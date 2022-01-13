Помощницу президента Марию Левченко приняли на госслужбу через 2,5 года с начала работы и доступа к секретной информации. ДОКУМЕНТ

Личную помощницу президента Украины Марию Левченко, супругу бывшего замминистра МВД Гогилашвили приняли в штат сотрудников Офиса Президента 21 декабря 2021 года.

Об этом пишет Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.

"Многолетнюю личную помощницу президента Владимира Зеленского Марию Левченко официально трудоустроили в Офисе Президента Украины после журналистского расследования. До этого она несколько лет была помощницей президента, находилась в его кабинете, но официально работала и получала зарплату только в ООО "Квартал-95". Согласно с официальным ответом Офиса Президента Украины на запрос издания, Марию Левченко трудоустроили 21 декабря 2021 г. Это произошло через пять дней после выхода расследования "Дружочки президента", в котором фигурируют Мария Левченко, ее муж - экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов", - отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощница Зеленского Левченко не имеет доступа к государственной тайне, – Фриз. ДОКУМЕНТ

Марию Левченко назначили на должность заместителя руководителя Кабинета президента Украины – руководителя Службы обеспечения мер президента Украины. В то же время, в Офисе Президента не смогли сообщить детали о зарплате Марии Левченко и переадресовали этот вопрос в Государственное управление делами.

Как журналисты ранее сообщали в расследовании, Мария Левченко передвигается в сопровождении охраны и на спецавтомобилях Службы безопасности Украины с номерами прикрытия. Также журналисты выяснили, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов проживает в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем, экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, вероятно являющимся гражданином России. Само здание принадлежит семье бизнесменов Стрелковских, вероятно причастных к деятельности конвертационных центров, являющихся фигурантами многочисленных уголовных производств о налоговых схемах и являются гражданами Российской Федерации. Такие связи могут представлять угрозу национальной безопасности Украины", - добавляет издание.





