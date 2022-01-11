Тренування розрахунків станкових автоматичних гранатометів АГС-17 відбуваються біля адмінмежі з окупованим Кримом, - командування ОС. ФОТО

В угрупуванні військ, яке підпорядковане командуванню Об'єднаних сил Збройних Сил України та виконує бойові завдання на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, відбуваються навчання розрахунків станкових автоматичних гранатометів АГС-17.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Об'єднаних сил ЗСУ.

"Тренування гранатометних розрахунків автоматичного гранатомета станкового АГС-17 відбувається в обстановці, що максимально наближена до ведення сучасного бою. Навчання мають на меті сформувати у військовослужбовців навички виявлення та ідентифікації цілей, визначення їхніх характеристик, а також оцінювання результатів стрільби", - повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, кожен військовослужбовець має усвідомлювати свій алгоритм дій. Зокрема, ведення прицілювання, визначення моменту пострілу, а також здійснення пострілу поодинокою гранатою або чергою гранат.

"Під час тренувань на одному з полігонів бойової підготовки, військовослужбовці відпрацьовують вправи з ведення вогню по нерухомих та рухомих цілях як зі заздалегідь підготовленої позиції, так і після раптової зміни позиції", - наголосив Наєв.

Виконання бойових вправ відбувається як вдень, так і вночі.