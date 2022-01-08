НАТО - рудимент холодної війни, - посол Росії в США Антонов

Посол РФ у США Анатолій Антонов вважає, що прагнення НАТО розширитися на схід не відповідає прагненню забезпечення європейської безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.

"Розширення НАТО на схід суперечить колективно узгодженому принципу неподільної безпеки в Європі. Трансатлантичний блок є рудиментом холодної війни", - сказав він.

Антонов зазначив, що Росія "сприятиме зусиллям щодо відновлення нормального життя в Казахстані".

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