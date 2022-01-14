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Львов (4506) блогер (217) Залиско (6) штраф (1265)

Организатора скандальной "вечеринки блогеров" во Львове Залиска оштрафовали

Организатора скандальной

Он должен оплатить 17 тыс. грн за нарушение карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

"Заседание суда состоялось 13 января. Обвиняемого Александра Залиска не было во время рассмотрения дела. Зато его адвокат заявил, что обвиняемый признает свою вину и соглашается на минимальное наказание. За нарушение карантина ему назначено наказание в размере 17 тыс. грн штрафа", - рассказал судья Галицкого райсуда Львова Олег Юркив.

Напомним, инцидент с "голодной тусой" произошел в Доме ученых во Львове 27 ноября. Тогда в День памяти жертв Голодоморов 29-летний блогер из Черновцов Александр Залиско устроил вечеринку в честь своего дня рождения. Резонанс празднование приобрело благодаря скандальной истории в Instagram ведущего Владимира Остапчука, который опубликовал фото со стола вечеринки и подписал "Голодная туса".

Читайте также: Инстаграм-блогер Залиско устроил во Львове эротическую вечеринку в День памяти жертв Голодоморов. ФОТО

После огласки в СМИ львовская мэрия закрыла Дом ученых, хотя администрация здания заявляла об обмане со стороны организаторов вечеринки, которые вместо празднования обычного дня рождения на 40 человек устроили эротическую вечеринку на 100 человек в стиле БДСМ с привлечением посторонних артистов.
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Топ комментарии
+15
Если вдруг будет большая война, таких ублюдков нужно в тылу валить. Это скрытые подруснявые предатели
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14.01.2022 19:09
+13
Это тупое стадо подонков развлекалось во время войны.
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14.01.2022 19:11
+13
Італійський історик-економіст Карло Чіполла довгі роки досліджував природу людської дурості, і в результаті сформулював кілька універсальних законів.
1. Людина завжди недооцінює чисельність ідіотів, які її оточують.
2. Ймовірність того, що людина дурна, не залежить від інших її якостей.
3. Дурень - це людина (суб'єкт), чиї дії ведуть до певних втрат іншої людини або групи людей, і при цьому не приносять користі самому суб'єкту (дурневі) або навіть обертаються шкодою для нього.
4. Розумні завжди недооцінюють руйнівний потенціал дурнів.
5. Дурень - найнебезпечніший тип особистості.
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14.01.2022 19:37
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Если вдруг будет большая война, таких ублюдков нужно в тылу валить. Это скрытые подруснявые предатели
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14.01.2022 19:09 Ответить
нє. тe що вiн визнав вину кажe що нe всe потєряно. а ось що вiд своєi бeзмозглостi можуть угробити кучу людeй пiд час вiйни - цe точно.
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14.01.2022 19:35 Ответить
Та він використає піар на свою користь.
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14.01.2022 19:43 Ответить
цe нe пiар. цe замалюваннy грихiв. туса була пiаром.
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14.01.2022 19:47 Ответить
Это означает что для него 17 косарей это как для тебя попить кофе. Легче заплатить чем влететь на судебные издержки и прочий гемор.
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15.01.2022 14:24 Ответить
нєа. цe означає що бeз покаяння вiн наступнi грошi нe заробить у цiй нiшi. а залишитись в нiй йому дужe хоцця. цe ж eмоцiйна наркоманiя.
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15.01.2022 15:13 Ответить
Это тупое стадо подонков развлекалось во время войны.
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14.01.2022 19:11 Ответить
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14.01.2022 19:18 Ответить
А що тільки вони? Всі нічні заклади в кожному місті і селі відкриті. Навіщо взагалі саме на цих акцентцвати увагу?
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14.01.2022 19:44 Ответить
Бааааа, и снова вы всплыли пр фановым трубам своего порожка Параши, мойша! Неутомимый вы наш. Мы вам снова здрасте.
Мойша, вы вынырнули из своего собственного говна, наваленного вами же в своём доме, более чем за четверть века, для того, что бы, протерев своё окошко от своего же говна, посмотреть, что там у хохлов и дать нам совет, как засрать, по вашему примеру, нам свой дом? Оставьте себе, мойша, а нам не надо.
К слову, мойша, два майора, вы с чего ник свой тут поменяли? По разнарядке или по графику?
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14.01.2022 20:35 Ответить
Да, а кто такой Александр Беларусский? Это тот, что по молодости активистом был, потом в шнырях ходил , затем стал из себя пахана корчить, а по факту жизни заполосканным оказался?
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14.01.2022 20:42 Ответить
Разогнался одалживать, народ против.
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14.01.2022 20:56 Ответить
А этот "народ" точно спрашивали? наш НАРОД точно будет против. Янукович в курсе. Наверное и зеленский уже это понимает. Хотя я лично в его адекватности, как врач психиатр, сильно сомневаюсь.
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14.01.2022 21:04 Ответить
Сомневаюсь, что вы врач.Паханы -шныри, это что то тюремное.
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14.01.2022 21:09 Ответить
Верю. Вы хороший врач.
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14.01.2022 21:39 Ответить
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14.01.2022 21:50 Ответить
А вы не думаете, что врач психиатр должен иметь такие познания. Курс конечно не преподавали, так, немножко, всего пол семестра. Помимо к примеру изучения трудов Ч. Ламброзо?
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14.01.2022 21:39 Ответить
Вы, мойша, сами то поняли, что сейчас написали?
Ну, например вы пишите НЕТ. Что нет? Ник поменяли по графику НЕТ? Или ваш Сашка не заполосканный, а просто завхоз НЕТ?
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14.01.2022 21:37 Ответить
Так они ж в масках! За что штраф?
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14.01.2022 19:15 Ответить
Правильно. Штрафу мало за наругу над пам'ятю вбитих голодом українців.
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14.01.2022 19:19 Ответить
А штраф за порушення карантину.
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14.01.2022 22:27 Ответить
Італійський історик-економіст Карло Чіполла довгі роки досліджував природу людської дурості, і в результаті сформулював кілька універсальних законів.
1. Людина завжди недооцінює чисельність ідіотів, які її оточують.
2. Ймовірність того, що людина дурна, не залежить від інших її якостей.
3. Дурень - це людина (суб'єкт), чиї дії ведуть до певних втрат іншої людини або групи людей, і при цьому не приносять користі самому суб'єкту (дурневі) або навіть обертаються шкодою для нього.
4. Розумні завжди недооцінюють руйнівний потенціал дурнів.
5. Дурень - найнебезпечніший тип особистості.
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14.01.2022 19:37 Ответить
Минали століття ... Людство перестало вірить , що зірки - це золоті цвяхи , вбиті у небесне склепіння і полетіло в космос... Однак кількість ідіотів в його рядах продовжувала залишаться незмінною ...
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14.01.2022 20:00 Ответить
Супер. Всі пункти від першого до останнього про зе і його тусу
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14.01.2022 20:14 Ответить
И их избирателей.
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14.01.2022 20:44 Ответить
Тупі, нікчемні створіння - Блогери....
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14.01.2022 19:41 Ответить
Навіщо взагалі за якихось блогкрів писати і робити їм піар? Всі нічні заклади також тоді працювали. А цей штраф він за пів дня заробляє.
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14.01.2022 19:46 Ответить
Зеліська. У Львові. Це точно не крывой рог?!

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14.01.2022 20:13 Ответить
Залісок, це не той, що закликав голосувати не по приколу?
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14.01.2022 20:35 Ответить
Втрачене покоління блогерів та тіктокерів. Вони заради лайків та хайпу на могилі матері джигу станцюють.
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14.01.2022 23:00 Ответить
Він має сплатити 17 тис. грн за порушення карантину. Джерело:
Бред - 17000 - місячна зараплата спеціаліста середнього рівня ...
Якщо - просто штраф - 17 000 000 грн - ней буде
Інакше - суддей - нах.уй - і це буде правильно
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15.01.2022 01:41 Ответить
17 000 ?
Идиотизм!
Запретить на 1 год его блогерство, было бы справедливо!
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15.01.2022 08:12 Ответить
агов, безграмотні модератори, то я правильно "Олександр Засліка" чи "Олександро Заліско" ви вже визначісться. Може в словник заглянете?
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15.01.2022 11:25 Ответить
 
 