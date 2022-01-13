Участвовать в протестах готовы менее трети украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Такая ситуация сложилась впервые за 12 лет.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Доля граждан Украины, утверждающих, что не готова участвовать в каких-либо акциях массового протеста, изменилась с 57% в 2020 г. до 64% ​​в 2021 г.

В декабре 2021 года в акциях протеста были готовы участвовать 32,4% взрослых жителей Украины, в частности, 15,7% украинцев видят свое участие в избирательной кампании как форме протеста, 11,3% – в санкционированных митингах и демонстрациях, 10,3 % – сборе подписей под коллективными призывами.

В то же время, только 2,4% респондентов заявили, что готовы участвовать в забастовках, 2,2% - в пикетировании государственных учреждений, 2,1% - участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях, 1,5% - голодать, 1,2% - создавать независимые от власти структуры, 1% – захватывать здания.

Самый низкий уровень готовности к участию в акциях протеста наблюдается на востоке страны (69,8% не готовы к протестам), самый высокий – в Центральной Украине (не готовы 58%). В Западном и Южном регионах ситуация практически не отличается. Уровень готовности к протестам у городского населения выше, чем у сельского (34,5% против 27,9%).

За все время проведения аналогичных опросов с 2009 года в 2021 году наблюдается самая низкая готовность украинцев к протестам: ранее готовых участвовать в различных акциях протеста было не менее 34% (ноябрь 2012 года), этот показатель достигал 49% в январе 2017 года и 48% - в декабре 2019 года.

Опрос проводился 3-11 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2000 взрослых респондентов, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.