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Папа Римський Франциск закликав знайти рішення для досягнення миру в Україні

Папа Римський Франциск закликав знайти рішення для досягнення миру в Україні

Папа Римський Франциск під час традиційної щорічної зустрічі з членами дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, закликав міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для припинення війни у різних частинах світу, згадавши і Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Взаємна довіра та готовність до спокійного діалогу повинні надихнути всі задіяні сторони, щоб знайти прийнятні та триваючі рішення в Україні та Південному Кавказі, а також, щоб уникнути появи нових криз на Балканах, перш за все, у Боснії та Герцеговині", – наголосив Франциск.

У своєму зверненні до представників 183 держав, з якими Святий Престол має дипломатичні відносини, Папа Франциск також порушив тему сучасної пандемії, наголосивши на необхідності збереження людського життя шляхом превентивної медицини та імунізації населення.

"Вакцина не є магічним інструментом одужання, однак разом із методами лікування, які потрібно розвивати, є найбільш розумним способом для запобігання хворобі", - зауважив понтифік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський висловив сподівання, що в Україні нарешті настане мир: Закликаю не допустити метастаз злоякісного конфлікту

Окрему увагу Папа Франциск приділив проблемі еміграції у сучасному світі. Папа закликав уряди Європейського Союзу знайти відповідну систему координації міграційних потоків та тих, хто потребує притулку. "Питання міграції, так як і проблема пандемії та зміни клімату, виразно демонструють нам, що ніхто не може врятуватися сам по собі, а всі великі виклики нашого часу мають глобальний характер", – підсумував Франциск.

Ватикан має дипломатичні відносини із 183 країнами світу, а також із Європейським Союзом та Мальтійським Орденом. Дипломатичні установи у Римі при Святому Престолі мають 87 країн.

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Топ коментарі
+12
Що його там шукати, дать поїб_лу раші і значна частина проблем планети Земля вирішиться.
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10.01.2022 20:45
+12
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10.01.2022 20:55
+10
Який миротворець просто чудо.
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10.01.2022 20:48
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Латынь: "Si vis pacem, para bellum".
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10.01.2022 20:43 Відповісти
Що його там шукати, дать поїб_лу раші і значна частина проблем планети Земля вирішиться.
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10.01.2022 20:45 Відповісти
До чого це?
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10.01.2022 22:14 Відповісти
Может нужно обратиться к кацапо-фашистам?!чтоб они вывели свои войска с Украины! и отвели от границ Украины!?
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10.01.2022 20:46 Відповісти
No!No! Papa!

фуйло очень хочет обменять своё мнимое величие на пару сотен тысяч
ЦИНКОВЫХ ГРОБОВ с молодыми ихтамнетами ...
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10.01.2022 20:47 Відповісти
Який миротворець просто чудо.
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10.01.2022 20:48 Відповісти
даже круче чем ООН!
думали что он - фигня какая то - а оказалось во как рубит!
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10.01.2022 20:56 Відповісти
а он должен был призывать к войне или что? Он Священник. Что он должен был делать - облить зеленкой путина при встрече?
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11.01.2022 09:51 Відповісти
Будем молится,ну а что еще остается делать.
(сарказм).
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10.01.2022 20:49 Відповісти
почему сарказм. Он что должен - за украинцев воевать или что?
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11.01.2022 09:52 Відповісти
Собрать всемирный съезд церквей осудить агресию.
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11.01.2022 10:46 Відповісти
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10.01.2022 20:50 Відповісти
аффтару этих высеров не мешало бы школу закончить
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10.01.2022 20:53 Відповісти
любішь ти таки Ваву Сцанича Зенюханого! Ну тоді одружуйся на ньому.
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10.01.2022 20:57 Відповісти
гнусавому тамагочи не мешало бы Конституцию почитать.
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10.01.2022 21:06 Відповісти
а шмаркля вміє читати українською?
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10.01.2022 21:37 Відповісти
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10.01.2022 21:42 Відповісти
Если Боженька нашлет метеорит на Москву, мы будем знать кто виноват.....
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10.01.2022 20:51 Відповісти
Ничего кроме отвращения, такие заявления не вызывают!
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10.01.2022 20:52 Відповісти
а у меня вызвал бы отвращение священник, призывающий к войне.
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11.01.2022 09:53 Відповісти
переводчик чини. лапотник
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10.01.2022 20:54 Відповісти
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10.01.2022 20:55 Відповісти
Москалі,-точніше сказати.
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10.01.2022 20:58 Відповісти
Перекладачем не користуюсь,-Ватник!
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10.01.2022 21:09 Відповісти
из тебя украинец, как из гавна пуля. тупо палитесь)
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10.01.2022 21:29 Відповісти
Ваня іди на свої болота і скоріше...
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10.01.2022 21:43 Відповісти
Купрік, Нє дєрзі
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11.01.2022 06:53 Відповісти
Карабас Барабас страшный, он жрет людей и все такое.
Но у него голая жопа, хата из говна и палок, и он просто тупой гопник. Ну побыкует ещё немного, а потом все равно нарвется на свинцовую ********* от больших дядь.
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10.01.2022 20:54 Відповісти
мир лицемерно умалчивает, о том,
что продавая кацапам или
покупая кацапское -
он жрёт из кровавых рук
сатаны,
который этот мир и погубит
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10.01.2022 20:54 Відповісти
что Папа Римский покупает в России? муку для облаток? Вино?
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11.01.2022 09:54 Відповісти
Рішення є і воно дуже просте - ядерна бомбочка на Кремль, бажано потужності хоча б в десятеро більшої ніж на Хіросіму!
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10.01.2022 20:54 Відповісти
"...ядерна бомбочка на Кремль..." - ты что!!!
там могут оказаться (а их там немеряно) представители сексуальных меньшинств!
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10.01.2022 21:01 Відповісти
Повернись до своєї палати, бот, бо тебе там вже зачекались
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10.01.2022 21:02 Відповісти
ПАПА, це ти скажи путє
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10.01.2022 20:58 Відповісти
а он это кому говорит?
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11.01.2022 09:54 Відповісти
Римо-католицька церква володіє в Україні активами на 20 мільярдів євро. Начебто небагато, але достатньо, щоб покарати кожного поліцейського, що ввергся у храм зі зброєю
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10.01.2022 20:59 Відповісти
Решение есть и простое - членство Украины в НАТО предварительно выдав США Беню и отправив на житомирскую четвёртку Зелю со всеми слугами опжопистого народа в инвалидной коляске с косой. впрочем с косой в женский коллектив.
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10.01.2022 21:03 Відповісти
Внеблоковым союзником США Украине стать легко. Для этого надо только сдать штатам Коломойского. Маркарова хотя и не посол, но все равно будет против этого.
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10.01.2022 21:46 Відповісти
100% верно.
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11.01.2022 08:58 Відповісти
а что, у нас с каких-то пор Маркарова выносит судебные решения?
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11.01.2022 09:56 Відповісти
Так ты и не понял что трусов в НАТО не принимают....там своих хватает.
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10.01.2022 21:47 Відповісти
Мойша, даже если вы навалите в своём доме куче с Эверест, на ту кучу, что вы наваливали в своём доме 26 лет подряд и продолжаете наваливать, вам светит только судьба чумного барака КНДР. Впрочем почему светит, уже.
К слову, Мойша, как бы вы не меняли свои погоняла тут, вас выдаёт с головой (изредка выныривающей из кучи собственного вашего говна) ваша убогая риторика и стилистика тупого обсоса.
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11.01.2022 08:57 Відповісти
Є один, дуже давній - бетонний паркан по периметру Раші і все всередині залито бетоном.
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10.01.2022 21:04 Відповісти
Пора предать бензоколонку АНАФЕМЕ !!!
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10.01.2022 21:05 Відповісти
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10.01.2022 21:08 Відповісти
Говорили - балакали...
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10.01.2022 21:10 Відповісти
Решение уже давно есть, Только почему то все боятся что Х***ло обидется
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10.01.2022 21:15 Відповісти
"щоб знайти прийнятні та триваючі рішення в Україні та Південному Кавказі"

Интересно, папе деньги путина, которые хранятся в банке Ватикана, не мешают искать мир во всем Мире?
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10.01.2022 21:22 Відповісти
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10.01.2022 21:22 Відповісти
Рішення дуже просте виведіть рос. війська і бандформування з окупованих територій і поверніть Донбас і Крим ,дивно що цього не розуміє папа.
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10.01.2022 21:23 Відповісти
Папа Римский руководит войсками РФ?
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11.01.2022 09:57 Відповісти
Есть такой банк, называется "Банк Ватикана". Совсем официальное название - "Институт религиозных дел": Instituto per le Opere di Religione.

Корпорации, созданные для религиозных целей, могут через этот банк инвестировать средства анонимно, конфиденциально и без уплаты налогов. Данные о деятельности и финансовом положении банка не разглашаются. Финансовой полиции или финансовой разведке Италии, ЕС или США не подчиняется. Банк подчиняется напрямую Собранию кардиналов и Папе Римскому. И больше никому.

В 1980-х был убит глава итальянского банка Ambrosiano Роберто Кальви. Этот банк был обвинен в отмывании денег сицилийской мафии, и закрылся. Основной пакет акций этого банка принадлежал Банку Ватикана.

Берлускони и путин стали близкими друзьями много лет назад. Имеют шикарные виллы на Сардинии - эти виллы стоят недалеко друг от друга. Берлускони был тем челом, который обещал путину легализовать его капитал на Западе. Бегал с ним по Европе и даже по США. В США его послали подальше, а после того, как Берлускони слетел с должности, и в Европе дела пошли плохо. И осталось только одно место, где все тихо и спокойно. Как у Христа за пазухой.
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10.01.2022 21:32 Відповісти
Так деньги Путлера тоже в этом Банке. Неужели это не чувствуется ?
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10.01.2022 21:39 Відповісти
Спасибо, кэп )
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10.01.2022 23:37 Відповісти
"Вакцина не является магическим инструментом выздоровления, однако .........является наиболее разумным способом предотвращения болезни", - отметил понтифик.

Так он еще и в вакцинах специалист !
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10.01.2022 21:43 Відповісти
А шо, просто помолиться, не работает? Наверху всем по.ер?
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10.01.2022 22:02 Відповісти
Папа- ты дебил. Нет никакого "конфликта в Украине", а есть война с парашей начиная с 2014-го.
Поэтому христолюбивое воинство должно призывать к полному уничтожению Антихриста, который окопался в параше.
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10.01.2022 22:03 Відповісти
Пара надто звузив проблему. До пошуку "миру в Україні". Так, наче в Україні немає миру і там є щось, що встановленню цього миру заважає. Це помилка. Мир потрібно шукати не в Україні, а у кацапії. Бо саме вона, її існування є дестабілізуючим фактором не лише в Україні, але й Придністров'ї Закавказзі, Близькому Сході, а тепер і в Середній Азії. Тому проблему треба окреслювати максимально тчно, як і ставити правильний діагноз хворій людині. Саме точність в одному випадку сприяє усуненню проблеми, а в іншому випадку - виздоровленню хворого. Папа ставить не правильний діагноз. І таку помилку робить не лише він. Тому проблема не вирішується. Пацієнту стає дедалі гірше.
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10.01.2022 22:13 Відповісти
«Святой человек» этот Папа……..☹️
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10.01.2022 22:15 Відповісти
 
 