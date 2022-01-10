ДТЕК відновив аварійне постачання електроенергії для допомоги Польщі
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова відновила аварійне постачання електроенергії з Добротвірської ТЕС для підтримки стабільної роботи енергосистеми Польщі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані "Укренерго".
За даними компанії, експорт здійснюється потужністю 140 МВт. Постачання відбуваються по виділеній лінії 220 кВ Добротвірська ТЕС - Замостя.
За даними НЕК "Укренерго", Добротвірська ТЕС працює 3 енергоблоками потужністю 378 МВт. Ще один енергоблок перебуває у резерві.
У компанії ДПЕК Енерго пояснили, що постачання до Польщі здійснюються за погодженням із системним оператором. Добротвірська ТЕС за необхідності готова нести навантаження в ОЕС України.
Як повідомлялося, раніше, на початку грудня, Україна також надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі за допомогою Добротвірської ТЕС компанії "ДТЕК" Ріната Ахметова.
Будь ласка, зачекайте...
уже видели как он дал населению газ по 7,18 грн вместо 1,29 грн
для промышленных СЭС установлена 12,5 евроцента ( 3,90 грн) за кВт*час а цена на энергорынке для дневной генерации 3,8-4,0 грн
А "плановые работы" делает ваше локальное облэнерго, отключая дешевых бытовых потребителей, и образовавшийся избыток электроэнергии пуская на рынок "здесь и сейчас" для промышленных предприятий. А там обычно цены намного выше бытовых тарифов.
Тогда не придётся никого "спасать"- обмен мощностями будет идти в плановом порядке.
Будет достаточный спрос по более высокой цене, вообще вырубит нам.
А пока - веерные отключения... Ой, сори плановая профилактика. Ребятки и внимание - это не в запердолинке, а в Киеве...