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НАТО - рудимент холодної війни, - посол Росії в США Антонов

НАТО - рудимент холодної війни, - посол Росії в США Антонов

Посол РФ у США Анатолій Антонов вважає, що прагнення НАТО розширитися на схід не відповідає прагненню забезпечення європейської безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.

"Розширення НАТО на схід суперечить колективно узгодженому принципу неподільної безпеки в Європі. Трансатлантичний блок є рудиментом холодної війни", - сказав він.

Антонов зазначив, що Росія "сприятиме зусиллям щодо відновлення нормального життя в Казахстані".

Також читайте: Блінкен про "миротворців" ОДКБ: Якщо росіяни у вас вдома, дуже важко змусити їх піти

Автор: 

Казахстан (873) НАТО (6440) ОДКБ (102) росія (65122) Антонов Анатолій (19)


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Топ коментарі
+48
а паРаша рудимент татрской орды
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08.01.2022 15:33
+32
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08.01.2022 15:39
+30
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08.01.2022 15:46
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Неа. НАТО.
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08.01.2022 15:32 Відповісти
какцапы никак не допрут, чё им никто не верит! чё все хотят вступить в рудимент, когда рядом такая пылающая любовью и насаждающая мир во всём мире выгребная яма?!!
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08.01.2022 16:33 Відповісти
а паРаша рудимент татрской орды
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08.01.2022 15:33 Відповісти
Ну, що ще треба американському Сенату, щоб нарешті визначити для себе раз і назавжди - росія є і була ворогом демократії, а значить ворогом США. І Європи.
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08.01.2022 15:34 Відповісти
Рейганы закончились..
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08.01.2022 15:39 Відповісти
був би зараз Америц президент на кшалт Рейгана, а прем'ром Великобританії хтось на кшалт залізної Тетчер - давно не було рашки, і її народець-опариш - один в одного, та в собак кістки обглодані виривав на смітниках.
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08.01.2022 16:22 Відповісти
Во-первых они бы даже не осмелились....а во-вторых мы бы НИКОГДА не догадались что рядом с нами живет страна-тварюга.Если кто-то скажет что за Крым знал или догадывался до ноября 2013 года...не поверим....даже такой умной голове как Виталий Портников....или цинику Александру Невзорову.Сурков точно знал.
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08.01.2022 16:35 Відповісти
Я знав, що добра не буде, коли почали залишати відставників-москалів пачками в Криму! І коли великі начальники з великими погонами казали, що вони собі навіть уявити не могли, що Росія нападе на Україну, то я завжди таких називав тупими баранами або зрадниками.
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08.01.2022 17:25 Відповісти
Рашка атавизм Монгольской Орды..
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08.01.2022 15:35 Відповісти
Чия б корова мичала. Рудимент раннього середньовіччя квакає.
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08.01.2022 15:35 Відповісти
палеоліту.
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08.01.2022 15:47 Відповісти
Так ви ж до сих пір живете в стані холодної війни до всього цивілізованого світу.В вас одна недолуга ідея на все життя"что би нас баялісь".
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08.01.2022 15:36 Відповісти
"і нє насміхалісь"
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08.01.2022 16:35 Відповісти
Росія -- рудимент варварської доби.
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08.01.2022 15:37 Відповісти
Гляньте на этого рудимента , его ещё со времён Брежнева прёт против НАТО .
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08.01.2022 15:38 Відповісти
Найцікавіше те, що сказане цим виродком, написане на знаменах всякої лівацької наволочі, маса якої в США наближається до критичної. Він знає, що каже. І що може сподобатися виборцям Байдена.
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08.01.2022 15:39 Відповісти
Похоже самому байдену это нравится, и уж точно коммуняке вице харрис.
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08.01.2022 16:03 Відповісти
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08.01.2022 18:47 Відповісти
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08.01.2022 15:39 Відповісти
Які сАятЬ на стражЄ от НАТА
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08.01.2022 16:14 Відповісти
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08.01.2022 16:55 Відповісти
РФ та ОДКБ є рудиментом колоніальних воєн. РФ єдина країна в Європі, яка анексувала чужі території. Метою РФ є знищення народів на окупованих територіях шляхом повної асиміляції та геноциду. РФ - імерія зла та брехні.
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08.01.2022 15:40 Відповісти
єдина в світі після 1945 року.
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08.01.2022 15:48 Відповісти
надо в РФ провести референдум и отменить НАТО. Справку отнести в ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ
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08.01.2022 15:41 Відповісти
а вся лапотня-смердючий екскрімент...
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08.01.2022 15:42 Відповісти
Видно засидівся у лютих ворогів. Мабуть вже час до рідних берьозок та ягелю повертатись.
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08.01.2022 15:42 Відповісти
Так зараз же нова Холодна війна, нова Карибська криза. Все на часі.
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08.01.2022 15:45 Відповісти
уже наверное бывший .ото домой придет-жена с детьми запиляют насмерть
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08.01.2022 15:45 Відповісти
У страха глаза велики , подумал Байден посмотрев на посла Антонова...
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08.01.2022 15:46 Відповісти
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08.01.2022 15:46 Відповісти
Так и знал, что с машей таки первие бандеровци замутили)
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08.01.2022 15:54 Відповісти
Класика:
Іде москаль по селу. З ним усі вітаються.
- Христос воскрес!
- Спасібо, меня уже прєдупрєділі.
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08.01.2022 17:32 Відповісти
Российская Федерация - рудимент человечества.
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08.01.2022 15:46 Відповісти
Highlander Freeman



Про прекрасне радянське кіно



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08.01.2022 15:51 Відповісти
Арештована Коляда, або 50 років операції "Блок"... ааа, не чули..?

neborakova@BohdanaNeborak

Рівно 50 років тому у Львові колядували українські інтелігенти.
За це через декілька днів прогримить хвиля арештів - чимало учасників дійства опиняться на засланні.
Серед них Калинці, Стус, Чорновіл, Горинь, Шабатура...
Люди на фото ще не знають, що готує їм КГБ 12 січня 1972 року.

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08.01.2022 16:07 Відповісти
Насприяли вже відновленню мирного життя в Сирії, на Донбасі іт.д.
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08.01.2022 15:52 Відповісти
макшанін імперія рушиться , сприйми це як історичний факт .Ти ж не лох...
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08.01.2022 15:53 Відповісти
это щит от гоблинов орков от мардора
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08.01.2022 15:53 Відповісти
Єто кацапстан вредний пережиток истории.
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08.01.2022 15:56 Відповісти
Посмотрите на это хлебало. Очередное х….
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08.01.2022 15:58 Відповісти
Ганібал Лектер виглядає приємніше, ніж цей "посол". Свинопес однозначно чекіст-маньячило
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08.01.2022 16:00 Відповісти
Кацапи хочуть розширяЦЦА руЗЗЬГим міром, а НАТА блін недає...
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08.01.2022 16:13 Відповісти
Победили гражданских и окрылились. Возомнили себя непобедимыми.
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08.01.2022 16:16 Відповісти
а смердюча рашка - атавізм людської цивілізації. а народ рашки - тупікова гілка цивілізації.
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08.01.2022 16:18 Відповісти
Ну и зачем высер этого кацапского дебила мы читаем? Смерть Ордынцам
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08.01.2022 16:27 Відповісти
Убейсяапстену.
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08.01.2022 16:30 Відповісти
Свинопарашка рудимент истории...
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08.01.2022 16:30 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.01.2022 16:44 Відповісти
НАТО, разойдись! Раз-два!
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08.01.2022 16:46 Відповісти
Этого бы ещё "пришили" как посла в Турции. Рожа,ну прямо напрашивается.
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08.01.2022 16:47 Відповісти
журналисты, цензоры и пр. ну и зачем вы это все печатаете в новостных лентах???!
К чему???Вы хотите показать маразм, идиотизм и вечное перекраивание истории
масковскими ненормальными чинушами???
так их там таких миллион!!!
И все это мы должны читать????
кто это вообще такой и зачем такое печатать!?!?
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08.01.2022 16:48 Відповісти
паРашстан тупиковьІй путь в истории человечества.
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08.01.2022 16:50 Відповісти
Ліпше бути рудиментом холодної війни ніж самою "миролюбною" країною світу яка ніде не воюючи вбиває, грабує і анексує території інших держав...
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08.01.2022 16:51 Відповісти
НАТО до 2014 было еле живой структурой бюджет которой еле пополнялся странами ЕС. Штаты вывели часть своих солдат. Это вы придурки взбудоражили всех и НАТО в том числе, а теперь ноете.
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08.01.2022 16:52 Відповісти
2 триллиона долларов РАБссии лежат в банках США... каже Андрей Пионтковский,думаю что больше чем 2....
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08.01.2022 17:07 Відповісти
Тем временем Путлер заморозил Накопительные пенсии РАБссиян до 2024 года... а это значит любой РАБссиянец не сможет снять со счета своего же даже 8 грвен на кило Скумбрии Ленки Голобородьки...
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08.01.2022 17:12 Відповісти
Только посмотрите на это пееркошеное от злобы КГБшное ипало. Свинособачий Чекистан (Московия) рудимент нынешнего этапа истории. Мокшандия - тупиковая ветвь человеческой цивилизации, которая, если не будет разрушена и развеяна, несомненно приведет мир к войне, которая скорее всего уничтожит нынешнюю цивилизацию, если не вообще всю жизнь на Земле
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08.01.2022 17:17 Відповісти
Пригадую схожий нік на форумі The Guardian, разом воювали проти кацапської інформаційної навали. Так чи ні, але з Новим роком!
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08.01.2022 19:05 Відповісти
то то роSSеюшка очень заботится о коллективной безопасности европы
столько сил приложила...
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08.01.2022 17:24 Відповісти
Интересную версию высказал бывший посол США Метью Брайза нашему журналисту Антону Борковскому...видос в тему...https://youtu.be/7Nkyc_-W7ik
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08.01.2022 17:28 Відповісти
А ОДКБ и ШОС и сама рашка это рудименты чего? Наверное человеческой глупости….
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08.01.2022 17:42 Відповісти
пнх, пнх, пнх ...
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08.01.2022 17:57 Відповісти
Даремно Рузвельт не послухав Черчіля, - треба було есересер дожимати до кінця
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08.01.2022 17:58 Відповісти
А кто их мнение собственно спрашивал.... Вряд ли кому это интерестно сейчас.
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08.01.2022 17:58 Відповісти
Существование рахи-рудимен
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08.01.2022 18:00 Відповісти
На РАБссию США в 20 веке нападали четыре раза в 1914 году,в 1941 году и в 1991 году и 10 февраля 1992 года....когда Ножки Буша посыпались на РАБссиию что из Рога изобилия...дабы быдло моцкальское с голодухи не подохло...
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08.01.2022 18:23 Відповісти
А Росія - це пережиток минулого, рудимент агресивного СРСР,
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08.01.2022 18:28 Відповісти
ВЫГНАТЬ ЭТОГО РАСЕЙСКОГО КОЗЛА НАХЕР. А заодно их дочек, которые там учатся и мамаш, которые там поджираются...
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08.01.2022 19:02 Відповісти
дуже мало спамів. Дуже. Коняра встановив графік, коли кожен їхній працівник періодично нести "околесицу" (не одному Конярі та Машці ) і згідно графіка надвечір піднімається вой на Мокшанських болотах - Ви клятий колективний захід є рудиментом холодної війни, а ми разом з вільними друзями Вас закопаєм і тримайте нас семеро, ми будемо мочитись в сортирах
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08.01.2022 20:03 Відповісти
паРаша - рудимент людства й цивілізації.
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08.01.2022 21:35 Відповісти
Даремно Штати дали в 41 році совку Ленд-Ліз... була така прекрасна можливість знищити совок руками Гітлера... а вже після знищити Гітлера....
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08.01.2022 21:39 Відповісти
Ба!!! Чому це так хвилює російське начальство? Адже дочка Лаврова - в Нью-Йорку,дочка Путіна - в Голландії, Марія Захарова виходила заміж и Нью-Йорку, і т.п, і т.п., і т.п.
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08.01.2022 22:01 Відповісти
рф - рудимент собачої ******
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08.01.2022 22:59 Відповісти
 
 