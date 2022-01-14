Організатора скандальної "вечірки блогерів" у Львові Заліска оштрафували
Він має сплатити 17 тис. грн за порушення карантину.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.
"Засідання суду відбулось 13 січня. Обвинуваченого Олександра Засліка не було під час розгляду справи. Натомість його адвокат заявив, що обвинувачений визнає свою вину і погоджується на мінімальне покарання. За порушення карантину йому призначено покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу", – розповів суддя Галицького райсуду Львова Олег Юрків.
Нагадаємо, інцидент з "голодною тусою" трапився у Будинку вчених у Львові 27 листопада. Тоді у День пам'яті жертв Голодоморів 29-річний блогер з Чернівців Олександро Заліско влаштував вечірку в честь свого дня народження. Резонансу святкування набуло завдяки скандальній історії в Instagram ведучого Володимира Остапчука, який опублікував фото зі столу вечірки й підписав "Голодна туса".
Після розголосу у ЗМІ львівська мерія закрила Будинок вчених, хоча адміністрація будівлі заявляла про обман з боку організаторів вечірки, які замість святкування звичайного дня народження на 40 осіб влаштували еротичну вечірку на 100 людей у стилі БДСМ із залученням сторонніх артистів.
Будь ласка, зачекайте...
Мойша, вы вынырнули из своего собственного говна, наваленного вами же в своём доме, более чем за четверть века, для того, что бы, протерев своё окошко от своего же говна, посмотреть, что там у хохлов и дать нам совет, как засрать, по вашему примеру, нам свой дом? Оставьте себе, мойша, а нам не надо.
К слову, мойша, два майора, вы с чего ник свой тут поменяли? По разнарядке или по графику?
Ну, например вы пишите НЕТ. Что нет? Ник поменяли по графику НЕТ? Или ваш Сашка не заполосканный, а просто завхоз НЕТ?
1. Людина завжди недооцінює чисельність ідіотів, які її оточують.
2. Ймовірність того, що людина дурна, не залежить від інших її якостей.
3. Дурень - це людина (суб'єкт), чиї дії ведуть до певних втрат іншої людини або групи людей, і при цьому не приносять користі самому суб'єкту (дурневі) або навіть обертаються шкодою для нього.
4. Розумні завжди недооцінюють руйнівний потенціал дурнів.
5. Дурень - найнебезпечніший тип особистості.
Бред - 17000 - місячна зараплата спеціаліста середнього рівня ...
Якщо - просто штраф - 17 000 000 грн - ней буде
Інакше - суддей - нах.уй - і це буде правильно
Идиотизм!
Запретить на 1 год его блогерство, было бы справедливо!