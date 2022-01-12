Вуглецевий податок завдасть значного удару по українській економіці, – нардеп
Магера наголосив: в Україні, на відміну від країн ЄС, держава не інвестувала в екомодернізацію промисловості.
Впровадження Євросоюзом СВАМ-сертифікатів вдарить по українських виробниках, які опиняться у нерівних конкурентних умовах. Про це написав народний депутат України Сергій Магера.
,
"За рахунок таких заходів, безумовно, буде завдано економічного удару по виробниках з України й інших країн. Країни ЄС інвестували останніми роками багато в екологічні процеси своїх країн", – сказав Магера .
Він наголосив: в Україні, на відміну від країн ЄС, держава не інвестувала в екомодернізацію промисловості, аби покращити екологічну ситуацію у промислових регіонах, тому вітчизняні підприємства суттєво постраждають від запровадження Євросоюзом СВАМ-сертифікатів.
"Безумовно, наша промисловість, зокрема й металургійна, отримає додаткові проблеми. І нічого доброго без підтримки держави я в цьому не бачу", – підсумував Магера .
Раніше, член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що українська влада мала вести переговори з ЄС щодо CBAM-сертифікатів для захисту вітчизняних виробників.
Нагадаємо, Європейська Комісія у липні 2021 року представила пакет законопроектів, який отримав назву Fit for 55, для скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року та реалізації проміжних цілей стратегії Green Deal щодо досягнення Євросоюзом кліматичної нейтральності до 2050 року.
CBAM буде доповненням європейського СТВ, але замість квот впроваджуються спеціальні CBAM-сертифікати, які купуватимуться імпортерами вуглевмісної продукції в ЄС. Ціни сертифікатів розраховуватимуться на основі середньої аукціонної ціни квот у рамках європейської системи торгівлі викидами (EU ETS).
Згідно з планом дій, з 2023 року розпочнеться перехідний період, коли компанії почнуть повідомляти про викиди СО2, зафіксовані при виробництві відповідної продукції. Механізм враховуватиме обсяг прямих викидів СО2, отриманих при виробництві продукції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Камон, мамаши! Кто если не вы.
А на самом деле будут матросить,"накуривать" и прикармливать рабов лапшой про экономику, рынок и конкуренцию до тех пор, пока заводы-фабрики окончательно не сгниют. Ещё лет пятнадцать, и никакая сертификация уже не понадобится. В Евросоюзе нет никаких проблем с углеродными выбросами. Они особенные, у них свой путь!
Слався отечество!
Камон братишки черноротые!Налетай на срач!Даешь пятилетку за пару каментов!
всі свідомі громадяни розуміють що іде свідоме знищення України.
не за горами казахський сценарій та прохання зеленського до ОДКБ.
і це не жарт, тому що все показує саме на такий розвиток подій.
Ще раз нагадаю урок з давньогрецької історії за 5 клас. Коли перемагає олігархат з країни втікає демос, а коли перемагає демос, то манатки збирає олігархат. Якщо Зе оголосив війну олігархату і навіть відповідний закон написав, а олігархи відчувають себе добре, це бурхлива імітація діяльності (ну як у повії).