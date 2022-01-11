Тренировки расчетов станковых автоматических гранатометов АГС-17 проходят у админграницы с оккупированным Крымом, - командование ОС. ФОТО

В группировке войск, подчиненной командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и выполняющей боевые задания на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, проходят обучения расчетов станковых автоматических гранатометов АГС-17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Объединенных сил ВСУ.

"Тренировка гранатометных расчетов автоматического гранатомета станкового АГС-17 происходит в обстановке, максимально приближенной к ведению современного боя. Обучение имеет целью сформировать у военнослужащих навыки выявления и идентификации целей, определение их характеристик, а также оценивание результатов стрельбы", - сообщил командующий сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, каждый военнослужащий должен осознавать свой алгоритм действий. В частности, ведение прицеливания, определение момента выстрела, а также совершение выстрела единичной гранатой или очередью гранат.

"Во время тренировок на одном из полигонов боевой подготовки, военнослужащие отрабатывают упражнения по ведению огня по неподвижным и подвижным целям как по заранее подготовленной позиции, так и после внезапного изменения позиции", - подчеркнул Наев.

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Выполнение боевых упражнений происходит как днем, так и ночью.