Український супутник "Січ-2-30" запустили у космос в США
У США запустили на орбіту український космічний апарат "Січ-2-30" ("Січ-2-1").
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Запуск супутника "Січ-2-30" здійснили зі стартового комплексу SLC-40 на базі ВПС США на мисі Канаверал", - йдеться у повідомленні.
Запуск відбувся за допомогою ракети-носія Falcon9 компанії SpaceX.
Супутник "Січ-2-30" виготовлений КБ "Південне" (місто Дніпро) для моніторингу використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідації наслідків стихійних лих. Окрім того, за допомогою супутника можна буде отримувати дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів.
Супутник має стати першим за останні 10 років вітчизняним апаратом дистанційного зондування Землі. Спочатку він розроблявся під назвою "Січ-2-1", потім він був перейменований у "Січ-2-30", оскільки його планували запустити до 30-річчя незалежності України. Маса супутника – 180 кг.
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України повідомило, що це перший за останні 10 років запуск українського супутника дистанційного зондування Землі.
"Запуск супутника "Січ-2-1" ("Січ-2-30") є першим кроком до створення орбітального угруповання супутників дистанційного зондування Землі, яке заплановано завершити у 2025 році. Використання супутника дасть змогу вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, а також забезпечити реалізацію інтересів України у сфері національної безпеки та оборони", - йдеться в повідомленні.
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Мені сподобався анекдот трилітньої давності:
"РИА "Новости" уполномочено сообщить: Российская космонавтика совершила гигантский скачок в освоении космического пространства! Запущенный космический корабль достиг одного из спутников Юпитера и совершил величайшее открытие - в море покрывающем спутник он обнаружил жизнь! И не просто микроорганизмы но и китообразных животных!"
ВВС сообщает: Очередной российский космический корабль стартовавший с космодрома "Байконур" упал в юго-восточной части Тихого океана"
спасибо что прояснил нам, куда ж мы без тебя, иблана
Интересно, какую функцию выполняют мачты установленные вокруг ракеты.
Как все банально!
Я говорю о четырех мачтах расположенных в отдалении от ракеты, между которыми протянуты провода или кабели.
Настолько банально, что никогда бы и не подумал.
Сподіваюсь що ЗЕ на ньому теж відправили у мандри
Ukrainian Satellite Sich deploys
козломордые в лаптях нервно грызут ногти в сторонке