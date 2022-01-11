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Киевская область (3927) Тарифы на электроэнергию (2141) ДТЭК (502)

Сотни домов в Киевской области останутся сегодня без света

Сотни домов в Киевской области останутся сегодня без света

Сегодня, 11 января, в Киевской области намечено массовое отключение света в ряде населенных пунктов в связи с техническим переоборудованием сетей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК "Киевские региональные электросети".

Как сообщается на сайте компании, электроснабжение будет временно отсутствовать в связи с техническим переоборудованием сетей. Также по ряду адресов будут проводиться плановые работы и капитальные ремонты.

Свет будет отключен в Белой Церкви, Буче, Ирпене, Иванкове, Борисполе, Сквире и других населенных пунктах.

С полным списком адресов, по которым будет производиться отключение электроснабжения, можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

Также читайте: Чтобы не допустить отключений на праздники: ДТЭК в Киеве и области перенес сроки всех плановых ремонтов в сетях

Также для удобства на сайте есть возможность поиска по конкретному адресу.

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Топ комментарии
+24
Зробили разом. Тепер смакують.
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11.01.2022 12:36
+20
плановые аварийные отключения.
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11.01.2022 12:33
+19
-Веерных отключений не будет?
-Нееееет. Будут плановые аварийные отключения
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11.01.2022 12:36
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плановые аварийные отключения.
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11.01.2022 12:33 Ответить
У нас нет веерных отключений, ни в коем случае, как раз работать будут когда морозы наступили, какое совпадение...
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11.01.2022 12:35 Ответить
И массовые отключения после аварийной остановки энергоблока Запорожской АЭС. Какое совпадение.
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11.01.2022 13:42 Ответить
Зробили разом. Тепер смакують.
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11.01.2022 12:36 Ответить
Вгомонись.
Тема не про мене, а про зелену шоблу.
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11.01.2022 13:33 Ответить
Та вгомоніться порохоботи,і при порохє таке саме було
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11.01.2022 15:43 Ответить
Показуйте подібні новини про вимкнення світла в період морозів за минулої влади.
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11.01.2022 15:47 Ответить
так що, если бы не выбрали Зелю - не пришлось бы менять провода?
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11.01.2022 16:03 Ответить
Провода вже обірвані чи їх не можна замінити через пару днів, коли буде не минус 13?
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11.01.2022 16:07 Ответить
трансформаторы внезапно вылетают невзирая какая будет температура и кто на данный момент президент. Например, у нас "клятое наследие совка" - поэтому трансформатор выключается при сильной грозе. Когда владелец предложил поменять на "европейский" - люди громады подсчитали, что месяца три им придется "не кушать и не пить" чтобы оплатить этот трансформатор. Поэтому радуйтесь, что вам еще "бесплатно" меняют трансформаторы и провода.
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11.01.2022 16:23 Ответить
Про "бесплатно" можете спробувати розказати своїм дітям або онукам, якщо вони ще неповнолітні.
Вони може й повірять в казки про благодійників-власників обленерго ахмєтових, фірташів, григоришиних.
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11.01.2022 16:29 Ответить
"Бесплатно" - я написал в кавычках. Попробуйте спросить у своих детей или внуков что это обозначает. Они более продвинутые - может вам и растолкуют.
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11.01.2022 16:34 Ответить
Так я маю радіти суперзбагаченню коломойського, суркіса, ахметова, фірташа, григоришина за рахунок українців та малоросів?
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11.01.2022 16:38 Ответить
Прикусіть свій. В Україні живуть українці, яких я першими згадала в своєму коментарі, і, на жаль, малороси зеленські, ківи, бойки, бужанські, сивохи та ті, хто за них голосують.
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11.01.2022 16:55 Ответить
"малорос" не національність, а свідомість та поведінка, які грунтуються на меншовартості перед мокшанами.
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11.01.2022 17:20 Ответить
Ви сам не вирізняєтесь сміливістю.
Навіть тут на форумі пишите під "Во Ва" )
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11.01.2022 17:42 Ответить
а как мне писать?
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11.01.2022 17:46 Ответить
Під своїм повним ім'ям. Ви ж хоче, як в реалі.
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11.01.2022 17:56 Ответить
З'їхав ...
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11.01.2022 19:11 Ответить
-Веерных отключений не будет?
-Нееееет. Будут плановые аварийные отключения
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11.01.2022 12:36 Ответить
И тут я вспоминаю как нам настойчиво рекомендовали переходить с газа на *дешовую електроенергию* и с бензиновых машин на електромобили. Даже миллиарды дотаций с бюджета выделяли. Я представляю как бы сейчас 10 миллионов автомобилистов включили в розетку свои електромоби потребляющие 32А/час.
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11.01.2022 12:40 Ответить
в киеве куча зарядок полупустые, и кто-то стоит заряжается, значит работают
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11.01.2022 13:04 Ответить
А летом нельзя переоборудовать и отключать? Эти гниды отлично знают, что у кучи людей котлы или циркуляционные насосы отопления без электричества вырубятся и потребление газа (который сейчас очень дотационный) резко упадет. На то что куча людей заболеет, не сделает работу, не сможет дистанционно учиться - им начхать.
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11.01.2022 12:40 Ответить
Просто не хватает мощностей и отключают потребление под видом плановых работ. Это массово по всей стране.
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11.01.2022 13:45 Ответить
Щас газом вместо угля ТЭС как заправят, будем 10 грн. за квт.ч. платить.
О великий вождь докерувался!
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11.01.2022 12:40 Ответить
а как вы хотели? Электроэнергия в ФРГ в среднем повысилась на 10%.
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11.01.2022 16:14 Ответить
Справедливо було б, якби відключали лише у виборців зєлі та сн.
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11.01.2022 12:45 Ответить
Здається на київщині майже всі депутати від зеленої погані (у Києві точно всі), то нехай насолоджуються своїм вибором.
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11.01.2022 13:13 Ответить
А сегодня ночью до минус 15 ожидается...так что очень вовремя..
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11.01.2022 12:46 Ответить
Ахметка охренел!
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11.01.2022 12:57 Ответить
Ахметка здесь не причем. Ему установили порог потребляемой мощности. Диспетчеризацией всей сети занимается Укрэнерго.
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11.01.2022 13:47 Ответить
интересно.... а госдачи под Киевом...тоже ??? та не может быть !
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11.01.2022 13:04 Ответить
Туда 3 ввода идёт. Этж стратегический обьект!
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11.01.2022 13:48 Ответить
Тем кто зырит серьял Голобородьки Сваты-Скоты наступила эпоха бедности...
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11.01.2022 13:07 Ответить
Ага, все поверили, вот только морозы ударили (в морозы всегда нагрузка), у них сразу же начались срочные ремонтные работы
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11.01.2022 13:11 Ответить
А клятвенно заверяли, что веерных отключений не будет.

когда уже эту пожирневшую харю со своими видосиками в отставку уйдут?
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11.01.2022 13:16 Ответить
c......... а что летом нельзя техническое переоборудование проводить
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11.01.2022 13:39 Ответить
Сделаем это вместе! Сделали - ржите...
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11.01.2022 13:49 Ответить
ДТЭК предупредил. Молодцы. Чтобы свечи были рядом.
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11.01.2022 14:06 Ответить
а що будет, если крякнет "клятое совковое наследие"? Злые языки кажуть, що там износ оборудования 70-80%...
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11.01.2022 15:58 Ответить
 
 