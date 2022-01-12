Вуглецевий податок завдасть значного удару по українській економіці, – нардеп

Магера наголосив: в Україні, на відміну від країн ЄС, держава не інвестувала в екомодернізацію промисловості.





Впровадження Євросоюзом СВАМ-сертифікатів вдарить по українських виробниках, які опиняться у нерівних конкурентних умовах. Про це написав народний депутат України Сергій Магера.

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"За рахунок таких заходів, безумовно, буде завдано економічного удару по виробниках з України й інших країн. Країни ЄС інвестували останніми роками багато в екологічні процеси своїх країн", – сказав Магера .



Він наголосив: в Україні, на відміну від країн ЄС, держава не інвестувала в екомодернізацію промисловості, аби покращити екологічну ситуацію у промислових регіонах, тому вітчизняні підприємства суттєво постраждають від запровадження Євросоюзом СВАМ-сертифікатів.



"Безумовно, наша промисловість, зокрема й металургійна, отримає додаткові проблеми. І нічого доброго без підтримки держави я в цьому не бачу", – підсумував Магера .



Раніше, член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що українська влада мала вести переговори з ЄС щодо CBAM-сертифікатів для захисту вітчизняних виробників.



Нагадаємо, Європейська Комісія у липні 2021 року представила пакет законопроектів, який отримав назву Fit for 55, для скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року та реалізації проміжних цілей стратегії Green Deal щодо досягнення Євросоюзом кліматичної нейтральності до 2050 року.



CBAM буде доповненням європейського СТВ, але замість квот впроваджуються спеціальні CBAM-сертифікати, які купуватимуться імпортерами вуглевмісної продукції в ЄС. Ціни сертифікатів розраховуватимуться на основі середньої аукціонної ціни квот у рамках європейської системи торгівлі викидами (EU ETS).



Згідно з планом дій, з 2023 року розпочнеться перехідний період, коли компанії почнуть повідомляти про викиди СО2, зафіксовані при виробництві відповідної продукції. Механізм враховуватиме обсяг прямих викидів СО2, отриманих при виробництві продукції.