РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12432 посетителя онлайн
Новости
4 033 75
Зеленский (19024) спутник (224) SpaceX (60)

С нетерпением ждем первых фото, сделанных новым украинским спутником, - Зеленский

С нетерпением ждем первых фото, сделанных новым украинским спутником, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал запуск первого за последние 10 лет украинского спутника.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в президентском твиттере.

"Впервые за 10 лет в космос отправлен украинский спутник "Сич-2-30", изготовленный в Днепре в рамках Национальной космической программы. Доставила аппарат ракета от SpaceX.

С нетерпением ждем первых фото, сделанных новым украинским спутником", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Запуск украинского спутника Сич-2-30 из мыса Канаверал. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
Пів-шостий до цієї програми ніяк не доторкнувся.
Але зараз в черговий раз виліз.
Гидко.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:23
+23
Жалко, шо тебя вместе с Дерьмаком к этому спутнику не привязали, дерьмо зеленое.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:23
+22
Противно на эту рожу смотреть!
показать весь комментарий
13.01.2022 18:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пів-шостий до цієї програми ніяк не доторкнувся.
Але зараз в черговий раз виліз.
Гидко.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:23 Ответить
Противно на эту рожу смотреть!
показать весь комментарий
13.01.2022 18:25 Ответить
ВОНО ВЖЕ ПРИПОВЗЛО І ПРОКИНУЛОСЯ.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:34 Ответить
Вперше за 10 років у космос відправлено український супутник "Січ-2-30
============================
Меладєц зєля! Навіть Порошенко недодумався супутник запустити! А ти взяв і зробив це! Коли б не ти -супутники ще б 10 років не запускали ь!
показать весь комментарий
13.01.2022 20:15 Ответить
до - зебілоботів на Цензорі, яких нище затерли

Виборці Зеленського дайте відповідь?
Чому Зеленський наживається на війні
Чому Зеленський видає кредити днр на 60 млн.дол
Чому Зеленський використовує держ.гелікоптери в приватних цілях.
Чому Зеленський не вводить санкціх проти Коломойського
Чому при Зеленському укр.олігархи збагатіли на 40%.
Чому Зеленський провалив вакцинацію.
Чому Зеленський взяв в команду людей з рос.громадянством
Чому Зеленський фальсифікує крим.справи проти лідерів опозиції.
Чому Зеленський вивів 41 млн з ПриватБанку в офшори
Чому Зеленський прикриває злочинця-водія Трухіна
Чому Зеленський тримає гроші в офшорах
Чому Зеленський і ОП чинять тиск на ЗМІ
Чому ростуть ціни на продукти харчування
Чому Зеленський давить малий і середній бізнес (ФОП)
Чому Зеленський підняв ціни на комунальні послуги.
Чому Зеленський садить в тюрьми патріотів і бойових генералів.
Чому у партії "слуга народу" працюють депутати колаборанти
Чому Зеленський підняв ціни на газ
Чому Зеленський не звільняє корупціонера Татарова.
Чому Зеленський здає українські позиції на Донбасі
Чому Зеленський і МОЗ не закупив кисень і ШВЛ
Чому при Зеленському дефіцит в бюджеті 220 млрд
Чому Зеленський купує в Росії газ і електроенергію
Чому Зеленський наймає тітушок проти опозиції.
Чому Зеленський здав вагнерівців
Чому укрзалізниця отримала 20 млрд збитків
Чому Зеленський відмінив реформу харчування в ЗСУ
Чому Зеленський залишив помирати військового під Зайцево 4 дні
Чому Зеленський забирає в людей субсидії на 36 млрд
Чому в Держрезерві пропало 2700 вагонів зерна.
Чому Зеленський покриває "Велике Крадівництво"
Чому йде падіння промислового виробництва на 8,3%.
Чому Зеленський забрав з Ковід фонду 35 млрд грн на дороги
Чому Зеленський не віддав дачу в в Конча-Заспі дітям як обіцяв.
Чому Укренерно отримало збитків на 21 млрд
Чому Зеленський за 2 роки 12 разів відпочивав
Чому був прийнятий "закон про землю" без референдума
Чому Зеленський взяв у владу близько 30 друзів з 95 кварталу
Чому Зеленський купує на Росії вугілля
Чому в Зеленського найбільший кортеж із всіх президентів( 42 машини)
Чому Медведчук за спонсорування тероризму не в тюрмі
Чому нашим військовим заборонено себе захищати на передовій
Чому Зеленський не задекларував 5 млн гривень.
Чому Зеленський не звільнає зрадника Єрмака
Чому діти захисників України здають ЗНО а діти бойовиків ні.
Чому при Зеленському падає ВВП і де 500 тис. робочих місць
Чому Зеленський під час епідемії продав за кордон 500 тонн масок
показать весь комментарий
13.01.2022 18:48 Ответить
Є така стара приказка: коваль коня кує, а жаба ногу наставляє.
показать весь комментарий
13.01.2022 19:23 Ответить
Первый запуск в этом году. Вообще в мире.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:23 Ответить
Вы слабо владеете матчастью))
показать весь комментарий
13.01.2022 18:25 Ответить
Развивайте мысль, не стесняйтесь.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:28 Ответить
Это второй запуск..и тоже от СпейсХ. Этим запуском выведено около сотни спутников( маленьких поделок разных университетов, школ, стартапов..ну и наш, это да))
показать весь комментарий
13.01.2022 18:30 Ответить
Да, точно! Вы правы. 6 января был первый.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:33 Ответить
Мне просто нравится, чем занимается Илон..стараюсь следить..ну и бонусом идут разгневанные вопли кацапов про мошенника Маска)))
показать весь комментарий
13.01.2022 18:37 Ответить
Просто посмотрел как обычно в википедии "Список космических запусков в 2022 году", а там только один. Решил что этот. Но видимо сегодняшний ещё не внесли так как нет данных о полной успешности.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:45 Ответить
Да скорее всего..там еще и ступень должна была сесть не на баржу, а на сушу..за долгое время)) запас топлива большой- спутники легкие, прилетела назад)))
показать весь комментарий
13.01.2022 18:51 Ответить
может ты заткнёшься уже! заполонил своим бредом все темы!
показать весь комментарий
13.01.2022 20:28 Ответить
Жалко, шо тебя вместе с Дерьмаком к этому спутнику не привязали, дерьмо зеленое.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:23 Ответить
зараз ти зробив дуже боляче кацапу васильеву
показать весь комментарий
13.01.2022 18:36 Ответить
Что бы Рашке их отправить?!
Никак первый разведывательный украинский спутник!
показать весь комментарий
13.01.2022 18:24 Ответить
Это не разведывательный. Разрешающая способность - 7 метров.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:40 Ответить
ты где, торчок?
показать весь комментарий
13.01.2022 18:24 Ответить
Нарешті зеленського зафіксує ?
Де той довбик ? На пляжі булки гріє ?
Ні його скумбрії в країні немає, ні його самого..
показать весь комментарий
13.01.2022 18:25 Ответить
ні, той дебіл зассить прийти та зустріти Порошенко

показать весь комментарий
13.01.2022 18:38 Ответить
Что Вова, между дорожками решил таки подать голос? Или выполняешь важное поручение развитых стран и не мешаешь важным дядькам делать ТВОЮ работу?
показать весь комментарий
13.01.2022 18:27 Ответить
Краще б зелебобіка запустили. Разом з Єрмаком і Арахамією. Повноцінний екіпаж довб***ів. 😆
показать весь комментарий
13.01.2022 18:28 Ответить
Ну такое, спутник построенный на технологиях 20 летней давности, чисто для пиара, это все равно, что сейчас выпустить рестайлинговую ЗАЗ Славута. Но Бубочке надо хоть каких то достижений.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:29 Ответить
культ карго
показать весь комментарий
13.01.2022 18:31 Ответить
Нехай з супутника зроблять фото запухшої Зєліної харі щоб полюбувався.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:31 Ответить
Ти бубочка, зуби не заговорюй, давай мільярд дерев саджай. Бо зі спутника все видно.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:32 Ответить
Там Бубочка уже выход нашел: они высев сосны считают посадкой деревьев.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:52 Ответить
З нього станеться, але навіть якщо він всі штучні ялинки в шафах українців порахує, до мільярда йому як до неба рачки. Нащо те дурне такі обісцянки довало? Може, він точно знає, що до кінця строку не досидить?
показать весь комментарий
13.01.2022 20:00 Ответить
Сосну сеют, как кукурузу. Правда взойдет потом процентов 10 всего, а потом еще оставят только каждую 10. Короче, если из 100 семян вырастет одно дерево - это хорошо... Но главное отчитаться.
А обещать оно и дальше будет. У его одноклеточного лохтората память, как у рыбок.
показать весь комментарий
13.01.2022 23:09 Ответить
При Порошенко - не піарились на чужих достижениях, як це робить твой зеЛох офшорний)
Хоча в зеленського є й свої "досягнення":
- держзрада з вагнеровцями,
- продажа сватів в росію,
- знищения економіки України,
- енергетична гриза в Україні,
- портнов, татаров та інші проросійскі "сосни", а також більше 30 кумів та друзів зеЛоха - у владі,
- деребан бюджету друзями та зеленським особисто,
- Велике Крадівництво на сотні млрд.грн,
- обніщання народу України,
- від "кофе у Відені" до продуктових карток за 2 роки..
- ОФШОРИ в Омані, Катарі, Кіпри та зустрічі з патрушевим,

та ща сотні випадків держради зеленського та відосиків, де він ссить вам у мозок.. хоча - та все одно пусто))
показать весь комментарий
13.01.2022 18:47 Ответить
А как же видосики ?
показать весь комментарий
13.01.2022 18:35 Ответить
А з ним- ще купу інших супутників
Сподіваюсь що ЗЕ на ньому теж відправили у мандри
показать весь комментарий
13.01.2022 18:35 Ответить
воно давно увіртуальній мандрівці
показать весь комментарий
13.01.2022 18:57 Ответить
З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським спутником - Забродський
показать весь комментарий
13.01.2022 18:36 Ответить
...для этого спутник не нужен
показать весь комментарий
13.01.2022 18:40 Ответить
какая разница: "Незнайка на Луне" или "Зеля в твиттере"?
показать весь комментарий
13.01.2022 18:44 Ответить
краще б тебе замість того спутника запустили
показать весь комментарий
13.01.2022 18:46 Ответить
Грандиозное возвращение или пиар на устаревшей разработке?

Запуск украинского спутника - важный шаг для всей страны. Однако в научном космическом сообществе идут дискуссии - стоило ли отправлять на орбиту разработку 15-летней давности и соответствует ли данный спутник заявленным характеристикам.

Эксперт Андрей Колесник, бывший советник главы Государственного космического агентства Украины, теперь независимый эксперт по вопросам аэрокосмической деятельности, не скрывает: он бы хотел, чтобы Украина вернулась в космическое пространство с более современной разработкой.

"Этот спутник разработан на технических решениях начала 2000-х годов. Они были отработаны на спутнике "Січ-1М", который был запущен в 2004 году, и отработал почти весь срок гарантии - три года (спутник работал до 15 апреля 2006 года. - Ред.). Затем на его базе был разработан спутник "Січ-2", который был запущен в 2011 году. Он проработал 16 месяцев, после чего из строя вышло оборудование, которое на тот момент поставлялось из России", - рассказал нам Колесник.

По словам Колесника, Січ-2-30, который в январе отправится в космос, фактически является улучшенной версией спутника "Січ-2".

Мне кажется, это связано с тем, что разработчик не хотел брать на себя обязательства, которые не сможет выполнить. Будем откровенны, украинский спутник разработан на устаревших подходах. Да, уже доказано, что работа спутника на меньших высотах приводит к сокращению срока его службы. Но на примере иностранных спутников мы видим, что даже в этом случае они работают не меньше семи лет", - считает Колесник.

"С одной стороны, очень хорошо, что мы возвращаемся в космос. А с другой, на мой взгляд, лучше делать это с более современным оборудованием. Мне бы хотелось, чтобы был запущен не этот спутник, а другой, который также имеет высокий уровень готовности - 73% на конец 2018 года. Это Січ-2-М, который имеет пространственное разрешение около двух метров и более широкую полосу обзора - около 60 километров. Его характеристики намного лучше. И денег, которые сейчас дали бы, хватило бы, чтобы привести его в порядок.

Но политические решения не обсуждаются. Эта проблема существует, потому что у нас нет Национального совета по вопросам космоса при президенте, как, например, в США. Там поднимаются такие вопросы и решения не принимаются без детального обсуждения. В том числе, на экспертном уровне", - считает Колесник.
показать весь комментарий
13.01.2022 18:51 Ответить
А чьего производства там фотик?
показать весь комментарий
13.01.2022 18:53 Ответить
такой серьезный прорыв Украины в космосе стал возможен только при шестом президенте!
показать весь комментарий
13.01.2022 18:55 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2022 20:57 Ответить
А без цього дебіла нічого не літає?
показать весь комментарий
13.01.2022 18:55 Ответить
А цьому поцу лише фотки та відосики. Яке ж воно убоге!
показать весь комментарий
13.01.2022 18:57 Ответить
Та пішло воно в ср@ку , занюхане зечмо
показать весь комментарий
13.01.2022 19:13 Ответить
Хай політає, може натрапить десь на "солодку парочку"
показать весь комментарий
13.01.2022 18:59 Ответить
«Це прекрасний завод. Він один з небагатьох на сьогодні, у якого немає жодних боргів, прибутковий завод. Вирішено сьогодні питання з нашим новим головою «Укроборонпрому» Юрієм Гусєвим збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств «Укроборонпрому».

Володимир Зеленський, Запоріжжя, 24.12.2020

Пройшов рік…
показать весь комментарий
13.01.2022 19:02 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2022 19:03 Ответить
"И так будет с каждым..."
показать весь комментарий
13.01.2022 19:04 Ответить
Дегенератів лікують,очищенням тирсив черепі
показать весь комментарий
13.01.2022 19:51 Ответить
З нетерпінням чекаємо на передоз. Останній.
показать весь комментарий
13.01.2022 19:52 Ответить
Зараз дуже очікую керівника САП,, який вже вибраний, треба тільки оголосити.
показать весь комментарий
13.01.2022 19:54 Ответить
З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником, - Зеленський
показать весь комментарий
13.01.2022 20:01 Ответить
больненьке
показать весь комментарий
13.01.2022 20:24 Ответить
А цьому покидьку аби фоточки та відосики
показать весь комментарий
13.01.2022 20:25 Ответить
І Петра можна буде побачити у Варшаві? Він там героїчно відстоює інтереси України у найдорожчому готелі.
показать весь комментарий
13.01.2022 20:42 Ответить
Главное шоб Монику в Омане видно было.
показать весь комментарий
13.01.2022 20:58 Ответить
навіщо зЕ супутник? хіба що для огляду посівів коноплі та точного місцевизначення закладок
показать весь комментарий
13.01.2022 20:45 Ответить
После него, как и после трампа, все назад не вернёшь
показать весь комментарий
13.01.2022 21:04 Ответить
Вже є, не повірите але вони зелені.
показать весь комментарий
13.01.2022 22:41 Ответить
Піару зараз буде "мама не горюй".
показать весь комментарий
13.01.2022 22:42 Ответить
Ждем со спутника фото как мы с Ермаком зажигаем на днюхах в Гуте,Буковеле,Омане......очень уставший прекзидент
показать весь комментарий
14.01.2022 01:54 Ответить
Чекаємо селфі від нашого Зе.
показать весь комментарий
14.01.2022 03:26 Ответить
 
 