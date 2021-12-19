У американских властей "окно в четыре недели" на усмирение России, - CNN
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Президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты для предотвращения возможного вторжения России в Украину.
Об этом он заявил на телеканале CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.ТВ.
Байден заявил, что американские власти имеют "окно в четыре недели", чтобы предотвратить новые удары России по Украине. Он также назвал действия Белого дома "очень продуманными".
Санкции, которые Вашингтон разрабатывает на случай возможных военных действий, источник CNN оценивает как способные нанести значительные затраты российской экономике и ее финансовой системе. В то время, как введенные после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году санкции были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных фирм, отмечает собеседник канала.
Источники CNN отмечают, что в 2014 году, когда Байден занимал должность вице-президента, американские власти попали под критику из-за неспособности предусмотреть возможное вторжение РФ в Крым. Канал также утверждает, что тогда президент Барак Обама не стал вводить жесткие санкции и вооружать Украину так, как на этом настаивал Байден. Теперь Байден решил "сделать все совсем по-другому", заявили в общении с CNN американские чиновники.
Кроме того, бывший чиновник НАТО заявил CNN, что в 2014 году он "не видел такого как теперь уровня координации" в работе американских служб.
Несмотря на это, ряд собеседников телеканала заявили, что все равно видят ошибки в работе нынешней команды в Белом доме, а также отметили, что Москва не воспринимает всерьез угрозы от США.
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Сейчас для них открылось редкое окно возможности - и они им воспользуются, ибо иначе их режиму хана.
Ковидобесием локдаунами и прочими пандемиями население Европы власти довели до ручки,
Русские же приедут освобождать Европу от ковидлы.
Репку, сидящую в Овальном кабинете Белого Дома, россияне всерьез не воспринимают, и понять их можно, это же Дед Байден на днях высказался, что "Америка - это объединенный бифштекс", перепутав слово "states" со словом "stake".
Через год Конгресс США будет республиканским, и нефть начнет свое победное падение до 20 баксов за баррель.
Русккие об этом знают, и потому они берут Европу всю, ибо считают это единственным вариантом для выживания.
В Украине "освободителей" прежде всего интересует в настоящий момент воды Днепра, пшеница и рис Херсонщины, потому как Кремлевские башни задумали стать мировыми монополостами данных сельхоз продуктов, раз уж нефть приговорена.
И они совершенно серьезно настроены отжать всю Европу.
Вы поняли?
Они хотят Европу всю.
Так что Украина - это просто ступень к победному продвижению нах вестен.
Изложение выхлопа говоряшей головы Кремля Ищенко на эту тему тут (это не его мнение, у говоряших голов мнения не бывает, это думы башен Кремля в изложении Ищенко):
https://www.politforums.net/foreign/1639934028.html
P.S. С моей точки зрения, в Украине российский режим найдет свою Кащееву иглу, но раз им очень хочется, то помешать им самим себя укокошить будет трудно. Собственно, выбор то у суседей Украины невелик: не пойдут на Украину - режиму хана, пойдут - хана. так что скорее пойдут, чем нет, все может быть.