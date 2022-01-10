ДТЭК возобновил аварийные поставки электроэнергии для помощи Польше
Компания ДТЭК Рината Ахметова возобновила аварийные поставки электроэнергии из Добротворской ТЭС для поддержания стабильной работы энергосистемы Польши.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".
По данным компании, экспорт осуществляется мощностью 140 МВт. Поставки идут по выделенной линии 220 кВ Добротворская ТЭС - Замостье.
По данным НЭК "Укрэнерго", Добротворская ТЭС работает 3 энергоблоками мощностью 378 МВт. Еще один энергоблок находится в резерве.
В компании ДТЭК Энерго пояснили, что поставки в Польшу осуществляются по согласованию с системным оператором. Добротворская ТЭС при необходимости готова нести нагрузку в ОЭС Украины.
Как сообщалось, ранее в начале декабря Украина также оказала аварийную помощь энергосистеме Польши с помощью Добротворской ТЭС компании "ДТЭК" Рината Ахметова.
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уже видели как он дал населению газ по 7,18 грн вместо 1,29 грн
для промышленных СЭС установлена 12,5 евроцента ( 3,90 грн) за кВт*час а цена на энергорынке для дневной генерации 3,8-4,0 грн
А "плановые работы" делает ваше локальное облэнерго, отключая дешевых бытовых потребителей, и образовавшийся избыток электроэнергии пуская на рынок "здесь и сейчас" для промышленных предприятий. А там обычно цены намного выше бытовых тарифов.
Тогда не придётся никого "спасать"- обмен мощностями будет идти в плановом порядке.
Будет достаточный спрос по более высокой цене, вообще вырубит нам.
А пока - веерные отключения... Ой, сори плановая профилактика. Ребятки и внимание - это не в запердолинке, а в Киеве...