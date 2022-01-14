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Львів (3024) блогер (179) Заліско (4) штраф (1810)

Організатора скандальної "вечірки блогерів" у Львові Заліска оштрафували

Організатора скандальної

Він має сплатити 17 тис. грн за порушення карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

"Засідання суду відбулось 13 січня. Обвинуваченого Олександра Засліка не було під час розгляду справи. Натомість його адвокат заявив, що обвинувачений визнає свою вину і погоджується на мінімальне покарання. За порушення карантину йому призначено покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу", – розповів суддя Галицького райсуду Львова Олег Юрків.

Нагадаємо, інцидент з "голодною тусою" трапився у Будинку вчених у Львові 27 листопада. Тоді у День пам'яті жертв Голодоморів 29-річний блогер з Чернівців Олександро Заліско влаштував вечірку в честь свого дня народження. Резонансу святкування набуло завдяки скандальній історії в Instagram ведучого Володимира Остапчука, який опублікував фото зі столу вечірки й підписав "Голодна туса".

Дивіться: Інстаграм-блогер Заліско влаштував у Львові еротичну вечірку в День пам’яті жертв Голодоморів. ФОТО

Після розголосу у ЗМІ львівська мерія закрила Будинок вчених, хоча адміністрація будівлі заявляла про обман з боку організаторів вечірки, які замість святкування звичайного дня народження на 40 осіб влаштували еротичну вечірку на 100 людей у стилі БДСМ із залученням сторонніх артистів.

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Топ коментарі
+15
Если вдруг будет большая война, таких ублюдков нужно в тылу валить. Это скрытые подруснявые предатели
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14.01.2022 19:09
+13
Это тупое стадо подонков развлекалось во время войны.
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14.01.2022 19:11
+13
Італійський історик-економіст Карло Чіполла довгі роки досліджував природу людської дурості, і в результаті сформулював кілька універсальних законів.
1. Людина завжди недооцінює чисельність ідіотів, які її оточують.
2. Ймовірність того, що людина дурна, не залежить від інших її якостей.
3. Дурень - це людина (суб'єкт), чиї дії ведуть до певних втрат іншої людини або групи людей, і при цьому не приносять користі самому суб'єкту (дурневі) або навіть обертаються шкодою для нього.
4. Розумні завжди недооцінюють руйнівний потенціал дурнів.
5. Дурень - найнебезпечніший тип особистості.
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14.01.2022 19:37
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Если вдруг будет большая война, таких ублюдков нужно в тылу валить. Это скрытые подруснявые предатели
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14.01.2022 19:09 Відповісти
нє. тe що вiн визнав вину кажe що нe всe потєряно. а ось що вiд своєi бeзмозглостi можуть угробити кучу людeй пiд час вiйни - цe точно.
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14.01.2022 19:35 Відповісти
Та він використає піар на свою користь.
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14.01.2022 19:43 Відповісти
цe нe пiар. цe замалюваннy грихiв. туса була пiаром.
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14.01.2022 19:47 Відповісти
Это означает что для него 17 косарей это как для тебя попить кофе. Легче заплатить чем влететь на судебные издержки и прочий гемор.
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15.01.2022 14:24 Відповісти
нєа. цe означає що бeз покаяння вiн наступнi грошi нe заробить у цiй нiшi. а залишитись в нiй йому дужe хоцця. цe ж eмоцiйна наркоманiя.
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15.01.2022 15:13 Відповісти
Это тупое стадо подонков развлекалось во время войны.
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14.01.2022 19:11 Відповісти
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14.01.2022 19:18 Відповісти
А що тільки вони? Всі нічні заклади в кожному місті і селі відкриті. Навіщо взагалі саме на цих акцентцвати увагу?
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14.01.2022 19:44 Відповісти
Бааааа, и снова вы всплыли пр фановым трубам своего порожка Параши, мойша! Неутомимый вы наш. Мы вам снова здрасте.
Мойша, вы вынырнули из своего собственного говна, наваленного вами же в своём доме, более чем за четверть века, для того, что бы, протерев своё окошко от своего же говна, посмотреть, что там у хохлов и дать нам совет, как засрать, по вашему примеру, нам свой дом? Оставьте себе, мойша, а нам не надо.
К слову, мойша, два майора, вы с чего ник свой тут поменяли? По разнарядке или по графику?
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14.01.2022 20:35 Відповісти
Да, а кто такой Александр Беларусский? Это тот, что по молодости активистом был, потом в шнырях ходил , затем стал из себя пахана корчить, а по факту жизни заполосканным оказался?
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14.01.2022 20:42 Відповісти
Разогнался одалживать, народ против.
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14.01.2022 20:56 Відповісти
А этот "народ" точно спрашивали? наш НАРОД точно будет против. Янукович в курсе. Наверное и зеленский уже это понимает. Хотя я лично в его адекватности, как врач психиатр, сильно сомневаюсь.
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14.01.2022 21:04 Відповісти
Сомневаюсь, что вы врач.Паханы -шныри, это что то тюремное.
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14.01.2022 21:09 Відповісти
Верю. Вы хороший врач.
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14.01.2022 21:39 Відповісти
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14.01.2022 21:50 Відповісти
А вы не думаете, что врач психиатр должен иметь такие познания. Курс конечно не преподавали, так, немножко, всего пол семестра. Помимо к примеру изучения трудов Ч. Ламброзо?
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14.01.2022 21:39 Відповісти
Вы, мойша, сами то поняли, что сейчас написали?
Ну, например вы пишите НЕТ. Что нет? Ник поменяли по графику НЕТ? Или ваш Сашка не заполосканный, а просто завхоз НЕТ?
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14.01.2022 21:37 Відповісти
Так они ж в масках! За что штраф?
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14.01.2022 19:15 Відповісти
Правильно. Штрафу мало за наругу над пам'ятю вбитих голодом українців.
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14.01.2022 19:19 Відповісти
А штраф за порушення карантину.
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14.01.2022 22:27 Відповісти
Італійський історик-економіст Карло Чіполла довгі роки досліджував природу людської дурості, і в результаті сформулював кілька універсальних законів.
1. Людина завжди недооцінює чисельність ідіотів, які її оточують.
2. Ймовірність того, що людина дурна, не залежить від інших її якостей.
3. Дурень - це людина (суб'єкт), чиї дії ведуть до певних втрат іншої людини або групи людей, і при цьому не приносять користі самому суб'єкту (дурневі) або навіть обертаються шкодою для нього.
4. Розумні завжди недооцінюють руйнівний потенціал дурнів.
5. Дурень - найнебезпечніший тип особистості.
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14.01.2022 19:37 Відповісти
Минали століття ... Людство перестало вірить , що зірки - це золоті цвяхи , вбиті у небесне склепіння і полетіло в космос... Однак кількість ідіотів в його рядах продовжувала залишаться незмінною ...
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14.01.2022 20:00 Відповісти
Супер. Всі пункти від першого до останнього про зе і його тусу
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14.01.2022 20:14 Відповісти
И их избирателей.
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14.01.2022 20:44 Відповісти
Тупі, нікчемні створіння - Блогери....
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14.01.2022 19:41 Відповісти
Навіщо взагалі за якихось блогкрів писати і робити їм піар? Всі нічні заклади також тоді працювали. А цей штраф він за пів дня заробляє.
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14.01.2022 19:46 Відповісти
Зеліська. У Львові. Це точно не крывой рог?!

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14.01.2022 20:13 Відповісти
Залісок, це не той, що закликав голосувати не по приколу?
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14.01.2022 20:35 Відповісти
Втрачене покоління блогерів та тіктокерів. Вони заради лайків та хайпу на могилі матері джигу станцюють.
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14.01.2022 23:00 Відповісти
Він має сплатити 17 тис. грн за порушення карантину. Джерело:
Бред - 17000 - місячна зараплата спеціаліста середнього рівня ...
Якщо - просто штраф - 17 000 000 грн - ней буде
Інакше - суддей - нах.уй - і це буде правильно
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15.01.2022 01:41 Відповісти
17 000 ?
Идиотизм!
Запретить на 1 год его блогерство, было бы справедливо!
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15.01.2022 08:12 Відповісти
агов, безграмотні модератори, то я правильно "Олександр Засліка" чи "Олександро Заліско" ви вже визначісться. Може в словник заглянете?
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15.01.2022 11:25 Відповісти
 
 