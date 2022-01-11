УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9104 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 750 11
Крим (14083) військові навчання (2761) ЗСУ (7201) Наєв (344) операція Об’єднаних сил (6725)

Тренування розрахунків станкових автоматичних гранатометів АГС-17 відбуваються біля адмінмежі з окупованим Кримом, - командування ОС. ФОТО

В угрупуванні військ, яке підпорядковане командуванню Об'єднаних сил Збройних Сил України та виконує бойові завдання на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, відбуваються навчання розрахунків станкових автоматичних гранатометів АГС-17.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Тренування розрахунків станкових автоматичних гранатометів АГС-17 відбуваються біля адмінмежі з окупованим Кримом, - командування ОС 01

"Тренування гранатометних розрахунків автоматичного гранатомета станкового АГС-17 відбувається в обстановці, що максимально наближена до ведення сучасного бою. Навчання мають на меті сформувати у військовослужбовців навички виявлення та ідентифікації цілей, визначення їхніх характеристик, а також оцінювання результатів стрільби", - повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, кожен військовослужбовець має усвідомлювати свій алгоритм дій. Зокрема, ведення прицілювання, визначення моменту пострілу, а також здійснення пострілу поодинокою гранатою або чергою гранат.

Тренування розрахунків станкових автоматичних гранатометів АГС-17 відбуваються біля адмінмежі з окупованим Кримом, - командування ОС 02

"Під час тренувань на одному з полігонів бойової підготовки, військовослужбовці відпрацьовують вправи з ведення вогню по нерухомих та рухомих цілях як зі заздалегідь підготовленої позиції, так і після раптової зміни позиції", - наголосив Наєв.

Тренування розрахунків станкових автоматичних гранатометів АГС-17 відбуваються біля адмінмежі з окупованим Кримом, - командування ОС 03

Виконання бойових вправ відбувається як вдень, так і вночі.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Проводить учения по стрельбе из АГС-17 как то стремно. Надо проводить их вместе с учениями по стрельбе из 152 мм гаубиц. Тогда это произведет больший эффект.
показати весь коментар
11.01.2022 19:35
+3
Пора бы уже с беспилотника гранаты сбрасывать. Хватит людьми воевать как жуков
показати весь коментар
11.01.2022 19:37
+3
понад 50 % втрат від іменованих "снайперських" це прой@би самих бійців...- підставляються по різному... і після "випили - перекурили" , так і інше...- це загальновідома проблема ....- а от при такому і ншому , снайпер не дістане ...
обсе - мертве - від них толку немае...- чи ми не на своїй Землі....
показати весь коментар
11.01.2022 20:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потрібно проводити "навчання" трохи в іншому місці ...- чи не знають де
показати весь коментар
11.01.2022 18:45 Відповісти
На своей территории могут проводить стрельбьі там , где нужно . Место вьібрано правильно , єто полоса возможного наступления вражеской армии , расчетьі изучают местность будущих боев .
показати весь коментар
11.01.2022 18:59 Відповісти
мождиво такі "навчання" проводити всеж на "!нульовці"...
показати весь коментар
11.01.2022 19:02 Відповісти
Делать такие "подарки" российским снайперам ? При єтом бьіть нарушителем для ОБСЕ ? 😯
показати весь коментар
11.01.2022 19:24 Відповісти
понад 50 % втрат від іменованих "снайперських" це прой@би самих бійців...- підставляються по різному... і після "випили - перекурили" , так і інше...- це загальновідома проблема ....- а от при такому і ншому , снайпер не дістане ...
обсе - мертве - від них толку немае...- чи ми не на своїй Землі....
показати весь коментар
11.01.2022 20:04 Відповісти
Проводить учения по стрельбе из АГС-17 как то стремно. Надо проводить их вместе с учениями по стрельбе из 152 мм гаубиц. Тогда это произведет больший эффект.
показати весь коментар
11.01.2022 19:35 Відповісти
Всьому своя черга і свій час!
показати весь коментар
11.01.2022 18:59 Відповісти
Треба проводити навчання між батьльйонно тактичними групами. Тому що наступати будуть саме вони. Але поки про такі нічого не писали.
показати весь коментар
11.01.2022 19:07 Відповісти
Пора бы уже с беспилотника гранаты сбрасывать. Хватит людьми воевать как жуков
показати весь коментар
11.01.2022 19:37 Відповісти
лучше бы сходил в армейку для общего образования
агс-17 легко подключается к станции ближней разведки и все работает в автоматическом режиме еще с боготом забытых годов прошлого века
показати весь коментар
11.01.2022 20:33 Відповісти
Апломба в статье на общевойсковые учения 3 армий. А по факту постреляли из отного агс. К чему такие новости?
показати весь коментар
11.01.2022 20:57 Відповісти
 
 