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Новости Коронавирус и карантин
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Загрязнение образца: в ВОЗ назвали вероятную причину появления "Дельтакрона"

Загрязнение образца: в ВОЗ назвали вероятную причину появления

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что "Дельтакрон" не представляет комбинацию двух вариантов вируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава экспертной группы по противодействию COVID-19 при ООН Мария ван Керкхове написала в твиттере.

По ее словам, в ВОЗ просят не использовать наименование "Дельтакрон" в дальнейшем. Также ван Керкхове предлагает не прибегать к слову "флурон", обозначающему одновременное заражение коронавирусом и гриппом.

"Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением (образца. - Ред.) во время секвенирования", - разъяснила эксперт ВОЗ.

Также читайте: "Омикрон" нельзя называть легким, цунами новых случаев огромно, - ВОЗ

Загрязнение образца: в ВОЗ назвали вероятную причину появления Дельтакрона 01

Автор: 
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Топ комментарии
+8
сейчас антиваксеры эксперды все разложат по полочкам
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11.01.2022 13:07
+5
На вакцинацию...бегооом...Марш!!!
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11.01.2022 13:16
+3
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) припускають, що "дельтакрон" не є комбінацією двох варіантів вірусу. Джерело:

Как раз вовремя разжевали ваксам, дабы допускать к работам зараженный персонал (новость в ленте)
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11.01.2022 13:12
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сейчас антиваксеры эксперды все разложат по полочкам
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11.01.2022 13:07 Ответить
На вакцинацию...бегооом...Марш!!!
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11.01.2022 13:16 Ответить
первый пошел
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11.01.2022 13:20 Ответить
Антивакса - в своем амплуга подленько -изподтишочка пытается пересидеть за спиной вакцинировавшихся, которые обеспечивают коллективный иммунитет , в том числе для нахлебников из гундяевской секты антиваксов. ЗЫ... Вот тока в нарабсее гундяйка призывает вакцинироваться.
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11.01.2022 13:22 Ответить
Про переболевших без справки ты тоже забыл...
Ну а гундяйка отрабатывает бизнес своего хозяина шмурдяк спутник Г
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11.01.2022 13:27 Ответить
Блин, не устану объяснять твердолобым, а вы прочтете , расскажите остальным... Под коллективным иммунитетом подразумевается обретение не только иммунитета против коронавируса , но и период времени в течении которого произойдет перерождение самого ковид-вируса в в обычную простуду. Для чего нужна была вакцина от ковид, для того чтобы человек заболев, обретал иммунитет, к примеру на пол года , но не умирал от самого ковида-19. И так делать до полнейшего перерождения самого ковида в неопасную форму... Не у стану повторять , шо АНТИВАКСЕРЫ -ЭТО НАХЛЕБНИКИ НА МАССАХ ВАКЦИНИРОВАВШИХСЯ, КОТОРЫЕ ОБРЕЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ, ЧТОБЫ ВСЕ ЖЕ ПЕРЕЖИТЬ САМ КОРОНАВИРУС. Коллективный иммунитет - это не перестать болеть, а смочь пережить коронавирус. Как еще бовдурам ЭТО объяснить? ХТОЗНА.
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11.01.2022 18:06 Ответить
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) припускають, що "дельтакрон" не є комбінацією двох варіантів вірусу. Джерело:

Как раз вовремя разжевали ваксам, дабы допускать к работам зараженный персонал (новость в ленте)
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11.01.2022 13:12 Ответить
И так - не эдак, и эдак - не так... в моем представлении антивакса - черти шо и с боку бантик - сама не знает , шо ейнужно.
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11.01.2022 13:17 Ответить
Та ну. Ковида же не существует. Это всё - выдумки фармкомпаний.
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11.01.2022 13:47 Ответить
Зачем так категорично,выдумки,фармы....хотя,верующим в уханьскую летучую мышЬ, и не такую дичь можно втереть
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11.01.2022 13:57 Ответить
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11.01.2022 13:23 Ответить
Щось там в тому ВООЗ не складається дебет з кредитом...
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11.01.2022 13:25 Ответить
Драги дал пресс-конференцию, чтобы сказать, что во всех бедах Италии виноваты невакцинированные.. А невакцинированные - это не то, что вы подумали. Это те, кто не хочет бустер !!! хм..это как история про Израиль, где антиваксеры с 3 дозами не хотят получать 4-ю !!!
Понять логику вакцинаторов понять можно - нелояльных они хотят доводят до состояния бешенства и бунта, а лояльных обкалывают жижей(ядом) и доводят до инвалидности и смерти..
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11.01.2022 13:31 Ответить
Блін, один в один. Це ж треба.
Як під копірку.
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12.01.2022 04:55 Ответить
Перед новым годом я на цензоре нацапал такое...,частная лавочка купленная давно китайцами ВОЗ в новом году придумает пару тройку новых Штаммов...
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11.01.2022 13:33 Ответить
Рано. Еще Омикроном не все переболели
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11.01.2022 13:59 Ответить
мировой заговор
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11.01.2022 15:40 Ответить
 
 