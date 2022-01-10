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вугілля (2444) ДТЕК (1947)

ДТЕК доставив в Україну ще два судна з вугіллям зі США

ДТЕК доставив в Україну ще два судна з вугіллям зі США

Компанія ДТЕК Енерго Ріната Ахметова прийняла сьоме судно класу Panamax з американським вугіллям 75,5 тис. тонн. Ще одна партія з 82,5 тис. тонн очікується 11 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК Енерго.

"ДТЕК Енерго продовжує активно забезпечувати вугіллям енергосистему України. У ці дні зустрічаємо сьомий і восьмий Panamax, які доставляють 158 тис. тонн палива. Також у січні очікуємо прихід дев’ятого судна з імпортним вугіллям. Загалом це 215 тис. тонн для потреб українських ТЕС", - цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Всього ДТЕК законтрактував 9 суднових поставок. Це близько 618 тис. тонн вугілля для потреб українських ТЕС. Перше судно, законтрактоване компанією для потреб державних ТЕС "Центренерго", прибуло в Україну 20 листопада. П’ять Panamax, для потреб ТЕС ДТЕК Енерго, прибули протягом грудня. Ще три суднові поставки приходять у січні.

"Імпортоване компанією вугілля, на додачу до власного видобутку, має допомогти нашим ТЕС, в разі необхідності, нести додаткове навантаження. Це дозволить підтримати українську енергосистему у пікові періоди споживання електрики", - зазначив Салєєв.
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Топ коментарі
+2
Спасибі США за допомогу України в тяжки часи.
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10.01.2022 16:57
+2
То есть ДТЕК купил себе уголь. А вся страна в радости .
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10.01.2022 17:19
+2
Правильно . Купувати потрібно в союзників , а не в російсько-фашистських загарбників.
Нема чого фінансувати війну , вбивства людей і російський тероризм.
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10.01.2022 22:07
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Спасибі США за допомогу України в тяжки часи.
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10.01.2022 16:57 Відповісти
смешно...Они же продали!!! И за Дорого!
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10.01.2022 17:05 Відповісти
Кто продал? Рыжий гудку, или гудок рыжему?
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10.01.2022 17:15 Відповісти
а може, це два судна зі США доставили ДТЕКу вугілля?
ги
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10.01.2022 17:03 Відповісти
Эта захофор!!! И Перефорот!
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10.01.2022 17:05 Відповісти
Ну ви і Дибіли люди......Ще який пафосний заголовок статті..ДТЕК доставив в Україну...Конкретно на які ТЕС він щось доставив??..Може на Бурштин щоб знов продати електрику закордон...Запам'ятайте дорогеньк, ДТЕК це бандитська структура, яка тільки викачує гроші з держави і має ще купу приференцій при цьому..А Ви були хоча б на одній ДТЕКівській станції??? Я був..Все розвалено кругом..
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10.01.2022 17:14 Відповісти
Может и развалено, не знаю, но знаю, что ДТЭК в нашей области купил у кацапа его долю в нашем облэнерго более двух лет назад и мы со светом---никаких отключений...
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11.01.2022 01:39 Відповісти
P.S. ахметку не люблю, но истина дороже)))
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11.01.2022 01:41 Відповісти
Може і так..Сперичатись не буду, не для того вони купляли обленерго, щоб відключення робити..Вони бабло вміють заробляти..Але вкладати гроші в ТЕС це не їхня тема..Обладнання працює там на ізнос..модернізація мінімум...Але то таке...
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11.01.2022 10:45 Відповісти
Разговор шел конкретно о покупке угля ДТЭКом и нашей "радости" от этого факта.
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11.01.2022 20:51 Відповісти
То есть ДТЕК купил себе уголь. А вся страна в радости .
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10.01.2022 17:19 Відповісти
Тебе купил....чтоб тебе тупорылому тепло было и светло. Зелеблевотное ты рвотное.
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10.01.2022 17:20 Відповісти
Ты не спикер ты тупицын. Если часник чтщ то купил то продаст в трдорого.
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10.01.2022 17:32 Відповісти
ДА, все так и есть. День и ночь Ринатушка не спит, думает как накормить и обогреть( нагреть) каждого украинца
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10.01.2022 21:19 Відповісти
А чем же в Швейцарии топят дома?Может знает кто?
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10.01.2022 18:36 Відповісти
Слява, слява нашим алигархям! Уря! Уря!
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10.01.2022 19:34 Відповісти
Правильно . Купувати потрібно в союзників , а не в російсько-фашистських загарбників.
Нема чого фінансувати війну , вбивства людей і російський тероризм.
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10.01.2022 22:07 Відповісти
 
 