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Разоблачена банда мошенников, которой руководил заключенный колонии, - Нацполиция. ВИДЕО

Правоохранители Винницкой области разоблачили преступную группировку, которой руководил заключенный колонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

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Участники преступной группировки обманули более двух десятков граждан из разных регионов страны на сумму более полумиллиона гривен. Организовал преступную схему завладения деньгами граждан 33-летний осужденный, который в Винницкой исправительной колонии отбывает наказание за имущественные и наркопреступления. В состав организованной группы входили 7 участников, в том числе осужденные.

Отмечается, что в ходе обысков, проведенных в тюрьме и по месту жительства злоумышленников, следователи изъяли доказательства их преступной деятельности, а также наркотические вещества.

По словам начальника отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Винницкой области Евгения Кроновца, правонарушители, которые находились в местах лишения свободы, звонили по телефону граждан и, представляясь работниками безопасности банка, получали их персональные данные. После этого злоумышленники переводили средства потерпевших на счета своих подельников на свободе, а те снимали наличные и передавали их в тюрьму. Также через сообщников осужденные получали сим-карты разных мобильных операторов и телефоны.

Во время проведения обысков по месту отбывания наказания и проживания злоумышленников при силовой поддержке спецподразделения КОРД и оперативного отдела исправительной колонии "Циклон" следователи изъяли сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты, черные записи с карточными счетами и доходами, полученными таким образом и другие вещественные доказательства причастности к преступной деятельности. По месту жительства двоих подозреваемых полицейские изъяли марихуану и амфетамин.

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Следствием начато уголовное производство. За такое преступление предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Автор: 

Винницкая область (1036) мошенничество (1230) Нацполиция (16492) заключенные (511)


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Топ комментарии
+8
без вертухаев это невозможно, они в доле? дебильному малюське откат то, по любому положен!
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10.01.2022 15:13
+8
А начальник колонии такой весь белый и пушистый! Даже не догадывался, шо у него под носом лобковые вши гнездо свили.
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10.01.2022 15:15
+5
удаленка, удобно!
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10.01.2022 15:12
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Та ви що? В'язень керував шахраями? Що ж таке коїться? Що далі? Політики, які крадуть та брешуть???
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10.01.2022 15:01 Ответить
Штирлиц, Вам знакомы эти ботинки?" - спросил Мюллер. Штирлиц

узнал бы эти ботинки из тысячи. Они были сделаны из кожи пастора

Шлага.
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10.01.2022 20:11 Ответить
удаленка, удобно!
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10.01.2022 15:12 Ответить
Теперь будет продлёнка
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10.01.2022 15:15 Ответить
Умирает авторитет. Вокруг собрались его крестники, братва, все его смотрящие, весь цвет криминальной жизни. Ну и вообщем авторитет и говорит им - Грешок за мной есть по малолетке, закрутил с одной телкой, расчувствовался и нырнул под пилотку, полизал вареник с брынзой!
Старейший вор говорит, да-а-а, это косяк. Но это я могу понять, молод был, но ты скажи хоть ради интереса, какая пилотка на вкус?
Авторитет расслабился и говорит: "ДА ТАКАЯ ЖЕ, КАК Х*Й!".
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10.01.2022 20:22 Ответить
так и шо авторитета обоссали ?
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12.01.2022 17:14 Ответить
без вертухаев это невозможно, они в доле? дебильному малюське откат то, по любому положен!
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10.01.2022 15:13 Ответить
Мне за прошлый год тоже раза три звонили и если бы хотели то мошенников давно уже выловили бы.
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10.01.2022 15:15 Ответить
в поллюции даже заявление по такому поводу отказываются принимать !
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12.01.2022 17:15 Ответить
А начальник колонии такой весь белый и пушистый! Даже не догадывался, шо у него под носом лобковые вши гнездо свили.
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10.01.2022 15:15 Ответить
Даю набой,банда мошенников с помощью сериала,узурпировала власть в стране.
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10.01.2022 15:16 Ответить
Вместе с этими "банкирами" под шконкой, надо и администрацию колонии принимать, как находящуюся в преобладающей доле и способствующей совершению преступлений
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10.01.2022 15:18 Ответить
а може воны и мацкалей шмаляли на дистанции? а их панимаешь, так жестоко обобрали
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10.01.2022 15:19 Ответить
мене не дивує, що в'язні займаються шахрайством. мене дивує, що працівники банків безнаказано торгують персональними даними клієнтів
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10.01.2022 15:20 Ответить
Знакомая камера))) Эти клоуны из зоны прямые эфиры вели как они людей разводят))) Они?) https://www.youtube.com/watch?v=1-d5ict7Fcc
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10.01.2022 15:26 Ответить
Работники колонии точно в доле, иначе как передавать все это поятояльцам??!!! Но мусора своих врядли кашмарить будут.. или те откупятся... Пока нет доверия к полиции, увы...
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10.01.2022 15:41 Ответить
Потрібно ж якось оплачувати проживання в малюськіних віп апартаментах.
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10.01.2022 15:43 Ответить
Помню назвонил мне такой звонарь из кичи, представился сотрудником власной безопасности Приватбанка. Долго я его мурыжил с подколами, потом сознался ему, что с Приватом меня вообще ничего не связывает (не пользуюсь я им, а его инфа фуфло), а он взаменпризнался шо деньги нужны, смотрящему должен….
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10.01.2022 15:48 Ответить
Не думал, что заключённым полагаются мобильные телефоны....
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10.01.2022 16:44 Ответить
В рамках борьбы с таким видом мошенничества , срочно приняли закон рыгов и фсб "симкарта по паспорту".
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12.01.2022 17:18 Ответить
 
 