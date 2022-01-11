США дополнительно выделили Украине военную помощь на 200 млн долларов, - CNN
В конце 2021 года администрация президента США без публичной огласки выделила Украине дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи.
Об этом сообщила корреспондент телеканала CNN в Госдепартаменте США Кайли Этвуд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", - написала Этвуд.
Журналистка уточнила, что эта информация получила подтверждение у четырех источников.
Уточняется, что пакет новой поддержки позволяет передать Украине такую же оборонную продукцию, какую США предоставляли в прошлом, в том числе летальное вооружение. В частности, речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах, а также средствах связи, медицинском оборудовании, запасных частях и другой помощи. Решение было утверждено всего за несколько недель до того, как США и Россия начали переговоры по ситуации с безопасностью в Европе.
По словам двух источников CNN, администрация Байдена в начале января сообщила Конгрессу об утверждении новой помощи Украине, что необходимо было осуществить по процедуре. Причем это тоже было сделано негласно, отмечается в сообщении.
Отмечается, что на доставку выделенной помощи потребуется определенное время.
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Против кацапо-фашисткой нечисти!
Тихо привезли,тихо розподілили.
Тихо застосували.
Звідки? Заверещать за поребріком.У сільпо по акції придбали!
США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.
Хоча, можливо, і махнув - та виключно на здебільну владу прислуги уродів ЄрЗе. Але не на Україну.
#Быстрее поехали б*ядь, мать твою, поехали....
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11 января 2022 года - 10:16
Путин хотел поговорить - теперь обхохочется.