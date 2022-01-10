Викрито банду шахраїв, якою керував в'язень колонії, - Нацполіція. ВIДЕО

Правоохоронці Вінниччини викрили злочинне угруповання, яким керував в'язень колонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

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Учасники злочинного угруповання ошукали понад два десятки громадян з різних регіонів країни на суму понад пів мільйона гривень. Організував злочинну схему заволодіння грошима громадян 33-річний засуджений, який у Вінницькій виправній колонії відбуває покарання за майнові та наркозлочини. До складу організованої групи входило 7 учасників, у тому числі засуджені.

Зазначено, що під час обшуків, проведених у тюрмі та за місцем проживання зловмисників, слідчі вилучили речові докази їхньої злочинної діяльності, а також наркотичні речовини.

За словами начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Євгена Кронівця, правопорушники, які знаходились у місцях позбавлення волі, телефонували до громадян та, представляючись працівниками безпеки банку, отримували їхні персональні дані. Після цього зловмисники переказували кошти потерпілих на рахунки своїх спільників на волі, а ті знімали готівку та передавали її у тюрму. Також через спільників засуджені отримували сім-картки різних мобільних операторів та телефони.

Під час проведення обшуків за місцем відбування покарання та проживання зловмисників за силової підтримки спецпідрозділу КОРД і оперативного відділу виправної колонії "Циклон" слідчі вилучили сім-картки, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи з картковими рахунками та прибутками, отриманим у такий спосіб та інші речові докази їх причетності до злочинної діяльності. За місцем проживання двох підозрюваних поліцейські вилучили марихуану та амфетамін.

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Слідством розпочато кримінальне провадження. За такий злочин передбачено до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.