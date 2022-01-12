Углеродный налог нанесет значительный удар по украинской экономике, – нардеп
Магера подчеркнул: в Украине, в отличие от стран ЕС, государство не инвестировало в экомодернизацию промышленности.
Внедрение Евросоюзом СВАМ-сертификатов ударит по украинским производителям, которые окажутся в неравных конкурентных условиях. Об этом написал народный депутат Украины Сергей Магера.
"За счет таких мер, безусловно, будет нанесен экономический удар по производителям из Украины и других стран. Страны ЕС инвестировали в последние годы много в экологические процессы своих стран", – сказал Магера.
Он отметил, что в Украине, в отличие от стран ЕС, государство не инвестировало в экомодернизацию промышленности, чтобы улучшить экологическую ситуацию в промышленных регионах, поэтому отечественные предприятия существенно пострадают от внедрения Евросоюзом СВАМ-сертификатов.
"Безусловно, наша промышленность, в том числе металлургическая, получит дополнительные проблемы. И ничего хорошего без поддержки государства я в этом не вижу", - подытожил Магера.
Ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что украинские власти должны были вести переговоры с ЕС по CBAM-сертификатам для защиты отечественных производителей.
Напомним, Европейская Комиссия в июле 2021 года представила пакет законопроектов, получивший название Fit for 55 для сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом климатической нейтральности до 2050 года.
CBAM будет дополнением европейского СТВ, но вместо квот внедряются специальные CBAM-сертификаты, покупаемые импортерами углесодержащей продукции в ЕС. Цены сертификатов рассчитываются на основе средней аукционной цены квот в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS).
Согласно плану действий, с 2023 г. начнется переходный период, когда компании начнут сообщать о выбросах СО2, зафиксированных при производстве соответствующей продукции. Механизм будет учитывать объем прямых выбросов CO2, полученных при производстве продукции.
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Камон, мамаши! Кто если не вы.
А на самом деле будут матросить,"накуривать" и прикармливать рабов лапшой про экономику, рынок и конкуренцию до тех пор, пока заводы-фабрики окончательно не сгниют. Ещё лет пятнадцать, и никакая сертификация уже не понадобится. В Евросоюзе нет никаких проблем с углеродными выбросами. Они особенные, у них свой путь!
Слався отечество!
Камон братишки черноротые!Налетай на срач!Даешь пятилетку за пару каментов!
всі свідомі громадяни розуміють що іде свідоме знищення України.
не за горами казахський сценарій та прохання зеленського до ОДКБ.
і це не жарт, тому що все показує саме на такий розвиток подій.
Ще раз нагадаю урок з давньогрецької історії за 5 клас. Коли перемагає олігархат з країни втікає демос, а коли перемагає демос, то манатки збирає олігархат. Якщо Зе оголосив війну олігархату і навіть відповідний закон написав, а олігархи відчувають себе добре, це бурхлива імітація діяльності (ну як у повії).