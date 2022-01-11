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уголь (996) ДТЭК (503)

ДТЭК увеличил запасы угля на своих ТЭС на 32%

ДТЭК увеличил запасы угля на своих ТЭС на 32%

Компания ДТЭК за последнюю неделю увеличила запасы угля на ТЭС на 32% (на 107 тыс. тонн) до 443 тыс. тонн. На государственных ТЭС запасы угля за последнюю неделю упали на 13% до 108 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

В целом, запасы угля на складах всех ТЭС Украины в период с 4 по 10 января 2022 года увеличились на 18,1% (на 91 тыс. тонн) – до 594,2 тыс. тонн.

В то же время, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на 10 января 2022 года на 7,6% меньше, чем годом ранее (643,3 тыс. тонн).

Как сообщалось, на ГК ТЭС 1-30 декабря 2021 года было поставлено 1 млн 842,5 тыс. тонн угля (+12,8% к ноябрю 2021 года), в т.ч. украинской добычи - 1 млн 440,3 тыс. тонн (+6,5%), импортного - 402,2 тыс. тонн (+43,4%).

Компания ДТЭК Ахметова в декабре 2021 года импортировала рекордные 350 тыс. тонн угля из США и Колумбии.

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Топ комментарии
+5
хто б міг подумати ще недавно, що колорад Ренат Ахметович рятуватиме українців від ідіота-малоросу Зе-чма, якого обрав мудрий і простий народ. Не дасть цьому народові здохнути від холоду.

Розрив мозку.
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11.01.2022 13:10
+5
ахметов купив вугілля а хвалиться міненерго.
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11.01.2022 13:31
+4
я задоволений тим, що рейтинг сцікуна коксо нюха зменшується, а рейтинг Порошенка збільшується.
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11.01.2022 13:17
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кінець епохи бідності.
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11.01.2022 12:53 Ответить
котик порошенка задоволений?
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11.01.2022 13:09 Ответить
я задоволений тим, що рейтинг сцікуна коксо нюха зменшується, а рейтинг Порошенка збільшується.
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11.01.2022 13:17 Ответить
котят будем по осени считать.
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11.01.2022 13:21 Ответить
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11.01.2022 13:24 Ответить
Даже если Зеля попытается посадить Пороха ,его рейтинг не упадет, поверь.
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11.01.2022 13:46 Ответить
Та мне плевать на его рейтинг.
Я про выборы.
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11.01.2022 14:33 Ответить
хто б міг подумати ще недавно, що колорад Ренат Ахметович рятуватиме українців від ідіота-малоросу Зе-чма, якого обрав мудрий і простий народ. Не дасть цьому народові здохнути від холоду.

Розрив мозку.
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11.01.2022 13:10 Ответить
Ринат Ахметов не украинцев спасает.
Ринат Ахметов косит бабло.
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11.01.2022 13:13 Ответить
Шо, на шару тебе тепло и электричество даёт? Ай молодец.
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11.01.2022 13:37 Ответить
Проблема Зе-команды в том, что даже за деньги нельзя получить качественные услуги от государства
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11.01.2022 13:47 Ответить
Какие к примеру? Батареи холодные? Свет отключили?
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11.01.2022 13:49 Ответить
Вообще уже отключают свет:

https://censor.net/ru/news/3309292/sotni_domov_v_kievskoyi_oblasti_ostanutsya_segodnya_bez_sveta
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11.01.2022 16:13 Ответить
Ахметова лише цікавить його бізнес, а під владу він ляже будь яку. І якщо Бєня лише виводит бабло із країни в млрд $, то Ахметов частину вкладає в свій бізнес, ті ж ТЕС. Інше питання що йому дозволяють купляти обленерго і роблять ще більшим монополістом.
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11.01.2022 17:49 Ответить
Ну і нашо нам про це знати?
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11.01.2022 13:05 Ответить
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11.01.2022 13:08 Ответить
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11.01.2022 13:26 Ответить
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11.01.2022 13:27 Ответить
ахметов купив вугілля а хвалиться міненерго.
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11.01.2022 13:31 Ответить
Экология Мира должна быть грязной,не от сжагия угля или газа метанового,а даже современных брикетов...,потому что Ковид любит грязь даже в масках...
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11.01.2022 13:36 Ответить
Коломойша и Зе только высасывают все из Украины.
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11.01.2022 13:37 Ответить
Братнім американським шахтарям - Слава !!!
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11.01.2022 14:10 Ответить
 
 