:14 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 16:55 Ответить
РФ та ОДКБ є рудиментом колоніальних воєн. РФ єдина країна в Європі, яка анексувала чужі території. Метою РФ є знищення народів на окупованих територіях шляхом повної асиміляції та геноциду. РФ - імерія зла та брехні.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:40 Ответить
єдина в світі після 1945 року.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:48 Ответить
надо в РФ провести референдум и отменить НАТО. Справку отнести в ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ
показать весь комментарий
08.01.2022 15:41 Ответить
а вся лапотня-смердючий екскрімент...
показать весь комментарий
08.01.2022 15:42 Ответить
Видно засидівся у лютих ворогів. Мабуть вже час до рідних берьозок та ягелю повертатись.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:42 Ответить
Так зараз же нова Холодна війна, нова Карибська криза. Все на часі.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:45 Ответить
уже наверное бывший .ото домой придет-жена с детьми запиляют насмерть
показать весь комментарий
08.01.2022 15:45 Ответить
У страха глаза велики , подумал Байден посмотрев на посла Антонова...
показать весь комментарий
08.01.2022 15:46 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 15:46 Ответить
Так и знал, что с машей таки первие бандеровци замутили)
показать весь комментарий
08.01.2022 15:54 Ответить
Класика:
Іде москаль по селу. З ним усі вітаються.
- Христос воскрес!
- Спасібо, меня уже прєдупрєділі.
показать весь комментарий
08.01.2022 17:32 Ответить
Российская Федерация - рудимент человечества.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:46 Ответить
Highlander Freeman



Про прекрасне радянське кіно



показать весь комментарий
08.01.2022 15:51 Ответить
Арештована Коляда, або 50 років операції "Блок"... ааа, не чули..?

neborakova@BohdanaNeborak

Рівно 50 років тому у Львові колядували українські інтелігенти.
За це через декілька днів прогримить хвиля арештів - чимало учасників дійства опиняться на засланні.
Серед них Калинці, Стус, Чорновіл, Горинь, Шабатура...
Люди на фото ще не знають, що готує їм КГБ 12 січня 1972 року.

показать весь комментарий
08.01.2022 16:07 Ответить
Насприяли вже відновленню мирного життя в Сирії, на Донбасі іт.д.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:52 Ответить
макшанін імперія рушиться , сприйми це як історичний факт .Ти ж не лох...
показать весь комментарий
08.01.2022 15:53 Ответить
это щит от гоблинов орков от мардора
показать весь комментарий
08.01.2022 15:53 Ответить
Єто кацапстан вредний пережиток истории.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:56 Ответить
Посмотрите на это хлебало. Очередное х….
показать весь комментарий
08.01.2022 15:58 Ответить
Ганібал Лектер виглядає приємніше, ніж цей "посол". Свинопес однозначно чекіст-маньячило
показать весь комментарий
08.01.2022 16:00 Ответить
Кацапи хочуть розширяЦЦА руЗЗЬГим міром, а НАТА блін недає...
показать весь комментарий
08.01.2022 16:13 Ответить
Победили гражданских и окрылились. Возомнили себя непобедимыми.
показать весь комментарий
08.01.2022 16:16 Ответить
а смердюча рашка - атавізм людської цивілізації. а народ рашки - тупікова гілка цивілізації.
показать весь комментарий
08.01.2022 16:18 Ответить
Ну и зачем высер этого кацапского дебила мы читаем? Смерть Ордынцам
показать весь комментарий
08.01.2022 16:27 Ответить
Убейсяапстену.
показать весь комментарий
08.01.2022 16:30 Ответить
Свинопарашка рудимент истории...
показать весь комментарий
08.01.2022 16:30 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
08.01.2022 16:44 Ответить
НАТО, разойдись! Раз-два!
показать весь комментарий
08.01.2022 16:46 Ответить
Этого бы ещё "пришили" как посла в Турции. Рожа,ну прямо напрашивается.
показать весь комментарий
08.01.2022 16:47 Ответить
журналисты, цензоры и пр. ну и зачем вы это все печатаете в новостных лентах???!
К чему???Вы хотите показать маразм, идиотизм и вечное перекраивание истории
масковскими ненормальными чинушами???
так их там таких миллион!!!
И все это мы должны читать????
кто это вообще такой и зачем такое печатать!?!?
показать весь комментарий
08.01.2022 16:48 Ответить
паРашстан тупиковьІй путь в истории человечества.
показать весь комментарий
08.01.2022 16:50 Ответить
Ліпше бути рудиментом холодної війни ніж самою "миролюбною" країною світу яка ніде не воюючи вбиває, грабує і анексує території інших держав...
показать весь комментарий
08.01.2022 16:51 Ответить
НАТО до 2014 было еле живой структурой бюджет которой еле пополнялся странами ЕС. Штаты вывели часть своих солдат. Это вы придурки взбудоражили всех и НАТО в том числе, а теперь ноете.
показать весь комментарий
08.01.2022 16:52 Ответить
2 триллиона долларов РАБссии лежат в банках США... каже Андрей Пионтковский,думаю что больше чем 2....
показать весь комментарий
08.01.2022 17:07 Ответить
Тем временем Путлер заморозил Накопительные пенсии РАБссиян до 2024 года... а это значит любой РАБссиянец не сможет снять со счета своего же даже 8 грвен на кило Скумбрии Ленки Голобородьки...
показать весь комментарий
08.01.2022 17:12 Ответить
Только посмотрите на это пееркошеное от злобы КГБшное ипало. Свинособачий Чекистан (Московия) рудимент нынешнего этапа истории. Мокшандия - тупиковая ветвь человеческой цивилизации, которая, если не будет разрушена и развеяна, несомненно приведет мир к войне, которая скорее всего уничтожит нынешнюю цивилизацию, если не вообще всю жизнь на Земле
показать весь комментарий
08.01.2022 17:17 Ответить
Пригадую схожий нік на форумі The Guardian, разом воювали проти кацапської інформаційної навали. Так чи ні, але з Новим роком!
показать весь комментарий
08.01.2022 19:05 Ответить
то то роSSеюшка очень заботится о коллективной безопасности европы
столько сил приложила...
показать весь комментарий
08.01.2022 17:24 Ответить
Интересную версию высказал бывший посол США Метью Брайза нашему журналисту Антону Борковскому...видос в тему...https://youtu.be/7Nkyc_-W7ik
показать весь комментарий
08.01.2022 17:28 Ответить
А ОДКБ и ШОС и сама рашка это рудименты чего? Наверное человеческой глупости….
показать весь комментарий
08.01.2022 17:42 Ответить
пнх, пнх, пнх ...
показать весь комментарий
08.01.2022 17:57 Ответить
Даремно Рузвельт не послухав Черчіля, - треба було есересер дожимати до кінця
показать весь комментарий
08.01.2022 17:58 Ответить
А кто их мнение собственно спрашивал.... Вряд ли кому это интерестно сейчас.
показать весь комментарий
08.01.2022 17:58 Ответить
Существование рахи-рудимен
показать весь комментарий
08.01.2022 18:00 Ответить
На РАБссию США в 20 веке нападали четыре раза в 1914 году,в 1941 году и в 1991 году и 10 февраля 1992 года....когда Ножки Буша посыпались на РАБссиию что из Рога изобилия...дабы быдло моцкальское с голодухи не подохло...
показать весь комментарий
08.01.2022 18:23 Ответить
А Росія - це пережиток минулого, рудимент агресивного СРСР,
показать весь комментарий
08.01.2022 18:28 Ответить
ВЫГНАТЬ ЭТОГО РАСЕЙСКОГО КОЗЛА НАХЕР. А заодно их дочек, которые там учатся и мамаш, которые там поджираются...
показать весь комментарий
08.01.2022 19:02 Ответить
дуже мало спамів. Дуже. Коняра встановив графік, коли кожен їхній працівник періодично нести "околесицу" (не одному Конярі та Машці ) і згідно графіка надвечір піднімається вой на Мокшанських болотах - Ви клятий колективний захід є рудиментом холодної війни, а ми разом з вільними друзями Вас закопаєм і тримайте нас семеро, ми будемо мочитись в сортирах
показать весь комментарий
08.01.2022 20:03 Ответить
паРаша - рудимент людства й цивілізації.
показать весь комментарий
08.01.2022 21:35 Ответить
Даремно Штати дали в 41 році совку Ленд-Ліз... була така прекрасна можливість знищити совок руками Гітлера... а вже після знищити Гітлера....
показать весь комментарий
08.01.2022 21:39 Ответить
Ба!!! Чому це так хвилює російське начальство? Адже дочка Лаврова - в Нью-Йорку,дочка Путіна - в Голландії, Марія Захарова виходила заміж и Нью-Йорку, і т.п, і т.п., і т.п.
показать весь комментарий
08.01.2022 22:01 Ответить
рф - рудимент собачої ******
показать весь комментарий
08.01.2022 22:59 Ответить
 
 