Помер ексголова СБУ Леонід Деркач
На 83 році життя помер Леонід Деркач, колишній політик, глава СБУ, генерал армії України.
Як інформує Цензор.НЕТ про це його син, нардеп Андрій Деркач написав у телеграмі
За словами нардепа, відспівування відбудеться 16 січня у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП).
Леонід Деркач народився у 1939 році в Дніпропетровську (сучасний Дніпро – ред.).
Указом другого президента Леоніда Кучми у квітні 1998 року був призначений головою СБУ, пізніше – народний депутат 4 скликання.
Топ коментарі
+79 Харьков Сумской
показати весь коментар15.01.2022 00:03
+72 rejestrowyj bazil
показати весь коментар15.01.2022 00:07
+55 olele
показати весь коментар15.01.2022 00:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Pan Doktor@pan_dok
https://twitter.com/pan_dok/status/1482015869106634757 6 ч
На месте россиян я бы сейчас никуда не летал в принципе.
Потому что у кремлёвского фюрера хватит цинизма сбить свой же самолёт, например, чтобы создать повод для эскалации войны с Украиной. Ему подобные провокации - не впервой.
С них он и начал своё восхождение.
Если бы эта церковь была Христовой, то ни один священник не стал бы отпевать труп советского упыря-чекиста в храме Киево-Печерской Лавры, где до 1918 года отпевали только выдающихся служителей церкви или истинных праведников Веры...
Хоча, після того, як https://www.youtube.com/watch?v=*********** Кобзон впарив москалоті гімн Госдури , я запідозрив у ньому жидо-бандерівця в підпіллі. Хто не бачив дивитися до кінця.
Деркача і досі називають одним із співучасників злочину.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/pomer-eksgolova-sbu-derkach-batko-skandalnogo-nardepa-814636.html
Все ясно, у неканонических нерукоположённых раскольников, отлученных от Вселенского Патриархата, решил отпеваться...
І ще щоб Андруша Деркач скоріше з папкою зустрівся
Його син, Андрій Деркач - український політик, народний депутат України III-IX скликань.
Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року.
Фігурант історії про "плівки Деркача".
Внесений до персонального санкційного списку США з формулюванням "російський агент з більш ніж десятирічним стажем".😠
Интересную статистику можно написать и о других описанных тобой нациях.
Она наследие Украины, ее прихожане - должны быть - киевляне, и украинцы в целом, а не оккупанты, так что московскую гэбню давно уже нужно было вышвырнуть оттуда, при соответствующем юридическом оформлении.
Даже несмотря на то, что суды, по прежнему, гнойный источник коррупции, а законодательная и исполнительная власть - по большей части кодло из дегенератов и приспособленцев.