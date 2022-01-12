Углеродный налог нанесет значительный удар по украинской экономике, – нардеп

Магера подчеркнул: в Украине, в отличие от стран ЕС, государство не инвестировало в экомодернизацию промышленности.

Внедрение Евросоюзом СВАМ-сертификатов ударит по украинским производителям, которые окажутся в неравных конкурентных условиях. Об этом написал народный депутат Украины Сергей Магера.

"За счет таких мер, безусловно, будет нанесен экономический удар по производителям из Украины и других стран. Страны ЕС инвестировали в последние годы много в экологические процессы своих стран", – сказал Магера.

Он отметил, что в Украине, в отличие от стран ЕС, государство не инвестировало в экомодернизацию промышленности, чтобы улучшить экологическую ситуацию в промышленных регионах, поэтому отечественные предприятия существенно пострадают от внедрения Евросоюзом СВАМ-сертификатов.

"Безусловно, наша промышленность, в том числе металлургическая, получит дополнительные проблемы. И ничего хорошего без поддержки государства я в этом не вижу", - подытожил Магера.

Ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что украинские власти должны были вести переговоры с ЕС по CBAM-сертификатам для защиты отечественных производителей.

Напомним, Европейская Комиссия в июле 2021 года представила пакет законопроектов, получивший название Fit for 55 для сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом климатической нейтральности до 2050 года.

CBAM будет дополнением европейского СТВ, но вместо квот внедряются специальные CBAM-сертификаты, покупаемые импортерами углесодержащей продукции в ЕС. Цены сертификатов рассчитываются на основе средней аукционной цены квот в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS).

Согласно плану действий, с 2023 г. начнется переходный период, когда компании начнут сообщать о выбросах СО2, зафиксированных при производстве соответствующей продукции. Механизм будет учитывать объем прямых выбросов CO2, полученных при производстве продукции.