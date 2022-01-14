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смерть (6709) Деркач Леонід (3)

Помер ексголова СБУ Леонід Деркач

Помер ексголова СБУ Леонід Деркач

На 83 році життя помер Леонід Деркач, колишній політик, глава СБУ, генерал армії України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це його син, нардеп Андрій Деркач  написав у телеграмі

За словами нардепа, відспівування відбудеться 16 січня у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП).

Леонід Деркач народився у 1939 році в Дніпропетровську (сучасний Дніпро – ред.).

Указом другого президента Леоніда Кучми у квітні 1998 року був призначений головою СБУ, пізніше – народний депутат 4 скликання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко передав плівки ФБР у моїй присутності, потрібно було "показати американцям, наскільки Кучма, Деркач і Литвин - покидьки", - Мельниченко

Автор: 
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Топ коментарі
+79
Як я розумію, син - Андрій Деркач, який є під санкціями США за роботу на російськи спецслужби.
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15.01.2022 00:03
+72
Так вот кто Черновилу аварию с камазами подстроил...
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15.01.2022 00:07
+55
школа чєкістана, бл...

Pan Doktor@pan_dok

https://twitter.com/pan_dok/status/1482015869106634757 6 ч



На месте россиян я бы сейчас никуда не летал в принципе.
Потому что у кремлёвского фюрера хватит цинизма сбить свой же самолёт, например, чтобы создать повод для эскалации войны с Украиной. Ему подобные провокации - не впервой.
С них он и начал своё восхождение.
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15.01.2022 00:16
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Як я розумію, син - Андрій Деркач, який є під санкціями США за роботу на російськи спецслужби.
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15.01.2022 00:03 Відповісти
Да и у данилыча рыло те просто в пушку, а в сладкой российской вате
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15.01.2022 04:50 Відповісти
Данилыч Тузлу отстоял, и не ныл, что ему США приказали не сопротивлятся.
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15.01.2022 08:59 Відповісти
Из огромного списка преступлений уголовника кучмы приведу только один, далеко не первый, пункт: пустил, и очень надолго, московитских попов в Киево-Печерскую лавру.
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15.01.2022 09:39 Відповісти
Будапештський меморандум при кучмі підписували.
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15.01.2022 12:33 Відповісти
кучма подписывал. Я ж говорю: список огромен.
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15.01.2022 14:13 Відповісти
тоді ще і армія була нічогесенька
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15.01.2022 11:14 Відповісти
цей деркач чоловік сестри жінки кучми.
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15.01.2022 15:36 Відповісти
Так вот кто Черновилу аварию с камазами подстроил...
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15.01.2022 00:07 Відповісти
Исполнитель. Заказчик известно кто
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15.01.2022 04:51 Відповісти
школа чєкістана, бл...

Pan Doktor@pan_dok

https://twitter.com/pan_dok/status/1482015869106634757 6 ч



На месте россиян я бы сейчас никуда не летал в принципе.
Потому что у кремлёвского фюрера хватит цинизма сбить свой же самолёт, например, чтобы создать повод для эскалации войны с Украиной. Ему подобные провокации - не впервой.
С них он и начал своё восхождение.
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15.01.2022 00:16 Відповісти
...от зараз швейцарський борт Женева-москва зайшов у повітряний коридор над Карпатами
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15.01.2022 00:39 Відповісти
І?
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15.01.2022 00:48 Відповісти
На одного генерала в Аду стало больше!
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15.01.2022 00:26 Відповісти
Чекиста-атеиста торжественно отпевают в церкви Сатаны...

Если бы эта церковь была Христовой, то ни один священник не стал бы отпевать труп советского упыря-чекиста в храме Киево-Печерской Лавры, где до 1918 года отпевали только выдающихся служителей церкви или истинных праведников Веры...
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15.01.2022 00:37 Відповісти
эта Лавра уже давно захвачена анклавом Масковскаго Сатаната
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15.01.2022 02:34 Відповісти
+100
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15.01.2022 06:03 Відповісти
Зустрінеться з московитськими колегами на концерті хору та Кобзона.
Хоча, після того, як https://www.youtube.com/watch?v=*********** Кобзон впарив москалоті гімн Госдури , я запідозрив у ньому жидо-бандерівця в підпіллі. Хто не бачив дивитися до кінця.
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15.01.2022 01:02 Відповісти
ЗІ: малий коли почув то, сказав що хотів зіганути, рука сама вверх полізла
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15.01.2022 01:03 Відповісти
Ага!!! ТАКОГО ГОВНА!!!! ДАВНЕНЬКО НЕ ТЕРЯЛА УКРАИНА!!!!
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15.01.2022 01:56 Відповісти
А Звягільський -недавно, теж не мармеляда.
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15.01.2022 15:43 Відповісти
Службою безпеки убили журналіста Георгія Гонгадзе.

Деркача і досі називають одним із співучасників злочину.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/pomer-eksgolova-sbu-derkach-batko-skandalnogo-nardepa-814636.html
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15.01.2022 00:28 Відповісти
"Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП)"

Все ясно, у неканонических нерукоположённых раскольников, отлученных от Вселенского Патриархата, решил отпеваться...
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15.01.2022 00:32 Відповісти
Отпевание лже-христианина, доносчика и убийцы в лже-церкви Люцифера. Всё по-своему логично для упырей из Московского паханата.
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15.01.2022 00:40 Відповісти
ну, в трапезній можна і поспівати після трапези.
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15.01.2022 00:55 Відповісти
Це у перекладі на московську "в столовкє отпєвать будут"))
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15.01.2022 03:08 Відповісти
Земля йому бетоном!
І ще щоб Андруша Деркач скоріше з папкою зустрівся
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15.01.2022 00:50 Відповісти
Якось не личить християнину радуватися на похоронах. То ж я мабуть не піду в Лавру на відспівування, а то ще заспіваю щось не відповідне.
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15.01.2022 00:54 Відповісти
редкою падлою было это чмо... и сыночка такого же сделало...
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15.01.2022 00:55 Відповісти
Люто плюсую !
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15.01.2022 10:51 Відповісти
Мало того, що генерал СБУ. Він у мене, як і багатьох інших, був ще і Головою Державної митної служби. Універсальний солдат. 83 роки життя - як вам тривалість, середньостатистичні українці. ГОСПОДИ, прости мене грішного!
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15.01.2022 01:03 Відповісти
такі падли навколо себе, як рак розсаджують собі подібних.
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15.01.2022 01:06 Відповісти
Покидьком був цей деркач, як і його синок.
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15.01.2022 01:08 Відповісти
Я його знаю по службі як повного невігласа в технічних питаннях. Ніколи не подумав би, що він у технічному вузі вчився. От тільки сьогодні про його освіту прочитав.
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15.01.2022 12:46 Відповісти
Просто продажні х...хли манкурти. Але... ради справедливості...Продалися по ціні валютної повії.
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15.01.2022 18:58 Відповісти
Ну пусть этот гэбешник передает "привет": Ягоде, Ежову, Берии, Менжинскому, Блохину, Пуго, Дзержинскому и прочей мразоте, которая вечно должна греть в Аду!
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15.01.2022 01:12 Відповісти
судя по комментам, хорошего о новопредставившемся сказать нечего
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15.01.2022 01:17 Відповісти
Почему? Что подох это уже хорошо
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15.01.2022 02:01 Відповісти
Гарно вже те що, не дочекався здійснення головної мрії.
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15.01.2022 02:03 Відповісти
це отой, в якого "дирки плєвкача"?
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15.01.2022 01:18 Відповісти
плiвки в синка. а цэ його старий. там судячи з усього яблуко вiд яблунi впало недалеко
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15.01.2022 01:21 Відповісти
Яблуко коли падало геть голову собі відбило.
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15.01.2022 12:47 Відповісти
Саме так !

Його син, Андрій Деркач - український політик, народний депутат України III-IX скликань.

Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

Фігурант історії про "плівки Деркача".

Внесений до персонального санкційного списку США з формулюванням "російський агент з більш ніж десятирічним стажем".😠
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15.01.2022 07:53 Відповісти
Халённый тип на Людовика 16 похож если мантию накинуть, а прожил почти как 15 в полном кайфе и изобилии благ
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15.01.2022 01:49 Відповісти
він схожий на гівно, чим і є на справді.
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15.01.2022 02:01 Відповісти
СБУ политик,анекдот...
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15.01.2022 02:41 Відповісти
Це не анегдот , це правда жиддя!
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15.01.2022 08:03 Відповісти
Його синок, Адрій Деркач, скоріш за все фсб-ешний викормиш! Чому цей зрадник ще не сидить!? ДЕ СБУ ??
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15.01.2022 03:12 Відповісти
Вы видели что за убожество сейчас Председатель СБУ? Кто его посадит? Зеленый жид?
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15.01.2022 03:24 Відповісти
Всю жизнь и он и его сын люто ненавидели Украину. Вместо того чтобы их в расход их поназначали на высокие должности. Вот и результат.
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15.01.2022 03:22 Відповісти
Как только эту серую с проблеском форму вижу, так сразу ЯгОда мерещится.
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15.01.2022 03:33 Відповісти
Краще закрити коменти, під цією новиною. Не по християнські це. А якщо Висильєвича порівнювати з Бака новим, то ліпше просто помовчати(
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15.01.2022 04:00 Відповісти
Почему? Такого великого прокацапского наследника оставил Украине.
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15.01.2022 09:32 Відповісти
Когда будут новости про Кучму ?
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15.01.2022 04:02 Відповісти
Напевно тоді коли й про зебілів з пархатими, як його раніше чорти до пекла не висмикнуть.
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15.01.2022 08:05 Відповісти
Умер ещё один кошмар пенсионного фонда...
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15.01.2022 05:06 Відповісти
О покойниках или хвала, или ничего. Хорошего. Грохнули коммент, но повторю, вдруг пролезет... Жаль, что в 83, а не в 53. Многим из нас было бы легче жить. А, может, я бы в Канаду и не подался бы...
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15.01.2022 05:19 Відповісти
Как я уже не раз писал в Украине не было хороших Президентов. Всех их надо просто повесить безо всякого сожаления так как это биомусор. При хороших Президентах люди массово не уезжают из страны, а те кто уехал ВОЗВРАЩАЮТСЯ ОБРАТНО. Пример Прибалты,чехи, поляки и тд
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15.01.2022 06:01 Відповісти
Не пиши херню. В германии почти 30% натурализированных немцев - это именно поляки.почему они не возвращаются в польшу если там так все хорошо?!
Интересную статистику можно написать и о других описанных тобой нациях.
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15.01.2022 07:45 Відповісти
Брат моего деда в 1917-м вернулся из сша где работал портье в отеле и чуть заработал. Вернулся в УНР- думал что в независимую Украину, но 73% побежали делить панскую землю и воевать не хотели с "братским" народом балтийской матросни. Короче большевики его обобрали до нитки как "буржуя", хорошо хоть живой остался... Возвращаться- дело тонкое
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15.01.2022 08:43 Відповісти
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», − изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов».
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15.01.2022 15:21 Відповісти
От коллегии ФСБ венок будет? При нём государство Украина была и осталась в подвешенном состоянии
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15.01.2022 05:41 Відповісти
Во всем виноват Порошенко....
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15.01.2022 05:50 Відповісти
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15.01.2022 05:51 Відповісти
Почему Киево-Печерская лавра до сих пор находится в руках московских сатанистов, кто определяет, кем считать ее прихожан, московские упыри?
Она наследие Украины, ее прихожане - должны быть - киевляне, и украинцы в целом, а не оккупанты, так что московскую гэбню давно уже нужно было вышвырнуть оттуда, при соответствующем юридическом оформлении.
Даже несмотря на то, что суды, по прежнему, гнойный источник коррупции, а законодательная и исполнительная власть - по большей части кодло из дегенератов и приспособленцев.
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15.01.2022 06:46 Відповісти
Причем Мазепа по тем временам в нее вложил миллиарды, и не только в Лавру. А теперь ею владеют те кто ему анафему поют до сих пор
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15.01.2022 08:45 Відповісти
Не помилюсь якщо буду стверджувати що помер зрадник України..
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15.01.2022 07:00 Відповісти
Рідну луб'янку він не зраджував
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15.01.2022 07:10 Відповісти
Най везуть на маскву і ховають на ваганьковському. Заслужив.
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15.01.2022 07:15 Відповісти
земля это гебнявой твари - стекловатой. За убийство Гонгадзе, Чорновола, за развал и деградацию украинских спецслужб.
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15.01.2022 07:47 Відповісти
Собаці - собача смерть.
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15.01.2022 07:51 Відповісти
Где-то СБУшники Ходаковский из "Востока" и Пасичник, президент ЛНР, хряпнут водяры за упокой.
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15.01.2022 09:00 Відповісти
Гарна новина але років би на 80раніше, снкільки б гарних людей ще жило, ми навіть не можем уявити... Надто довго ця мерзота прожила.
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15.01.2022 09:12 Відповісти
Ще "совковий" генерал!?
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15.01.2022 09:25 Відповісти
С Деркачом все понятно- земля ему стекловатой, каки с РПЦвУ- фашистской сектой шизофреников ( русским церковь не нужна в принципе,это профашистская политическая партия). Надеемся , что найдётся Президент , который выкинет эту гадость из наших храмов. А вот Кучма будет жить долго и вряд ли кто его тронет- он ,, дон Карлеоне ,, Украины , босс, бессменный руководитель мафии - все политические шавки , как старые так и новые его боятся. Во время его правления ( только на дни рождения) ему дарили,, десятки контрольные пакетов акций заводов,, он умный, много чего,, накрутил,,
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15.01.2022 10:15 Відповісти
Отец агент КГБ и Сын агент ФСБ...чертова семья Предателей...хотя чего это я они никогда и не были Украинцами а просто были Манкуртами...
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15.01.2022 10:22 Відповісти
О покойном или хорошо или ничего хорошего
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15.01.2022 11:24 Відповісти
Династия профессиональных предателей эти Деркачи. Сынок усатый закончит же по любому жизнь на известном московском кладбище, мог бы и папку туда забрать, не место предателю даже после смерти на украинской земле. По любому склеп семейный уже забронировали на Новодевичьем кладбище где хоронят обычно фэсбэшников, вот хай туда и едут.
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15.01.2022 11:35 Відповісти
Чем больше и быстрее подохнут эти предатели и шпионы России из времён КПСС , В Украине такие как Кучма . кравчуки, морозовы , литвины , погребинские и прочая пророссийско фашисткая сволочь и их холуй из фашисткой КПСС .тем быстрее в Украине будет порядок и спокойствие!!
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15.01.2022 12:24 Відповісти
Не хочеться нічого говорити. Бог йому суддя.
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15.01.2022 12:56 Відповісти
Не прийнято,, щось погане говорити за покійника, але чому всі наші найвищі посадові особи, коли вмирають, то відспівуються в церкві ворога? Кому вони служили?
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15.01.2022 14:58 Відповісти
земля виродку-манкурту кацапському гравієм ще на одну гниду на землі стало менше
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15.01.2022 15:39 Відповісти
 
 