Папа Римский Франциск призвал найти решения для достижения мира в Украине
Папа Римский Франциск во время традиционной ежегодной встречи с членами дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле, призвал международное сообщество приложить все усилия для прекращения войны в разных частях мира, упомянув Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Взаимное доверие и готовность к спокойному диалогу должны вдохновить все задействованные стороны, чтобы найти приемлемые и продолжающиеся решения в Украине и Южном Кавказе, а также чтобы избежать появления новых кризисов на Балканах, прежде всего, в Боснии и Герцеговине", – подчеркнул Франциск.
В своем обращении к представителям 183 государств, с которыми Святой Престол имеет дипломатические отношения, Папа Франциск также затронул тему современной пандемии, отметив необходимость сохранения человеческой жизни путем превентивной медицины и иммунизации населения.
"Вакцина не является магическим инструментом выздоровления, однако вместе с методами лечения, которые нужно развивать, является наиболее разумным способом предотвращения болезни", - отметил понтифик.
Отдельное внимание Папа Франциск уделил проблеме эмиграции в современном мире. Папа призвал правительства Европейского Союза найти соответствующую систему координации миграционных потоков и тех,кто нуждается в убежище. "Вопрос миграции, так как и проблема пандемии и изменения климата, отчетливо демонстрируют нам, что никто не может спастись сам по себе, а все большие вызовы нашего времени носят глобальный характер", – подытожил Франциск.
Ватикан имеет дипломатические отношения со 183 странами мира, а также Европейским Союзом и Мальтийским Орденом. Дипломатические учреждения в Риме при Святом Престоле имеют 87 стран.
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фуйло очень хочет обменять своё мнимое величие на пару сотен тысяч
ЦИНКОВЫХ ГРОБОВ с молодыми ихтамнетами ...
думали что он - фигня какая то - а оказалось во как рубит!
(сарказм).
Но у него голая жопа, хата из говна и палок, и он просто тупой гопник. Ну побыкует ещё немного, а потом все равно нарвется на свинцовую ********* от больших дядь.
что продавая кацапам или
покупая кацапское -
он жрёт из кровавых рук
сатаны,
который этот мир и погубит
там могут оказаться (а их там немеряно) представители сексуальных меньшинств!
К слову, Мойша, как бы вы не меняли свои погоняла тут, вас выдаёт с головой (изредка выныривающей из кучи собственного вашего говна) ваша убогая риторика и стилистика тупого обсоса.
Интересно, папе деньги путина, которые хранятся в банке Ватикана, не мешают искать мир во всем Мире?
Корпорации, созданные для религиозных целей, могут через этот банк инвестировать средства анонимно, конфиденциально и без уплаты налогов. Данные о деятельности и финансовом положении банка не разглашаются. Финансовой полиции или финансовой разведке Италии, ЕС или США не подчиняется. Банк подчиняется напрямую Собранию кардиналов и Папе Римскому. И больше никому.
В 1980-х был убит глава итальянского банка Ambrosiano Роберто Кальви. Этот банк был обвинен в отмывании денег сицилийской мафии, и закрылся. Основной пакет акций этого банка принадлежал Банку Ватикана.
Берлускони и путин стали близкими друзьями много лет назад. Имеют шикарные виллы на Сардинии - эти виллы стоят недалеко друг от друга. Берлускони был тем челом, который обещал путину легализовать его капитал на Западе. Бегал с ним по Европе и даже по США. В США его послали подальше, а после того, как Берлускони слетел с должности, и в Европе дела пошли плохо. И осталось только одно место, где все тихо и спокойно. Как у Христа за пазухой.
Так он еще и в вакцинах специалист !
Поэтому христолюбивое воинство должно призывать к полному уничтожению Антихриста, который окопался в параше.