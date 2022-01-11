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вугілля (2445) ДТЕК (1949)

ДТЕК збільшив запаси вугілля на своїх ТЕС на 32%

ДТЕК збільшив запаси вугілля на своїх ТЕС на 32%

Компанія ДТЕК за останній тиждень збільшила запаси вугілля на ТЕС на 32% (на 107 тис. тонн) до 443 тис. тонн. На державних ТЕС запаси вугілля за останній тиждень впали на 13% до 108 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

Загалом запаси вугілля на складах усіх ТЕС України в період з 4 по 10 січня 2022 року збільшилися на 18,1% (на 91 тис. тонн) - до 594,2 тис. тонн.

Водночас, за розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", запаси вугілля на 10 січня 2022 року на 7,6% менші, ніж роком раніше (643,3 тис. тонн).

Як повідомлялося, на ЦК ТЕС 1-30 грудня 2021 року було поставлено 1 млн. 842,5 тис. тонн вугілля (+12,8% до листопада 2021 року), у т.ч. українського видобутку - 1 млн 440,3 тис. тонн (+6,5%), імпортного - 402,2 тис. тонн (+43,4%).

Компанія ДТЕК Ахметова у грудні 2021 року імпортувала рекордні 350 тис. тонн вугілля зі США та Колумбії.
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Топ коментарі
+5
хто б міг подумати ще недавно, що колорад Ренат Ахметович рятуватиме українців від ідіота-малоросу Зе-чма, якого обрав мудрий і простий народ. Не дасть цьому народові здохнути від холоду.

Розрив мозку.
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11.01.2022 13:10
+5
ахметов купив вугілля а хвалиться міненерго.
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11.01.2022 13:31
+4
я задоволений тим, що рейтинг сцікуна коксо нюха зменшується, а рейтинг Порошенка збільшується.
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11.01.2022 13:17
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кінець епохи бідності.
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11.01.2022 12:53 Відповісти
котик порошенка задоволений?
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11.01.2022 13:09 Відповісти
я задоволений тим, що рейтинг сцікуна коксо нюха зменшується, а рейтинг Порошенка збільшується.
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11.01.2022 13:17 Відповісти
котят будем по осени считать.
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11.01.2022 13:21 Відповісти
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11.01.2022 13:24 Відповісти
Даже если Зеля попытается посадить Пороха ,его рейтинг не упадет, поверь.
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11.01.2022 13:46 Відповісти
Та мне плевать на его рейтинг.
Я про выборы.
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11.01.2022 14:33 Відповісти
хто б міг подумати ще недавно, що колорад Ренат Ахметович рятуватиме українців від ідіота-малоросу Зе-чма, якого обрав мудрий і простий народ. Не дасть цьому народові здохнути від холоду.

Розрив мозку.
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11.01.2022 13:10 Відповісти
Ринат Ахметов не украинцев спасает.
Ринат Ахметов косит бабло.
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11.01.2022 13:13 Відповісти
Шо, на шару тебе тепло и электричество даёт? Ай молодец.
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11.01.2022 13:37 Відповісти
Проблема Зе-команды в том, что даже за деньги нельзя получить качественные услуги от государства
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11.01.2022 13:47 Відповісти
Какие к примеру? Батареи холодные? Свет отключили?
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11.01.2022 13:49 Відповісти
Вообще уже отключают свет:

https://censor.net/ru/news/3309292/sotni_domov_v_kievskoyi_oblasti_ostanutsya_segodnya_bez_sveta
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11.01.2022 16:13 Відповісти
Ахметова лише цікавить його бізнес, а під владу він ляже будь яку. І якщо Бєня лише виводит бабло із країни в млрд $, то Ахметов частину вкладає в свій бізнес, ті ж ТЕС. Інше питання що йому дозволяють купляти обленерго і роблять ще більшим монополістом.
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11.01.2022 17:49 Відповісти
Ну і нашо нам про це знати?
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11.01.2022 13:05 Відповісти
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11.01.2022 13:08 Відповісти
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11.01.2022 13:26 Відповісти
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11.01.2022 13:27 Відповісти
ахметов купив вугілля а хвалиться міненерго.
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11.01.2022 13:31 Відповісти
Экология Мира должна быть грязной,не от сжагия угля или газа метанового,а даже современных брикетов...,потому что Ковид любит грязь даже в масках...
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11.01.2022 13:36 Відповісти
Коломойша и Зе только высасывают все из Украины.
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11.01.2022 13:37 Відповісти
Братнім американським шахтарям - Слава !!!
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11.01.2022 14:10 Відповісти
 
 