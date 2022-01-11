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Новости Война
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Крым (26005) военные учения (3437) ВСУ (6275) Наев (337) операция Объединенных сил (6766)

Тренировки расчетов станковых автоматических гранатометов АГС-17 проходят у админграницы с оккупированным Крымом, - командование ОС. ФОТО

В группировке войск, подчиненной командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и выполняющей боевые задания на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, проходят обучения расчетов станковых автоматических гранатометов АГС-17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Объединенных сил ВСУ.

Тренировки расчетов станковых автоматических гранатометов АГС-17 проходят у админграницы с оккупированным Крымом, - командование ОС 01

"Тренировка гранатометных расчетов автоматического гранатомета станкового АГС-17 происходит в обстановке, максимально приближенной к ведению современного боя. Обучение имеет целью сформировать у военнослужащих навыки выявления и идентификации целей, определение их характеристик, а также оценивание результатов стрельбы", - сообщил командующий сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, каждый военнослужащий должен осознавать свой алгоритм действий. В частности, ведение прицеливания, определение момента выстрела, а также совершение выстрела единичной гранатой или очередью гранат.

Тренировки расчетов станковых автоматических гранатометов АГС-17 проходят у админграницы с оккупированным Крымом, - командование ОС 02

"Во время тренировок на одном из полигонов боевой подготовки, военнослужащие отрабатывают упражнения по ведению огня по неподвижным и подвижным целям как по заранее подготовленной позиции, так и после внезапного изменения позиции", - подчеркнул Наев.

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Тренировки расчетов станковых автоматических гранатометов АГС-17 проходят у админграницы с оккупированным Крымом, - командование ОС 03

Выполнение боевых упражнений происходит как днем, так и ночью.
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Топ комментарии
+6
Проводить учения по стрельбе из АГС-17 как то стремно. Надо проводить их вместе с учениями по стрельбе из 152 мм гаубиц. Тогда это произведет больший эффект.
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11.01.2022 19:35
+3
Пора бы уже с беспилотника гранаты сбрасывать. Хватит людьми воевать как жуков
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11.01.2022 19:37
+3
понад 50 % втрат від іменованих "снайперських" це прой@би самих бійців...- підставляються по різному... і після "випили - перекурили" , так і інше...- це загальновідома проблема ....- а от при такому і ншому , снайпер не дістане ...
обсе - мертве - від них толку немае...- чи ми не на своїй Землі....
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11.01.2022 20:04
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потрібно проводити "навчання" трохи в іншому місці ...- чи не знають де
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11.01.2022 18:45 Ответить
На своей территории могут проводить стрельбьі там , где нужно . Место вьібрано правильно , єто полоса возможного наступления вражеской армии , расчетьі изучают местность будущих боев .
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11.01.2022 18:59 Ответить
мождиво такі "навчання" проводити всеж на "!нульовці"...
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11.01.2022 19:02 Ответить
Делать такие "подарки" российским снайперам ? При єтом бьіть нарушителем для ОБСЕ ? 😯
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11.01.2022 19:24 Ответить
понад 50 % втрат від іменованих "снайперських" це прой@би самих бійців...- підставляються по різному... і після "випили - перекурили" , так і інше...- це загальновідома проблема ....- а от при такому і ншому , снайпер не дістане ...
обсе - мертве - від них толку немае...- чи ми не на своїй Землі....
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11.01.2022 20:04 Ответить
Проводить учения по стрельбе из АГС-17 как то стремно. Надо проводить их вместе с учениями по стрельбе из 152 мм гаубиц. Тогда это произведет больший эффект.
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11.01.2022 19:35 Ответить
Всьому своя черга і свій час!
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11.01.2022 18:59 Ответить
Треба проводити навчання між батьльйонно тактичними групами. Тому що наступати будуть саме вони. Але поки про такі нічого не писали.
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11.01.2022 19:07 Ответить
Пора бы уже с беспилотника гранаты сбрасывать. Хватит людьми воевать как жуков
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11.01.2022 19:37 Ответить
лучше бы сходил в армейку для общего образования
агс-17 легко подключается к станции ближней разведки и все работает в автоматическом режиме еще с боготом забытых годов прошлого века
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11.01.2022 20:33 Ответить
Апломба в статье на общевойсковые учения 3 армий. А по факту постреляли из отного агс. К чему такие новости?
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11.01.2022 20:57 Ответить
 
 