РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4077 посетителей онлайн
Новости
8 584 26
Тарифы на электроэнергию (2139) ДТЭК (502)

ДТЭК возобновил аварийные поставки электроэнергии для помощи Польше

ДТЭК возобновил аварийные поставки электроэнергии для помощи Польше

Компания ДТЭК Рината Ахметова возобновила аварийные поставки электроэнергии из Добротворской ТЭС для поддержания стабильной работы энергосистемы Польши.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".

По данным компании, экспорт осуществляется мощностью 140 МВт. Поставки идут по выделенной линии 220 кВ Добротворская ТЭС - Замостье.

По данным НЭК "Укрэнерго", Добротворская ТЭС работает 3 энергоблоками мощностью 378 МВт. Еще один энергоблок находится в резерве.

В компании ДТЭК Энерго пояснили, что поставки в Польшу осуществляются по согласованию с системным оператором. Добротворская ТЭС при необходимости готова нести нагрузку в ОЭС Украины.

Как сообщалось, ранее в начале декабря Украина также оказала аварийную помощь энергосистеме Польши с помощью Добротворской ТЭС компании "ДТЭК" Рината Ахметова.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
То есть покупать в США уголь, везти всё это сюда, и продавать Польше = профит?! А вот если украинцам продавать, то всё убыточно.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:00
+4
Давно пора объединить энергосистемы Украины и ЕС, отключившись от }{уйла с Лукой.
Тогда не придётся никого "спасать"- обмен мощностями будет идти в плановом порядке.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:21
+4
если не помогать другим, то и сам помощи не дождешься
показать весь комментарий
10.01.2022 13:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То есть покупать в США уголь, везти всё это сюда, и продавать Польше = профит?! А вот если украинцам продавать, то всё убыточно.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:00 Ответить
украинцам Ахметка оставляет сажу в которой ходит все население ближайших населенных пунктов живущих вокруг Бурштынской ТЕС
показать весь комментарий
10.01.2022 13:03 Ответить
Украинцы купят электроэнергию по 10-20 грн за КВт*час?
показать весь комментарий
10.01.2022 13:38 Ответить
правильно, ЗЕбилоид, ты купишь по 5грн!
показать весь комментарий
10.01.2022 14:40 Ответить
будет эл.энергия по 5 будешь и ты покупать, ты думаешь что Петя даст дешевую электроэнергию,
уже видели как он дал населению газ по 7,18 грн вместо 1,29 грн
показать весь комментарий
10.01.2022 16:07 Ответить
Электроэнергии может быть много в одном регионе, и мало в другом, и это тоже влияет на её цену. Это тебе счетчик считает всегда одинаково, а облэнерго эту энергию покупают по сильно разной цене, в одно и тоже время цена может отличаться по стране в два-три раза. Плачутся не производители электроэнергии, плачут, что мол убыточно, трейдеры. А производители обычно плачутся, что им не дают эту электроэнергию производить.
показать весь комментарий
10.01.2022 14:49 Ответить
Надеюсь с помощью *зельоной енергетики*? Или такое *добро* он для нас оставил а за бугор дешовую енергию толкает
показать весь комментарий
10.01.2022 13:00 Ответить
представь что этой зимой зеленая электроэнергия дешевле чем стоимость ее на энергорынке,
для промышленных СЭС установлена 12,5 евроцента ( 3,90 грн) за кВт*час а цена на энергорынке для дневной генерации 3,8-4,0 грн
показать весь комментарий
10.01.2022 13:44 Ответить
Т.е. у нас уже все так в энергетике зашибись, что Польшу поддерживаем?
показать весь комментарий
10.01.2022 13:01 Ответить
если не помогать другим, то и сам помощи не дождешься
показать весь комментарий
10.01.2022 13:52 Ответить
Электричество в ведро не нальешь и в жигулях в соседний город не повезешь. Самый запад нашей страны отделен от остальной части Украины, просто банально нет линий электропередач. Если там локально избыток электроэнергии, почему бы её не продавать? Встречное предложение "а давайте мы линий электропередач настроим", оно имеет смысл, конечно, но только это миллиарды долларов, которые нужно взять из госбюджета. А там и так дыра, после "Великого Крадiвництва".
показать весь комментарий
10.01.2022 14:54 Ответить
Взагалі то на заході сама велика в Європі гідроакумулююча станція, так що в принципі можливо трохи у відро.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%90%D0%95%D0%A1 Дністровська ГАЕС - Вікіпедія
показать весь комментарий
10.01.2022 14:59 Ответить
Да, только в ней электричество не того сорта, она поключена к единой энергосистеме с кацапами и беларусами. А в Польшу электроэнергия поставляется с Бурштынского энергоострова, которые синхронизирован с Европой. Эти две системы могут взаимодействовать между собой только через так называемые "вставки постоянного тока". Это очень дорогие и очень редкие железяки, в мире мало мест, где они нужны.
показать весь комментарий
10.01.2022 15:15 Ответить
То на західній Україні світло відключають під видом планових неіснуючих робіт,шахтарям львівщини зарплати не платять по пів року,а рижий махомед нажертись ніяк не може продаючи е/е за кордон,а нам піднімаючи тариф.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:15 Ответить
Н только... В Одессе также с 6 утра до 8 вечера. Типа плановый ремонт.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:26 Ответить
Вы правильно всё поняли.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:59 Ответить
Вообще-то тариф вам не Ахметов подымает, подымает кабмин. На розничном рынке цены, вернее тарифы, определяет государство в лице кабмина. Цены на произведенную электростанциями электроэнергию на оптовом рынке определяет государственное предприятие ГП "Энергорынок", производители электроэнергии могут лишь соглашаться с установленной ценой, и производить электроэнергию, или не соглашаться, и выключать электростанцию. Но вы продолжайте верить во всемогущего Ахметку. Он, конечно, поназасовывал своих менеджеров но многие ключевые посты в госструктурах, но там сходятся интересы олигархов, которым выгодна высокая цена на электроэнергию, типа Ахметова, и тех, которые желали бы получать эту электроэнергию вообще бесплатно, типа Коломойского или Пинчука. Или, даже лучше, им бы ещё и приплачивали за потребленную электроэнерги.

А "плановые работы" делает ваше локальное облэнерго, отключая дешевых бытовых потребителей, и образовавшийся избыток электроэнергии пуская на рынок "здесь и сейчас" для промышленных предприятий. А там обычно цены намного выше бытовых тарифов.
показать весь комментарий
10.01.2022 15:08 Ответить
Давно пора объединить энергосистемы Украины и ЕС, отключившись от }{уйла с Лукой.
Тогда не придётся никого "спасать"- обмен мощностями будет идти в плановом порядке.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:21 Ответить
И вообще отключиться от всего и транзит запретить
показать весь комментарий
10.01.2022 13:29 Ответить
Для вас это уже реальность? Или стремительно приближаетесь к этому?
показать весь комментарий
10.01.2022 13:34 Ответить
а сами с Беларуси еще "потребляем" ?
показать весь комментарий
10.01.2022 13:35 Ответить
Пора гнать с Украины а лучше на зону это рыжое паразитическое чмо ахметова!
показать весь комментарий
10.01.2022 13:50 Ответить
Та шо ви ото гівнами кидаєтесь, рижого вже давно треба прикопати, по тихенькому, а далі вже самі будете вирішувати скільки є а скільки ще треба.
показать весь комментарий
10.01.2022 16:05 Ответить
А в Беларусь не хочет поставлять ?
показать весь комментарий
10.01.2022 16:31 Ответить
Как говорится - деньги не пахнут.
Будет достаточный спрос по более высокой цене, вообще вырубит нам.
А пока - веерные отключения... Ой, сори плановая профилактика. Ребятки и внимание - это не в запердолинке, а в Киеве...
показать весь комментарий
10.01.2022 17:20 Ответить
Де це в Києві електроенергію виключають? що ти тут своє касабське лайно трусиш.
показать весь комментарий
10.01.2022 21:36 Ответить
 
 