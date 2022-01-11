РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8499 посетителей онлайн
Новости
3 209 11
граната (994) задержание (6651) Киев (24773) Нацполиция (16199)

Мужчина с боевой гранатой в кармане задержан в Киеве, - полиция

У мужчины изъяли гранату с запалом и направили на взрывотехническую экспертизу. Следователи приступили к уголовному производству, фигуранту грозит до семи лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

В ходе реализации оперативной информации работники уголовного розыска Святошинского управления полиции разоблачили на улице Чернобыльской мужчину, который незаконно хранил при себе взрывоопасный предмет. Для документирования преступления на место была вызвана следственно-оперативная группа района и работники взрывотехнической службы.

Во время поверхностного осмотра в кармане киевлянина правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату РГД-5 и запал к ней. Следователь удалил опасные предметы и направил на соответствующую экспертизу. По предварительному заключению специалистов профильной службы изъятое относится к категории боеприпасов, пригодных к проведению взрыва.

Мужчина с боевой гранатой в кармане задержан в Киеве, - полиция 01

Мужчина с боевой гранатой в кармане задержан в Киеве, - полиция 02

Ранее не судимый местный житель, 1981 года, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полицейские устанавливают происхождение боеприпаса.

Следственным отделом Святошинского управления полиции проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – ношение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры фигуранту готовится сообщение о подозрении. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Стуконув хтось...
показать весь комментарий
11.01.2022 18:17
+2
Скорее всего мусорские мрази подконули гранату, как это было в офисе фемен при яныке,
Мусора падаль
показать весь комментарий
11.01.2022 18:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Граната вещь хорошая ,в хозяйстве пригодится ,рыбки там поглушить ,от хулиганов защита ,да и вообще ...
показать весь комментарий
11.01.2022 17:57 Ответить
Граната - вещь полезная в хозяйстве. Вот только срок за нее большой. Тут - от 8 лет и дальше,по настроению судьи.
показать весь комментарий
11.01.2022 19:44 Ответить
А вот если он с дамбаса, то, по "минским соглашениям", ему можно хоть с мешком гранат и пулеметом разгуливать по улицам..
показать весь комментарий
11.01.2022 21:43 Ответить
кивася?
показать весь комментарий
11.01.2022 17:58 Ответить
"незаконно зберігав при собі" - эта пять!
берите на вооружение...
показать весь комментарий
11.01.2022 18:01 Ответить
Стуконув хтось...
показать весь комментарий
11.01.2022 18:17 Ответить
Скорее всего мусорские мрази подконули гранату, как это было в офисе фемен при яныке,
Мусора падаль
показать весь комментарий
11.01.2022 18:26 Ответить
Это ты сопливая падаль из подворотни.
показать весь комментарий
11.01.2022 18:49 Ответить
Что, мусорок, любишь у работяг по карманам пошарить?
показать весь комментарий
12.01.2022 10:45 Ответить
О, праильный пацан нарисовался?
Жывёшь по панятиям? Мелочь у ботанов тыришь или закладками промышляешь?
показать весь комментарий
12.01.2022 12:08 Ответить
Да это он шел решать свои вопросы!
показать весь комментарий
11.01.2022 19:06 Ответить
 
 