Минобороны заключило контракт на ремонт флагмана ВМС "Гетман Сагайдачный"
Опытно-проектный центр кораблестроения (ОПЦК) заключил с Министерством обороны Украины государственный контракт на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Согласно госконтракту, работы будут проходить в несколько этапов: от общей оценки технического состояния корабля до непосредственно его ремонта и модернизации.
Для успешной реализации проекта центр сотрудничает с другими украинскими предприятиями – лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны. Речь идет, в частности, о Научно-производственном комплексе газотурбостроения "Заря"-"Машпроект", Николаевский судостроительный завод", судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон" и другие предприятия.
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в 2017 году на нем меняли двигатель. Что сейчас будут делать - пока не рассказывают.
а тебе спасибо за красочку) ну и за пост спасибо! хотя шоколадным пох, у них бог - сывочолый! они не верят ничему!
2. Информация о тендерах вообще-то открытая доступна в prozorro.... была, пока зебилы не выбрали себе вожаком кошерного барана на кокаине.
3. "Задержка оплат проведенных работ", для тех кто в курсе - это обычная практика для крупного коммерческого бизнеса (исключения есть но они редкие), и вообще абсолютно неизбежная ситуация, если генподрядчик имеет контракт с бюджетом. Бюджет всегда задерживает оплаты. И если всего на полгода, то это еще очень повезло. Многие ждут десятилетиями.
4. Для того, что бы определить, что генподрядчик, что-то себе откатил сверх разумной нормы прибыли необходимо перепроверить огромное количество документов, которые никто старшему прорабу субподрядчика просто так не предоставит. Их даже заказчику не сразу показывают. Это уже мой практический опыт работы на стороне заказчика.
5. Что такое разумная норма прибыли для коммерческого предприятия? На больших и очень не рискованых объемах это может быть 10%. На рискованных заказах, а все госзаказы в Украине всегда были такими, разумная прибыль менее 30% вообще не рассматривается в теории. Но лично я вообще не работаю с бюджетом, потому, что когда нет связей во власти, то работать с бюджетом имея прибыль менее 100% это это гарантированный путь к банкротству.
6. Экономика тоже очень сложная наука, она не проще судовождения, и в ней бывают очень непредсказуемые нюансы.
Він в той час не управляв своїми грошима. Всі питання до американців-Ротшильдів, скоріше за все вони общипали бюджет України
На контракті в 15 млн грн (з прибутком у 1.5 млн грн), попасти на штраф в 50 млн грн через ЧСРЗ, ну ка повтори на чому там копічину зрубив Пєтр Алєксєіч?
https://cfts.org.ua/articles/getman_sagaydachnyy_na_ilichevskom_srz_planovyy_remont_flagmana_1215/90899
Це трохи інша сфера діяльності.
Не знаходите?
1 етап розпилу грошей: загальна оцінка технічного стану буде коштувати мільйонів зо 30
чтобы "радовать" бурятских марячков
После радела флота кравчуком и ельцыным нам досталась одна.."Запорожье"...
Сейчас и ее нет..осталась в Крыму...никто и никому ее не продавал и никуда не отправлял..
И вы даже названий их назвать не сможете..
Сагайдачний лише у кращому випадку сховати десь між кораблів НАТО.
Выброшенные деньги.
Але це все х*ня у порівнянні з млрд-ми що зараз пиляться на великих крадівництвах і які мало кого хвилюють.