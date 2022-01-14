РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11073 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
3 419 3
статистика (2310) лечение (919) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

ВОЗ одобрила два новых препарата, рекомендованных для лечения COVID-19

ВОЗ одобрила два новых препарата, рекомендованных для лечения COVID-19

ВОЗ внесла в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID, два новых лекарственных средства. Применение препаратов привело к улучшению показателей выживания и снижению потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет журнал BMJ.

Тяжелый COVID теперь предлагают лечить Барицитинибом, который используют в терапии ревматоидного артрита, а для людей с ковидом средней степени тяжести, но с высоким риском госпитализации, организация рекомендует препарат моноклональных антител - "Сотровимаб".

Речь идет, в первую очередь, о стариках и больных с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями, например диабетом.

В ВОЗ также подчеркнули, что эффективность препарата против новых вариантов, в частности штамма "Омикрон", "до сих пор непонятна".

Также читайте: COVID-19 продолжает бить рекорды: за сутки в мире заболели более 3,2 млн человек. ИНФОГРАФИКА

Рекомендации были составлены после того, как эксперты ВОЗ проанализировали данные семи клинических испытаний, включавших в себя более 4 000 человек с COVID разной степени тяжести. Специалисты ВОЗ убедились, что польза от лечения перевешивает риски побочных эффектов.

Напомним, ранее ВОЗ заявила о превращении коронавируса в эндемичную инфекцию.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сколько подобных фуфлмицинов уже было раньше? ВОЗ-преступная контора
показать весь комментарий
14.01.2022 10:37 Ответить
Интересно было бы узнать, какие раньше были названия этих препаратов, когда они были отозваны из реализации ввиду высокой токсичности и побочек, и когда они появились на рынке снова, только в другой упаковке и под другим названием, и с другими показаниями? Уже не секрет, что когда снимаются препараты, они не уничтожаются, а просто меняется названия, и показания к применению.
показать весь комментарий
14.01.2022 11:27 Ответить
Барицитиніб - cелективный иммунодепрессант,

Побочное действие.

Инфекции и инвазии: очень часто - инфекция верхних дыхательных путей; часто - опоясывающий лишай, простой герпес, гастроэнтерит, инфекция мочевыводящих путей.

Со стороны системы кроветворения: часто - тромбоцитоз >600×109 клеток/л; нечасто - нейтропения <1×109 клеток/л...
показать весь комментарий
14.01.2022 11:43 Ответить
 
 