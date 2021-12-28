Помощница Зеленского Левченко не имеет доступа к государственной тайне, – Фриз. ДОКУМЕНТ

Мария Левченко, личная помощница президента Украины Владимира Зеленского, не получала допуск к государственной тайне.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос нардепа "ЕС" Ирины Фриз, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается гражданки Левченко М., сообщаем, что по имеющимся учетам допуск к государственной тайне ей не оформлялся", - говорится в ответе.

В СБУ также подчеркнули, что допуск к государственной тайне предоставляется по решению руководителей государственных органов, "у которых выполняются соответствующие работы или хранятся материальные носители информации".

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"Таким образом, пребывание М.Левченко в кабинете при обсуждении операции "Авеню", о котором сообщил журналист Юрий Бутусов и экс-глава ГУР МО Василий Бурба, было незаконным и имело признаки преступления, предусмотренного ст. 328 УКУ разглашения государственной тайны", – пишет Фриз.

По мнению нардепа, Зеленский знал об отсутствии у Левченко допуска к гостайне. Следовательно, не имел права привлекать ее к обсуждению вопросов, подпадающих под ограничение "совершенно секретно".

"Дальнейшая утечка информации также требует детального расследования на предмет наличия состава преступления "государственная измена" помощницей президента М.Левченко, которая не сообщила Офис президента о наличии у ее мужа гражданства Российской Федерации", - добавила Фриз.

Депутат просит СБУ считать это заявлением о преступлении.