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Помощницу президента Марию Левченко приняли на госслужбу через 2,5 года с начала работы и доступа к секретной информации. ДОКУМЕНТ

Помощницу президента Марию Левченко приняли на госслужбу через 2,5 года с начала работы и доступа к секретной информации. ДОКУМЕНТ

Личную помощницу президента Украины Марию Левченко, супругу бывшего замминистра МВД Гогилашвили приняли в штат сотрудников Офиса Президента 21 декабря 2021 года.

Об этом пишет Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.

"Многолетнюю личную помощницу президента Владимира Зеленского Марию Левченко официально трудоустроили в Офисе Президента Украины после журналистского расследования. До этого она несколько лет была помощницей президента, находилась в его кабинете, но официально работала и получала зарплату только в ООО "Квартал-95". Согласно с официальным ответом Офиса Президента Украины на запрос издания, Марию Левченко трудоустроили 21 декабря 2021 г. Это произошло через пять дней после выхода расследования "Дружочки президента", в котором фигурируют Мария Левченко, ее муж - экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов", - отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощница Зеленского Левченко не имеет доступа к государственной тайне, – Фриз. ДОКУМЕНТ

Марию Левченко назначили на должность заместителя руководителя Кабинета президента Украины – руководителя Службы обеспечения мер президента Украины. В то же время, в Офисе Президента не смогли сообщить детали о зарплате Марии Левченко и переадресовали этот вопрос в Государственное управление делами.

Как журналисты ранее сообщали в расследовании, Мария Левченко передвигается в сопровождении охраны и на спецавтомобилях Службы безопасности Украины с номерами прикрытия. Также журналисты выяснили, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов проживает в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем, экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, вероятно являющимся гражданином России. Само здание принадлежит семье бизнесменов Стрелковских, вероятно причастных к деятельности конвертационных центров, являющихся фигурантами многочисленных уголовных производств о налоговых схемах и являются гражданами Российской Федерации. Такие связи могут представлять угрозу национальной безопасности Украины", - добавляет издание.

Помощницу президента Марию Левченко приняли на госслужбу через 2,5 года с начала работы и доступа к секретной информации 01
Помощницу президента Марию Левченко приняли на госслужбу через 2,5 года с начала работы и доступа к секретной информации 02
Помощницу президента Марию Левченко приняли на госслужбу через 2,5 года с начала работы и доступа к секретной информации 03

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Топ комментарии
+73
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13.01.2022 12:17
+54
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13.01.2022 12:47
+49
Так теперь, моему племяннику тоже можно два года без прав кататься, а потом, в 18 лет оформить и "все будет по закону"?
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13.01.2022 12:18
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Повний пиз###ць. Зате проголосували папріколу...
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13.01.2022 17:57 Ответить
це просто п..ць. Ці зелені гопники без принципів і моралі розвалюють всі державні органи
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13.01.2022 19:44 Ответить
Мальдивы, - кричал зеленский на стадионе, и 73% избееееерателей выли в экстазе - барыга, торговля на крови, зрада. Та, шоб у вас, сук, Дія зависла, та ви всі постибали з багатоповерхівок. Господи, прости мене грішного.
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13.01.2022 20:13 Ответить
Прощаю. У самого накіпіло.
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14.01.2022 02:31 Ответить

Они же наши люди?
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13.01.2022 22:24 Ответить
ууууууу... Хоча в принципі я не здивований.
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14.01.2022 06:46 Ответить
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13.01.2022 23:38 Ответить
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13.01.2022 23:39 Ответить
Чия ініціатива?
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14.01.2022 06:45 Ответить
...нашага Дэ Голля, следует ужо величати - Дэ Гоголь-Моголь Таврический
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14.01.2022 06:03 Ответить
Це в "дозебілівські" часи вони становили загрозу. А з 2019 року - ВОНИ І Є ЗАГРОЗА.
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14.01.2022 06:44 Ответить
а що,без цієї смокталки держслужбі ніяк...?
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14.01.2022 08:43 Ответить
Я така затуркана не знаю з Ким и сплю
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14.01.2022 08:47 Ответить
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