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ВООЗ схвалила два нових препарати, рекомендованих для лікування COVID-19

ВООЗ схвалила два нових препарати, рекомендованих для лікування COVID-19

ВООЗ внесла в список препаратів, рекомендованих для лікування COVID, два нових лікарських засоби. Застосування препаратів призвело до поліпшення показників виживання і зниження потреби в апаратах штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише журнал BMJ.

Важкий COVID тепер пропонують лікувати "Барицитинібом", який використовують в терапії ревматоїдного артриту, а для людей з ковідом середнього ступеня тяжкості, але з високим ризиком госпіталізації, організація рекомендує препарат моноклональних антитіл - "Сотровімаб".

Йдеться, в першу чергу, про людей похилого віку і хворих з імунодефіцитом або хронічними захворюваннями, наприклад діабетом.

У ВООЗ також підкреслили, що ефективність препарату проти нових варіантів, зокрема штаму "Омікрон", "досі незрозуміла".

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Рекомендації були складені після того, як експерти ВООЗ проаналізували дані семи клінічних випробувань, що включали в себе більше 4 000 чоловік з COVID різного ступеня тяжкості. Фахівці ВООЗ переконалися, що користь від лікування переважує ризики побічних ефектів.

Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила про перетворення коронавірусу в ендемічну інфекцію.
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Сколько подобных фуфлмицинов уже было раньше? ВОЗ-преступная контора
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14.01.2022 10:37 Відповісти
Интересно было бы узнать, какие раньше были названия этих препаратов, когда они были отозваны из реализации ввиду высокой токсичности и побочек, и когда они появились на рынке снова, только в другой упаковке и под другим названием, и с другими показаниями? Уже не секрет, что когда снимаются препараты, они не уничтожаются, а просто меняется названия, и показания к применению.
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14.01.2022 11:27 Відповісти
Барицитиніб - cелективный иммунодепрессант,

Побочное действие.

Инфекции и инвазии: очень часто - инфекция верхних дыхательных путей; часто - опоясывающий лишай, простой герпес, гастроэнтерит, инфекция мочевыводящих путей.

Со стороны системы кроветворения: часто - тромбоцитоз >600×109 клеток/л; нечасто - нейтропения <1×109 клеток/л...
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14.01.2022 11:43 Відповісти
 
 