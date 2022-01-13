З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський привітав запуск першого за останні 10 років українського супутника.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.
"Вперше за 10 років у космос відправлено український супутник "Січ-2-30", який виготовили у Дніпрі в межах Національної космічної програми. Доправила апарат ракета від SpaceX
З нетерпінням чекаємо перших фото, зроблених новим українським супутником", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+31 Kucher
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Будь ласка, зачекайте...
Але зараз в черговий раз виліз.
Гидко.
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Меладєц зєля! Навіть Порошенко недодумався супутник запустити! А ти взяв і зробив це! Коли б не ти -супутники ще б 10 років не запускали ь!
Виборці Зеленського дайте відповідь?
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Никак первый разведывательный украинский спутник!
Де той довбик ? На пляжі булки гріє ?
Ні його скумбрії в країні немає, ні його самого..
А обещать оно и дальше будет. У его одноклеточного лохтората память, как у рыбок.
Хоча в зеленського є й свої "досягнення":
- держзрада з вагнеровцями,
- продажа сватів в росію,
- знищения економіки України,
- енергетична гриза в Україні,
- портнов, татаров та інші проросійскі "сосни", а також більше 30 кумів та друзів зеЛоха - у владі,
- деребан бюджету друзями та зеленським особисто,
- Велике Крадівництво на сотні млрд.грн,
- обніщання народу України,
- від "кофе у Відені" до продуктових карток за 2 роки..
- ОФШОРИ в Омані, Катарі, Кіпри та зустрічі з патрушевим,
та ща сотні випадків держради зеленського та відосиків, де він ссить вам у мозок.. хоча - та все одно пусто))
Сподіваюсь що ЗЕ на ньому теж відправили у мандри
Запуск украинского спутника - важный шаг для всей страны. Однако в научном космическом сообществе идут дискуссии - стоило ли отправлять на орбиту разработку 15-летней давности и соответствует ли данный спутник заявленным характеристикам.
Эксперт Андрей Колесник, бывший советник главы Государственного космического агентства Украины, теперь независимый эксперт по вопросам аэрокосмической деятельности, не скрывает: он бы хотел, чтобы Украина вернулась в космическое пространство с более современной разработкой.
"Этот спутник разработан на технических решениях начала 2000-х годов. Они были отработаны на спутнике "Січ-1М", который был запущен в 2004 году, и отработал почти весь срок гарантии - три года (спутник работал до 15 апреля 2006 года. - Ред.). Затем на его базе был разработан спутник "Січ-2", который был запущен в 2011 году. Он проработал 16 месяцев, после чего из строя вышло оборудование, которое на тот момент поставлялось из России", - рассказал нам Колесник.
По словам Колесника, Січ-2-30, который в январе отправится в космос, фактически является улучшенной версией спутника "Січ-2".
Мне кажется, это связано с тем, что разработчик не хотел брать на себя обязательства, которые не сможет выполнить. Будем откровенны, украинский спутник разработан на устаревших подходах. Да, уже доказано, что работа спутника на меньших высотах приводит к сокращению срока его службы. Но на примере иностранных спутников мы видим, что даже в этом случае они работают не меньше семи лет", - считает Колесник.
"С одной стороны, очень хорошо, что мы возвращаемся в космос. А с другой, на мой взгляд, лучше делать это с более современным оборудованием. Мне бы хотелось, чтобы был запущен не этот спутник, а другой, который также имеет высокий уровень готовности - 73% на конец 2018 года. Это Січ-2-М, который имеет пространственное разрешение около двух метров и более широкую полосу обзора - около 60 километров. Его характеристики намного лучше. И денег, которые сейчас дали бы, хватило бы, чтобы привести его в порядок.
Но политические решения не обсуждаются. Эта проблема существует, потому что у нас нет Национального совета по вопросам космоса при президенте, как, например, в США. Там поднимаются такие вопросы и решения не принимаются без детального обсуждения. В том числе, на экспертном уровне", - считает Колесник.
Володимир Зеленський, Запоріжжя, 24.12.2020
Пройшов рік…