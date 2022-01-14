ВООЗ схвалила два нових препарати, рекомендованих для лікування COVID-19

ВООЗ внесла в список препаратів, рекомендованих для лікування COVID, два нових лікарських засоби. Застосування препаратів призвело до поліпшення показників виживання і зниження потреби в апаратах штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише журнал BMJ.

Важкий COVID тепер пропонують лікувати "Барицитинібом", який використовують в терапії ревматоїдного артриту, а для людей з ковідом середнього ступеня тяжкості, але з високим ризиком госпіталізації, організація рекомендує препарат моноклональних антитіл - "Сотровімаб".

Йдеться, в першу чергу, про людей похилого віку і хворих з імунодефіцитом або хронічними захворюваннями, наприклад діабетом.

У ВООЗ також підкреслили, що ефективність препарату проти нових варіантів, зокрема штаму "Омікрон", "досі незрозуміла".

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Рекомендації були складені після того, як експерти ВООЗ проаналізували дані семи клінічних випробувань, що включали в себе більше 4 000 чоловік з COVID різного ступеня тяжкості. Фахівці ВООЗ переконалися, що користь від лікування переважує ризики побічних ефектів.

Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила про перетворення коронавірусу в ендемічну інфекцію.