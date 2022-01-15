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смерть (9178) Деркач Леонид (7)

Умер экс-глава СБУ Леонид Деркач

Умер экс-глава СБУ Леонид Деркач

На 83 году жизни скончался Леонид Деркач, бывший политик, глава СБУ, генерал армии Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом его сын, нардеп Андрей Деркач написал в телеграмме

По словам нардепа, отпевание состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).

Леонид Деркач родился в 1939 году в Днепропетровске (современный Днепр – ред.).

Указом второго президента Леонида Кучмы в апреле 1998 года был назначен главой СБУ, позже – народный депутат 4 созыва.
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Топ комментарии
+79
Як я розумію, син - Андрій Деркач, який є під санкціями США за роботу на російськи спецслужби.
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15.01.2022 00:03
+72
Так вот кто Черновилу аварию с камазами подстроил...
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15.01.2022 00:07
+55
школа чєкістана, бл...

Pan Doktor@pan_dok

https://twitter.com/pan_dok/status/1482015869106634757 6 ч



На месте россиян я бы сейчас никуда не летал в принципе.
Потому что у кремлёвского фюрера хватит цинизма сбить свой же самолёт, например, чтобы создать повод для эскалации войны с Украиной. Ему подобные провокации - не впервой.
С них он и начал своё восхождение.
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15.01.2022 00:16
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Як я розумію, син - Андрій Деркач, який є під санкціями США за роботу на російськи спецслужби.
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15.01.2022 00:03 Ответить
Да и у данилыча рыло те просто в пушку, а в сладкой российской вате
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15.01.2022 04:50 Ответить
Данилыч Тузлу отстоял, и не ныл, что ему США приказали не сопротивлятся.
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15.01.2022 08:59 Ответить
Из огромного списка преступлений уголовника кучмы приведу только один, далеко не первый, пункт: пустил, и очень надолго, московитских попов в Киево-Печерскую лавру.
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15.01.2022 09:39 Ответить
Будапештський меморандум при кучмі підписували.
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15.01.2022 12:33 Ответить
кучма подписывал. Я ж говорю: список огромен.
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15.01.2022 14:13 Ответить
тоді ще і армія була нічогесенька
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15.01.2022 11:14 Ответить
цей деркач чоловік сестри жінки кучми.
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15.01.2022 15:36 Ответить
Так вот кто Черновилу аварию с камазами подстроил...
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15.01.2022 00:07 Ответить
Исполнитель. Заказчик известно кто
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15.01.2022 04:51 Ответить
школа чєкістана, бл...

Pan Doktor@pan_dok

https://twitter.com/pan_dok/status/1482015869106634757 6 ч



На месте россиян я бы сейчас никуда не летал в принципе.
Потому что у кремлёвского фюрера хватит цинизма сбить свой же самолёт, например, чтобы создать повод для эскалации войны с Украиной. Ему подобные провокации - не впервой.
С них он и начал своё восхождение.
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15.01.2022 00:16 Ответить
...от зараз швейцарський борт Женева-москва зайшов у повітряний коридор над Карпатами
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15.01.2022 00:39 Ответить
І?
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15.01.2022 00:48 Ответить
На одного генерала в Аду стало больше!
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15.01.2022 00:26 Ответить
Чекиста-атеиста торжественно отпевают в церкви Сатаны...

Если бы эта церковь была Христовой, то ни один священник не стал бы отпевать труп советского упыря-чекиста в храме Киево-Печерской Лавры, где до 1918 года отпевали только выдающихся служителей церкви или истинных праведников Веры...
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15.01.2022 00:37 Ответить
эта Лавра уже давно захвачена анклавом Масковскаго Сатаната
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15.01.2022 02:34 Ответить
+100
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15.01.2022 06:03 Ответить
Зустрінеться з московитськими колегами на концерті хору та Кобзона.
Хоча, після того, як https://www.youtube.com/watch?v=*********** Кобзон впарив москалоті гімн Госдури , я запідозрив у ньому жидо-бандерівця в підпіллі. Хто не бачив дивитися до кінця.
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15.01.2022 01:02 Ответить
ЗІ: малий коли почув то, сказав що хотів зіганути, рука сама вверх полізла
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15.01.2022 01:03 Ответить
Ага!!! ТАКОГО ГОВНА!!!! ДАВНЕНЬКО НЕ ТЕРЯЛА УКРАИНА!!!!
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15.01.2022 01:56 Ответить
А Звягільський -недавно, теж не мармеляда.
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15.01.2022 15:43 Ответить
Службою безпеки убили журналіста Георгія Гонгадзе.

Деркача і досі називають одним із співучасників злочину.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/pomer-eksgolova-sbu-derkach-batko-skandalnogo-nardepa-814636.html
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15.01.2022 00:28 Ответить
"Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП)"

Все ясно, у неканонических нерукоположённых раскольников, отлученных от Вселенского Патриархата, решил отпеваться...
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15.01.2022 00:32 Ответить
Отпевание лже-христианина, доносчика и убийцы в лже-церкви Люцифера. Всё по-своему логично для упырей из Московского паханата.
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15.01.2022 00:40 Ответить
ну, в трапезній можна і поспівати після трапези.
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15.01.2022 00:55 Ответить
Це у перекладі на московську "в столовкє отпєвать будут"))
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15.01.2022 03:08 Ответить
Земля йому бетоном!
І ще щоб Андруша Деркач скоріше з папкою зустрівся
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15.01.2022 00:50 Ответить
Якось не личить християнину радуватися на похоронах. То ж я мабуть не піду в Лавру на відспівування, а то ще заспіваю щось не відповідне.
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15.01.2022 00:54 Ответить
редкою падлою было это чмо... и сыночка такого же сделало...
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15.01.2022 00:55 Ответить
Люто плюсую !
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15.01.2022 10:51 Ответить
Мало того, що генерал СБУ. Він у мене, як і багатьох інших, був ще і Головою Державної митної служби. Універсальний солдат. 83 роки життя - як вам тривалість, середньостатистичні українці. ГОСПОДИ, прости мене грішного!
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15.01.2022 01:03 Ответить
такі падли навколо себе, як рак розсаджують собі подібних.
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15.01.2022 01:06 Ответить
Покидьком був цей деркач, як і його синок.
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15.01.2022 01:08 Ответить
Я його знаю по службі як повного невігласа в технічних питаннях. Ніколи не подумав би, що він у технічному вузі вчився. От тільки сьогодні про його освіту прочитав.
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15.01.2022 12:46 Ответить
Просто продажні х...хли манкурти. Але... ради справедливості...Продалися по ціні валютної повії.
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15.01.2022 18:58 Ответить
Ну пусть этот гэбешник передает "привет": Ягоде, Ежову, Берии, Менжинскому, Блохину, Пуго, Дзержинскому и прочей мразоте, которая вечно должна греть в Аду!
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15.01.2022 01:12 Ответить
судя по комментам, хорошего о новопредставившемся сказать нечего
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15.01.2022 01:17 Ответить
Почему? Что подох это уже хорошо
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15.01.2022 02:01 Ответить
Гарно вже те що, не дочекався здійснення головної мрії.
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15.01.2022 02:03 Ответить
це отой, в якого "дирки плєвкача"?
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15.01.2022 01:18 Ответить
плiвки в синка. а цэ його старий. там судячи з усього яблуко вiд яблунi впало недалеко
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15.01.2022 01:21 Ответить
Яблуко коли падало геть голову собі відбило.
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15.01.2022 12:47 Ответить
Саме так !

Його син, Андрій Деркач - український політик, народний депутат України III-IX скликань.

Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

Фігурант історії про "плівки Деркача".

Внесений до персонального санкційного списку США з формулюванням "російський агент з більш ніж десятирічним стажем".😠
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15.01.2022 07:53 Ответить
Халённый тип на Людовика 16 похож если мантию накинуть, а прожил почти как 15 в полном кайфе и изобилии благ
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15.01.2022 01:49 Ответить
він схожий на гівно, чим і є на справді.
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15.01.2022 02:01 Ответить
СБУ политик,анекдот...
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15.01.2022 02:41 Ответить
Це не анегдот , це правда жиддя!
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15.01.2022 08:03 Ответить
Його синок, Адрій Деркач, скоріш за все фсб-ешний викормиш! Чому цей зрадник ще не сидить!? ДЕ СБУ ??
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15.01.2022 03:12 Ответить
Вы видели что за убожество сейчас Председатель СБУ? Кто его посадит? Зеленый жид?
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15.01.2022 03:24 Ответить
Всю жизнь и он и его сын люто ненавидели Украину. Вместо того чтобы их в расход их поназначали на высокие должности. Вот и результат.
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15.01.2022 03:22 Ответить
Как только эту серую с проблеском форму вижу, так сразу ЯгОда мерещится.
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15.01.2022 03:33 Ответить
Краще закрити коменти, під цією новиною. Не по християнські це. А якщо Висильєвича порівнювати з Бака новим, то ліпше просто помовчати(
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15.01.2022 04:00 Ответить
Почему? Такого великого прокацапского наследника оставил Украине.
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15.01.2022 09:32 Ответить
Когда будут новости про Кучму ?
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15.01.2022 04:02 Ответить
Напевно тоді коли й про зебілів з пархатими, як його раніше чорти до пекла не висмикнуть.
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15.01.2022 08:05 Ответить
Умер ещё один кошмар пенсионного фонда...
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15.01.2022 05:06 Ответить
О покойниках или хвала, или ничего. Хорошего. Грохнули коммент, но повторю, вдруг пролезет... Жаль, что в 83, а не в 53. Многим из нас было бы легче жить. А, может, я бы в Канаду и не подался бы...
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15.01.2022 05:19 Ответить
Как я уже не раз писал в Украине не было хороших Президентов. Всех их надо просто повесить безо всякого сожаления так как это биомусор. При хороших Президентах люди массово не уезжают из страны, а те кто уехал ВОЗВРАЩАЮТСЯ ОБРАТНО. Пример Прибалты,чехи, поляки и тд
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15.01.2022 06:01 Ответить
Не пиши херню. В германии почти 30% натурализированных немцев - это именно поляки.почему они не возвращаются в польшу если там так все хорошо?!
Интересную статистику можно написать и о других описанных тобой нациях.
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15.01.2022 07:45 Ответить
Брат моего деда в 1917-м вернулся из сша где работал портье в отеле и чуть заработал. Вернулся в УНР- думал что в независимую Украину, но 73% побежали делить панскую землю и воевать не хотели с "братским" народом балтийской матросни. Короче большевики его обобрали до нитки как "буржуя", хорошо хоть живой остался... Возвращаться- дело тонкое
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15.01.2022 08:43 Ответить
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», − изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов».
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15.01.2022 15:21 Ответить
От коллегии ФСБ венок будет? При нём государство Украина была и осталась в подвешенном состоянии
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15.01.2022 05:41 Ответить
Во всем виноват Порошенко....
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15.01.2022 05:50 Ответить
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15.01.2022 05:51 Ответить
Почему Киево-Печерская лавра до сих пор находится в руках московских сатанистов, кто определяет, кем считать ее прихожан, московские упыри?
Она наследие Украины, ее прихожане - должны быть - киевляне, и украинцы в целом, а не оккупанты, так что московскую гэбню давно уже нужно было вышвырнуть оттуда, при соответствующем юридическом оформлении.
Даже несмотря на то, что суды, по прежнему, гнойный источник коррупции, а законодательная и исполнительная власть - по большей части кодло из дегенератов и приспособленцев.
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15.01.2022 06:46 Ответить
Причем Мазепа по тем временам в нее вложил миллиарды, и не только в Лавру. А теперь ею владеют те кто ему анафему поют до сих пор
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15.01.2022 08:45 Ответить
Не помилюсь якщо буду стверджувати що помер зрадник України..
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15.01.2022 07:00 Ответить
Рідну луб'янку він не зраджував
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15.01.2022 07:10 Ответить
Най везуть на маскву і ховають на ваганьковському. Заслужив.
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15.01.2022 07:15 Ответить
земля это гебнявой твари - стекловатой. За убийство Гонгадзе, Чорновола, за развал и деградацию украинских спецслужб.
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15.01.2022 07:47 Ответить
Собаці - собача смерть.
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15.01.2022 07:51 Ответить
Где-то СБУшники Ходаковский из "Востока" и Пасичник, президент ЛНР, хряпнут водяры за упокой.
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15.01.2022 09:00 Ответить
Гарна новина але років би на 80раніше, снкільки б гарних людей ще жило, ми навіть не можем уявити... Надто довго ця мерзота прожила.
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15.01.2022 09:12 Ответить
Ще "совковий" генерал!?
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15.01.2022 09:25 Ответить
С Деркачом все понятно- земля ему стекловатой, каки с РПЦвУ- фашистской сектой шизофреников ( русским церковь не нужна в принципе,это профашистская политическая партия). Надеемся , что найдётся Президент , который выкинет эту гадость из наших храмов. А вот Кучма будет жить долго и вряд ли кто его тронет- он ,, дон Карлеоне ,, Украины , босс, бессменный руководитель мафии - все политические шавки , как старые так и новые его боятся. Во время его правления ( только на дни рождения) ему дарили,, десятки контрольные пакетов акций заводов,, он умный, много чего,, накрутил,,
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15.01.2022 10:15 Ответить
Отец агент КГБ и Сын агент ФСБ...чертова семья Предателей...хотя чего это я они никогда и не были Украинцами а просто были Манкуртами...
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15.01.2022 10:22 Ответить
О покойном или хорошо или ничего хорошего
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15.01.2022 11:24 Ответить
Династия профессиональных предателей эти Деркачи. Сынок усатый закончит же по любому жизнь на известном московском кладбище, мог бы и папку туда забрать, не место предателю даже после смерти на украинской земле. По любому склеп семейный уже забронировали на Новодевичьем кладбище где хоронят обычно фэсбэшников, вот хай туда и едут.
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15.01.2022 11:35 Ответить
Чем больше и быстрее подохнут эти предатели и шпионы России из времён КПСС , В Украине такие как Кучма . кравчуки, морозовы , литвины , погребинские и прочая пророссийско фашисткая сволочь и их холуй из фашисткой КПСС .тем быстрее в Украине будет порядок и спокойствие!!
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15.01.2022 12:24 Ответить
Не хочеться нічого говорити. Бог йому суддя.
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15.01.2022 12:56 Ответить
Не прийнято,, щось погане говорити за покійника, але чому всі наші найвищі посадові особи, коли вмирають, то відспівуються в церкві ворога? Кому вони служили?
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15.01.2022 14:58 Ответить
земля виродку-манкурту кацапському гравієм ще на одну гниду на землі стало менше
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15.01.2022 15:39 Ответить
 
 