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Швеция усиливает военную готовность: Активность РФ "отклоняется от обычной картины"

Швеция усиливает военную готовность: Активность РФ

В пятницу 14 января Швеция заявила, что в Балтийском море наблюдается повышенная активность России. Это подвигло скандинавские вооруженные силы повысить свою готовность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает АР.

Генерал-лейтенант и руководитель операций шведских вооруженных сил Лейф Майкл Классон отметил, что военная активность РФ "отклоняется от обычной картины".

"Мы приняли решение передислоцировать наши войска. Это не обязательно должно означать усиление угрозы, но мы всегда хотим адаптироваться к сложившейся ситуации", - сказал он.

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В частности, Швеция заметила несколько десантных кораблей Северного флота России, заходящих в Балтийское море. Классон подчеркнул, что в связи с этим некоторые меры, принятые шведскими военными, будут видны, а другие - нет.

"Мы будем действовать в разных местах Швеции, по-разному", - сказал он, добавив, что они будут видны на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море.

Напомним, шведские военные активизировали свою деятельность на острове Готланд в Балтийском море из-за напряженности между Россией и НАТО.

С 13 января на сотрове будут работать патрули для контроля обстановки.

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ви ще трішечки потурбуйтеся та поозабочуйтеся, як робите це вже 8 років і скоро біля кордонів ЄС буде така сама муйня як коло наших кордонів.
велика подяка німцям, що зажали протибеспілотні системи та за лоббі по СП 2
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14.01.2022 14:29 Ответить
Ну, скандинавські країни не були впіймані на русофілії останнім часом.
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14.01.2022 15:10 Ответить
і німці і французи сцикуни і сосуть у русні...
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18.01.2022 10:00 Ответить
если кацапским мамам пох за что будут ваивать и где сдохнут их сыны,
то натовским ракетам нас рать
що рф "відхиляется від звичайної картинки "
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14.01.2022 14:39 Ответить
Готовьтесь, шведы. Вы ещё на Карлсона и жовто-сыний флаг не ответили!
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14.01.2022 15:59 Ответить
У шведів 25 літаків 5-го покоління. У Росії такий тільки 1, якщо не наєδнγλςα.
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14.01.2022 16:13 Ответить
 
 