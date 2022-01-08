НАТО – рудимент Холодной войны, – посол России в США Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что стремление НАТО расшириться на восток не отвечает стремлению к обеспечению европейской безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.
"Расширение НАТО на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимой безопасности в Европе. Трансатлантический блок является рудиментом холодной войны", - сказал он.
Антонов отметил, что Россия "будет способствовать усилиям по восстановлению нормальной жизни в Казахстане".
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Про прекрасне радянське кіно
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Люди на фото ще не знають, що готує їм КГБ 12 січня 1972 року.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
К чему???Вы хотите показать маразм, идиотизм и вечное перекраивание истории
масковскими ненормальными чинушами???
так их там таких миллион!!!
И все это мы должны читать????
кто это вообще такой и зачем такое печатать!?!?
столько сил приложила...