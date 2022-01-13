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Український супутник "Січ-2-30" запустили у космос в США

Український супутник

У США запустили на орбіту український космічний апарат "Січ-2-30" ("Січ-2-1").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Запуск супутника "Січ-2-30" здійснили зі стартового комплексу SLC-40 на базі ВПС США на мисі Канаверал", - йдеться у повідомленні.

Запуск відбувся за допомогою ракети-носія Falcon9 компанії SpaceX.

Супутник "Січ-2-30" виготовлений КБ "Південне" (місто Дніпро) для моніторингу використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідації наслідків стихійних лих. Окрім того, за допомогою супутника можна буде отримувати дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів.

Супутник має стати першим за останні 10 років вітчизняним апаратом дистанційного зондування Землі. Спочатку він розроблявся під назвою "Січ-2-1", потім він був перейменований у "Січ-2-30", оскільки його планували запустити до 30-річчя незалежності України. Маса супутника – 180 кг.

Читайте також: Україна планує запустити вісім супутників на орбіту до 2025 року, - голова Держкосмосу Тафтай

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України повідомило, що це перший за останні 10 років запуск українського супутника дистанційного зондування Землі.

"Запуск супутника "Січ-2-1" ("Січ-2-30") є першим кроком до створення орбітального угруповання супутників дистанційного зондування Землі, яке заплановано завершити у 2025 році. Використання супутника дасть змогу вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, а також забезпечити реалізацію інтересів України у сфері національної безпеки та оборони", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Запуск українського супутника Січ 2-30 з мису Канаверал. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Топ коментарі
+20
С Богом!...
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13.01.2022 17:46
+17
А как у вас в ДНРе, доели лошадь в канаве?
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13.01.2022 17:56
+11
ГАРНА НОВИНА...
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13.01.2022 17:51
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С Богом!...
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13.01.2022 17:46 Відповісти
Теперь Зеля почетный космонавт!
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13.01.2022 18:44 Відповісти
Да и к тому же почти грузинский...
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13.01.2022 19:02 Відповісти
тут не скрипач, а пианист. "Мама, мама, что я буду делать?. Мама, мама, как я буду жить?.."
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13.01.2022 21:39 Відповісти
Просто поразительна убогость Вашей позиции. ВПЕРВЫЕ за 31 год Независимости ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ спутник в космосе и да это сделал пианист,клоун и он же УКРАИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ. До него имея еще НЕ убитый космос,ракетостроение, КТО из президентов сделал это? Теперь Украина САМА может отслеживать передвижение вражеских войск. Вы это понимаете? Или ПеПо соска насколько сладкая что все закрывает даже чуть чуть человека. Конечно это событие и все "великие гетманы" засратые мальчики против этого клоуна,потому что он делает ПРАВИЛЬНЫЕ дела, вступает в гавно по пути( а кто не вступал до него?) Я горд что Украина становится не на словах космической державой!
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14.01.2022 11:13 Відповісти
дивно, ватоголові ще не засрали гілку...
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13.01.2022 17:46 Відповісти
И наши молчат, с ЗЕ лыжные ботинки никак не снимут?
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13.01.2022 17:47 Відповісти
Не "швиди"! Зараз набіжать! Напишуть що не такий і працювать не буде і малоефективний! А місцева "вишивата" напише що ті гроші треба було витратить не на супутник а на соцдопомогу (як писали наприклад про "марнотратство" у антарктичних дослідженнях!)
Мені сподобався анекдот трилітньої давності:
"РИА "Новости" уполномочено сообщить: Российская космонавтика совершила гигантский скачок в освоении космического пространства! Запущенный космический корабль достиг одного из спутников Юпитера и совершил величайшее открытие - в море покрывающем спутник он обнаружил жизнь! И не просто микроорганизмы но и китообразных животных!"
ВВС сообщает: Очередной российский космический корабль стартовавший с космодрома "Байконур" упал в юго-восточной части Тихого океана"
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13.01.2022 18:02 Відповісти
Усі дива з Маскової Старбейс і старт сьогоднішнього Фалькона тут https://www.youtube.com/channel/UCSUu1lih2RifWkKtDOJdsBA
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13.01.2022 17:47 Відповісти
В добрий путь!
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13.01.2022 17:49 Відповісти
ГАРНА НОВИНА...
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13.01.2022 17:51 Відповісти
Це новина не гарна. Це цяцька, коли для хворих оголошують збір коштів
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13.01.2022 17:56 Відповісти
Скільки супутників має Швейцарія, Японія, Чехії і т д? Там теж третина населення на субсидії?
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13.01.2022 17:54 Відповісти
А как у вас в ДНРе, доели лошадь в канаве?
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13.01.2022 17:56 Відповісти
Японія це космічна держава.А Швейцарія багато чого має.
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13.01.2022 18:02 Відповісти
Ви не зрозуміли. Скільки супутників має ЯПОНІЯ? Яка ціна супутника з функціоналом Січі якщо його не склЕпати, а замовити у провідних компаній? Чи є у нас ЦУП, куди будуть скирдувати терабайти? І т д? І чи так вже це було потрібно, коли всю ту інформацію можна купити?
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13.01.2022 18:13 Відповісти
Це понти.Он вже Зеленський піариться.
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13.01.2022 18:29 Відповісти
Думаю так і є. Крім того ціла купа народу отримує звання, гроші і т д за цяцьки, які можна дешевше купити у провідних виробників
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13.01.2022 18:47 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Убогий, почитай хотя бы ЗДЕСЬ про космическую программу Японии
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14.01.2022 09:06 Відповісти
Кошмар ваш чебурнет даже на эти воросы не может дать ответы? Все эти страны имеют свои спутники на орбите, а Япония и свои и чужие сама запускает.
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13.01.2022 18:12 Відповісти
Справедливости ради- этим пуском СпейсХ больше 100 спутников запустили..180 кг- так себе спутник
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13.01.2022 18:04 Відповісти
Я майже про те ж
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13.01.2022 18:14 Відповісти
ооо божечьки, раз с нашим запустили еще другие, то наш спутник - херня на постном масле!
спасибо что прояснил нам, куда ж мы без тебя, иблана
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13.01.2022 20:26 Відповісти
Есть на форуме радиотехники?
Интересно, какую функцию выполняют мачты установленные вокруг ракеты.
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13.01.2022 18:14 Відповісти
Защита от молнии.
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13.01.2022 18:25 Відповісти
Мда...
Как все банально!
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13.01.2022 18:33 Відповісти
Причем здесь радио? Мачты, во-первых, это механические опоры для удержания ракеты в вертикальном положении, ведь она заправлена и поэтому тяжелая. Во-вторых, по ним проложены все элетро-, гидро-, пневмо- и проч. коммуникации с оборудованием и системами ракеты и полезной нагрузки (спутников). А молниезащита это вообще десятое дело.
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13.01.2022 18:49 Відповісти
Не нужно считать окружающих идиотами.
Я говорю о четырех мачтах расположенных в отдалении от ракеты, между которыми протянуты провода или кабели.
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13.01.2022 18:53 Відповісти
Такой же провод вы можете увидеть самым верхним, и тонким на опорах лэп высокого напряжения.
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13.01.2022 19:00 Відповісти
Спасибо!
Настолько банально, что никогда бы и не подумал.
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13.01.2022 19:04 Відповісти
Значит я не понял вопрос. А те 4 мачты по периметру площадки таки да, молниезащита.
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13.01.2022 19:24 Відповісти
Хоть в чём-то опередили москалей. Они в этом году ещё ни одного спутника не выводили. Похмеляются ещё.
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13.01.2022 18:14 Відповісти
Частоты dawn link расписаны где? Ничего не могу найти по этой сичи.
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13.01.2022 18:20 Відповісти
Ну этот факт может говорить об основном предназначении данного спутника.
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13.01.2022 18:58 Відповісти
Вполне возможно.
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13.01.2022 19:01 Відповісти
А . нарешті, полетіли всі з ОПи, чи тільки ЗЄ!?
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13.01.2022 18:21 Відповісти
180 кило живого весу😁
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13.01.2022 18:23 Відповісти
Так это один Юзик...
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13.01.2022 18:26 Відповісти
Хай шматочками тікають ....
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13.01.2022 18:30 Відповісти
А з ним- ще 104 інших супутників
Сподіваюсь що ЗЕ на ньому теж відправили у мандри
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13.01.2022 18:35 Відповісти
Спасибо Петру Алексеевичу, который в свое время реанимировал и дал необходимые средства на этот проект в 2015 году.
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13.01.2022 19:00 Відповісти
Со своего кармана, надеюсь, дал?
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14.01.2022 09:14 Відповісти
а давать нужно чтоб не вьісохли мозги в КБ "Південний" . . .
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14.01.2022 10:36 Відповісти
Для когось - супутник, а для б'юджету - декілька мільйонів баксів, для енергетики - декілька мільярдів кубів газу, або декілька сотень тисяч тон вугілля, для армії - тисячі літрів пального, чи сотні тисяч ***********. Нехай вже кожен для себе вирішує, що країні більше потрібен на даному етапі.
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13.01.2022 19:02 Відповісти
Но закрывать такую наукоемкую отрасль как космическую тоже преступление. Чем молодежь будет заниматься через 10-20 лет, снимать клипы для Тик-Тока или торговать из-под полы криптовалютой?
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13.01.2022 19:30 Відповісти
Буде шукати їжу. Та, що за кордон вчасно не втекла.
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14.01.2022 06:26 Відповісти
Роздільна здатність 7,8 метра. Це дуже, дуже мало, він навіть не кожег танк побачить. Функціонувати буде 3 роки замість 5-ти, бо зарустили на нижчу орбіту, ніж передбачалось, а ниєчу вибрали тому, що х вищоі орбіти супутник взагалі нічого не побачить як розвідувальний, а саме це зараз глрить, пече і є головним.
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13.01.2022 19:07 Відповісти
Для него максимум это разглядеть дома.
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13.01.2022 19:17 Відповісти
вот вам и Вовочка, войну ведем, борьбу с ковидом ведем, дороги строем и уже в космосе. не за границей. Такого не было.
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13.01.2022 19:08 Відповісти
Ой як хотів Вам щось відповісти але ліпше промовчу.
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13.01.2022 19:11 Відповісти
мабуть ці ваші слова "підьобки" вже в театрі на репетиції 95 кварталу
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14.01.2022 10:42 Відповісти
Обмельчали мы украинцы,целую ракету запустили ради спутника весом в 180 кг.А ведь мощность ракеты позволяла еще и загрузить из полтонны сала и ковбас для торговли из российским экипажом на МКС.Америкосы вед немогут кормить мокшан бесконечно а жрать то им тоже треба.
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13.01.2022 19:10 Відповісти
Это был один из 105 спутников из разных стран.
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13.01.2022 19:14 Відповісти
Ну наконец вышли на уровень африканских стран, достижение.))
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13.01.2022 19:16 Відповісти
Спасибо за информацию,жаль что торговля не удалась.
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13.01.2022 19:17 Відповісти
P.S. Пора уже своих челноков из ,,кравчучками,,запускать на орбиту.
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13.01.2022 19:18 Відповісти
Уганда в 2022 году ворвется в клуб космических держав и запустит свой первый спутник. Это было подтверждено Элиодой Тумвесиги, министром науки, технологий и инноваций Уганды.
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13.01.2022 19:25 Відповісти
Якщо вони роблять супутники так, як і свої бойовики, то уявляю собі...
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14.01.2022 11:17 Відповісти
01:23:02
Ukrainian Satellite Sich deploys
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13.01.2022 19:57 Відповісти
Ракета стартувала з мису Канаверал у США. На борту Falcon 9 було 105 супутників, у тому числі й «Січ-2−30», передає https://www.bbc.com/russian/news-59982527 Бі-бі-сі.

козломордые в лаптях нервно грызут ногти в сторонке
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14.01.2022 00:24 Відповісти
Немного не в тему, но был приятно удивлен, оказывается украинские РЛС сканируют территорию педирации на глубину 200 км.
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14.01.2022 09:11 Відповісти
 
 