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Папа Римский (418) Франциск (155)

Папа Римский Франциск призвал найти решения для достижения мира в Украине

Папа Римский Франциск призвал найти решения для достижения мира в Украине

Папа Римский Франциск во время традиционной ежегодной встречи с членами дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле, призвал международное сообщество приложить все усилия для прекращения войны в разных частях мира, упомянув Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Взаимное доверие и готовность к спокойному диалогу должны вдохновить все задействованные стороны, чтобы найти приемлемые и продолжающиеся решения в Украине и Южном Кавказе, а также чтобы избежать появления новых кризисов на Балканах, прежде всего, в Боснии и Герцеговине", – подчеркнул Франциск.

В своем обращении к представителям 183 государств, с которыми Святой Престол имеет дипломатические отношения, Папа Франциск также затронул тему современной пандемии, отметив необходимость сохранения человеческой жизни путем превентивной медицины и иммунизации населения.

"Вакцина не является магическим инструментом выздоровления, однако вместе с методами лечения, которые нужно развивать, является наиболее разумным способом предотвращения болезни", - отметил понтифик.

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Отдельное внимание Папа Франциск уделил проблеме эмиграции в современном мире. Папа призвал правительства Европейского Союза найти соответствующую систему координации миграционных потоков и тех,кто нуждается в убежище. "Вопрос миграции, так как и проблема пандемии и изменения климата, отчетливо демонстрируют нам, что никто не может спастись сам по себе, а все большие вызовы нашего времени носят глобальный характер", – подытожил Франциск.

Ватикан имеет дипломатические отношения со 183 странами мира, а также Европейским Союзом и Мальтийским Орденом. Дипломатические учреждения в Риме при Святом Престоле имеют 87 стран.
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Топ комментарии
+12
Що його там шукати, дать поїб_лу раші і значна частина проблем планети Земля вирішиться.
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10.01.2022 20:45
+12
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10.01.2022 20:55
+10
Який миротворець просто чудо.
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10.01.2022 20:48
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Латынь: "Si vis pacem, para bellum".
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10.01.2022 20:43 Ответить
Що його там шукати, дать поїб_лу раші і значна частина проблем планети Земля вирішиться.
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10.01.2022 20:45 Ответить
До чого це?
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10.01.2022 22:14 Ответить
Может нужно обратиться к кацапо-фашистам?!чтоб они вывели свои войска с Украины! и отвели от границ Украины!?
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10.01.2022 20:46 Ответить
No!No! Papa!

фуйло очень хочет обменять своё мнимое величие на пару сотен тысяч
ЦИНКОВЫХ ГРОБОВ с молодыми ихтамнетами ...
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10.01.2022 20:47 Ответить
Який миротворець просто чудо.
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10.01.2022 20:48 Ответить
даже круче чем ООН!
думали что он - фигня какая то - а оказалось во как рубит!
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10.01.2022 20:56 Ответить
а он должен был призывать к войне или что? Он Священник. Что он должен был делать - облить зеленкой путина при встрече?
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11.01.2022 09:51 Ответить
Будем молится,ну а что еще остается делать.
(сарказм).
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10.01.2022 20:49 Ответить
почему сарказм. Он что должен - за украинцев воевать или что?
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11.01.2022 09:52 Ответить
Собрать всемирный съезд церквей осудить агресию.
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11.01.2022 10:46 Ответить
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10.01.2022 20:50 Ответить
аффтару этих высеров не мешало бы школу закончить
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10.01.2022 20:53 Ответить
любішь ти таки Ваву Сцанича Зенюханого! Ну тоді одружуйся на ньому.
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10.01.2022 20:57 Ответить
гнусавому тамагочи не мешало бы Конституцию почитать.
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10.01.2022 21:06 Ответить
а шмаркля вміє читати українською?
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10.01.2022 21:37 Ответить
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10.01.2022 21:42 Ответить
Если Боженька нашлет метеорит на Москву, мы будем знать кто виноват.....
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10.01.2022 20:51 Ответить
Ничего кроме отвращения, такие заявления не вызывают!
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10.01.2022 20:52 Ответить
а у меня вызвал бы отвращение священник, призывающий к войне.
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11.01.2022 09:53 Ответить
переводчик чини. лапотник
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10.01.2022 20:54 Ответить
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10.01.2022 20:55 Ответить
Москалі,-точніше сказати.
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10.01.2022 20:58 Ответить
Перекладачем не користуюсь,-Ватник!
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10.01.2022 21:09 Ответить
из тебя украинец, как из гавна пуля. тупо палитесь)
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10.01.2022 21:29 Ответить
Ваня іди на свої болота і скоріше...
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10.01.2022 21:43 Ответить
Купрік, Нє дєрзі
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11.01.2022 06:53 Ответить
Карабас Барабас страшный, он жрет людей и все такое.
Но у него голая жопа, хата из говна и палок, и он просто тупой гопник. Ну побыкует ещё немного, а потом все равно нарвется на свинцовую ********* от больших дядь.
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10.01.2022 20:54 Ответить
мир лицемерно умалчивает, о том,
что продавая кацапам или
покупая кацапское -
он жрёт из кровавых рук
сатаны,
который этот мир и погубит
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10.01.2022 20:54 Ответить
что Папа Римский покупает в России? муку для облаток? Вино?
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11.01.2022 09:54 Ответить
Рішення є і воно дуже просте - ядерна бомбочка на Кремль, бажано потужності хоча б в десятеро більшої ніж на Хіросіму!
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10.01.2022 20:54 Ответить
"...ядерна бомбочка на Кремль..." - ты что!!!
там могут оказаться (а их там немеряно) представители сексуальных меньшинств!
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10.01.2022 21:01 Ответить
Повернись до своєї палати, бот, бо тебе там вже зачекались
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10.01.2022 21:02 Ответить
ПАПА, це ти скажи путє
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10.01.2022 20:58 Ответить
а он это кому говорит?
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11.01.2022 09:54 Ответить
Римо-католицька церква володіє в Україні активами на 20 мільярдів євро. Начебто небагато, але достатньо, щоб покарати кожного поліцейського, що ввергся у храм зі зброєю
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10.01.2022 20:59 Ответить
Решение есть и простое - членство Украины в НАТО предварительно выдав США Беню и отправив на житомирскую четвёртку Зелю со всеми слугами опжопистого народа в инвалидной коляске с косой. впрочем с косой в женский коллектив.
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10.01.2022 21:03 Ответить
Внеблоковым союзником США Украине стать легко. Для этого надо только сдать штатам Коломойского. Маркарова хотя и не посол, но все равно будет против этого.
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10.01.2022 21:46 Ответить
100% верно.
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11.01.2022 08:58 Ответить
а что, у нас с каких-то пор Маркарова выносит судебные решения?
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11.01.2022 09:56 Ответить
Так ты и не понял что трусов в НАТО не принимают....там своих хватает.
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10.01.2022 21:47 Ответить
Мойша, даже если вы навалите в своём доме куче с Эверест, на ту кучу, что вы наваливали в своём доме 26 лет подряд и продолжаете наваливать, вам светит только судьба чумного барака КНДР. Впрочем почему светит, уже.
К слову, Мойша, как бы вы не меняли свои погоняла тут, вас выдаёт с головой (изредка выныривающей из кучи собственного вашего говна) ваша убогая риторика и стилистика тупого обсоса.
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11.01.2022 08:57 Ответить
Є один, дуже давній - бетонний паркан по периметру Раші і все всередині залито бетоном.
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10.01.2022 21:04 Ответить
Пора предать бензоколонку АНАФЕМЕ !!!
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10.01.2022 21:05 Ответить
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10.01.2022 21:08 Ответить
Говорили - балакали...
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10.01.2022 21:10 Ответить
Решение уже давно есть, Только почему то все боятся что Х***ло обидется
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10.01.2022 21:15 Ответить
"щоб знайти прийнятні та триваючі рішення в Україні та Південному Кавказі"

Интересно, папе деньги путина, которые хранятся в банке Ватикана, не мешают искать мир во всем Мире?
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10.01.2022 21:22 Ответить
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10.01.2022 21:22 Ответить
Рішення дуже просте виведіть рос. війська і бандформування з окупованих територій і поверніть Донбас і Крим ,дивно що цього не розуміє папа.
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10.01.2022 21:23 Ответить
Папа Римский руководит войсками РФ?
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11.01.2022 09:57 Ответить
Есть такой банк, называется "Банк Ватикана". Совсем официальное название - "Институт религиозных дел": Instituto per le Opere di Religione.

Корпорации, созданные для религиозных целей, могут через этот банк инвестировать средства анонимно, конфиденциально и без уплаты налогов. Данные о деятельности и финансовом положении банка не разглашаются. Финансовой полиции или финансовой разведке Италии, ЕС или США не подчиняется. Банк подчиняется напрямую Собранию кардиналов и Папе Римскому. И больше никому.

В 1980-х был убит глава итальянского банка Ambrosiano Роберто Кальви. Этот банк был обвинен в отмывании денег сицилийской мафии, и закрылся. Основной пакет акций этого банка принадлежал Банку Ватикана.

Берлускони и путин стали близкими друзьями много лет назад. Имеют шикарные виллы на Сардинии - эти виллы стоят недалеко друг от друга. Берлускони был тем челом, который обещал путину легализовать его капитал на Западе. Бегал с ним по Европе и даже по США. В США его послали подальше, а после того, как Берлускони слетел с должности, и в Европе дела пошли плохо. И осталось только одно место, где все тихо и спокойно. Как у Христа за пазухой.
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10.01.2022 21:32 Ответить
Так деньги Путлера тоже в этом Банке. Неужели это не чувствуется ?
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10.01.2022 21:39 Ответить
Спасибо, кэп )
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10.01.2022 23:37 Ответить
"Вакцина не является магическим инструментом выздоровления, однако .........является наиболее разумным способом предотвращения болезни", - отметил понтифик.

Так он еще и в вакцинах специалист !
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10.01.2022 21:43 Ответить
А шо, просто помолиться, не работает? Наверху всем по.ер?
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10.01.2022 22:02 Ответить
Папа- ты дебил. Нет никакого "конфликта в Украине", а есть война с парашей начиная с 2014-го.
Поэтому христолюбивое воинство должно призывать к полному уничтожению Антихриста, который окопался в параше.
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10.01.2022 22:03 Ответить
Пара надто звузив проблему. До пошуку "миру в Україні". Так, наче в Україні немає миру і там є щось, що встановленню цього миру заважає. Це помилка. Мир потрібно шукати не в Україні, а у кацапії. Бо саме вона, її існування є дестабілізуючим фактором не лише в Україні, але й Придністров'ї Закавказзі, Близькому Сході, а тепер і в Середній Азії. Тому проблему треба окреслювати максимально тчно, як і ставити правильний діагноз хворій людині. Саме точність в одному випадку сприяє усуненню проблеми, а в іншому випадку - виздоровленню хворого. Папа ставить не правильний діагноз. І таку помилку робить не лише він. Тому проблема не вирішується. Пацієнту стає дедалі гірше.
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10.01.2022 22:13 Ответить
«Святой человек» этот Папа……..☹️
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10.01.2022 22:15 Ответить
 
 