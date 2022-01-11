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граната (785) затримання (4313) Київ (19130) Нацполіція (14886)

Чоловіка з бойовою гранатою в кишені затримано в Києві, - поліція

У чоловіка вилучили гранату із запалом та направили на вибухотехнічну експертизу. Слідчі розпочали кримінальне провадження, фігуранту загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Святошинського управління поліції викрили на вулиці Чорнобильській чоловіка, який незаконно зберігав при собі вибухонебезпечний предмет. Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу району та працівників вибухотехнічної служби.

Під час поверхневого огляду в кишені киянина правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал до неї. Слідчий вилучив небезпечні предмети та направив на відповідну експертизу. За попереднім висновком спеціалістів профільної служби, вилучене відноситься до категорії боєприпасів, придатних до проведення вибуху.

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Чоловіка з бойовою гранатою в кишені затримано в Києві, - поліція 01
Чоловіка з бойовою гранатою в кишені затримано в Києві, - поліція 02

Раніше не судимого місцевого мешканця, 1981 року народження, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу.

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Слідчим відділом Святошинського управління поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури фігуранту готується повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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Топ коментарі
+2
Стуконув хтось...
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11.01.2022 18:17
+2
Скорее всего мусорские мрази подконули гранату, как это было в офисе фемен при яныке,
Мусора падаль
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11.01.2022 18:26
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Граната вещь хорошая ,в хозяйстве пригодится ,рыбки там поглушить ,от хулиганов защита ,да и вообще ...
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11.01.2022 17:57 Відповісти
Граната - вещь полезная в хозяйстве. Вот только срок за нее большой. Тут - от 8 лет и дальше,по настроению судьи.
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11.01.2022 19:44 Відповісти
А вот если он с дамбаса, то, по "минским соглашениям", ему можно хоть с мешком гранат и пулеметом разгуливать по улицам..
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11.01.2022 21:43 Відповісти
кивася?
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11.01.2022 17:58 Відповісти
"незаконно зберігав при собі" - эта пять!
берите на вооружение...
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11.01.2022 18:01 Відповісти
Стуконув хтось...
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11.01.2022 18:17 Відповісти
Скорее всего мусорские мрази подконули гранату, как это было в офисе фемен при яныке,
Мусора падаль
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11.01.2022 18:26 Відповісти
Это ты сопливая падаль из подворотни.
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11.01.2022 18:49 Відповісти
Что, мусорок, любишь у работяг по карманам пошарить?
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12.01.2022 10:45 Відповісти
О, праильный пацан нарисовался?
Жывёшь по панятиям? Мелочь у ботанов тыришь или закладками промышляешь?
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12.01.2022 12:08 Відповісти
Да это он шел решать свои вопросы!
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11.01.2022 19:06 Відповісти
 
 