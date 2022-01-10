Киберполиция совместно с правоохранителями Германии разоблачила участника транснациональной мошеннической группы: ущерб достигает более 18 млн грн

Киберполицейские Харьковщины в рамках международного сотрудничества разоблачили 40-летнего соорганизатора мошеннической схемы. Гражданин Украины вместе со знакомым получал на хакерских форумах скомпрометированные реквизиты банковских счетов граждан Евросоюза.

Используя эти данные, злоумышленники оплачивали разные покупки в интернет-магазинах за счет потерпевших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Также злоумышленники создавали сайты с предложениями по трудоустройству и набирали торговых агентов. Посредством созданной системы администрирования через торговых агентов происходило отправление товаров и обеспечивался дальнейший сбыт товаров в восточноевропейском зарубежье. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 18 миллионов гривен.

По местам проживания фигуранта сотрудники полиции в присутствии правоохранителей Германии провели обыски. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. К проведению следственных действий также были привлечены работники полка полиции особого назначения Киева.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора Украины.

В настоящее время другой соорганизатор имеет статус обвиняемого в рамках проведения расследования полицейскими Германии, где находится под стражей.