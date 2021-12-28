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Новости Политика Украины
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СБУ (18718) государственная тайна (23) Фриз (202) Левченко Мария (14)

Помощница Зеленского Левченко не имеет доступа к государственной тайне, – Фриз. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Помощница Зеленского Левченко не имеет доступа к государственной тайне, – Фриз. ДОКУМЕНТ

Мария Левченко, личная помощница президента Украины Владимира Зеленского, не получала допуск к государственной тайне.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос нардепа "ЕС" Ирины Фриз, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается гражданки Левченко М., сообщаем, что по имеющимся учетам допуск к государственной тайне ей не оформлялся", - говорится в ответе.

В СБУ также подчеркнули, что допуск к государственной тайне предоставляется по решению руководителей государственных органов, "у которых выполняются соответствующие работы или хранятся материальные носители информации".

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"Таким образом, пребывание М.Левченко в кабинете при обсуждении операции "Авеню", о котором сообщил журналист Юрий Бутусов и экс-глава ГУР МО Василий Бурба, было незаконным и имело признаки преступления, предусмотренного ст. 328 УКУ разглашения государственной тайны", – пишет Фриз.

По мнению нардепа, Зеленский знал об отсутствии у Левченко допуска к гостайне. Следовательно, не имел права привлекать ее к обсуждению вопросов, подпадающих под ограничение "совершенно секретно".

"Дальнейшая утечка информации также требует детального расследования на предмет наличия состава преступления "государственная измена" помощницей президента М.Левченко, которая не сообщила Офис президента о наличии у ее мужа гражданства Российской Федерации", - добавила Фриз.

Депутат просит СБУ считать это заявлением о преступлении.

Помощница Зеленского Левченко не имеет доступа к государственной тайне, – Фриз 01
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Топ комментарии
+60
а тоді якого ХЕРА, воно присутнє на закритих засіданнях???
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28.12.2021 21:56
+48
Дивний якийсь народ ,ті американці , чи не правда .? .

.
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28.12.2021 22:07
+40
Отже, хтось за присутність цієї тьоті на таємних нарадах має сісти наркоман, чи не так?
А взгалі цікаво, як лейтенант Баканов таку відповідь дозволив видати?
І він зливає Бубочку?
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28.12.2021 22:00
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Пока нет. Должны порешать кто ее временно заменит.
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28.12.2021 23:32 Ответить
Вспомнилась поговорка, «Was wissen Zwei, wisst Schwein» , что знают двое знает и свинья....
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28.12.2021 23:30 Ответить
это хорошо.
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29.12.2021 00:00 Ответить
Назначили козу отпущения. А шо, ЗЕ с Ерьмаком и не при чём? А у Дерьмака допуск до гостайны есть?
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29.12.2021 00:35 Ответить
Не лох же сказал, он ни за что не отвечает. Никто короче
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29.12.2021 14:23 Ответить
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля. /349/
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!.. Якби взять
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,
Тойді оставсь би сиротою
З святими горами Дніпро!
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29.12.2021 00:37 Ответить
Дуже *******.
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29.12.2021 13:14 Ответить
Яка таємниця, коли в ОП одні "кроти"?
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29.12.2021 02:09 Ответить
вона чё, михалыч... так синегубый членограй таки преступник... как он мог допустить к гостайне человека, не имеющего права даже смотреть в сторону тайны... так что паззл складывается интересный...а до Нового года всего три дня...
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29.12.2021 03:24 Ответить
А навіщо ще якийсь допуск, коли є допуск до тіла?
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29.12.2021 07:01 Ответить
Президенство- в першу чергу ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ,а не перепустка в рай ,де можна робити що заманеться.Погано інше,назбиравши на себе стільки криміналу,кварталівці владу легко не віддадуть.
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29.12.2021 07:23 Ответить

"Гірше ніж москальські воші можуть бути
тільки українські продажні зелені гниди"!
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29.12.2021 07:29 Ответить
бумажку нарисовали, а по факту .....что знает президент то знает она. У президента тоже нет допуска наверное .... какой то Когнитивный диссонанс
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29.12.2021 07:40 Ответить
эта кацапская ************ заведует офшорными счетами косовороточного ********. Если этой пляди оторвут голову, то косовороточник не будет знать где спрятаны его награбленные у украинского народа бабосики. Вот поэтому ее семейка имеет госохрану и бронированный автопарк.
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29.12.2021 08:27 Ответить
"Смотрящій" за офшорами Членограя - його еврейський дружок по "Кварталу", Шефір. Хоча хто зна, може, ця ************ Левченко отримала допуск до держтаємниці за вправну гру на обрізаній шкіряній флейті?
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29.12.2021 15:47 Ответить
избранница жлобов-мечтателей оказалась обычной, опьяневшей от вседозволенности, Моськой в посудной лавке..
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29.12.2021 09:24 Ответить
шапито...
в шапито ж нет спецдопуска к директору? нет....вот по привычке они и шастают и прикалываются....
только теперь уже шапито плавно перешло в дурдом...
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29.12.2021 09:52 Ответить
Піду перевірю жінку на москальське громадянство. Складається враження що його немає лише у мене!
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29.12.2021 09:53 Ответить
По факту, готова ще одна стаття, по якій після закінчення строку президентських повноважень Зеленський буде сидіти. А взагалі. Цікавий чувак цей Зеленський. Це просто жах, але за не повних зараз буде 3 роки своєї президентської каденції Зеленський заробив вже декілька пожиттєвих увязнень. Якщо він Порошенку нічого не може знайти, але посадити хоче , аж їсти не може, інкримінує якусь єрість, яка дуже легко в суді буде скасована, то тут нічого і доводити не потрібно , все на поверхні. Ну як це в тебе в твоєму президентському кабінеті під час над секретної наради знаходяться сторонні особи з вулиці????? І саме страшне те, що Зеленський на стільки тупий від природи дегенерат , що таких елементарних речей він не усвідомлює.
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29.12.2021 10:10 Ответить
а може якраз і усвідомлює?
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29.12.2021 11:17 Ответить
Відсутність допуску цієї панянки до держтаємниці аж ніяк не мішає їй зливати ті ж самі держ таємниці ФСБ та ГРУ Росії...
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29.12.2021 10:13 Ответить
73 відсотки вважають що держтаємниця клоунам не потрібна.
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29.12.2021 10:21 Ответить
Допуск Левченко до засідань та обговорення при ній секретних даних спеціальний умисел і державна зрада. Президент був головний отже він несе відповідальність
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29.12.2021 10:27 Ответить
радістка кет також не мала доступу до генштабу гітлера.але це не заважало їй відсилати таємниці рейху в центр
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29.12.2021 11:14 Ответить
цей листочок, вирок зеленському.
тільки хто його приведе до виконання, цей вирок
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29.12.2021 11:19 Ответить
Какая разница! Я уверен, что путлер атакует Украину потому что у власти его агенти.
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29.12.2021 11:29 Ответить
Вау! Яка несподіванка! Зебуїни пробили чергове дно?
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29.12.2021 12:05 Ответить
Правильно, главная государственная тайна, это что президент клоун. А она может это разболтать.
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29.12.2021 12:12 Ответить
Помічниця Зеленського Левченко не має доступу до державної таємниці Джерело: https://censor.net/ua/n3307641

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29.12.2021 12:24 Ответить
Повинні понести відповідальність за розголошення державної таємниці президент та маша.
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29.12.2021 12:25 Ответить
А ПОМОЩНИЦА КЛИЧКА !?)
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29.12.2021 12:35 Ответить
Головне що вона має доступ до членограя з усіма його причандалами.
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29.12.2021 13:18 Ответить
Шо ви отам *******,а де ii держуть на секретних засiданнях - у чоловiчому туалетi......???
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29.12.2021 14:20 Ответить
"Нада пазваніть Баканаву па поваду етай дьяваліци"
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29.12.2021 15:41 Ответить
Неужели у КАЖДОГО в семье должен погибнуть член семьи чтобы Украинцы поняли что нельзя клоунов и случайных людей выбирать в Президенты? Я уверен что Украина переживет Зеленского и переживет Россию-но какой ценой?
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29.12.2021 16:22 Ответить
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