ДТЭК возобновил аварийные поставки электроэнергии для помощи Польше

Компания ДТЭК Рината Ахметова возобновила аварийные поставки электроэнергии из Добротворской ТЭС для поддержания стабильной работы энергосистемы Польши.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".

По данным компании, экспорт осуществляется мощностью 140 МВт. Поставки идут по выделенной линии 220 кВ Добротворская ТЭС - Замостье.

По данным НЭК "Укрэнерго", Добротворская ТЭС работает 3 энергоблоками мощностью 378 МВт. Еще один энергоблок находится в резерве.

В компании ДТЭК Энерго пояснили, что поставки в Польшу осуществляются по согласованию с системным оператором. Добротворская ТЭС при необходимости готова нести нагрузку в ОЭС Украины.

Как сообщалось, ранее в начале декабря Украина также оказала аварийную помощь энергосистеме Польши с помощью Добротворской ТЭС компании "ДТЭК" Рината Ахметова.