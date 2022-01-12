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Ничего кроме махинаций и злоупотреблений, – эксперт о последствиях решения правительства регулировать цены на газ для аграриев

Ничего кроме махинаций и злоупотреблений, – эксперт о последствиях решения правительства регулировать цены на газ для аграриев

Решение правительства о регулируемых ценах на газ для некоторых аграрных компаний приведет исключительно к злоупотреблениям и махинациям.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Это не правильно, потому что это вообще больше похоже на схему и это вообще пока не работает… Оно не может работать, то есть здесь единственное, что есть – это злоупотребление. Здесь ничего больше нет. Кто-то создает трейдера, покупает просто по какой-то супердешевой цене и зарабатывает на этом деньги. А при этом условная пекарня, может и не купить этот газ, потому что ей может и не хватить. Потому что кто-то купил", - отметил Фурса.

По его словам, само постановление Кабмина содержит массу противоречий, создающих колоссальный потенциал для махинаций.

"Сказано, что компании должны покупать на бирже – 7 тыс. компаний, которые у нас отнесли к перечню, которые в этом нуждаются. Они должны купить, но никто не говорит, какой объем газа они могут купить. То есть у вас пекарня, где вы выпекаете три батона, можете прийти и купить 5 млн кубометров газа. Вам никто этого не запрещает. Ферросплавный завод – у него есть столовка, где булочки делают. Они страдают он цен на газ? Страдают. И эта столовка создает трейдера или просто от своего имени входит и покупает любой объем газа. И никто не определяет", – подчеркнул Фурса.

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Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочему. Позже Минагрополитики обнародовало список компаний, имеющих право на льготный газ. В список из 7000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительства о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу правительства реэкспортом газа обратно в Европу.

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аграрии (270) Газ (10226) Фурса Сергей (26) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+10
За 2.5 года дошли от рыночной экономики до барыжной. Которой зеленая пошесть уже пытается руководить в ручном режиме. Карточки и талоны покажутся еще цветочками.
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12.01.2022 19:06
+8
Ну вон каломойша себе целого президента нанял.
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12.01.2022 19:09
+8
Не, не забылося. А чья карманная мартышка Нелох? Случайно, не того жулика, по которому решетка скучает в США, ЕС, Великобритании и даже Израэле?
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12.01.2022 19:23
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Скільки Фурсів за пару тисяч баксів наймає на день Рижий?
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12.01.2022 19:05 Ответить
Ну вон каломойша себе целого президента нанял.
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12.01.2022 19:09 Ответить
А кого Рижий в президенти просував? Забулося.
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12.01.2022 19:11 Ответить
Почему только Рыжий? Единым фронтом перли

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12.01.2022 19:14 Ответить
Не, не забылося. А чья карманная мартышка Нелох? Случайно, не того жулика, по которому решетка скучает в США, ЕС, Великобритании и даже Израэле?
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12.01.2022 19:23 Ответить
За 2.5 года дошли от рыночной экономики до барыжной. Которой зеленая пошесть уже пытается руководить в ручном режиме. Карточки и талоны покажутся еще цветочками.
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12.01.2022 19:06 Ответить
#какая_разніца, #хоть_пасмійомся
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12.01.2022 19:12 Ответить
Хто то є Фурса?
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12.01.2022 19:40 Ответить
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13.01.2022 08:53 Ответить
влада Зе зовсім поїхала кукухою - при рекордному експорту українських харчових продуктів ця влада хоче харчові картки запровадити. Може влада зе - пригальмує з вивозом за кордон харчових продуктів ???
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12.01.2022 22:01 Ответить
Сколько трудов стоило переломить 30-летню кормушку для всей "ылиты" Украины, зарабатывающей на разнице цен на "дешевый 6аз для населения" и газ для всех остальных. На этой разнице цен выросли династии коррупционеров-олигархов. Только одну Тимошенку с Лазоренкой-Кучмой расперло деньгами донельзя. И тут "молодая команда" котрую привели к власти дрьзья-олигархи, опять включила станок для самоозолечения. А нариду, тупому-карточки продовольственные в зубы, пусть порадуецца.
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13.01.2022 00:14 Ответить
ого какая грамотная политика по енергоресурсам
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13.01.2022 09:01 Ответить
 
 