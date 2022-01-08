НАТО - рудимент холодної війни, - посол Росії в США Антонов
Посол РФ у США Анатолій Антонов вважає, що прагнення НАТО розширитися на схід не відповідає прагненню забезпечення європейської безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.
"Розширення НАТО на схід суперечить колективно узгодженому принципу неподільної безпеки в Європі. Трансатлантичний блок є рудиментом холодної війни", - сказав він.
Антонов зазначив, що Росія "сприятиме зусиллям щодо відновлення нормального життя в Казахстані".
Топ коментарі
+48 молодой рабочий
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+32 Павло ШОвте
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+30 Максім ХОЙ #398010
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Про прекрасне радянське кіно
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Люди на фото ще не знають, що готує їм КГБ 12 січня 1972 року.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
К чему???Вы хотите показать маразм, идиотизм и вечное перекраивание истории
масковскими ненормальными чинушами???
так их там таких миллион!!!
И все это мы должны читать????
кто это вообще такой и зачем такое печатать!?!?
столько сил приложила...