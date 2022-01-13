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опрос (2650) протест (5834) КМИС (316)

Участвовать в протестах готовы менее трети украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Участвовать в протестах готовы менее трети украинцев, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Такая ситуация сложилась впервые за 12 лет.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Доля граждан Украины, утверждающих, что не готова участвовать в каких-либо акциях массового протеста, изменилась с 57% в 2020 г. до 64% ​​в 2021 г.

В декабре 2021 года в акциях протеста были готовы участвовать 32,4% взрослых жителей Украины, в частности, 15,7% украинцев видят свое участие в избирательной кампании как форме протеста, 11,3% – в санкционированных митингах и демонстрациях, 10,3 % – сборе подписей под коллективными призывами.

Участвовать в протестах готовы менее трети украинцев, - опрос КМИС 01

В то же время, только 2,4% респондентов заявили, что готовы участвовать в забастовках, 2,2% - в пикетировании государственных учреждений, 2,1% - участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях, 1,5% - голодать, 1,2% - создавать независимые от власти структуры, 1% – захватывать здания.

Самый низкий уровень готовности к участию в акциях протеста наблюдается на востоке страны (69,8% не готовы к протестам), самый высокий – в Центральной Украине (не готовы 58%). В Западном и Южном регионах ситуация практически не отличается. Уровень готовности к протестам у городского населения выше, чем у сельского (34,5% против 27,9%).

За все время проведения аналогичных опросов с 2009 года в 2021 году наблюдается самая низкая готовность украинцев к протестам: ранее готовых участвовать в различных акциях протеста было не менее 34% (ноябрь 2012 года), этот показатель достигал 49% в январе 2017 года и 48% - в декабре 2019 года.

Участвовать в протестах готовы менее трети украинцев, - опрос КМИС 02

Опрос проводился 3-11 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2000 взрослых респондентов, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.
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Топ комментарии
+37
вистачить і набагато меншої кількості.
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13.01.2022 17:39
+26
Зелений дурень думає, що соціологія йому допоможе.
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13.01.2022 17:40
+20
Третина? В протестах? А то мало?! Порахувати на мільйони?
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13.01.2022 17:41
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Страница 2 из 2
Если суммировать всех, кто готов к протестам, кто готов к митингам и демонстрациям, кто готов бойкотировать гос.учереждения, кто готов к захвату зданий ... то набегает около 23% !!! а это не просто много, этого более, чем достаточно, чтобы сметси нах. всю эту обнаглевшую зеленую антигосударственную, антиукраинскую грязь, поставившую себя над законом ... Принимать участие в протестных акциях готова ПРАКТИЧЕСКИ ТРЕТЬ населения страны И это звучит, как приговор зеленому шапито ...
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13.01.2022 18:30 Ответить
Я так думаю, что за несколько месяцев до Майдана, тоже мало кто был готов выходить на акции протеста.
Поэтому, пытаться спрогнозировать подобное событие, опираясь на банальный опрос "готовы ли вы...", это просто идиотизм.
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13.01.2022 18:42 Ответить
Для вофки и луг достаточно и 10% населения.
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13.01.2022 18:46 Ответить
Так это овердофига.

Яныка сковырнуло хорошо, если 5% от общего числа граждан Украины. Остальные 95% у телеков боролись.
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13.01.2022 18:52 Ответить
Буба с Бобой никогда не напишут больше 50 прОцентов. А єти греки уже компьютер при собачили, уже некому звонить. Позавчера Боба заявил, что 90 готов
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13.01.2022 19:08 Ответить
Протести,непотрібні. Лайно змиється кацапським вторгненням
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13.01.2022 19:56 Ответить
Нормас, вибрали "какая разніца та папріколу", а виправляти ситуацію, як завжди, іншим.
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13.01.2022 22:02 Ответить
Революції роблять тисячі!
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13.01.2022 22:19 Ответить
А можно просто переизбрать? Ещё одной революции мы не потянем...
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14.01.2022 01:29 Ответить
Правда. И ты уверен, что ЗЕ спокойно слезет с трона и пойдет под суд?

Наивный...
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14.01.2022 09:43 Ответить
Кількість готових до участі у протестах буде визначена у лютому, коли впаде тиск у газогінах. А зараз це лише писанина, не маюча підгрунтя для аналізу.
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14.01.2022 04:17 Ответить
Логічно, бо немає сенсу в протестах, а тим більше революціях, щоб потім 73% знову все просрали...
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14.01.2022 09:16 Ответить
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