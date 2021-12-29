Помічниця Зеленського Левченко не має доступу до державної таємниці, - Фріз. ДОКУМЕНТ
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Марія Левченко, особиста помічниця президента України Володимира Зеленського, не отримувала допуск до державної таємниці.
Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит нардепа "ЄС" Ірини Фріз, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Стосовно громадянки Левченко М. повідомляємо, що за наявними обліками допуск до державної таємниці їй не оформлювався", - йдеться у відповіді.
В СБУ також наголосили, що допуск до державної таємниці надається за рішенням керівників державних органів, "у яких виконуються відповідні роботи або зберігаються матеріальні носії інформації".
"Таким чином, перебування М.Левченко в кабінеті під час обговорення операції "Авеню", про яке повідомив журналіст Юрій Бутусов та екс-голова ГУР МО Василь Бурба, було незаконним та мало ознаки злочину, що передбачений ст. 328 ККУ розголошення державної таємниці", - пише Фріз.
На думку нардепа, Зеленський знав про відсутність у Левченко допуску до держтаємниці. А відтак не мав права залучати її до обговорення питань, що підпадають під обмеження "цілком таємно".
"Подальший витік інформації також потребує детального розслідування на предмет наявності складу злочину "державна зрада" помічницею президена М.Левченко, яка не повідомила Офіс Президента про наявність у її чоловіка громадянства Російської Федерації", - додала Фріз.
Депутат просить СБУ вважати це заявою про злочин.
Будь ласка, зачекайте...
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля. /349/
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!.. Якби взять
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,
Тойді оставсь би сиротою
З святими горами Дніпро!
"Гірше ніж москальські воші можуть бути
тільки українські продажні зелені гниди"!
в шапито ж нет спецдопуска к директору? нет....вот по привычке они и шастают и прикалываются....
только теперь уже шапито плавно перешло в дурдом...
тільки хто його приведе до виконання, цей вирок