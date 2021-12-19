У американских властей "окно в четыре недели" на усмирение России, - CNN

Президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты для предотвращения возможного вторжения России в Украину.

Об этом он заявил на телеканале CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.ТВ.

Байден заявил, что американские власти имеют "окно в четыре недели", чтобы предотвратить новые удары России по Украине. Он также назвал действия Белого дома "очень продуманными".

Санкции, которые Вашингтон разрабатывает на случай возможных военных действий, источник CNN оценивает как способные нанести значительные затраты российской экономике и ее финансовой системе. В то время, как введенные после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году санкции были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных фирм, отмечает собеседник канала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас с Путиным будет длительный разговор, - Байден

Источники CNN отмечают, что в 2014 году, когда Байден занимал должность вице-президента, американские власти попали под критику из-за неспособности предусмотреть возможное вторжение РФ в Крым. Канал также утверждает, что тогда президент Барак Обама не стал вводить жесткие санкции и вооружать Украину так, как на этом настаивал Байден. Теперь Байден решил "сделать все совсем по-другому", заявили в общении с CNN американские чиновники.

Кроме того, бывший чиновник НАТО заявил CNN, что в 2014 году он "не видел такого как теперь уровня координации" в работе американских служб.

Несмотря на это, ряд собеседников телеканала заявили, что все равно видят ошибки в работе нынешней команды в Белом доме, а также отметили, что Москва не воспринимает всерьез угрозы от США.

Также читайте: НАТО никогда не пойдет на компромисс по поводу права Украины решать свою судьбу, - Столтенберг о требованиях России