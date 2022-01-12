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Углеродный налог нанесет значительный удар по украинской экономике, – нардеп

Углеродный налог нанесет значительный удар по украинской экономике, – нардеп

Магера подчеркнул: в Украине, в отличие от стран ЕС, государство не инвестировало в экомодернизацию промышленности.

Внедрение Евросоюзом СВАМ-сертификатов ударит по украинским производителям, которые окажутся в неравных конкурентных условиях. Об этом написал народный депутат Украины Сергей Магера.

"За счет таких мер, безусловно, будет нанесен экономический удар по производителям из Украины и других стран. Страны ЕС инвестировали в последние годы много в экологические процессы своих стран", – сказал Магера.

Он отметил, что в Украине, в отличие от стран ЕС, государство не инвестировало в экомодернизацию промышленности, чтобы улучшить экологическую ситуацию в промышленных регионах, поэтому отечественные предприятия существенно пострадают от внедрения Евросоюзом СВАМ-сертификатов.

"Безусловно, наша промышленность, в том числе металлургическая, получит дополнительные проблемы. И ничего хорошего без поддержки государства я в этом не вижу", - подытожил Магера.

Ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что украинские власти должны были вести переговоры с ЕС по CBAM-сертификатам для защиты отечественных производителей.

Напомним, Европейская Комиссия в июле 2021 года представила пакет законопроектов, получивший название Fit for 55 для сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом климатической нейтральности до 2050 года.

CBAM будет дополнением европейского СТВ, но вместо квот внедряются специальные CBAM-сертификаты, покупаемые импортерами углесодержащей продукции в ЕС. Цены сертификатов рассчитываются на основе средней аукционной цены квот в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS).

Согласно плану действий, с 2023 г. начнется переходный период, когда компании начнут сообщать о выбросах СО2, зафиксированных при производстве соответствующей продукции. Механизм будет учитывать объем прямых выбросов CO2, полученных при производстве продукции.

Автор: 

налоги (3238) экология (1608) Магера Сергей (13)


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Топ комментарии
+8
А кто вам врач, что за все время владения предприятиями их собственники не вложили в них и полторы копейки?
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12.01.2022 16:08
+7
проплаченный магера хочет затмить своими перлами сырлеща какого х..ра держава должна вкладывать в ЧАСТНЫЕ предприятия семей таруты, гудка, бабушки? пусть не купят по новому замку в 2022 и вложат выведенные средства в модернизацию....
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12.01.2022 16:11
+5
Якісь дивні речі каже цей магєра)) держава має вкладати наші податки у екомодернізацію приватної власності?))) І саме так відбувалося у країнах ЄС...?))
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12.01.2022 16:11
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Правила форума Совет форумчан
ха, зато позволит зеЛоху офшорному и его шобле еще БОЛЬШЕ закупать в расеи угля и э/э - финансируя кремлевский режим и расейскую армию.
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12.01.2022 16:08 Ответить
А кто вам врач, что за все время владения предприятиями их собственники не вложили в них и полторы копейки?
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12.01.2022 16:08 Ответить
Окей, а кто будет врач сотням тысяч рабочих? Это ж не только про собственников, как бы. Да и как бы модернизация это очень длительный процесс
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15.01.2022 00:49 Ответить
Небезразличным и благоверным мамашам,которые бесконечно собирают деньги на лечение тяжело больных детей нужно создать благотворительный фонд, который будет финансироваться за счёт сети борделей и стриптиз клубов. И, так сказать, сделать пожертвование вейперам, что бы те нажали на паузу, и вместо получения сверхприбыли,вилл,самолётов модернизировали свой металлолом.Только таким образом можно что-то изменить.
Камон, мамаши! Кто если не вы.
А на самом деле будут матросить,"накуривать" и прикармливать рабов лапшой про экономику, рынок и конкуренцию до тех пор, пока заводы-фабрики окончательно не сгниют. Ещё лет пятнадцать, и никакая сертификация уже не понадобится. В Евросоюзе нет никаких проблем с углеродными выбросами. Они особенные, у них свой путь!
Слався отечество!
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19.01.2022 09:05 Ответить
30 тысяч рабочих будут модернизировать, 70 тысяч накормит фонд!
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19.01.2022 09:07 Ответить
На самом деле, идея не новая и уже частично реализована в Праге. Стриптиз клуб закрытого типа "private strip". В нем танцуют Европарламентарии,эко активисты и различные селебрити(в основном женщины,но есть и "мужские вечеринки"). Вход дороже,чем в обычных - от 400 евро. Выходит на сцену депутат, и начинает извиваться на шесте, а на фоне цифровая open-minded презентация с визуальными эффектами. Фото из инсты и текстовая анимация про то сколько раз он изменял своему мужу. С религиозным уклоном. Грешник, как бы, исповедуется и кается о содеянном зле. Искупает свою вину эротическим перформансом. Перед входом все посетители дают клятву на библии о не разглашении истории и личности выступающих. С вырученных средств уже нескольким тяжелобольным детям помогли. Чувак рассказал мне, что есть там и экспериментальный бордель. Спросил, сколько стоит вход?!говорит,что не знает. Аж страшно представить по чем..
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19.01.2022 11:53 Ответить
А про рыночную экономику естественно будут наставлять бывшие комсомольцы-октябрята, кашевары!
Камон братишки черноротые!Налетай на срач!Даешь пятилетку за пару каментов!
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19.01.2022 18:58 Ответить
Металлургическая промышленность тут никак не пострадает, тк налог не может повлиять на стоимость угля по причине того, что эта стоимость формируется не себестоимостью добычи + налогами, а возросшими мировыми ценами. И себестоимость с налогами в этой цене составляют мизер - потому этот налог просто уменьшит маржу тех, кто продает уголь, а не повысит его цену.
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12.01.2022 16:09 Ответить
проплаченный магера хочет затмить своими перлами сырлеща какого х..ра держава должна вкладывать в ЧАСТНЫЕ предприятия семей таруты, гудка, бабушки? пусть не купят по новому замку в 2022 и вложат выведенные средства в модернизацию....
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12.01.2022 16:11 Ответить
Как бы надо понимать, что тарута не обеднеет, а заводы его закрыться могут. Да ну и как бы опять же, почему сразу речь о деньгах, а не о переговорах об отсрочке?
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15.01.2022 00:52 Ответить
Совершенно верно! Ещё лет на 10 отсрочить бы! Пока рынок металла растет! А рабы подышат.
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19.01.2022 09:19 Ответить
А что такое срлещ? Это новояз от Игоря Васечкина или эсперанто?
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19.01.2022 09:10 Ответить
Там за деньги, как я понял, можно все что угодно пролоббироровать. А давайте сочиним петицию, за то, что бы в Раде поставили несколько шестов и запустили специалистов по стрип-пласитике. Дело в том, что стриптиз и проституция пограничные виды низости. Депутаты будут перенимать у стриперов лучшие качества (в духовном плане). Они , словно самураи будут наставлять избранников своему 'бусидо'.Вдохновлять на отказ от откровенной пошлости!
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20.01.2022 08:10 Ответить
Якісь дивні речі каже цей магєра)) держава має вкладати наші податки у екомодернізацію приватної власності?))) І саме так відбувалося у країнах ЄС...?))
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12.01.2022 16:11 Ответить
Как за бабки с заводиков жить красиво - так это частая собственность, а как модернизировать - так это дело общее, нужно помогать
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12.01.2022 16:14 Ответить
так а что ж эти твари не модернизировали? бабло грести они могут, рожи уже рэпаются! а вот системы очисток или новое оборудование поставить - хрен дождешься! ублюдки олигархические!!! Запорожье задыхается от выбросов, но им плевать на быдломассу
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12.01.2022 16:16 Ответить
всі закони які приймає зелена шобла якимось боком шкодят або людям або економіці.
всі свідомі громадяни розуміють що іде свідоме знищення України.
не за горами казахський сценарій та прохання зеленського до ОДКБ.
і це не жарт, тому що все показує саме на такий розвиток подій.
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12.01.2022 16:19 Ответить
30 лет слышу про поганых посипак среди добропорядочных украинцев
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12.01.2022 16:26 Ответить
юрист Ыгспэрд с экономики ?
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12.01.2022 16:23 Ответить
Ахмэтку за яйца
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12.01.2022 16:24 Ответить
А хто їм лікар? Коли у 90-х була велика сертифікація, акціонування, приватизація підприємств людям обіцяли, що нові приватні господарі будуть піклуватися і модернізовувати підприємства. Так з сімбіозу бандитів та влади створювався олігархат в Україні.
Ще раз нагадаю урок з давньогрецької історії за 5 клас. Коли перемагає олігархат з країни втікає демос, а коли перемагає демос, то манатки збирає олігархат. Якщо Зе оголосив війну олігархату і навіть відповідний закон написав, а олігархи відчувають себе добре, це бурхлива імітація діяльності (ну як у повії).
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12.01.2022 16:28 Ответить
А плебс всегда остается плебсом))
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12.01.2022 17:03 Ответить
Ох как всё утрировано. Ну в чём тут борьба с олигархом, если его предприятие гавкнется? Борьба с олигархом это если у него не будет ручных депутатов, а не если его бизнес сдохнет. Потому что от его бизнеса зависят тысячи людей.
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15.01.2022 00:54 Ответить
А у нас шо, есть экономика? Странно, должны бы жить хорошо.
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12.01.2022 16:59 Ответить
Надо писать - Магера не подчеркнул, а знатно соснул.
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12.01.2022 17:25 Ответить
Видать Ахметке отграничили доступ к бюджетным деньгам, раз так заскулили его собачки.
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12.01.2022 17:26 Ответить
вам реально завидно, что у него деньги есть?)) главное, я так понимаю, что доступ неограниченный у Бени имеется))
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14.01.2022 11:07 Ответить
Кучма всех спасет,даже Голобородьку с Коломойским...,хоть оба и обосрались по полному тарифу...
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12.01.2022 17:32 Ответить
Человек тоже выдыхает СО2, нужно вводить ежемесячный подушный оброк, деньги направить в офшоры, ну как это заведено у банды зелёных воров😁
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12.01.2022 17:42 Ответить
...а деревья на садовыъ участках тоже пол суток выделяют углекислый газ. Дайошь налог на фруктовые... Дык, ваапше нужно копать глубже, мол шо та детская забава , какой-то ЦэОдвушный айкосик... Человек 23 года на унитазе выпускает в атмосферу СЕРОВОДОРОДА смертельную дозу НА одного ... Пормните запах тухлого яйца? Обложить также каждое очко подушным, бо у некоторых имеется по 2 и более унитаза в доме... Чуть не упустил, ЗЕБИЛЫ УМЕЮТ ТОКА НА УНИТАЗ РАБОТАТЬ , СТЯЖАТЕЛЬСТВУЯ СЕБЕ НА ХАРЧЕВАНИЕим подушное сделать на четверной порядок выше... Им выстачить платить,бо уже награбастали, шо можно - и на досрочные... Там и пятому колену хватит платить, главное , чтобы по офшорам не все сбагрили. А кста, сделать пудушных 80%, за перевод в офшор.
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12.01.2022 19:07 Ответить
А нифига не завдасть, просто нефиг выводить из Украины содранный в три шкуры баблосик, если 73%-центным терпилам нравится, шобы их так бессовестно обирали , шо липку, а вкладывать в дело... Зебилы, мля....
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12.01.2022 18:55 Ответить
все очень круто но с такой власть практически не реально, могут только через одно место делать
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14.01.2022 11:06 Ответить
Так в этом и цель этих налогов. Ес не волнует экология, когда они размещают свои производства в других странах, но она их волнует, чтоб усложнить доступ импорту на свои рынки
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15.01.2022 00:43 Ответить
 
 