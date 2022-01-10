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електроенергія (6010) ДТЕК (1947)

ДТЕК відновив аварійне постачання електроенергії для допомоги Польщі

ДТЕК відновив аварійне постачання електроенергії для допомоги Польщі

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова відновила аварійне постачання електроенергії з Добротвірської ТЕС для підтримки стабільної роботи енергосистеми Польщі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані "Укренерго".

За даними компанії, експорт здійснюється потужністю 140 МВт. Постачання відбуваються по виділеній лінії 220 кВ Добротвірська ТЕС - Замостя.

За даними НЕК "Укренерго", Добротвірська ТЕС працює 3 енергоблоками потужністю 378 МВт. Ще один енергоблок перебуває у резерві.

У компанії ДПЕК Енерго пояснили, що постачання до Польщі здійснюються за погодженням із системним оператором. Добротвірська ТЕС за необхідності готова нести навантаження в ОЕС України.

Як повідомлялося, раніше, на початку грудня, Україна також надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі за допомогою Добротвірської ТЕС компанії "ДТЕК" Ріната Ахметова.
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Топ коментарі
+6
То есть покупать в США уголь, везти всё это сюда, и продавать Польше = профит?! А вот если украинцам продавать, то всё убыточно.
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10.01.2022 13:00
+4
Давно пора объединить энергосистемы Украины и ЕС, отключившись от }{уйла с Лукой.
Тогда не придётся никого "спасать"- обмен мощностями будет идти в плановом порядке.
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10.01.2022 13:21
+4
если не помогать другим, то и сам помощи не дождешься
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10.01.2022 13:52
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То есть покупать в США уголь, везти всё это сюда, и продавать Польше = профит?! А вот если украинцам продавать, то всё убыточно.
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10.01.2022 13:00 Відповісти
украинцам Ахметка оставляет сажу в которой ходит все население ближайших населенных пунктов живущих вокруг Бурштынской ТЕС
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10.01.2022 13:03 Відповісти
Украинцы купят электроэнергию по 10-20 грн за КВт*час?
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10.01.2022 13:38 Відповісти
правильно, ЗЕбилоид, ты купишь по 5грн!
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10.01.2022 14:40 Відповісти
будет эл.энергия по 5 будешь и ты покупать, ты думаешь что Петя даст дешевую электроэнергию,
уже видели как он дал населению газ по 7,18 грн вместо 1,29 грн
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10.01.2022 16:07 Відповісти
Электроэнергии может быть много в одном регионе, и мало в другом, и это тоже влияет на её цену. Это тебе счетчик считает всегда одинаково, а облэнерго эту энергию покупают по сильно разной цене, в одно и тоже время цена может отличаться по стране в два-три раза. Плачутся не производители электроэнергии, плачут, что мол убыточно, трейдеры. А производители обычно плачутся, что им не дают эту электроэнергию производить.
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10.01.2022 14:49 Відповісти
Надеюсь с помощью *зельоной енергетики*? Или такое *добро* он для нас оставил а за бугор дешовую енергию толкает
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10.01.2022 13:00 Відповісти
представь что этой зимой зеленая электроэнергия дешевле чем стоимость ее на энергорынке,
для промышленных СЭС установлена 12,5 евроцента ( 3,90 грн) за кВт*час а цена на энергорынке для дневной генерации 3,8-4,0 грн
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10.01.2022 13:44 Відповісти
Т.е. у нас уже все так в энергетике зашибись, что Польшу поддерживаем?
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10.01.2022 13:01 Відповісти
если не помогать другим, то и сам помощи не дождешься
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10.01.2022 13:52 Відповісти
Электричество в ведро не нальешь и в жигулях в соседний город не повезешь. Самый запад нашей страны отделен от остальной части Украины, просто банально нет линий электропередач. Если там локально избыток электроэнергии, почему бы её не продавать? Встречное предложение "а давайте мы линий электропередач настроим", оно имеет смысл, конечно, но только это миллиарды долларов, которые нужно взять из госбюджета. А там и так дыра, после "Великого Крадiвництва".
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10.01.2022 14:54 Відповісти
Взагалі то на заході сама велика в Європі гідроакумулююча станція, так що в принципі можливо трохи у відро.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%90%D0%95%D0%A1 Дністровська ГАЕС - Вікіпедія
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10.01.2022 14:59 Відповісти
Да, только в ней электричество не того сорта, она поключена к единой энергосистеме с кацапами и беларусами. А в Польшу электроэнергия поставляется с Бурштынского энергоострова, которые синхронизирован с Европой. Эти две системы могут взаимодействовать между собой только через так называемые "вставки постоянного тока". Это очень дорогие и очень редкие железяки, в мире мало мест, где они нужны.
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10.01.2022 15:15 Відповісти
То на західній Україні світло відключають під видом планових неіснуючих робіт,шахтарям львівщини зарплати не платять по пів року,а рижий махомед нажертись ніяк не може продаючи е/е за кордон,а нам піднімаючи тариф.
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10.01.2022 13:15 Відповісти
Н только... В Одессе также с 6 утра до 8 вечера. Типа плановый ремонт.
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10.01.2022 13:26 Відповісти
Вы правильно всё поняли.
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10.01.2022 13:59 Відповісти
Вообще-то тариф вам не Ахметов подымает, подымает кабмин. На розничном рынке цены, вернее тарифы, определяет государство в лице кабмина. Цены на произведенную электростанциями электроэнергию на оптовом рынке определяет государственное предприятие ГП "Энергорынок", производители электроэнергии могут лишь соглашаться с установленной ценой, и производить электроэнергию, или не соглашаться, и выключать электростанцию. Но вы продолжайте верить во всемогущего Ахметку. Он, конечно, поназасовывал своих менеджеров но многие ключевые посты в госструктурах, но там сходятся интересы олигархов, которым выгодна высокая цена на электроэнергию, типа Ахметова, и тех, которые желали бы получать эту электроэнергию вообще бесплатно, типа Коломойского или Пинчука. Или, даже лучше, им бы ещё и приплачивали за потребленную электроэнерги.

А "плановые работы" делает ваше локальное облэнерго, отключая дешевых бытовых потребителей, и образовавшийся избыток электроэнергии пуская на рынок "здесь и сейчас" для промышленных предприятий. А там обычно цены намного выше бытовых тарифов.
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10.01.2022 15:08 Відповісти
Давно пора объединить энергосистемы Украины и ЕС, отключившись от }{уйла с Лукой.
Тогда не придётся никого "спасать"- обмен мощностями будет идти в плановом порядке.
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10.01.2022 13:21 Відповісти
И вообще отключиться от всего и транзит запретить
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10.01.2022 13:29 Відповісти
Для вас это уже реальность? Или стремительно приближаетесь к этому?
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10.01.2022 13:34 Відповісти
а сами с Беларуси еще "потребляем" ?
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10.01.2022 13:35 Відповісти
Пора гнать с Украины а лучше на зону это рыжое паразитическое чмо ахметова!
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10.01.2022 13:50 Відповісти
Та шо ви ото гівнами кидаєтесь, рижого вже давно треба прикопати, по тихенькому, а далі вже самі будете вирішувати скільки є а скільки ще треба.
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10.01.2022 16:05 Відповісти
А в Беларусь не хочет поставлять ?
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10.01.2022 16:31 Відповісти
Как говорится - деньги не пахнут.
Будет достаточный спрос по более высокой цене, вообще вырубит нам.
А пока - веерные отключения... Ой, сори плановая профилактика. Ребятки и внимание - это не в запердолинке, а в Киеве...
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10.01.2022 17:20 Відповісти
Де це в Києві електроенергію виключають? що ти тут своє касабське лайно трусиш.
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10.01.2022 21:36 Відповісти
 
 