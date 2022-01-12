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Вуглецевий податок завдасть значного удару по українській економіці, – нардеп

Вуглецевий податок завдасть значного удару по українській економіці, – нардеп

Магера наголосив: в Україні, на відміну від країн ЄС, держава не інвестувала в екомодернізацію промисловості.



Впровадження Євросоюзом СВАМ-сертифікатів вдарить по українських виробниках, які опиняться у нерівних конкурентних умовах. Про це написав народний депутат України Сергій Магера.
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"За рахунок таких заходів, безумовно, буде завдано економічного удару по виробниках з України й інших країн. Країни ЄС інвестували останніми роками багато в екологічні процеси своїх країн", – сказав Магера .

Він наголосив: в Україні, на відміну від країн ЄС, держава не інвестувала в екомодернізацію промисловості, аби покращити екологічну ситуацію у промислових регіонах, тому вітчизняні підприємства суттєво постраждають від запровадження Євросоюзом СВАМ-сертифікатів.

"Безумовно, наша промисловість, зокрема й металургійна, отримає додаткові проблеми. І нічого доброго без підтримки держави я в цьому не бачу", – підсумував Магера .

Раніше, член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що українська влада мала вести переговори з ЄС щодо CBAM-сертифікатів для захисту вітчизняних виробників.

Нагадаємо, Європейська Комісія у липні 2021 року представила пакет законопроектів, який отримав назву Fit for 55, для скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року та реалізації проміжних цілей стратегії Green Deal щодо досягнення Євросоюзом кліматичної нейтральності до 2050 року.

CBAM буде доповненням європейського СТВ, але замість квот впроваджуються спеціальні CBAM-сертифікати, які купуватимуться імпортерами вуглевмісної продукції в ЄС. Ціни сертифікатів розраховуватимуться на основі середньої аукціонної ціни квот у рамках європейської системи торгівлі викидами (EU ETS).

Згідно з планом дій, з 2023 року розпочнеться перехідний період, коли компанії почнуть повідомляти про викиди СО2, зафіксовані при виробництві відповідної продукції. Механізм враховуватиме обсяг прямих викидів СО2, отриманих при виробництві продукції. 

Автор: 

податки (3838) екологія (1353) Магера Сергій (11)


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Топ коментарі
+8
А кто вам врач, что за все время владения предприятиями их собственники не вложили в них и полторы копейки?
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12.01.2022 16:08
+7
проплаченный магера хочет затмить своими перлами сырлеща какого х..ра держава должна вкладывать в ЧАСТНЫЕ предприятия семей таруты, гудка, бабушки? пусть не купят по новому замку в 2022 и вложат выведенные средства в модернизацию....
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12.01.2022 16:11
+5
Якісь дивні речі каже цей магєра)) держава має вкладати наші податки у екомодернізацію приватної власності?))) І саме так відбувалося у країнах ЄС...?))
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12.01.2022 16:11
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ха, зато позволит зеЛоху офшорному и его шобле еще БОЛЬШЕ закупать в расеи угля и э/э - финансируя кремлевский режим и расейскую армию.
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12.01.2022 16:08 Відповісти
А кто вам врач, что за все время владения предприятиями их собственники не вложили в них и полторы копейки?
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12.01.2022 16:08 Відповісти
Окей, а кто будет врач сотням тысяч рабочих? Это ж не только про собственников, как бы. Да и как бы модернизация это очень длительный процесс
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15.01.2022 00:49 Відповісти
Небезразличным и благоверным мамашам,которые бесконечно собирают деньги на лечение тяжело больных детей нужно создать благотворительный фонд, который будет финансироваться за счёт сети борделей и стриптиз клубов. И, так сказать, сделать пожертвование вейперам, что бы те нажали на паузу, и вместо получения сверхприбыли,вилл,самолётов модернизировали свой металлолом.Только таким образом можно что-то изменить.
Камон, мамаши! Кто если не вы.
А на самом деле будут матросить,"накуривать" и прикармливать рабов лапшой про экономику, рынок и конкуренцию до тех пор, пока заводы-фабрики окончательно не сгниют. Ещё лет пятнадцать, и никакая сертификация уже не понадобится. В Евросоюзе нет никаких проблем с углеродными выбросами. Они особенные, у них свой путь!
Слався отечество!
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19.01.2022 09:05 Відповісти
30 тысяч рабочих будут модернизировать, 70 тысяч накормит фонд!
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19.01.2022 09:07 Відповісти
На самом деле, идея не новая и уже частично реализована в Праге. Стриптиз клуб закрытого типа "private strip". В нем танцуют Европарламентарии,эко активисты и различные селебрити(в основном женщины,но есть и "мужские вечеринки"). Вход дороже,чем в обычных - от 400 евро. Выходит на сцену депутат, и начинает извиваться на шесте, а на фоне цифровая open-minded презентация с визуальными эффектами. Фото из инсты и текстовая анимация про то сколько раз он изменял своему мужу. С религиозным уклоном. Грешник, как бы, исповедуется и кается о содеянном зле. Искупает свою вину эротическим перформансом. Перед входом все посетители дают клятву на библии о не разглашении истории и личности выступающих. С вырученных средств уже нескольким тяжелобольным детям помогли. Чувак рассказал мне, что есть там и экспериментальный бордель. Спросил, сколько стоит вход?!говорит,что не знает. Аж страшно представить по чем..
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19.01.2022 11:53 Відповісти
А про рыночную экономику естественно будут наставлять бывшие комсомольцы-октябрята, кашевары!
Камон братишки черноротые!Налетай на срач!Даешь пятилетку за пару каментов!
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19.01.2022 18:58 Відповісти
Металлургическая промышленность тут никак не пострадает, тк налог не может повлиять на стоимость угля по причине того, что эта стоимость формируется не себестоимостью добычи + налогами, а возросшими мировыми ценами. И себестоимость с налогами в этой цене составляют мизер - потому этот налог просто уменьшит маржу тех, кто продает уголь, а не повысит его цену.
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12.01.2022 16:09 Відповісти
проплаченный магера хочет затмить своими перлами сырлеща какого х..ра держава должна вкладывать в ЧАСТНЫЕ предприятия семей таруты, гудка, бабушки? пусть не купят по новому замку в 2022 и вложат выведенные средства в модернизацию....
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12.01.2022 16:11 Відповісти
Как бы надо понимать, что тарута не обеднеет, а заводы его закрыться могут. Да ну и как бы опять же, почему сразу речь о деньгах, а не о переговорах об отсрочке?
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15.01.2022 00:52 Відповісти
Совершенно верно! Ещё лет на 10 отсрочить бы! Пока рынок металла растет! А рабы подышат.
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19.01.2022 09:19 Відповісти
А что такое срлещ? Это новояз от Игоря Васечкина или эсперанто?
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19.01.2022 09:10 Відповісти
Там за деньги, как я понял, можно все что угодно пролоббироровать. А давайте сочиним петицию, за то, что бы в Раде поставили несколько шестов и запустили специалистов по стрип-пласитике. Дело в том, что стриптиз и проституция пограничные виды низости. Депутаты будут перенимать у стриперов лучшие качества (в духовном плане). Они , словно самураи будут наставлять избранников своему 'бусидо'.Вдохновлять на отказ от откровенной пошлости!
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20.01.2022 08:10 Відповісти
Якісь дивні речі каже цей магєра)) держава має вкладати наші податки у екомодернізацію приватної власності?))) І саме так відбувалося у країнах ЄС...?))
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12.01.2022 16:11 Відповісти
Как за бабки с заводиков жить красиво - так это частая собственность, а как модернизировать - так это дело общее, нужно помогать
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12.01.2022 16:14 Відповісти
так а что ж эти твари не модернизировали? бабло грести они могут, рожи уже рэпаются! а вот системы очисток или новое оборудование поставить - хрен дождешься! ублюдки олигархические!!! Запорожье задыхается от выбросов, но им плевать на быдломассу
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12.01.2022 16:16 Відповісти
всі закони які приймає зелена шобла якимось боком шкодят або людям або економіці.
всі свідомі громадяни розуміють що іде свідоме знищення України.
не за горами казахський сценарій та прохання зеленського до ОДКБ.
і це не жарт, тому що все показує саме на такий розвиток подій.
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12.01.2022 16:19 Відповісти
30 лет слышу про поганых посипак среди добропорядочных украинцев
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12.01.2022 16:26 Відповісти
юрист Ыгспэрд с экономики ?
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12.01.2022 16:23 Відповісти
Ахмэтку за яйца
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12.01.2022 16:24 Відповісти
А хто їм лікар? Коли у 90-х була велика сертифікація, акціонування, приватизація підприємств людям обіцяли, що нові приватні господарі будуть піклуватися і модернізовувати підприємства. Так з сімбіозу бандитів та влади створювався олігархат в Україні.
Ще раз нагадаю урок з давньогрецької історії за 5 клас. Коли перемагає олігархат з країни втікає демос, а коли перемагає демос, то манатки збирає олігархат. Якщо Зе оголосив війну олігархату і навіть відповідний закон написав, а олігархи відчувають себе добре, це бурхлива імітація діяльності (ну як у повії).
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12.01.2022 16:28 Відповісти
А плебс всегда остается плебсом))
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12.01.2022 17:03 Відповісти
Ох как всё утрировано. Ну в чём тут борьба с олигархом, если его предприятие гавкнется? Борьба с олигархом это если у него не будет ручных депутатов, а не если его бизнес сдохнет. Потому что от его бизнеса зависят тысячи людей.
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15.01.2022 00:54 Відповісти
А у нас шо, есть экономика? Странно, должны бы жить хорошо.
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12.01.2022 16:59 Відповісти
Надо писать - Магера не подчеркнул, а знатно соснул.
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12.01.2022 17:25 Відповісти
Видать Ахметке отграничили доступ к бюджетным деньгам, раз так заскулили его собачки.
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12.01.2022 17:26 Відповісти
вам реально завидно, что у него деньги есть?)) главное, я так понимаю, что доступ неограниченный у Бени имеется))
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14.01.2022 11:07 Відповісти
Кучма всех спасет,даже Голобородьку с Коломойским...,хоть оба и обосрались по полному тарифу...
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12.01.2022 17:32 Відповісти
Человек тоже выдыхает СО2, нужно вводить ежемесячный подушный оброк, деньги направить в офшоры, ну как это заведено у банды зелёных воров😁
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12.01.2022 17:42 Відповісти
...а деревья на садовыъ участках тоже пол суток выделяют углекислый газ. Дайошь налог на фруктовые... Дык, ваапше нужно копать глубже, мол шо та детская забава , какой-то ЦэОдвушный айкосик... Человек 23 года на унитазе выпускает в атмосферу СЕРОВОДОРОДА смертельную дозу НА одного ... Пормните запах тухлого яйца? Обложить также каждое очко подушным, бо у некоторых имеется по 2 и более унитаза в доме... Чуть не упустил, ЗЕБИЛЫ УМЕЮТ ТОКА НА УНИТАЗ РАБОТАТЬ , СТЯЖАТЕЛЬСТВУЯ СЕБЕ НА ХАРЧЕВАНИЕим подушное сделать на четверной порядок выше... Им выстачить платить,бо уже награбастали, шо можно - и на досрочные... Там и пятому колену хватит платить, главное , чтобы по офшорам не все сбагрили. А кста, сделать пудушных 80%, за перевод в офшор.
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12.01.2022 19:07 Відповісти
А нифига не завдасть, просто нефиг выводить из Украины содранный в три шкуры баблосик, если 73%-центным терпилам нравится, шобы их так бессовестно обирали , шо липку, а вкладывать в дело... Зебилы, мля....
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12.01.2022 18:55 Відповісти
все очень круто но с такой власть практически не реально, могут только через одно место делать
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14.01.2022 11:06 Відповісти
Так в этом и цель этих налогов. Ес не волнует экология, когда они размещают свои производства в других странах, но она их волнует, чтоб усложнить доступ импорту на свои рынки
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15.01.2022 00:43 Відповісти
 
 