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Зеленський (22411) супутник (281) SpaceX (272)

З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником, - Зеленський

З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав запуск першого за останні 10 років українського супутника.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері. 

"Вперше за 10 років у космос відправлено український супутник "Січ-2-30", який виготовили у Дніпрі в межах Національної космічної програми. Доправила апарат ракета від SpaceX

З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український супутник "Січ-2-30" запустили у космос в США

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Топ коментарі
+31
Пів-шостий до цієї програми ніяк не доторкнувся.
Але зараз в черговий раз виліз.
Гидко.
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13.01.2022 18:23
+23
Жалко, шо тебя вместе с Дерьмаком к этому спутнику не привязали, дерьмо зеленое.
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13.01.2022 18:23
+22
Противно на эту рожу смотреть!
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13.01.2022 18:25
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Пів-шостий до цієї програми ніяк не доторкнувся.
Але зараз в черговий раз виліз.
Гидко.
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13.01.2022 18:23 Відповісти
Противно на эту рожу смотреть!
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13.01.2022 18:25 Відповісти
ВОНО ВЖЕ ПРИПОВЗЛО І ПРОКИНУЛОСЯ.
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13.01.2022 18:34 Відповісти
Вперше за 10 років у космос відправлено український супутник "Січ-2-30
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Меладєц зєля! Навіть Порошенко недодумався супутник запустити! А ти взяв і зробив це! Коли б не ти -супутники ще б 10 років не запускали ь!
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13.01.2022 20:15 Відповісти
до - зебілоботів на Цензорі, яких нище затерли

Виборці Зеленського дайте відповідь?
Чому Зеленський наживається на війні
Чому Зеленський видає кредити днр на 60 млн.дол
Чому Зеленський використовує держ.гелікоптери в приватних цілях.
Чому Зеленський не вводить санкціх проти Коломойського
Чому при Зеленському укр.олігархи збагатіли на 40%.
Чому Зеленський провалив вакцинацію.
Чому Зеленський взяв в команду людей з рос.громадянством
Чому Зеленський фальсифікує крим.справи проти лідерів опозиції.
Чому Зеленський вивів 41 млн з ПриватБанку в офшори
Чому Зеленський прикриває злочинця-водія Трухіна
Чому Зеленський тримає гроші в офшорах
Чому Зеленський і ОП чинять тиск на ЗМІ
Чому ростуть ціни на продукти харчування
Чому Зеленський давить малий і середній бізнес (ФОП)
Чому Зеленський підняв ціни на комунальні послуги.
Чому Зеленський садить в тюрьми патріотів і бойових генералів.
Чому у партії "слуга народу" працюють депутати колаборанти
Чому Зеленський підняв ціни на газ
Чому Зеленський не звільняє корупціонера Татарова.
Чому Зеленський здає українські позиції на Донбасі
Чому Зеленський і МОЗ не закупив кисень і ШВЛ
Чому при Зеленському дефіцит в бюджеті 220 млрд
Чому Зеленський купує в Росії газ і електроенергію
Чому Зеленський наймає тітушок проти опозиції.
Чому Зеленський здав вагнерівців
Чому укрзалізниця отримала 20 млрд збитків
Чому Зеленський відмінив реформу харчування в ЗСУ
Чому Зеленський залишив помирати військового під Зайцево 4 дні
Чому Зеленський забирає в людей субсидії на 36 млрд
Чому в Держрезерві пропало 2700 вагонів зерна.
Чому Зеленський покриває "Велике Крадівництво"
Чому йде падіння промислового виробництва на 8,3%.
Чому Зеленський забрав з Ковід фонду 35 млрд грн на дороги
Чому Зеленський не віддав дачу в в Конча-Заспі дітям як обіцяв.
Чому Укренерно отримало збитків на 21 млрд
Чому Зеленський за 2 роки 12 разів відпочивав
Чому був прийнятий "закон про землю" без референдума
Чому Зеленський взяв у владу близько 30 друзів з 95 кварталу
Чому Зеленський купує на Росії вугілля
Чому в Зеленського найбільший кортеж із всіх президентів( 42 машини)
Чому Медведчук за спонсорування тероризму не в тюрмі
Чому нашим військовим заборонено себе захищати на передовій
Чому Зеленський не задекларував 5 млн гривень.
Чому Зеленський не звільнає зрадника Єрмака
Чому діти захисників України здають ЗНО а діти бойовиків ні.
Чому при Зеленському падає ВВП і де 500 тис. робочих місць
Чому Зеленський під час епідемії продав за кордон 500 тонн масок
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13.01.2022 18:48 Відповісти
Є така стара приказка: коваль коня кує, а жаба ногу наставляє.
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13.01.2022 19:23 Відповісти
Первый запуск в этом году. Вообще в мире.
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13.01.2022 18:23 Відповісти
Вы слабо владеете матчастью))
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13.01.2022 18:25 Відповісти
Развивайте мысль, не стесняйтесь.
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13.01.2022 18:28 Відповісти
Это второй запуск..и тоже от СпейсХ. Этим запуском выведено около сотни спутников( маленьких поделок разных университетов, школ, стартапов..ну и наш, это да))
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13.01.2022 18:30 Відповісти
Да, точно! Вы правы. 6 января был первый.
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13.01.2022 18:33 Відповісти
Мне просто нравится, чем занимается Илон..стараюсь следить..ну и бонусом идут разгневанные вопли кацапов про мошенника Маска)))
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13.01.2022 18:37 Відповісти
Просто посмотрел как обычно в википедии "Список космических запусков в 2022 году", а там только один. Решил что этот. Но видимо сегодняшний ещё не внесли так как нет данных о полной успешности.
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13.01.2022 18:45 Відповісти
Да скорее всего..там еще и ступень должна была сесть не на баржу, а на сушу..за долгое время)) запас топлива большой- спутники легкие, прилетела назад)))
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13.01.2022 18:51 Відповісти
может ты заткнёшься уже! заполонил своим бредом все темы!
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13.01.2022 20:28 Відповісти
Жалко, шо тебя вместе с Дерьмаком к этому спутнику не привязали, дерьмо зеленое.
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13.01.2022 18:23 Відповісти
зараз ти зробив дуже боляче кацапу васильеву
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13.01.2022 18:36 Відповісти
Что бы Рашке их отправить?!
Никак первый разведывательный украинский спутник!
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13.01.2022 18:24 Відповісти
Это не разведывательный. Разрешающая способность - 7 метров.
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13.01.2022 18:40 Відповісти
ты где, торчок?
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13.01.2022 18:24 Відповісти
Нарешті зеленського зафіксує ?
Де той довбик ? На пляжі булки гріє ?
Ні його скумбрії в країні немає, ні його самого..
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13.01.2022 18:25 Відповісти
ні, той дебіл зассить прийти та зустріти Порошенко

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13.01.2022 18:38 Відповісти
Что Вова, между дорожками решил таки подать голос? Или выполняешь важное поручение развитых стран и не мешаешь важным дядькам делать ТВОЮ работу?
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13.01.2022 18:27 Відповісти
Краще б зелебобіка запустили. Разом з Єрмаком і Арахамією. Повноцінний екіпаж довб***ів. 😆
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13.01.2022 18:28 Відповісти
Ну такое, спутник построенный на технологиях 20 летней давности, чисто для пиара, это все равно, что сейчас выпустить рестайлинговую ЗАЗ Славута. Но Бубочке надо хоть каких то достижений.
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13.01.2022 18:29 Відповісти
культ карго
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13.01.2022 18:31 Відповісти
Нехай з супутника зроблять фото запухшої Зєліної харі щоб полюбувався.
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13.01.2022 18:31 Відповісти
Ти бубочка, зуби не заговорюй, давай мільярд дерев саджай. Бо зі спутника все видно.
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13.01.2022 18:32 Відповісти
Там Бубочка уже выход нашел: они высев сосны считают посадкой деревьев.
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13.01.2022 18:52 Відповісти
З нього станеться, але навіть якщо він всі штучні ялинки в шафах українців порахує, до мільярда йому як до неба рачки. Нащо те дурне такі обісцянки довало? Може, він точно знає, що до кінця строку не досидить?
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13.01.2022 20:00 Відповісти
Сосну сеют, как кукурузу. Правда взойдет потом процентов 10 всего, а потом еще оставят только каждую 10. Короче, если из 100 семян вырастет одно дерево - это хорошо... Но главное отчитаться.
А обещать оно и дальше будет. У его одноклеточного лохтората память, как у рыбок.
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13.01.2022 23:09 Відповісти
При Порошенко - не піарились на чужих достижениях, як це робить твой зеЛох офшорний)
Хоча в зеленського є й свої "досягнення":
- держзрада з вагнеровцями,
- продажа сватів в росію,
- знищения економіки України,
- енергетична гриза в Україні,
- портнов, татаров та інші проросійскі "сосни", а також більше 30 кумів та друзів зеЛоха - у владі,
- деребан бюджету друзями та зеленським особисто,
- Велике Крадівництво на сотні млрд.грн,
- обніщання народу України,
- від "кофе у Відені" до продуктових карток за 2 роки..
- ОФШОРИ в Омані, Катарі, Кіпри та зустрічі з патрушевим,

та ща сотні випадків держради зеленського та відосиків, де він ссить вам у мозок.. хоча - та все одно пусто))
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13.01.2022 18:47 Відповісти
А как же видосики ?
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13.01.2022 18:35 Відповісти
А з ним- ще купу інших супутників
Сподіваюсь що ЗЕ на ньому теж відправили у мандри
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13.01.2022 18:35 Відповісти
воно давно увіртуальній мандрівці
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13.01.2022 18:57 Відповісти
З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським спутником - Забродський
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13.01.2022 18:36 Відповісти
...для этого спутник не нужен
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13.01.2022 18:40 Відповісти
какая разница: "Незнайка на Луне" или "Зеля в твиттере"?
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13.01.2022 18:44 Відповісти
краще б тебе замість того спутника запустили
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13.01.2022 18:46 Відповісти
Грандиозное возвращение или пиар на устаревшей разработке?

Запуск украинского спутника - важный шаг для всей страны. Однако в научном космическом сообществе идут дискуссии - стоило ли отправлять на орбиту разработку 15-летней давности и соответствует ли данный спутник заявленным характеристикам.

Эксперт Андрей Колесник, бывший советник главы Государственного космического агентства Украины, теперь независимый эксперт по вопросам аэрокосмической деятельности, не скрывает: он бы хотел, чтобы Украина вернулась в космическое пространство с более современной разработкой.

"Этот спутник разработан на технических решениях начала 2000-х годов. Они были отработаны на спутнике "Січ-1М", который был запущен в 2004 году, и отработал почти весь срок гарантии - три года (спутник работал до 15 апреля 2006 года. - Ред.). Затем на его базе был разработан спутник "Січ-2", который был запущен в 2011 году. Он проработал 16 месяцев, после чего из строя вышло оборудование, которое на тот момент поставлялось из России", - рассказал нам Колесник.

По словам Колесника, Січ-2-30, который в январе отправится в космос, фактически является улучшенной версией спутника "Січ-2".

Мне кажется, это связано с тем, что разработчик не хотел брать на себя обязательства, которые не сможет выполнить. Будем откровенны, украинский спутник разработан на устаревших подходах. Да, уже доказано, что работа спутника на меньших высотах приводит к сокращению срока его службы. Но на примере иностранных спутников мы видим, что даже в этом случае они работают не меньше семи лет", - считает Колесник.

"С одной стороны, очень хорошо, что мы возвращаемся в космос. А с другой, на мой взгляд, лучше делать это с более современным оборудованием. Мне бы хотелось, чтобы был запущен не этот спутник, а другой, который также имеет высокий уровень готовности - 73% на конец 2018 года. Это Січ-2-М, который имеет пространственное разрешение около двух метров и более широкую полосу обзора - около 60 километров. Его характеристики намного лучше. И денег, которые сейчас дали бы, хватило бы, чтобы привести его в порядок.

Но политические решения не обсуждаются. Эта проблема существует, потому что у нас нет Национального совета по вопросам космоса при президенте, как, например, в США. Там поднимаются такие вопросы и решения не принимаются без детального обсуждения. В том числе, на экспертном уровне", - считает Колесник.
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13.01.2022 18:51 Відповісти
А чьего производства там фотик?
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13.01.2022 18:53 Відповісти
такой серьезный прорыв Украины в космосе стал возможен только при шестом президенте!
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13.01.2022 18:55 Відповісти
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13.01.2022 20:57 Відповісти
А без цього дебіла нічого не літає?
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13.01.2022 18:55 Відповісти
А цьому поцу лише фотки та відосики. Яке ж воно убоге!
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13.01.2022 18:57 Відповісти
Та пішло воно в ср@ку , занюхане зечмо
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13.01.2022 19:13 Відповісти
Хай політає, може натрапить десь на "солодку парочку"
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13.01.2022 18:59 Відповісти
«Це прекрасний завод. Він один з небагатьох на сьогодні, у якого немає жодних боргів, прибутковий завод. Вирішено сьогодні питання з нашим новим головою «Укроборонпрому» Юрієм Гусєвим збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств «Укроборонпрому».

Володимир Зеленський, Запоріжжя, 24.12.2020

Пройшов рік…
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13.01.2022 19:02 Відповісти
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13.01.2022 19:03 Відповісти
"И так будет с каждым..."
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13.01.2022 19:04 Відповісти
Дегенератів лікують,очищенням тирсив черепі
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13.01.2022 19:51 Відповісти
З нетерпінням чекаємо на передоз. Останній.
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13.01.2022 19:52 Відповісти
Зараз дуже очікую керівника САП,, який вже вибраний, треба тільки оголосити.
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13.01.2022 19:54 Відповісти
З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником, - Зеленський
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13.01.2022 20:01 Відповісти
больненьке
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13.01.2022 20:24 Відповісти
А цьому покидьку аби фоточки та відосики
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13.01.2022 20:25 Відповісти
І Петра можна буде побачити у Варшаві? Він там героїчно відстоює інтереси України у найдорожчому готелі.
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13.01.2022 20:42 Відповісти
Главное шоб Монику в Омане видно было.
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13.01.2022 20:58 Відповісти
навіщо зЕ супутник? хіба що для огляду посівів коноплі та точного місцевизначення закладок
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13.01.2022 20:45 Відповісти
После него, как и после трампа, все назад не вернёшь
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13.01.2022 21:04 Відповісти
Вже є, не повірите але вони зелені.
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13.01.2022 22:41 Відповісти
Піару зараз буде "мама не горюй".
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13.01.2022 22:42 Відповісти
Ждем со спутника фото как мы с Ермаком зажигаем на днюхах в Гуте,Буковеле,Омане......очень уставший прекзидент
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14.01.2022 01:54 Відповісти
Чекаємо селфі від нашого Зе.
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14.01.2022 03:26 Відповісти
 
 