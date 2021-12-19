Американська влада має "вікно в чотири тижні" на втихомирення Росії, - CNN
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Президент США Джо Байден доручив своїй адміністрації використати всі можливі інструменти для запобігання можливому вторгненню Росії в Україну.
Про це він заявив на телеканалі CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.ТВ.
Байден заявив, що американська влада має "вікно в чотири тижні", щоб запобігти новим ударам Росії по Україні. Він також назвав дії Білого дому "дуже продуманими".
Санкції, які Вашингтон розробляє на випадок можливих військових дій, джерело CNN оцінює як такі, що можуть завдати значних витрат російській економіці та її фінансовій системі. Тоді як запроваджені після приєднання Криму та початку конфлікту на сході України у 2014 році санкції були спрямовані на стримування середньострокового та довгострокового розвитку конкретних російських державних фірм, зазначає співрозмовник каналу.
Джерела CNN зазначають, що у 2014 році, коли Байден обіймав посаду віце-президента, американська влада потрапила під критику через нездатність передбачити можливе вторгнення РФ до Криму. Канал також стверджує, що тоді президент Барак Обама не став запроваджувати жорстких санкцій та озброювати Україну так, як на цьому наполягав Байден. Тепер Байден вирішив "зробити все зовсім інакше", заявили в спілкуванні з CNN американські чиновники .
Окрім того, колишній високопосадовець НАТО заявив CNN, що у 2014 році він "не бачив такого як тепер рівня координації" у роботі американських служб.
Попри це низка співрозмовників телеканалу заявили, що все одно бачать помилки в роботі нинішньої команди у Білорум домі, а також зазначили, що Москва не сприймає всерйоз загрози від США.
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Сейчас для них открылось редкое окно возможности - и они им воспользуются, ибо иначе их режиму хана.
Ковидобесием локдаунами и прочими пандемиями население Европы власти довели до ручки,
Русские же приедут освобождать Европу от ковидлы.
Репку, сидящую в Овальном кабинете Белого Дома, россияне всерьез не воспринимают, и понять их можно, это же Дед Байден на днях высказался, что "Америка - это объединенный бифштекс", перепутав слово "states" со словом "stake".
Через год Конгресс США будет республиканским, и нефть начнет свое победное падение до 20 баксов за баррель.
Русккие об этом знают, и потому они берут Европу всю, ибо считают это единственным вариантом для выживания.
В Украине "освободителей" прежде всего интересует в настоящий момент воды Днепра, пшеница и рис Херсонщины, потому как Кремлевские башни задумали стать мировыми монополостами данных сельхоз продуктов, раз уж нефть приговорена.
И они совершенно серьезно настроены отжать всю Европу.
Вы поняли?
Они хотят Европу всю.
Так что Украина - это просто ступень к победному продвижению нах вестен.
Изложение выхлопа говоряшей головы Кремля Ищенко на эту тему тут (это не его мнение, у говоряших голов мнения не бывает, это думы башен Кремля в изложении Ищенко):
https://www.politforums.net/foreign/1639934028.html
P.S. С моей точки зрения, в Украине российский режим найдет свою Кащееву иглу, но раз им очень хочется, то помешать им самим себя укокошить будет трудно. Собственно, выбор то у суседей Украины невелик: не пойдут на Украину - режиму хана, пойдут - хана. так что скорее пойдут, чем нет, все может быть.