Папа Римский Франциск призвал найти решения для достижения мира в Украине

Папа Римский Франциск во время традиционной ежегодной встречи с членами дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле, призвал международное сообщество приложить все усилия для прекращения войны в разных частях мира, упомянув Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Взаимное доверие и готовность к спокойному диалогу должны вдохновить все задействованные стороны, чтобы найти приемлемые и продолжающиеся решения в Украине и Южном Кавказе, а также чтобы избежать появления новых кризисов на Балканах, прежде всего, в Боснии и Герцеговине", – подчеркнул Франциск.

В своем обращении к представителям 183 государств, с которыми Святой Престол имеет дипломатические отношения, Папа Франциск также затронул тему современной пандемии, отметив необходимость сохранения человеческой жизни путем превентивной медицины и иммунизации населения.

"Вакцина не является магическим инструментом выздоровления, однако вместе с методами лечения, которые нужно развивать, является наиболее разумным способом предотвращения болезни", - отметил понтифик.

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Отдельное внимание Папа Франциск уделил проблеме эмиграции в современном мире. Папа призвал правительства Европейского Союза найти соответствующую систему координации миграционных потоков и тех,кто нуждается в убежище. "Вопрос миграции, так как и проблема пандемии и изменения климата, отчетливо демонстрируют нам, что никто не может спастись сам по себе, а все большие вызовы нашего времени носят глобальный характер", – подытожил Франциск.

Ватикан имеет дипломатические отношения со 183 странами мира, а также Европейским Союзом и Мальтийским Орденом. Дипломатические учреждения в Риме при Святом Престоле имеют 87 стран.