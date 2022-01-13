З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав запуск першого за останні 10 років українського супутника.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.

"Вперше за 10 років у космос відправлено український супутник "Січ-2-30", який виготовили у Дніпрі в межах Національної космічної програми. Доправила апарат ракета від SpaceX

З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником", - підкреслив Зеленський.

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