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Забруднення зразка: у ВООЗ назвали ймовірну причину появи "дельтакрону"

Забруднення зразка: у ВООЗ назвали ймовірну причину появи

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) припускають, що "дельтакрон" не є комбінацією двох варіантів вірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова експертної групи з протидії COVID-19 при ООН Марія ван Керкхове написала у твіттері.

За її словами, у ВООЗ просять не використати найменування "дельтакрон" надалі. Також ван Керкхове пропонує не вживати слово "флурон", що означає одночасне зараження коронавірусом і грипом.

"Ці слова означають комбінацію вірусів/варіантів, а цього не відбувається. "Дельтакрон", ймовірно, є забрудненням (зразка. - Ред.) під час секвенування", - пояснила експерт ВООЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кінець пандемії COVID-19 у нашому полі зору, але буде ще як мінімум три складні місяці і декілька хвиль, - ВООЗ

Забруднення зразка: у ВООЗ назвали ймовірну причину появи дельтакрону 01
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Топ коментарі
+8
сейчас антиваксеры эксперды все разложат по полочкам
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11.01.2022 13:07
+5
На вакцинацию...бегооом...Марш!!!
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11.01.2022 13:16
+3
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) припускають, що "дельтакрон" не є комбінацією двох варіантів вірусу. Джерело:

Как раз вовремя разжевали ваксам, дабы допускать к работам зараженный персонал (новость в ленте)
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11.01.2022 13:12
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сейчас антиваксеры эксперды все разложат по полочкам
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11.01.2022 13:07 Відповісти
На вакцинацию...бегооом...Марш!!!
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11.01.2022 13:16 Відповісти
первый пошел
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11.01.2022 13:20 Відповісти
Антивакса - в своем амплуга подленько -изподтишочка пытается пересидеть за спиной вакцинировавшихся, которые обеспечивают коллективный иммунитет , в том числе для нахлебников из гундяевской секты антиваксов. ЗЫ... Вот тока в нарабсее гундяйка призывает вакцинироваться.
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11.01.2022 13:22 Відповісти
Про переболевших без справки ты тоже забыл...
Ну а гундяйка отрабатывает бизнес своего хозяина шмурдяк спутник Г
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11.01.2022 13:27 Відповісти
Блин, не устану объяснять твердолобым, а вы прочтете , расскажите остальным... Под коллективным иммунитетом подразумевается обретение не только иммунитета против коронавируса , но и период времени в течении которого произойдет перерождение самого ковид-вируса в в обычную простуду. Для чего нужна была вакцина от ковид, для того чтобы человек заболев, обретал иммунитет, к примеру на пол года , но не умирал от самого ковида-19. И так делать до полнейшего перерождения самого ковида в неопасную форму... Не у стану повторять , шо АНТИВАКСЕРЫ -ЭТО НАХЛЕБНИКИ НА МАССАХ ВАКЦИНИРОВАВШИХСЯ, КОТОРЫЕ ОБРЕЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ, ЧТОБЫ ВСЕ ЖЕ ПЕРЕЖИТЬ САМ КОРОНАВИРУС. Коллективный иммунитет - это не перестать болеть, а смочь пережить коронавирус. Как еще бовдурам ЭТО объяснить? ХТОЗНА.
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11.01.2022 18:06 Відповісти
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) припускають, що "дельтакрон" не є комбінацією двох варіантів вірусу. Джерело:

Как раз вовремя разжевали ваксам, дабы допускать к работам зараженный персонал (новость в ленте)
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11.01.2022 13:12 Відповісти
И так - не эдак, и эдак - не так... в моем представлении антивакса - черти шо и с боку бантик - сама не знает , шо ейнужно.
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11.01.2022 13:17 Відповісти
Та ну. Ковида же не существует. Это всё - выдумки фармкомпаний.
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11.01.2022 13:47 Відповісти
Зачем так категорично,выдумки,фармы....хотя,верующим в уханьскую летучую мышЬ, и не такую дичь можно втереть
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11.01.2022 13:57 Відповісти
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11.01.2022 13:23 Відповісти
Щось там в тому ВООЗ не складається дебет з кредитом...
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11.01.2022 13:25 Відповісти
Драги дал пресс-конференцию, чтобы сказать, что во всех бедах Италии виноваты невакцинированные.. А невакцинированные - это не то, что вы подумали. Это те, кто не хочет бустер !!! хм..это как история про Израиль, где антиваксеры с 3 дозами не хотят получать 4-ю !!!
Понять логику вакцинаторов понять можно - нелояльных они хотят доводят до состояния бешенства и бунта, а лояльных обкалывают жижей(ядом) и доводят до инвалидности и смерти..
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11.01.2022 13:31 Відповісти
Блін, один в один. Це ж треба.
Як під копірку.
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12.01.2022 04:55 Відповісти
Перед новым годом я на цензоре нацапал такое...,частная лавочка купленная давно китайцами ВОЗ в новом году придумает пару тройку новых Штаммов...
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11.01.2022 13:33 Відповісти
Рано. Еще Омикроном не все переболели
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11.01.2022 13:59 Відповісти
мировой заговор
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11.01.2022 15:40 Відповісти
 
 