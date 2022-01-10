Разоблачена банда мошенников, которой руководил заключенный колонии, - Нацполиция. ВИДЕО

Правоохранители Винницкой области разоблачили преступную группировку, которой руководил заключенный колонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

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Участники преступной группировки обманули более двух десятков граждан из разных регионов страны на сумму более полумиллиона гривен. Организовал преступную схему завладения деньгами граждан 33-летний осужденный, который в Винницкой исправительной колонии отбывает наказание за имущественные и наркопреступления. В состав организованной группы входили 7 участников, в том числе осужденные.

Отмечается, что в ходе обысков, проведенных в тюрьме и по месту жительства злоумышленников, следователи изъяли доказательства их преступной деятельности, а также наркотические вещества.

По словам начальника отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Винницкой области Евгения Кроновца, правонарушители, которые находились в местах лишения свободы, звонили по телефону граждан и, представляясь работниками безопасности банка, получали их персональные данные. После этого злоумышленники переводили средства потерпевших на счета своих подельников на свободе, а те снимали наличные и передавали их в тюрьму. Также через сообщников осужденные получали сим-карты разных мобильных операторов и телефоны.

Во время проведения обысков по месту отбывания наказания и проживания злоумышленников при силовой поддержке спецподразделения КОРД и оперативного отдела исправительной колонии "Циклон" следователи изъяли сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты, черные записи с карточными счетами и доходами, полученными таким образом и другие вещественные доказательства причастности к преступной деятельности. По месту жительства двоих подозреваемых полицейские изъяли марихуану и амфетамин.

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Следствием начато уголовное производство. За такое преступление предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.