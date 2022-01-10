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уголь (995) ДТЭК (502)

ДТЭК доставил в Украину еще два судна с углем из США

ДТЭК доставил в Украину еще два судна с углем из США

Компания ДТЭК Энерго Рината Ахметова приняла седьмое судно класса Panamax с американским углем 75,5 тыс. тонн. Еще одна партия из 82,5 тыс. тонн ожидается 11 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Энерго.

"ДТЭК Энерго продолжает активно обеспечивать углем энергосистему Украины. В эти дни встречаем седьмой и восьмой Panamax, которые доставляют 158 тыс. тонн топлива. Также в январе ожидаем приход девятого судна с импортным углем. Всего это 215 тыс. тонн для нужд украинских ТЭС", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Всего ДТЭК законтрактовал 9 судовых поставок. Это около 618 тыс. тонн угля для нужд украинских ТЭС. Первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго", прибыло в Украину 20 ноября. Пять Panamax, для нужд ТЭС ДТЭК Энерго, прибыли в течение декабря. Еще три судовых поставки приходят в январе.

"Импортируемый компанией уголь, вдобавок к собственной добыче, должен помочь нашим ТЭС, в случае необходимости, нести дополнительную нагрузку. Это позволит поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества", - отметил Салеев.

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Топ комментарии
+2
Спасибі США за допомогу України в тяжки часи.
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10.01.2022 16:57
+2
То есть ДТЕК купил себе уголь. А вся страна в радости .
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10.01.2022 17:19
+2
Правильно . Купувати потрібно в союзників , а не в російсько-фашистських загарбників.
Нема чого фінансувати війну , вбивства людей і російський тероризм.
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10.01.2022 22:07
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Спасибі США за допомогу України в тяжки часи.
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10.01.2022 16:57 Ответить
смешно...Они же продали!!! И за Дорого!
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10.01.2022 17:05 Ответить
Кто продал? Рыжий гудку, или гудок рыжему?
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10.01.2022 17:15 Ответить
а може, це два судна зі США доставили ДТЕКу вугілля?
ги
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10.01.2022 17:03 Ответить
Эта захофор!!! И Перефорот!
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10.01.2022 17:05 Ответить
Ну ви і Дибіли люди......Ще який пафосний заголовок статті..ДТЕК доставив в Україну...Конкретно на які ТЕС він щось доставив??..Може на Бурштин щоб знов продати електрику закордон...Запам'ятайте дорогеньк, ДТЕК це бандитська структура, яка тільки викачує гроші з держави і має ще купу приференцій при цьому..А Ви були хоча б на одній ДТЕКівській станції??? Я був..Все розвалено кругом..
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10.01.2022 17:14 Ответить
Может и развалено, не знаю, но знаю, что ДТЭК в нашей области купил у кацапа его долю в нашем облэнерго более двух лет назад и мы со светом---никаких отключений...
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11.01.2022 01:39 Ответить
P.S. ахметку не люблю, но истина дороже)))
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11.01.2022 01:41 Ответить
Може і так..Сперичатись не буду, не для того вони купляли обленерго, щоб відключення робити..Вони бабло вміють заробляти..Але вкладати гроші в ТЕС це не їхня тема..Обладнання працює там на ізнос..модернізація мінімум...Але то таке...
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11.01.2022 10:45 Ответить
Разговор шел конкретно о покупке угля ДТЭКом и нашей "радости" от этого факта.
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11.01.2022 20:51 Ответить
То есть ДТЕК купил себе уголь. А вся страна в радости .
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10.01.2022 17:19 Ответить
Тебе купил....чтоб тебе тупорылому тепло было и светло. Зелеблевотное ты рвотное.
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10.01.2022 17:20 Ответить
Ты не спикер ты тупицын. Если часник чтщ то купил то продаст в трдорого.
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10.01.2022 17:32 Ответить
ДА, все так и есть. День и ночь Ринатушка не спит, думает как накормить и обогреть( нагреть) каждого украинца
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10.01.2022 21:19 Ответить
А чем же в Швейцарии топят дома?Может знает кто?
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10.01.2022 18:36 Ответить
Слява, слява нашим алигархям! Уря! Уря!
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10.01.2022 19:34 Ответить
Правильно . Купувати потрібно в союзників , а не в російсько-фашистських загарбників.
Нема чого фінансувати війну , вбивства людей і російський тероризм.
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10.01.2022 22:07 Ответить
 
 