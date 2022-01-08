НАТО – рудимент Холодной войны, – посол России в США Антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что стремление НАТО расшириться на восток не отвечает стремлению к обеспечению европейской безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.

"Расширение НАТО на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимой безопасности в Европе. Трансатлантический блок является рудиментом холодной войны", - сказал он.

Антонов отметил, что Россия "будет способствовать усилиям по восстановлению нормальной жизни в Казахстане".

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