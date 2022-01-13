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Минобороны заключило контракт на ремонт флагмана ВМС "Гетман Сагайдачный"

Минобороны заключило контракт на ремонт флагмана ВМС

Опытно-проектный центр кораблестроения (ОПЦК) заключил с Министерством обороны Украины государственный контракт на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Согласно госконтракту, работы будут проходить в несколько этапов: от общей оценки технического состояния корабля до непосредственно его ремонта и модернизации.

Для успешной реализации проекта центр сотрудничает с другими украинскими предприятиями – лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны. Речь идет, в частности, о Научно-производственном комплексе газотурбостроения "Заря"-"Машпроект", Николаевский судостроительный завод", судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон" и другие предприятия.

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Топ комментарии
+13
Он был в ремонте в Черноморском ( Ильичевском ) СРЗ в 2017, я на греческом балкере в это-же время стоял там в ремонте, я внес свой посильный вклад выделив их боцману несколько литров белой краски( греки не обеднеют))) А Кузня на Рыбальском действительно выступало фирмой прокладкой между ЧСРЗ и МО , имея на этом неплохие деньги. Так что Петр Алексеевич копейчину срубил на этом. П.С. За клоуна не голосовал, но слова из песни не выкинешь.
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13.01.2022 19:35
+10
подождите, так его в течение почти 2 лет гетьман сывочолый ремонтировал недавно, на Кузне на Рыбальском! Тогда было потрачено 550 млн грн!!! И что, опять ремонт и модернизация?? пипец какой то
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13.01.2022 19:25
+10
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13.01.2022 21:07
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То є добре.
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13.01.2022 19:16 Ответить
почалось
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13.01.2022 19:19 Ответить
"Великий Ремонт" від янеЛоха, про відкати не забули???
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13.01.2022 19:22 Ответить
подождите, так его в течение почти 2 лет гетьман сывочолый ремонтировал недавно, на Кузне на Рыбальском! Тогда было потрачено 550 млн грн!!! И что, опять ремонт и модернизация?? пипец какой то
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13.01.2022 19:25 Ответить
На судах такого класса при постоянной эксплуатации ремонтные работы должны проводится постоянно. Но одновременно это и дыра для воровства при "не чистых на руку" чиновниках.
в 2017 году на нем меняли двигатель. Что сейчас будут делать - пока не рассказывают.
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13.01.2022 19:31 Ответить
Воровать и только воровать,як шмакля гроші за відпочинок в Буковелі140000 за добу інакше відіб'є.Слава З.********,які оце вибрали.
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13.01.2022 19:49 Ответить
Он был в ремонте в Черноморском ( Ильичевском ) СРЗ в 2017, я на греческом балкере в это-же время стоял там в ремонте, я внес свой посильный вклад выделив их боцману несколько литров белой краски( греки не обеднеют))) А Кузня на Рыбальском действительно выступало фирмой прокладкой между ЧСРЗ и МО , имея на этом неплохие деньги. Так что Петр Алексеевич копейчину срубил на этом. П.С. За клоуна не голосовал, но слова из песни не выкинешь.
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13.01.2022 19:35 Ответить
точняк! Кузня выступила генподрядчиком! при этом они там если и делали, то минимум! а вот % свой сняли, думаю, не меньше 15-20%!!! пэдро судить даже за это надо! классическое мародерство!

а тебе спасибо за красочку) ну и за пост спасибо! хотя шоколадным пох, у них бог - сывочолый! они не верят ничему!
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13.01.2022 20:02 Ответить
а факты где?и кто тебе так польстил,что ты думать способен? был бы способен-сначала нашел бы пруфы,а потом на их основе фантазировал
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13.01.2022 20:24 Ответить
Так очевидно же - информация от боцмана! Боцманы они же как таксисты - знают все!
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13.01.2022 21:16 Ответить
Вообще то я старший помощник капитана, но похоже это ты знаешь все.
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13.01.2022 21:25 Ответить
А информация о выигранном тендере "Кузни" от старшего прораба Ильичевского Судоремонтного завода. Матюкал он их за постоянная задержку оплат проделанных работ. Ну ты то , конечно в судоремонте суперспец.
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13.01.2022 21:30 Ответить
1. Никто не спорит с тем, что вы старший помошник капитана. На балкере. И ваш вклад в ремонт "Гетьмана Сагайдачного" несколько литров хорошей краски. Это замечательно. Но.
2. Информация о тендерах вообще-то открытая доступна в prozorro.... была, пока зебилы не выбрали себе вожаком кошерного барана на кокаине.
3. "Задержка оплат проведенных работ", для тех кто в курсе - это обычная практика для крупного коммерческого бизнеса (исключения есть но они редкие), и вообще абсолютно неизбежная ситуация, если генподрядчик имеет контракт с бюджетом. Бюджет всегда задерживает оплаты. И если всего на полгода, то это еще очень повезло. Многие ждут десятилетиями.
4. Для того, что бы определить, что генподрядчик, что-то себе откатил сверх разумной нормы прибыли необходимо перепроверить огромное количество документов, которые никто старшему прорабу субподрядчика просто так не предоставит. Их даже заказчику не сразу показывают. Это уже мой практический опыт работы на стороне заказчика.
5. Что такое разумная норма прибыли для коммерческого предприятия? На больших и очень не рискованых объемах это может быть 10%. На рискованных заказах, а все госзаказы в Украине всегда были такими, разумная прибыль менее 30% вообще не рассматривается в теории. Но лично я вообще не работаю с бюджетом, потому, что когда нет связей во власти, то работать с бюджетом имея прибыль менее 100% это это гарантированный путь к банкротству.
6. Экономика тоже очень сложная наука, она не проще судовождения, и в ней бывают очень непредсказуемые нюансы.
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13.01.2022 22:11 Ответить
Наверное судовладелец грек , не такой успешный бизнесмен , как Вы и не читал краткой лекции выше, а взял и напрямую заключил контракт на ремонт своего МОРСКОГО судна с Ильичевским СРЗ , минуя посредника - речной заводик действующего тогда президента. И работы были вполнены в срок , за 21 день. Еще раз повоторюсь, за Зеленского не голосовал, Порошенко считаю более лучшим президентом ( при всех его косяках) чем клоун. Но лепить из него гетьмана . спасителя нации просто смешно.
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18.01.2022 08:23 Ответить
Навіщо так на Порошенка?
Він в той час не управляв своїми грошима. Всі питання до американців-Ротшильдів, скоріше за все вони общипали бюджет України
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13.01.2022 20:11 Ответить
деньгами тогда управлял или Кролик или Грося ,которые и выделяют деньги,а назначает из коалиция.
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14.01.2022 08:14 Ответить
а на чем он не срубил? ))
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13.01.2022 20:39 Ответить
Посередником, так як вимагалася акваторія Чорного Моря, за що як кажуть отримали 10%, а потім їх оштрафували на 50 млн гривень за зрив ремонту, напевне не дуже допомогло Ваше відерко фарби.
На контракті в 15 млн грн (з прибутком у 1.5 млн грн), попасти на штраф в 50 млн грн через ЧСРЗ, ну ка повтори на чому там копічину зрубив Пєтр Алєксєіч?
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13.01.2022 23:36 Ответить
Нукать жене своей будешь , когда запряжешь, хамло петросянское. До твоих мозгов не доходит , что МО должно было заключать контракт на ремонт МОРСКОГО судна с Морским СРЗ, а не с речным заводиком действующего президента. Почему то грек - судовладелец( у которого хватает фарбы на ремонт ) напрямую заключил контракт на ремонт своего судна с Ильичевским СРЗ и оно было отремонтировано в срок за 21 день без всяких штрафов.
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18.01.2022 08:17 Ответить
Но ты наверно такой "специалист" что в курсе контрактов между ИСРЗ и Кузней, того что раньше Сагайдачный ремонтировался в Севастополе, и Кузня имея лицензии на работу с военным оборудованием им и занималась на ИСРЗ, а ИСРЗ не ремонтирует военные корабли, во всяком случае не ремонтировал.
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18.01.2022 10:32 Ответить
Додик, если ты далек от моря, не пиши муйни. Наибольший обьем ремонта произведен на СРЗ Ильичевска, а ремонт военного оборудования производится спецами , присланными на судно из любого города и страны. На наше судно ставили новое оборудование на мостике , прилетевшие из Греции спецы японской фирмы Фуруно. Уверен , что по такой же схеме ремонтировалось оборудование Сагайдачного.
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18.01.2022 10:49 Ответить
Да, спецы прилетели из Киева с Кузни.

https://cfts.org.ua/articles/getman_sagaydachnyy_na_ilichevskom_srz_planovyy_remont_flagmana_1215/90899
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22.01.2022 03:36 Ответить
Ну так а я о чем? К нам таким образом прилетали в ИСРЗ спецы из Фуруно , установили новый радар, два ЕСДИСа. новую УКВ станцию, но договор о ремонте составляли с ИСРЗ , а не с японской фирмой ФУРУНО. Обьем работ произведенных в ИСРЗ и спецами Кузни несопоставим.
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22.01.2022 06:47 Ответить
Сагайдачного на Кузне на Рыбальском? И как он туда дошёл? Пешком по полям?
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13.01.2022 19:37 Ответить
почитай информацию! Заказчиком работ и бабло получала как раз Кузня!!! А корабль естественно чинили в другом месте
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13.01.2022 20:03 Ответить
І що, Бєнядіктова до сих пір не знайшла в чому саме були зловживання?
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13.01.2022 20:07 Ответить
Правду кажете. Грошима Петра управляв сліпий траст Ротшильдів і Петро ні слухом, ні духом не в курсі, які схеми вони мутили і як на Україні гроші нагріли
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13.01.2022 20:10 Ответить
Ротшильдам передали Рошен.
Це трохи інша сфера діяльності.
Не знаходите?
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13.01.2022 20:14 Ответить
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13.01.2022 21:07 Ответить
а что тут противозаконного? ну подзаработали, как барыги, на перепродаже так сказать! законом не запрещено!
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13.01.2022 20:17 Ответить
Правда? Закупати комплектуючі або завищувати вартість робіт ( якби це було насправді! ) вже не порушення закону?
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13.01.2022 20:31 Ответить
Нажаль це бізнес. Протизаконно - використовувати службове становище для отримання контрактів.
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14.01.2022 01:04 Ответить
Чому і ні? Петро сказав, як відрізав
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13.01.2022 20:09 Ответить
в том то и дело что он туда никак не мог дойти, но Кузня подряд выиграла! Учи матчасть!
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13.01.2022 20:40 Ответить
..ты не Мудре... ты Муда.... Ты хоть знаешь... где Кузня на Рыбальском? И видел ли хоть фото этого корабля?
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13.01.2022 20:37 Ответить
ну ты и лох)))
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13.01.2022 20:41 Ответить
А может это ты МиХуил вместе с Мудак...м лохи. Он не умеет излагать мысль..а ты аналогично...туповатое от рождения!? Это равносильно..что твой тупой дружочек написал бы..что он добрался на поезде до острова Кипр...)))
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13.01.2022 22:15 Ответить
да, я не дооценил ситуацию)))Проблема не в том что ты лох, а в том что ты этим гордишься и никак не хочешь расставаться с этим почетным, для тебя, званием)))
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13.01.2022 22:18 Ответить
ПНХ бот
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13.01.2022 21:09 Ответить
Згідно з держконтрактом, роботи відбуватимуться в кілька етапів: від загальної оцінки технічного стану корабля до безпосередньо його ремонту та модернізації.
1 етап розпилу грошей: загальна оцінка технічного стану буде коштувати мільйонів зо 30
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13.01.2022 19:31 Ответить
Зе-перемога, от тільки з необхідних 436 млн., бюджет порізали вдвічі і виділили 208 млн., тобто двигуни відремонтують, а озброєння ні (має непрацюючі РЛС, гармату АК-630 та ЗРК "Оса"). А для гівнокомандувача озброєння і не потрібно, на парадах зможе курсувати - досстатньо.https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-u-2021-rotsi-*********-vytraty-na-modernizatsiyu-getman-sagajdachnyj/
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13.01.2022 19:41 Ответить
поставьте на него американский лазер "Гелиос"
чтобы "радовать" бурятских марячков
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13.01.2022 19:44 Ответить
Наразі Україна не має економічних можливостей утримувати великі кораблі. Це занадто дорого, і в разі військових дій вони легко будуть затоплені. Краще б берегові системи облаштовували. Кораблі нам американці і так передадуть.
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13.01.2022 19:50 Ответить
Складывается такое впечатление, что делается всё возможное и невозможное для вложения и так скудных средств куда только угодно, но только не в то, что нужно сейчас реально на фронте и в целом для обороны государства перед нависшими угрозами. Кстати, где там наши дебилы депутаты? А то конгресменны США работают над нашими проблемами, а наш мусор в месячном новогоднем отпуске...Театр абсурда
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13.01.2022 20:17 Ответить
А потом ЗЕ за деньги МО купит еще один "очень нужный" ледокол. Саботаж, он такой
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13.01.2022 20:21 Ответить
А где в Украине вообще проводят капитальній ремонт таких суден?Ведь наши верфьи то все распроданы.
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13.01.2022 20:21 Ответить
P.S.Возможно меня и подводит память,но мне свпоминается что последняя еше рабочая подводная лодка Украины из трех тоже ушла на ремонт и модернизацию перед тем как была продана китайцам на металоллом.
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13.01.2022 20:24 Ответить
Не было никогда у Украины трех подводных лодок...
После радела флота кравчуком и ельцыным нам досталась одна.."Запорожье"...
Сейчас и ее нет..осталась в Крыму...никто и никому ее не продавал и никуда не отправлял..
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13.01.2022 21:02 Ответить
Ошибаетесь,одна была вечно на ремонте,на второй тоже не ходящей в поход обучали подводников и третья на которой несли вахту срочники болталась не выходя из акватории и которую отправили на модернизацию вроде как в 96-м и которую сдали на лом.
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13.01.2022 21:08 Ответить
Повторяю еще раз...по итогам раздела ЧМ совка Украине досталась одна лодка...."Запорожье"...ни каких других третьих и десятых не было...
И вы даже названий их назвать не сможете..
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13.01.2022 21:12 Ответить
Его на металл пора резать а не ремонтировать.
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13.01.2022 20:31 Ответить
Этот корабль был по назначению большой десантный. Но стал уже фрегатом. Из всего что досталось при дележе по системе *попандопуло*---это тебе, это опять тебе, это всё время тебе..., самое лучшее. Там запросто ему 40 лет. Но другого нет конечно. Это объективно.
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13.01.2022 20:36 Ответить
Який же брєд, ну перед тим як писати таку маячню, просто зайдіть у вікіпедію та почитайте про тип та рік введення в стрій "Сагайдачного". Нікому в світі ще не вдалось з десентного коробля зробити фрегат, це як з транспортного літака зробити винищувач. А на момент розвалу совка, він був одним із самих нових, бо був спущений на воду в 1992 році.
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13.01.2022 21:12 Ответить
Кэп, плюсую вашему посту, но вроде как сторожевик он был изначально. Спорить не буду, может и БДК. Я , как и Вы в торговом флоте жизнь провел. Стажировку военно-морскую на сторожевом корабле "СКР-5" проходил в Лиепае в конце 80-х.
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13.01.2022 21:12 Ответить
Спасибо за кэпа---не пришлось! Меня уже топят знатоки за Сагайдачного посильнее всего ЧФ кацапии. За десант, как будто сторожевик во фрегаты логичнее. Пусть. Я работал на пас-лайнерах ЧМП 10 лет. С 1974 по 1984гг. Служба ресторана. Бармен, повар, прод-склад. Чуть *Иван Франко* чуть *Максим Горький*, 4 года тб/х *Леонид Собинов*, 3 года *Азербайджан*, Венецианская пас-линия и немного *Белоруссия*, Марсельская линия. Мне по десанту простительно. По части с чем лучше *Кампари* дёрнуть могу подсказать. Чуть добавить при изготовлении льда шафран, и крупно в бокал насыпать и залить. Но у нас так не пьют---и правильно.
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13.01.2022 22:29 Ответить
У меня предложение, как моряк моряку добавить в подписчики друг друга, иногда вижу и разделяя смысл ваших постов на Цезоре. Запрос на вашу подписку уже сделал, если не против подтвердите. Вы одессит?
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20.01.2022 05:20 Ответить
Я не против многого. И конечно по подписке тем более. Просто не всегда стал заходить на Цензор. Хотя примерно с 2012 г здесь был часто очень. Формат форума интересен мне мнения разные почитать, либо своё выложить. Но не более. А масса народу крепко своё продвигает, стороннее у таких вызывает ослинный протест, чуть стало скучно от этого. Я не сильно молодой давно. Скучного тут становится всё больше. Одесса конечно для меня лучшие годы как учёбы так и работы в ЧМП, остались друзья по флоту, есть форумы по экипажам пас-лайнеров, давно это, встречи проводятся иногда, раньше больше было. Сейчас только одесситы чаще собираются, приезжим стало сложнее. Родился и живу в Харькове. Есть в сети группы по Одессе разные, раньше часто заходил есть такой журнал *Моряк Украины*, много отличной инфы по городу, ЧМП, репортажи с морвокзала при заходе пас-лайнера какого либо---но, но с 14г всё стихло по заходам по причине войны. И журнал стал скучным. Мы с женой работали на флоте и там же познакомились---много осталось у нас друзей. А мои коменты часто по импровизации и чуть стёба---кому нравится, а кого раздражает сильно.
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20.01.2022 21:23 Ответить
Привет. Все вижу себя у Вас в подписчиках, а Вас пока в своих не вижу. Я также люблю почитать и высказать свое мнение на этом форуме. Качество общения ухудшилось, тут Вы правы..
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21.01.2022 08:05 Ответить
Николаевский судостроительный завод в числе лидеров?! не смешите мои тапочки!
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13.01.2022 20:38 Ответить
Некоторых халтурщиков обнуляют..Халтура и показуха во всем.Особенно в строительстве ШирЛана.Фотки зимы 16 года до сих пор в памяти.И Потемкинские деревни на планах Бирюкова.
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13.01.2022 20:45 Ответить
Мы через день читаем про то, что ВСУ не хватает денег на какой-то квадрокоптер. А тут миллионы в ремонт корабля зимой.
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13.01.2022 21:16 Ответить
Его так прячут на случай войны - толку от него все равно 0, а при потоплении будут большие потери среди моряков, которых и так не хватает. Сложилась парадоксальная ситуация - можно получить от США больше б/у кораблей, которые новее Сагайдачного, но на них некому служить, людей тупо нет с нужными навыками и мотивацией в достаточных количествах. А в скором времени подоспеют еще и турецкие корветы...
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13.01.2022 21:56 Ответить
100%, велика мішень, його існування чисто символічне. Його сенс такий же нікчемний як японських лінкорів під кінець другої світової
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13.01.2022 23:39 Ответить
Ямато, Бісмарк, і то були ******* досконалі кораблі, які навіть постріляти майже не змогли при домінуванні авіації ворога, а зараз ще й ракетне озброєння. Власне німці після потоплення Бісмарку у море навіть не вилазили крім субмарин (що теж було дурною справою).
Сагайдачний лише у кращому випадку сховати десь між кораблів НАТО.
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14.01.2022 00:00 Ответить
весла на него поставят и пару катапульт под каменные ядра.
Выброшенные деньги.
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13.01.2022 23:45 Ответить
Тут пишуть що Порошенко зрубив баблішка на ремонті Сагайдачного, а тепер пригадаємо, контракт 2017 на 15 млн грн, з яких Кузня мала отримати 10%, тобто 1.5 млн, вимагалася акваторія ЧМ, а потім оштрафували не ЧСРЗ а Кузню на 50 млн грн, через зрив контракту. Оце так Порошенко збагатився, аж на -48 млн грн.
Але це все х*ня у порівнянні з млрд-ми що зараз пиляться на великих крадівництвах і які мало кого хвилюють.
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13.01.2022 23:47 Ответить
 
 