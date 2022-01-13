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космос (768) спутник (224) США (24808)

Украинский спутник "Сич-2-30" запустили в космос в США

Украинский спутник

В США запустили на орбиту украинский космический аппарат "Сич-2-30" ("Сич-2-1").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Запуск спутника "Січ-2-30" совершили со стартового комплекса SLC-40 на базе ВВС США мыса Канаверал", - говорится в сообщении.

Запуск состоялся с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Смотрите также: Запуск украинского спутника Сич-2-30 из мыса Канаверал. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Спутник "Сич-2-30" изготовлен КБ "Южный" (город Днепр) для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, с помощью спутника можно будет получать данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.

Спутник должен стать первым за последние 10 лет отечественным аппаратом дистанционного зондирования Земли. Сначала он разрабатывался под названием "Сич-2-1", затем был переименован в "Сич-2-30", поскольку его планировали запустить к 30-летию независимости Украины. Масса спутника – 180 кг.

Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины сообщило, что это первый за последние 10 лет запуск украинского спутника дистанционного зондирования Земли.

"Запуск спутника "Сич-2-1" ("Сич-2-30") является первым шагом к созданию орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли, которое планируется завершить в 2025 году. Использование спутника позволит решать многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов Украины в сфере национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+20
С Богом!...
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13.01.2022 17:46
+17
А как у вас в ДНРе, доели лошадь в канаве?
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13.01.2022 17:56
+11
ГАРНА НОВИНА...
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13.01.2022 17:51
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С Богом!...
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13.01.2022 17:46 Ответить
Теперь Зеля почетный космонавт!
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13.01.2022 18:44 Ответить
Да и к тому же почти грузинский...
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13.01.2022 19:02 Ответить
тут не скрипач, а пианист. "Мама, мама, что я буду делать?. Мама, мама, как я буду жить?.."
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13.01.2022 21:39 Ответить
Просто поразительна убогость Вашей позиции. ВПЕРВЫЕ за 31 год Независимости ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ спутник в космосе и да это сделал пианист,клоун и он же УКРАИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ. До него имея еще НЕ убитый космос,ракетостроение, КТО из президентов сделал это? Теперь Украина САМА может отслеживать передвижение вражеских войск. Вы это понимаете? Или ПеПо соска насколько сладкая что все закрывает даже чуть чуть человека. Конечно это событие и все "великие гетманы" засратые мальчики против этого клоуна,потому что он делает ПРАВИЛЬНЫЕ дела, вступает в гавно по пути( а кто не вступал до него?) Я горд что Украина становится не на словах космической державой!
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14.01.2022 11:13 Ответить
дивно, ватоголові ще не засрали гілку...
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13.01.2022 17:46 Ответить
И наши молчат, с ЗЕ лыжные ботинки никак не снимут?
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13.01.2022 17:47 Ответить
Не "швиди"! Зараз набіжать! Напишуть що не такий і працювать не буде і малоефективний! А місцева "вишивата" напише що ті гроші треба було витратить не на супутник а на соцдопомогу (як писали наприклад про "марнотратство" у антарктичних дослідженнях!)
Мені сподобався анекдот трилітньої давності:
"РИА "Новости" уполномочено сообщить: Российская космонавтика совершила гигантский скачок в освоении космического пространства! Запущенный космический корабль достиг одного из спутников Юпитера и совершил величайшее открытие - в море покрывающем спутник он обнаружил жизнь! И не просто микроорганизмы но и китообразных животных!"
ВВС сообщает: Очередной российский космический корабль стартовавший с космодрома "Байконур" упал в юго-восточной части Тихого океана"
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13.01.2022 18:02 Ответить
Усі дива з Маскової Старбейс і старт сьогоднішнього Фалькона тут https://www.youtube.com/channel/UCSUu1lih2RifWkKtDOJdsBA
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13.01.2022 17:47 Ответить
В добрий путь!
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13.01.2022 17:49 Ответить
ГАРНА НОВИНА...
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13.01.2022 17:51 Ответить
Це новина не гарна. Це цяцька, коли для хворих оголошують збір коштів
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13.01.2022 17:56 Ответить
Скільки супутників має Швейцарія, Японія, Чехії і т д? Там теж третина населення на субсидії?
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13.01.2022 17:54 Ответить
А как у вас в ДНРе, доели лошадь в канаве?
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13.01.2022 17:56 Ответить
Японія це космічна держава.А Швейцарія багато чого має.
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13.01.2022 18:02 Ответить
Ви не зрозуміли. Скільки супутників має ЯПОНІЯ? Яка ціна супутника з функціоналом Січі якщо його не склЕпати, а замовити у провідних компаній? Чи є у нас ЦУП, куди будуть скирдувати терабайти? І т д? І чи так вже це було потрібно, коли всю ту інформацію можна купити?
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13.01.2022 18:13 Ответить
Це понти.Он вже Зеленський піариться.
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13.01.2022 18:29 Ответить
Думаю так і є. Крім того ціла купа народу отримує звання, гроші і т д за цяцьки, які можна дешевше купити у провідних виробників
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13.01.2022 18:47 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Убогий, почитай хотя бы ЗДЕСЬ про космическую программу Японии
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14.01.2022 09:06 Ответить
Кошмар ваш чебурнет даже на эти воросы не может дать ответы? Все эти страны имеют свои спутники на орбите, а Япония и свои и чужие сама запускает.
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13.01.2022 18:12 Ответить
Справедливости ради- этим пуском СпейсХ больше 100 спутников запустили..180 кг- так себе спутник
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13.01.2022 18:04 Ответить
Я майже про те ж
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13.01.2022 18:14 Ответить
ооо божечьки, раз с нашим запустили еще другие, то наш спутник - херня на постном масле!
спасибо что прояснил нам, куда ж мы без тебя, иблана
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13.01.2022 20:26 Ответить
Есть на форуме радиотехники?
Интересно, какую функцию выполняют мачты установленные вокруг ракеты.
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13.01.2022 18:14 Ответить
Защита от молнии.
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13.01.2022 18:25 Ответить
Мда...
Как все банально!
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13.01.2022 18:33 Ответить
Причем здесь радио? Мачты, во-первых, это механические опоры для удержания ракеты в вертикальном положении, ведь она заправлена и поэтому тяжелая. Во-вторых, по ним проложены все элетро-, гидро-, пневмо- и проч. коммуникации с оборудованием и системами ракеты и полезной нагрузки (спутников). А молниезащита это вообще десятое дело.
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13.01.2022 18:49 Ответить
Не нужно считать окружающих идиотами.
Я говорю о четырех мачтах расположенных в отдалении от ракеты, между которыми протянуты провода или кабели.
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13.01.2022 18:53 Ответить
Такой же провод вы можете увидеть самым верхним, и тонким на опорах лэп высокого напряжения.
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13.01.2022 19:00 Ответить
Спасибо!
Настолько банально, что никогда бы и не подумал.
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13.01.2022 19:04 Ответить
Значит я не понял вопрос. А те 4 мачты по периметру площадки таки да, молниезащита.
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13.01.2022 19:24 Ответить
Хоть в чём-то опередили москалей. Они в этом году ещё ни одного спутника не выводили. Похмеляются ещё.
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13.01.2022 18:14 Ответить
Частоты dawn link расписаны где? Ничего не могу найти по этой сичи.
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13.01.2022 18:20 Ответить
Ну этот факт может говорить об основном предназначении данного спутника.
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13.01.2022 18:58 Ответить
Вполне возможно.
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13.01.2022 19:01 Ответить
А . нарешті, полетіли всі з ОПи, чи тільки ЗЄ!?
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13.01.2022 18:21 Ответить
180 кило живого весу😁
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13.01.2022 18:23 Ответить
Так это один Юзик...
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13.01.2022 18:26 Ответить
Хай шматочками тікають ....
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13.01.2022 18:30 Ответить
А з ним- ще 104 інших супутників
Сподіваюсь що ЗЕ на ньому теж відправили у мандри
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13.01.2022 18:35 Ответить
Спасибо Петру Алексеевичу, который в свое время реанимировал и дал необходимые средства на этот проект в 2015 году.
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13.01.2022 19:00 Ответить
Со своего кармана, надеюсь, дал?
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14.01.2022 09:14 Ответить
а давать нужно чтоб не вьісохли мозги в КБ "Південний" . . .
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14.01.2022 10:36 Ответить
Для когось - супутник, а для б'юджету - декілька мільйонів баксів, для енергетики - декілька мільярдів кубів газу, або декілька сотень тисяч тон вугілля, для армії - тисячі літрів пального, чи сотні тисяч ***********. Нехай вже кожен для себе вирішує, що країні більше потрібен на даному етапі.
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13.01.2022 19:02 Ответить
Но закрывать такую наукоемкую отрасль как космическую тоже преступление. Чем молодежь будет заниматься через 10-20 лет, снимать клипы для Тик-Тока или торговать из-под полы криптовалютой?
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13.01.2022 19:30 Ответить
Буде шукати їжу. Та, що за кордон вчасно не втекла.
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14.01.2022 06:26 Ответить
Роздільна здатність 7,8 метра. Це дуже, дуже мало, він навіть не кожег танк побачить. Функціонувати буде 3 роки замість 5-ти, бо зарустили на нижчу орбіту, ніж передбачалось, а ниєчу вибрали тому, що х вищоі орбіти супутник взагалі нічого не побачить як розвідувальний, а саме це зараз глрить, пече і є головним.
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13.01.2022 19:07 Ответить
Для него максимум это разглядеть дома.
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13.01.2022 19:17 Ответить
вот вам и Вовочка, войну ведем, борьбу с ковидом ведем, дороги строем и уже в космосе. не за границей. Такого не было.
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13.01.2022 19:08 Ответить
Ой як хотів Вам щось відповісти але ліпше промовчу.
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13.01.2022 19:11 Ответить
мабуть ці ваші слова "підьобки" вже в театрі на репетиції 95 кварталу
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14.01.2022 10:42 Ответить
Обмельчали мы украинцы,целую ракету запустили ради спутника весом в 180 кг.А ведь мощность ракеты позволяла еще и загрузить из полтонны сала и ковбас для торговли из российским экипажом на МКС.Америкосы вед немогут кормить мокшан бесконечно а жрать то им тоже треба.
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13.01.2022 19:10 Ответить
Это был один из 105 спутников из разных стран.
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13.01.2022 19:14 Ответить
Ну наконец вышли на уровень африканских стран, достижение.))
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13.01.2022 19:16 Ответить
Спасибо за информацию,жаль что торговля не удалась.
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13.01.2022 19:17 Ответить
P.S. Пора уже своих челноков из ,,кравчучками,,запускать на орбиту.
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13.01.2022 19:18 Ответить
Уганда в 2022 году ворвется в клуб космических держав и запустит свой первый спутник. Это было подтверждено Элиодой Тумвесиги, министром науки, технологий и инноваций Уганды.
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13.01.2022 19:25 Ответить
Якщо вони роблять супутники так, як і свої бойовики, то уявляю собі...
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14.01.2022 11:17 Ответить
01:23:02
Ukrainian Satellite Sich deploys
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13.01.2022 19:57 Ответить
Ракета стартувала з мису Канаверал у США. На борту Falcon 9 було 105 супутників, у тому числі й «Січ-2−30», передає https://www.bbc.com/russian/news-59982527 Бі-бі-сі.

козломордые в лаптях нервно грызут ногти в сторонке
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14.01.2022 00:24 Ответить
Немного не в тему, но был приятно удивлен, оказывается украинские РЛС сканируют территорию педирации на глубину 200 км.
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14.01.2022 09:11 Ответить
 
 