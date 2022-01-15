Умер экс-глава СБУ Леонид Деркач
На 83 году жизни скончался Леонид Деркач, бывший политик, глава СБУ, генерал армии Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом его сын, нардеп Андрей Деркач написал в телеграмме
По словам нардепа, отпевание состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).
Леонид Деркач родился в 1939 году в Днепропетровске (современный Днепр – ред.).
Указом второго президента Леонида Кучмы в апреле 1998 года был назначен главой СБУ, позже – народный депутат 4 созыва.
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Pan Doktor@pan_dok
https://twitter.com/pan_dok/status/1482015869106634757 6 ч
На месте россиян я бы сейчас никуда не летал в принципе.
Потому что у кремлёвского фюрера хватит цинизма сбить свой же самолёт, например, чтобы создать повод для эскалации войны с Украиной. Ему подобные провокации - не впервой.
С них он и начал своё восхождение.
Если бы эта церковь была Христовой, то ни один священник не стал бы отпевать труп советского упыря-чекиста в храме Киево-Печерской Лавры, где до 1918 года отпевали только выдающихся служителей церкви или истинных праведников Веры...
Хоча, після того, як https://www.youtube.com/watch?v=*********** Кобзон впарив москалоті гімн Госдури , я запідозрив у ньому жидо-бандерівця в підпіллі. Хто не бачив дивитися до кінця.
Деркача і досі називають одним із співучасників злочину.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/pomer-eksgolova-sbu-derkach-batko-skandalnogo-nardepa-814636.html
Все ясно, у неканонических нерукоположённых раскольников, отлученных от Вселенского Патриархата, решил отпеваться...
І ще щоб Андруша Деркач скоріше з папкою зустрівся
Його син, Андрій Деркач - український політик, народний депутат України III-IX скликань.
Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року.
Фігурант історії про "плівки Деркача".
Внесений до персонального санкційного списку США з формулюванням "російський агент з більш ніж десятирічним стажем".😠
Интересную статистику можно написать и о других описанных тобой нациях.
Она наследие Украины, ее прихожане - должны быть - киевляне, и украинцы в целом, а не оккупанты, так что московскую гэбню давно уже нужно было вышвырнуть оттуда, при соответствующем юридическом оформлении.
Даже несмотря на то, что суды, по прежнему, гнойный источник коррупции, а законодательная и исполнительная власть - по большей части кодло из дегенератов и приспособленцев.