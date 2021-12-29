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Помічниця Зеленського Левченко не має доступу до державної таємниці, - Фріз. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Помічниця Зеленського Левченко не має доступу до державної таємниці, - Фріз. ДОКУМЕНТ

Марія Левченко, особиста помічниця президента України Володимира Зеленського, не отримувала допуск до державної таємниці.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит нардепа "ЄС" Ірини Фріз, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Стосовно громадянки Левченко М. повідомляємо, що за наявними обліками допуск до державної таємниці їй не оформлювався", - йдеться у відповіді.

В СБУ також наголосили, що допуск до державної таємниці надається за рішенням керівників державних органів, "у яких виконуються відповідні роботи або зберігаються матеріальні носії інформації".

"Таким чином, перебування М.Левченко в кабінеті під час обговорення операції "Авеню", про яке повідомив журналіст Юрій Бутусов та екс-голова ГУР МО Василь Бурба, було незаконним та мало ознаки злочину, що передбачений ст. 328 ККУ розголошення державної таємниці", - пише Фріз.

Читайте: Особисту помічницю Зеленського Левченко взяли до штату Офісу Президента. У 2020 році вона працювала на громадських засадах, - ОП. ДОКУМЕНТ

На думку нардепа, Зеленський знав про відсутність у Левченко допуску до держтаємниці. А відтак не мав права залучати її до обговорення питань, що підпадають під обмеження "цілком таємно".

"Подальший витік інформації також потребує детального розслідування на предмет наявності складу злочину "державна зрада" помічницею президена М.Левченко, яка не повідомила Офіс Президента про наявність у її чоловіка громадянства Російської Федерації", - додала Фріз.

Депутат просить СБУ вважати це заявою про злочин.

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Помічниця Зеленського Левченко не має доступу до державної таємниці, - Фріз 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+60
а тоді якого ХЕРА, воно присутнє на закритих засіданнях???
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28.12.2021 21:56
+48
Дивний якийсь народ ,ті американці , чи не правда .? .

.
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28.12.2021 22:07
+40
Отже, хтось за присутність цієї тьоті на таємних нарадах має сісти наркоман, чи не так?
А взгалі цікаво, як лейтенант Баканов таку відповідь дозволив видати?
І він зливає Бубочку?
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28.12.2021 22:00
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Пока нет. Должны порешать кто ее временно заменит.
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28.12.2021 23:32 Відповісти
Вспомнилась поговорка, «Was wissen Zwei, wisst Schwein» , что знают двое знает и свинья....
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28.12.2021 23:30 Відповісти
это хорошо.
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29.12.2021 00:00 Відповісти
Назначили козу отпущения. А шо, ЗЕ с Ерьмаком и не при чём? А у Дерьмака допуск до гостайны есть?
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29.12.2021 00:35 Відповісти
Не лох же сказал, он ни за что не отвечает. Никто короче
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29.12.2021 14:23 Відповісти
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля. /349/
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!.. Якби взять
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,
Тойді оставсь би сиротою
З святими горами Дніпро!
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29.12.2021 00:37 Відповісти
Дуже *******.
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29.12.2021 13:14 Відповісти
Яка таємниця, коли в ОП одні "кроти"?
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29.12.2021 02:09 Відповісти
вона чё, михалыч... так синегубый членограй таки преступник... как он мог допустить к гостайне человека, не имеющего права даже смотреть в сторону тайны... так что паззл складывается интересный...а до Нового года всего три дня...
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29.12.2021 03:24 Відповісти
А навіщо ще якийсь допуск, коли є допуск до тіла?
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29.12.2021 07:01 Відповісти
Президенство- в першу чергу ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ,а не перепустка в рай ,де можна робити що заманеться.Погано інше,назбиравши на себе стільки криміналу,кварталівці владу легко не віддадуть.
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29.12.2021 07:23 Відповісти

"Гірше ніж москальські воші можуть бути
тільки українські продажні зелені гниди"!
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29.12.2021 07:29 Відповісти
бумажку нарисовали, а по факту .....что знает президент то знает она. У президента тоже нет допуска наверное .... какой то Когнитивный диссонанс
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29.12.2021 07:40 Відповісти
эта кацапская ************ заведует офшорными счетами косовороточного ********. Если этой пляди оторвут голову, то косовороточник не будет знать где спрятаны его награбленные у украинского народа бабосики. Вот поэтому ее семейка имеет госохрану и бронированный автопарк.
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29.12.2021 08:27 Відповісти
"Смотрящій" за офшорами Членограя - його еврейський дружок по "Кварталу", Шефір. Хоча хто зна, може, ця ************ Левченко отримала допуск до держтаємниці за вправну гру на обрізаній шкіряній флейті?
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29.12.2021 15:47 Відповісти
избранница жлобов-мечтателей оказалась обычной, опьяневшей от вседозволенности, Моськой в посудной лавке..
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29.12.2021 09:24 Відповісти
шапито...
в шапито ж нет спецдопуска к директору? нет....вот по привычке они и шастают и прикалываются....
только теперь уже шапито плавно перешло в дурдом...
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29.12.2021 09:52 Відповісти
Піду перевірю жінку на москальське громадянство. Складається враження що його немає лише у мене!
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29.12.2021 09:53 Відповісти
По факту, готова ще одна стаття, по якій після закінчення строку президентських повноважень Зеленський буде сидіти. А взагалі. Цікавий чувак цей Зеленський. Це просто жах, але за не повних зараз буде 3 роки своєї президентської каденції Зеленський заробив вже декілька пожиттєвих увязнень. Якщо він Порошенку нічого не може знайти, але посадити хоче , аж їсти не може, інкримінує якусь єрість, яка дуже легко в суді буде скасована, то тут нічого і доводити не потрібно , все на поверхні. Ну як це в тебе в твоєму президентському кабінеті під час над секретної наради знаходяться сторонні особи з вулиці????? І саме страшне те, що Зеленський на стільки тупий від природи дегенерат , що таких елементарних речей він не усвідомлює.
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29.12.2021 10:10 Відповісти
а може якраз і усвідомлює?
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29.12.2021 11:17 Відповісти
Відсутність допуску цієї панянки до держтаємниці аж ніяк не мішає їй зливати ті ж самі держ таємниці ФСБ та ГРУ Росії...
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29.12.2021 10:13 Відповісти
73 відсотки вважають що держтаємниця клоунам не потрібна.
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29.12.2021 10:21 Відповісти
Допуск Левченко до засідань та обговорення при ній секретних даних спеціальний умисел і державна зрада. Президент був головний отже він несе відповідальність
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29.12.2021 10:27 Відповісти
радістка кет також не мала доступу до генштабу гітлера.але це не заважало їй відсилати таємниці рейху в центр
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29.12.2021 11:14 Відповісти
цей листочок, вирок зеленському.
тільки хто його приведе до виконання, цей вирок
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29.12.2021 11:19 Відповісти
Какая разница! Я уверен, что путлер атакует Украину потому что у власти его агенти.
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29.12.2021 11:29 Відповісти
Вау! Яка несподіванка! Зебуїни пробили чергове дно?
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29.12.2021 12:05 Відповісти
Правильно, главная государственная тайна, это что президент клоун. А она может это разболтать.
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29.12.2021 12:12 Відповісти
Помічниця Зеленського Левченко не має доступу до державної таємниці Джерело: https://censor.net/ua/n3307641

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29.12.2021 12:24 Відповісти
Повинні понести відповідальність за розголошення державної таємниці президент та маша.
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29.12.2021 12:25 Відповісти
А ПОМОЩНИЦА КЛИЧКА !?)
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29.12.2021 12:35 Відповісти
Головне що вона має доступ до членограя з усіма його причандалами.
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29.12.2021 13:18 Відповісти
Шо ви отам *******,а де ii держуть на секретних засiданнях - у чоловiчому туалетi......???
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29.12.2021 14:20 Відповісти
"Нада пазваніть Баканаву па поваду етай дьяваліци"
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29.12.2021 15:41 Відповісти
Неужели у КАЖДОГО в семье должен погибнуть член семьи чтобы Украинцы поняли что нельзя клоунов и случайных людей выбирать в Президенты? Я уверен что Украина переживет Зеленского и переживет Россию-но какой ценой?
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29.12.2021 16:22 Відповісти
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