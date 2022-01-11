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США дополнительно выделили Украине военную помощь на 200 млн долларов, - CNN

США дополнительно выделили Украине военную помощь на 200 млн долларов, - CNN

В конце 2021 года администрация президента США без публичной огласки выделила Украине дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи.

Об этом сообщила корреспондент телеканала CNN в Госдепартаменте США Кайли Этвуд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", - написала Этвуд.

Журналистка уточнила, что эта информация получила подтверждение у четырех источников.

Также читайте: У американских властей "окно в четыре недели" на усмирение России, - CNN

Уточняется, что пакет новой поддержки позволяет передать Украине такую ​​же оборонную продукцию, какую США предоставляли в прошлом, в том числе летальное вооружение. В частности, речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах, а также средствах связи, медицинском оборудовании, запасных частях и другой помощи. Решение было утверждено всего за несколько недель до того, как США и Россия начали переговоры по ситуации с безопасностью в Европе.

По словам двух источников CNN, администрация Байдена в начале января сообщила Конгрессу об утверждении новой помощи Украине, что необходимо было осуществить по процедуре. Причем это тоже было сделано негласно, отмечается в сообщении.

Отмечается, что на доставку выделенной помощи потребуется определенное время.

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Топ комментарии
+36
Это хорошо! Нужно вооружаться до зубов!
Против кацапо-фашисткой нечисти!
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11.01.2022 00:40
+30
Живых денег они не получат. Будет вооружение, оборудование, тощо...
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11.01.2022 01:47
+18
видимо "переговоры" между США и РАБсасией как всегда увенчались смотрением в "мир" глазах путена .... но увидели в них ***** и решили задонатить нам ещё на оружейку! ... понятно сразу какими были очередные разговоры с ватными...... **********!
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11.01.2022 02:04
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В середине декабря телеканал NBC News сообщал, что США подготовили пакет дополнительной военной помощи для Украины на сумму $200 млн в последние недели, но отложили доставку помощи. Один из собеседников канала тогда говорил, что есть много других вариантов дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины, что включает в том числе крупный пакет помощи, если Россия решится на вторжение.
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11.01.2022 00:37 Ответить
Это хорошо! Нужно вооружаться до зубов!
Против кацапо-фашисткой нечисти!
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11.01.2022 00:40 Ответить
Спасибо товарищу Байдину за наше светлое будущее!
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11.01.2022 00:40 Ответить
Ёрничать рашистская мразота будешь на швабре...
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11.01.2022 13:54 Ответить
Что нибудь не так, товарищ майор? Вам не нравится военная помощь Украине от США?Сходите на Новый Арбат, там сейчас спирт Рояль по скидке дают, Развейтесь.
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11.01.2022 13:58 Ответить
русафобія панімаєш...
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11.01.2022 01:05 Ответить
Так вот почему ***** из бункера не выползает
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11.01.2022 01:21 Ответить
Не смотри наверх!
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11.01.2022 02:58 Ответить
Офигенный кстати фильм! Я остался в большущем восторге. После просмотра около часа сидел неподвижно и с тревогой размышлял о всяком: о будущем, о вездесущей человеческой глупости, о великой вероятности того, что сюжет фильма может оказаться реальностью...
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11.01.2022 03:24 Ответить
коллектив на Банковой хочет такую помощь только от Германии, потому что наверняка знают, что ее не получат вовсе. Именно 90 винтовок крепко помогут. Да и зачем дразнить гусей, а то еще не увидит тройки семерки.туза Верховного жреца Вселенной
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11.01.2022 01:16 Ответить
То навіщо розголошувати?
Тихо привезли,тихо розподілили.
Тихо застосували.
Звідки? Заверещать за поребріком.У сільпо по акції придбали!
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11.01.2022 01:40 Ответить
_Это надо делать не скрытно, а демонстративно, показывать пример миру и поддержку на деле. Пусть ***** сдохнет от бессильной злости.
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11.01.2022 02:18 Ответить
Як з вагнергейтом.
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11.01.2022 07:23 Ответить
У Билингкет спроси.
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11.01.2022 11:00 Ответить
І канцлер ФРГ знов понесетьея до Вашингтону це все блокувати,отримавши підтримку ще якихось *********** утриманців?
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11.01.2022 13:27 Ответить
Ага, щоб зьозік потім це так само втихаря на skipass-и спустив? Нет уж.
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11.01.2022 09:23 Ответить
А що вирішує от цей зьозік - Зельцман - зеленський?
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11.01.2022 13:24 Ответить
Теперь, главное, шоб ЗЕшобла не растащила эти деньги по офшорам
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11.01.2022 01:43 Ответить
Живых денег они не получат. Будет вооружение, оборудование, тощо...
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11.01.2022 01:47 Ответить
Саме так і треба. У Білому Домі знають, що криворіжська шпана дуже ласа до грошей.
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11.01.2022 03:29 Ответить
Папередники научили США, что деньги разворуют через Приваты.
США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.
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11.01.2022 09:47 Ответить
Да как ты посмел Великого европрезидента осквернить. Все проблемы Украины начались за 2 последних года при бубачке, до этого Украина была богаче Германии!!!
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11.01.2022 10:10 Ответить
Ты еще тут трешься ,рашкотварь падлючая?
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11.01.2022 14:02 Ответить
Гарик, успокойся. Живи мирно и думай своей головой. И может когда либо тебе откроются глаза что истина в балансе а не в слепой поддержке одного кумира.
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11.01.2022 14:04 Ответить
Я жил мирно до 14го года,пока тупые злобные рашистские пдрсы не напали на мою Родину. Длббы , вы сделали не просто большую ошибку ,вы этим подписали себе приговор и успокоюсь только когда сдохнет Мордор
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11.01.2022 14:14 Ответить
Поэтому ты всех кто не поддерживает Порошенка называешь врагами народа? Ты точно уверен что с теми борешься? Вот смотри, вспомни как травили Порошенко, и как теперь травят Зелю, разница есть? Може все таки смотреть на реальные процессы и обстановку, а не на крики "зрада", от не слишком надежных источников.
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11.01.2022 14:18 Ответить
І що, є хоч одна заява США чи Німеччини про "разваровиваніє дєнєґ"?)))) Всі заяви про розкрадання лише від прихильників Зєльцмана. А кримінальних справ - нуль. Как же так, однако?)))
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11.01.2022 12:03 Ответить
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11.01.2022 13:46 Ответить
Хаха, какие живые деньги, как вообще о таком можно подумать. Нашим барыгам и гривни нельзя в руки давать. Весь мир прекрасно в этом осведомлен.
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13.01.2022 01:56 Ответить
а жаль...что нас отодвинули...но мы надеемся..))

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11.01.2022 10:32 Ответить
кацапы ну вы палитесь - в спам всех животных
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11.01.2022 14:04 Ответить
у тебя хвамилия кацапская...
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11.01.2022 14:34 Ответить
Баран, разве речь идет о финансовых кредитах? Ну ,тупая ботва пригожинская...
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11.01.2022 13:59 Ответить
Ну, хорошо хоть Вы не баран, а только хамло и можете всё разъяснить
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11.01.2022 19:33 Ответить
Хто там розпатякує, що Байден махнув рукою на Україну?

Хоча, можливо, і махнув - та виключно на здебільну владу прислуги уродів ЄрЗе. Але не на Україну.
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11.01.2022 01:50 Ответить
Україна доки що знову єдина із сусідніх країн рашки, яка їй не підкорилася та не підкориться. Тому в нас будуть вливати гроші.
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11.01.2022 03:19 Ответить
парень с рашки не мучайся с гуглом - пиши на русском -украинский это не твое
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11.01.2022 14:05 Ответить
А чому ж не написала українською? А, "патріотка"?
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11.01.2022 14:10 Ответить
видимо "переговоры" между США и РАБсасией как всегда увенчались смотрением в "мир" глазах путена .... но увидели в них ***** и решили задонатить нам ещё на оружейку! ... понятно сразу какими были очередные разговоры с ватными...... **********!
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11.01.2022 02:04 Ответить
То є дуже добре. Дякую США за підтримку. Але є два серйозних питання: чи будуть ці кошти дійсно витрачені по ділу та чи вчасно?
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11.01.2022 03:16 Ответить
Будет вооружение, а не деньги
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11.01.2022 04:00 Ответить
Спасибі США за допомогу Україні.
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11.01.2022 05:26 Ответить
Реакція зебілів на двісті мільйонів доларів допомоги : " эти деньги потом нужна вернуть подлым пиндосам".
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11.01.2022 05:34 Ответить
Реакция порохоботов - нафиг ваша помощь нужна, без Пети жизни нет, все должны обязательно сдохнуть.
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11.01.2022 06:33 Ответить
Тебя Петя на бутылку насадил - а ты взял и обиделся?
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11.01.2022 10:34 Ответить
это вас Зеля посадил....он же клоун...хохочет теперь)))))
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11.01.2022 10:44 Ответить
кацапы ну вы палитесь - в спам животные
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11.01.2022 14:06 Ответить
Оно обосраное где-то за границей шкерится третью неделю, типа ведет с кем-то переговоры.
#Быстрее поехали б*ядь, мать твою, поехали....
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11.01.2022 11:37 Ответить
За ґраніцей на Мальдівах/Оманах зараз шквариться обдовбане чмо з Кривого Рогу... не знав, кацапе?)))
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11.01.2022 12:05 Ответить
Точно, на Кривом так и сказали

Владимир Зеленский принял советников лидеров Франции и Германии, которые прибыли в Киев для переговоров с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком
11 января 2022 года - 10:16
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11.01.2022 12:14 Ответить
это же сектанты святого Петруши ....
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11.01.2022 14:30 Ответить
кацап детектед
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11.01.2022 14:07 Ответить
тупишь, ню-ню, продолжай
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11.01.2022 14:39 Ответить
Зализняк тебе осталась одна забава лизнуть у криворожского зеленого гопотулика, и сдохнуть с мечтой лизнуть у великого пуйла.
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11.01.2022 12:53 Ответить
Чья б мычала, любитель Петиного шоколадного глаза, как вы его вылизываете никто так ни у кого не вылизывает. И самое главное никто не знает за что, наверное это психическое расстройство, потому что объективные причины для этого отсутствуют
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11.01.2022 14:33 Ответить
Оооо,а вот еще один ватный длбб,отмародеренный Порохом ,до сих пор ходит враскоряку
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11.01.2022 14:06 Ответить
Ваш ГЕТЬман, как только жареным запахло СРАЗУ свалил. Даже его партнер Метверчук на проверку оказался с яйцами, не сбежал, сидит под арестом и не отсвечивает, хотя наверное давно мог свалить куда-нибудь по-тихому.
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11.01.2022 14:36 Ответить
ЛУЧШЕ ДАЙТЕ НАМ 200 РАКЕТ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ !)
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11.01.2022 06:45 Ответить
а что по этому поводу молчит "какая разница по какой улице ходить" "величайший" руководитель эпохи... укололся и забылся и упал на дно колодца?
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11.01.2022 06:49 Ответить
На Мальдівах...
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11.01.2022 12:06 Ответить
Амерам-респект...
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11.01.2022 06:59 Ответить
НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО СОЗДАТЬ 20 СПЕЦОТРЯДОВ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ "ЭЛИТЫ" В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА !)
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11.01.2022 07:30 Ответить
А на сраний Афганістан вже витратили сотні мільярдів
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11.01.2022 07:54 Ответить
кацап какое тебе дело до афганистана
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11.01.2022 14:08 Ответить
Українською пиши, хахлушка-малороска
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11.01.2022 19:06 Ответить
для таких как ты тупоголовых кацапов пишу на понятном язiке чтобы бы быстрее доходило - ПТН-ПНХ !
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11.01.2022 21:20 Ответить
Бухаєш?
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11.01.2022 23:30 Ответить
нет вы весь боярышник выпили
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12.01.2022 13:26 Ответить
После визита Ллойда Остин в Киев прилетало каждые сутки 2 транспортника США,с техникой и прочими Стингерами Джавелинами...,прилетают и сейчас.... Ольга ********* и прочие мавзолейные крысы сильно возмущам-с....
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11.01.2022 08:10 Ответить
Вот реальный итог американо-российских переговоров.
Путин хотел поговорить - теперь обхохочется.
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11.01.2022 10:20 Ответить
God bless USA!
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11.01.2022 11:38 Ответить
Америка спасибо что ты есть !
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11.01.2022 14:10 Ответить
 
 