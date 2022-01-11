3 945 19
Загрязнение образца: в ВОЗ назвали вероятную причину появления "Дельтакрона"
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что "Дельтакрон" не представляет комбинацию двух вариантов вируса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава экспертной группы по противодействию COVID-19 при ООН Мария ван Керкхове написала в твиттере.
По ее словам, в ВОЗ просят не использовать наименование "Дельтакрон" в дальнейшем. Также ван Керкхове предлагает не прибегать к слову "флурон", обозначающему одновременное заражение коронавирусом и гриппом.
"Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением (образца. - Ред.) во время секвенирования", - разъяснила эксперт ВОЗ.
Топ комментарии
+8 Вольный Каменьщик
показать весь комментарий11.01.2022 13:07
+5 Oleksandr Litvinenko
показать весь комментарий11.01.2022 13:16
+3 Tui Yii
показать весь комментарий11.01.2022 13:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ну а гундяйка отрабатывает бизнес своего хозяина шмурдяк спутник Г
Как раз вовремя разжевали ваксам, дабы допускать к работам зараженный персонал (новость в ленте)
Понять логику вакцинаторов понять можно - нелояльных они хотят доводят до состояния бешенства и бунта, а лояльных обкалывают жижей(ядом) и доводят до инвалидности и смерти..
Як під копірку.