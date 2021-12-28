Помощница Зеленского Левченко не имеет доступа к государственной тайне, – Фриз. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Мария Левченко, личная помощница президента Украины Владимира Зеленского, не получала допуск к государственной тайне.
Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос нардепа "ЕС" Ирины Фриз, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что касается гражданки Левченко М., сообщаем, что по имеющимся учетам допуск к государственной тайне ей не оформлялся", - говорится в ответе.
В СБУ также подчеркнули, что допуск к государственной тайне предоставляется по решению руководителей государственных органов, "у которых выполняются соответствующие работы или хранятся материальные носители информации".
"Таким образом, пребывание М.Левченко в кабинете при обсуждении операции "Авеню", о котором сообщил журналист Юрий Бутусов и экс-глава ГУР МО Василий Бурба, было незаконным и имело признаки преступления, предусмотренного ст. 328 УКУ разглашения государственной тайны", – пишет Фриз.
По мнению нардепа, Зеленский знал об отсутствии у Левченко допуска к гостайне. Следовательно, не имел права привлекать ее к обсуждению вопросов, подпадающих под ограничение "совершенно секретно".
"Дальнейшая утечка информации также требует детального расследования на предмет наличия состава преступления "государственная измена" помощницей президента М.Левченко, которая не сообщила Офис президента о наличии у ее мужа гражданства Российской Федерации", - добавила Фриз.
Депутат просит СБУ считать это заявлением о преступлении.
Пожалуйста, подождите...
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля. /349/
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!.. Якби взять
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,
Тойді оставсь би сиротою
З святими горами Дніпро!
"Гірше ніж москальські воші можуть бути
тільки українські продажні зелені гниди"!
в шапито ж нет спецдопуска к директору? нет....вот по привычке они и шастают и прикалываются....
только теперь уже шапито плавно перешло в дурдом...
тільки хто його приведе до виконання, цей вирок