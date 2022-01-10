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Викрито банду шахраїв, якою керував в'язень колонії, - Нацполіція. ВIДЕО

Правоохоронці Вінниччини викрили злочинне угруповання, яким керував в'язень колонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

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Учасники злочинного угруповання ошукали понад два десятки громадян з різних регіонів країни на суму понад пів мільйона гривень. Організував злочинну схему заволодіння грошима громадян 33-річний засуджений, який у Вінницькій виправній колонії відбуває покарання за майнові та наркозлочини. До складу організованої групи входило 7 учасників, у тому числі засуджені.

Зазначено, що під час обшуків, проведених у тюрмі та за місцем проживання зловмисників, слідчі вилучили речові докази їхньої злочинної діяльності, а також наркотичні речовини.

За словами начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Євгена Кронівця, правопорушники, які знаходились у місцях позбавлення волі, телефонували до громадян та, представляючись працівниками безпеки банку, отримували їхні персональні дані. Після цього зловмисники переказували кошти потерпілих на рахунки своїх спільників на волі, а ті знімали готівку та передавали її у тюрму. Також через спільників засуджені отримували сім-картки різних мобільних операторів та телефони.

Під час проведення обшуків за місцем відбування покарання та проживання зловмисників за силової підтримки спецпідрозділу КОРД і оперативного відділу виправної колонії "Циклон" слідчі вилучили сім-картки, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи з картковими рахунками та прибутками, отриманим у такий спосіб та інші речові докази їх причетності до злочинної діяльності. За місцем проживання двох підозрюваних поліцейські вилучили марихуану та амфетамін.

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Слідством розпочато кримінальне провадження. За такий злочин передбачено до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Вінницька область (1017) шахрайство (1091) Нацполіція (15198) в’язні (334)


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Топ коментарі
+8
без вертухаев это невозможно, они в доле? дебильному малюське откат то, по любому положен!
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10.01.2022 15:13
+8
А начальник колонии такой весь белый и пушистый! Даже не догадывался, шо у него под носом лобковые вши гнездо свили.
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10.01.2022 15:15
+5
удаленка, удобно!
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10.01.2022 15:12
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Та ви що? В'язень керував шахраями? Що ж таке коїться? Що далі? Політики, які крадуть та брешуть???
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10.01.2022 15:01 Відповісти
Штирлиц, Вам знакомы эти ботинки?" - спросил Мюллер. Штирлиц

узнал бы эти ботинки из тысячи. Они были сделаны из кожи пастора

Шлага.
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10.01.2022 20:11 Відповісти
удаленка, удобно!
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10.01.2022 15:12 Відповісти
Теперь будет продлёнка
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10.01.2022 15:15 Відповісти
Умирает авторитет. Вокруг собрались его крестники, братва, все его смотрящие, весь цвет криминальной жизни. Ну и вообщем авторитет и говорит им - Грешок за мной есть по малолетке, закрутил с одной телкой, расчувствовался и нырнул под пилотку, полизал вареник с брынзой!
Старейший вор говорит, да-а-а, это косяк. Но это я могу понять, молод был, но ты скажи хоть ради интереса, какая пилотка на вкус?
Авторитет расслабился и говорит: "ДА ТАКАЯ ЖЕ, КАК Х*Й!".
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10.01.2022 20:22 Відповісти
так и шо авторитета обоссали ?
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12.01.2022 17:14 Відповісти
без вертухаев это невозможно, они в доле? дебильному малюське откат то, по любому положен!
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10.01.2022 15:13 Відповісти
Мне за прошлый год тоже раза три звонили и если бы хотели то мошенников давно уже выловили бы.
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10.01.2022 15:15 Відповісти
в поллюции даже заявление по такому поводу отказываются принимать !
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12.01.2022 17:15 Відповісти
А начальник колонии такой весь белый и пушистый! Даже не догадывался, шо у него под носом лобковые вши гнездо свили.
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10.01.2022 15:15 Відповісти
Даю набой,банда мошенников с помощью сериала,узурпировала власть в стране.
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10.01.2022 15:16 Відповісти
Вместе с этими "банкирами" под шконкой, надо и администрацию колонии принимать, как находящуюся в преобладающей доле и способствующей совершению преступлений
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10.01.2022 15:18 Відповісти
а може воны и мацкалей шмаляли на дистанции? а их панимаешь, так жестоко обобрали
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10.01.2022 15:19 Відповісти
мене не дивує, що в'язні займаються шахрайством. мене дивує, що працівники банків безнаказано торгують персональними даними клієнтів
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10.01.2022 15:20 Відповісти
Знакомая камера))) Эти клоуны из зоны прямые эфиры вели как они людей разводят))) Они?) https://www.youtube.com/watch?v=1-d5ict7Fcc
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10.01.2022 15:26 Відповісти
Работники колонии точно в доле, иначе как передавать все это поятояльцам??!!! Но мусора своих врядли кашмарить будут.. или те откупятся... Пока нет доверия к полиции, увы...
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10.01.2022 15:41 Відповісти
Потрібно ж якось оплачувати проживання в малюськіних віп апартаментах.
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10.01.2022 15:43 Відповісти
Помню назвонил мне такой звонарь из кичи, представился сотрудником власной безопасности Приватбанка. Долго я его мурыжил с подколами, потом сознался ему, что с Приватом меня вообще ничего не связывает (не пользуюсь я им, а его инфа фуфло), а он взаменпризнался шо деньги нужны, смотрящему должен….
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10.01.2022 15:48 Відповісти
Не думал, что заключённым полагаются мобильные телефоны....
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10.01.2022 16:44 Відповісти
В рамках борьбы с таким видом мошенничества , срочно приняли закон рыгов и фсб "симкарта по паспорту".
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12.01.2022 17:18 Відповісти
 
 