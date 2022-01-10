Папа Римський Франциск закликав знайти рішення для досягнення миру в Україні
Папа Римський Франциск під час традиційної щорічної зустрічі з членами дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, закликав міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для припинення війни у різних частинах світу, згадавши і Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Взаємна довіра та готовність до спокійного діалогу повинні надихнути всі задіяні сторони, щоб знайти прийнятні та триваючі рішення в Україні та Південному Кавказі, а також, щоб уникнути появи нових криз на Балканах, перш за все, у Боснії та Герцеговині", – наголосив Франциск.
У своєму зверненні до представників 183 держав, з якими Святий Престол має дипломатичні відносини, Папа Франциск також порушив тему сучасної пандемії, наголосивши на необхідності збереження людського життя шляхом превентивної медицини та імунізації населення.
"Вакцина не є магічним інструментом одужання, однак разом із методами лікування, які потрібно розвивати, є найбільш розумним способом для запобігання хворобі", - зауважив понтифік.
Окрему увагу Папа Франциск приділив проблемі еміграції у сучасному світі. Папа закликав уряди Європейського Союзу знайти відповідну систему координації міграційних потоків та тих, хто потребує притулку. "Питання міграції, так як і проблема пандемії та зміни клімату, виразно демонструють нам, що ніхто не може врятуватися сам по собі, а всі великі виклики нашого часу мають глобальний характер", – підсумував Франциск.
Ватикан має дипломатичні відносини із 183 країнами світу, а також із Європейським Союзом та Мальтійським Орденом. Дипломатичні установи у Римі при Святому Престолі мають 87 країн.
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фуйло очень хочет обменять своё мнимое величие на пару сотен тысяч
ЦИНКОВЫХ ГРОБОВ с молодыми ихтамнетами ...
думали что он - фигня какая то - а оказалось во как рубит!
(сарказм).
Но у него голая жопа, хата из говна и палок, и он просто тупой гопник. Ну побыкует ещё немного, а потом все равно нарвется на свинцовую ********* от больших дядь.
что продавая кацапам или
покупая кацапское -
он жрёт из кровавых рук
сатаны,
который этот мир и погубит
там могут оказаться (а их там немеряно) представители сексуальных меньшинств!
К слову, Мойша, как бы вы не меняли свои погоняла тут, вас выдаёт с головой (изредка выныривающей из кучи собственного вашего говна) ваша убогая риторика и стилистика тупого обсоса.
Интересно, папе деньги путина, которые хранятся в банке Ватикана, не мешают искать мир во всем Мире?
Корпорации, созданные для религиозных целей, могут через этот банк инвестировать средства анонимно, конфиденциально и без уплаты налогов. Данные о деятельности и финансовом положении банка не разглашаются. Финансовой полиции или финансовой разведке Италии, ЕС или США не подчиняется. Банк подчиняется напрямую Собранию кардиналов и Папе Римскому. И больше никому.
В 1980-х был убит глава итальянского банка Ambrosiano Роберто Кальви. Этот банк был обвинен в отмывании денег сицилийской мафии, и закрылся. Основной пакет акций этого банка принадлежал Банку Ватикана.
Берлускони и путин стали близкими друзьями много лет назад. Имеют шикарные виллы на Сардинии - эти виллы стоят недалеко друг от друга. Берлускони был тем челом, который обещал путину легализовать его капитал на Западе. Бегал с ним по Европе и даже по США. В США его послали подальше, а после того, как Берлускони слетел с должности, и в Европе дела пошли плохо. И осталось только одно место, где все тихо и спокойно. Как у Христа за пазухой.
Так он еще и в вакцинах специалист !
Поэтому христолюбивое воинство должно призывать к полному уничтожению Антихриста, который окопался в параше.